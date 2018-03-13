Найдётся ли управа на родственника Кара-оола?

Редакции газеты «РИСК-информ»

Прокурору Республики Тыва А.Н. Боровкову

Министру ВД РТ генерал-майору полиции А.А. Щуру

Заявление

Обращаемся к вам с большой надеждой в защите наших прав и интересов!

С июня 2017 года директором нашего интерната стал Ч. (данные имеются в редакции), бывший глава администрации Тоджинского кожууна, бывший директор ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат». И началась у нас печальная жизнь. Привез «своих» людей и начал создавать невыносимые условия для работы.

На «пятиминутках» постоянно унижает, оскорбляет, угрожает, оказывает давление на сотрудников, чтобы сами уволились. Так он уволил хороших, опытных работников – специалиста отдела кадров, соцработника, завскладом, инженера, замдиректора, охранников, и многих других. Наши коллеги, работники Буренского психоневрологического интерната, говорят, что Ч. – злой, двуличный, бессовестный человек, что в 2007 году пришел он в наш интернат один, «голый», и сразу построил себе, скорее всего, на интернатские деньги большой новый дом, да еще и подпитал к теплосетям дома-интерната, и на халяву жил за счет государства.

Приставал к молодым сотрудницам и даже не брезговал душевнобольными постоялицами дома-интерната. Одна санитарка не устояла перед его чарами и стала его молодой женой и «хозяйкой» дома-интерната.

С помощью соцработника К. (данные имеются в редакции) организовал «сбор» налички при получении пенсии у психобольных жильцов дома-интерната, что доказывает видеозапись, гуляющая в соцсетях и транслировавшаяся по 2-му каналу. Таскал интернатские продукты домой, вывез интернатскую пилораму, скотину с подсобного хозяйства и многое другое.

Наши обращения в разные инстанции результатов не дали, т.к. Ч. – близкий родственник главы республики Кара-оола Ш.В. Вел он себя очень «лихо», за что стреляли в него в окно, когда он находился дома, да не попали... Через некоторое время приехали кара-ооловские головорезы и жестоко избили деревенских парней. Эффект от стрельбы оказался неплохим, т.к. скоро Ч. уехал в Тоджинский район руководить администрацией. За это время он купил две дорогие иномарки, (одну – жене) построил два дома (один – в Кызыле), обзавелся молодой женой, с золотом на каждом пальце и многое другое...

А теперь у нас в коллективе Кызылского интерната очень напряженная ситуация – все боятся увольнения и угроз директора. Если не приглянулся директору или не понравился юристу Куржап, считай, будешь уволен. Куда Ч., следом везде идет Куржап. С Буренского интерната на Тоджинский район, а оттуда попала к нам. Вместе с любимицей директора, председателем профкома Ламажаа Ч., Куржап А. занимается распространением недостоверных сведений, устраивают разного рода интриги, предлагают директору кого увольнять и кого принимать.

Собрания, «пятиминутки», директор проводит каждый день в течение 2-3 часов, и исключительно на тувинском языке (несмотря на многонациональность нашего интерната), поскольку он по-русски двух слов связать не может. Ведет себя очень высокомерно, к подчиненным относится грубо, надменно, обзывает, оскорбляет, унижает, на всех орет. Всегда расхваливает себя: какой он крутой, неприкасаемый, что он близкий родственник Главы Республики Кара-оола Ш.В. В общем, грамотность нашего директора оставляет желать лучшего, а ведь он 8 или 9 лет руководил ГБУ РТ «Буренский психоневрологический дом-интернат».

Говорят, когда он возглавлял администрацию Тоджинского кожууна, прокуратура настояла на освобождении его от занимаемой должности в связи с отсутствием диплома об образовании. После такого случая министр труда Л.Ш. Тас-оол назначила его директором Кызылского дома-интерната. На каком основании он вдруг стал образованным?

В интернате много платных услуг, пенсия стариков – на что тратятся эти деньги? Директор и гл. бухгалтер требуют, чтобы мы, простые работники интерната, за свой счет прошли курсы повышения квалификации. Законно ли это?

Теперь ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов» стал собственностью семьи Ч. Врач-терапевт, зав. отделением – дочь нашего директора. Мы ни разу ее не видели, а зарплата идет. Секретарь – молодая жена, завскладом – тоже родственница. Пандус для инвалидов делали, подрядчиками руководил сын директора. Шеф-повар (тоже без образования) целыми днями носит на подносе в кабинет директора специально приготовленную для директора и его семьи еду. Даже школьницы-дочери – питаются в нашем интернате.

Ч. объявил себя больным сахарным диабетом и постоянно орет, требуя фрукты, еду, и целыми днями кушает и играет в компьютер. А стариков и бабушек стали недокармливать. Они пожаловаться боятся – вообще могут остаться ни с чем, выкинут из интерната или прибьют.

Скотину нашего интерната директор перевез к своему брату и все, никакой информации нет, и никого не подпускает. На Новый Год директор и его любимица Ламажаа продали мясо интернатского быка и деньги, видимо, поделили. На годовой профвзнос всего коллектива Ламажаа Ч.Б. купила в качестве новогоднего подарка двум «звездам» (дочерям) директора наборы ювелирных изделий из серебра. Ч. и Ламажаа деньги профсоюза тратят, как хотят, никого об этом не спрашивая. Любит наш директор на интернатские деньги и транспорте выезжать по магазинам в Красноярск, Абакан.

Одним словом, воровство в нашем интернате поставлено на широкую ногу. Куда бы мы не обращались, либо ответа не получали вообще, либо проверяющие из Минтруда «нарушений не находили», а лишь заискивающе хвалили нашего директора, потому что он – брат Кара-оола Ш.В.

Это лишь малая часть творящегося беспредела в нашем интернате, которую мы написали в этот раз и будем писать еще, пока не уберут нашего директора и не будут защищены наши права.

Очень надеемся, что наше письмо напечатают и соответственно будут приняты необходимые меры новыми руководителями силовых ведомств нашей республики, т.е. провести проверку своими силами, не привлекая сотрудников Минтруда и Правительства!

С уважением, коллектив и жильцы ГБУ РТ «Кызылский дом-интернат для престарелых и инвалидов».