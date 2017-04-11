Бл@дство в блат-хатах

Как хотите, а русский язык я знаю, не скажу, что на отлично, но как пишется популярное слово, обозначающее женщину с пониженной социальной ответственностью, но с повышенной сексуальной потребностью, знаю. Правда, слово это как бы нецензурное, но всё многонациональное население нашей необъятной Родины – России, произносит его без акцента и употребляет его с удовольствием от полноты чувств очень даже к месту. Мне, конечно, редактор не позволит написать это слово с той экспрессией, какого оно заслуживает, а потому я как бы образно, а вы же понимаете, про каких бл...й я здесь пишу, вы же понимаете, что «бляха-муха» – это она.

Вот вы думаете, что «муха-муха цокотуха» где-то там пошла и чего-то там нашла, да? Это в стихотворной сказке про муху с этой самой, ну – с пониженной сексуальной ответственностью: она денежку нашла, потом позвала на банкет тараканов и всяческих насекомых, а дальше там по ходу паук с комаром из-за цокотухи схлестнулись. Проницательный читатель понимает, что денежку цокотухе дал паук, а ведь известно, кто денежку даёт, тот муху в уголке и танцует. Ладно, в конце сказки эта вертлявая бляха-муха остаётся с молодым комаром, а старичка-паучка, который за банкет заплатил, со смехом прогнали.

Вот вы думаете, зачем это я тут сказки вспоминаю? А за тем, чтобы вам понятно было про блат-хату.

С 2007 года так уж повелось – всё для удобства Главы Республики Тыва! Дом правительства находится в городе Кызыле на одной улице по наименованию Чульдум с этой блат-хатой. Там всего-то пробежать пешком метров двести-триста по прямой. Вот, например, ка-а-аак приспичит – так прямиком из своего кабинета в эту квартиру на первом этаже в доме 42 по улице Чульдум.

Приспичивает, обыкновенно, только в двух случаях: когда надо стыренные из бюджета миллионы спрятать и когда с бляхой-мухой встретиться. Деньги миллионами прилюдно в пакете не понесёшь же, а потому двести-триста метров в машине с затемнёнными стёклами возили с тех самых пор, как братья чёрные сели за руль и повезли народ Тувы к светлому будущему. Кстати, о будущем – не видать нам его, как своих ушей из-за черноты и бл@дства.

И бляху, кстати, тоже было удобно возить, потому что она работала сначала секретаршей у замглавы Монгала. Ну, работала себе и работала рядовой мухой, пока её главный не углядел, а как углядел, так она сразу поменяла статус и из Алины стала бляхой. Вот в эту блат-хату её возили до тех пор, пока она не родила.

Против детей я ничего не имею, потому что, чем больше тувинцев – тем лучше, так ведь? Алина-бляха родила, её отправили на повышение в Совет Федерации сенатору Мергеше помощницей быть. А после Алины-бляхи на блат-хату начали возить по очереди артисток филармонии. Одну возили недолго – она сразу родила, а за это получила «засраку», то есть звание «заслуженный работник культуры», а сокращённо – засрака. Первая – певичка, вторая – танцовщица. Танцовщица тоже носит теперь «засраку». Третья, то есть, минуточку, после Алины-бляхи она четвёртая получается, так вот четвёртая не пела и не танцевала, но её тоже в эту блат-хату возили и она тоже, как вы понимаете, родила. Куда деваться?

От безысходности пришлось четвёртой квартиру в Кызыле покупать и машину, потому что ей из Чадана надо к маме приезжать. А маму этой четвёртой мухи пришлось даже пристроить в парламент и усадить в кресло председателя комитета (и это без высшего образования, заметьте!), чтобы ей зарплату в 200 тысяч платить. Но мама ещё круче дочери бляхой оказалась. Она не просто глотку драть умеет, не просто пригрозила жене главного всё рассказать, но она шантаж знает! Она вызнала, как сделать так, чтобы ей кроме всего прочего выдали огромную территорию, чтобы она продавала земельные участки в черте города, а на вырученные деньги воспитывала дитёнка главного и бляхи-мухи.

Ой, а про Алину-бляху дальше было так. Мергешу-сенатора убрали, потому что Людмила Борисовна Нарусова снова победоносно вернулась в Туву, Нарусова вернулась – Мергешу усадили в кресло нардепа Госдумы. А Алине-бляхе на прокорм за бесплатно отдали в торговом центре «Алексеевский», что тоже рядом с домом, где блат-хата, большую площадь для магазина, где она теперь торгует кремом «Тува» для ног и интимных мест.

Итого, подведём итоги: Алина – раз, две «засраки» – это уже три, бляха-муха с мамашей-депутатшей – четыре, а всего – семь. Про остальных блях-мух, про трёх, даже и вспоминать неудобно – ну до того они дурочки, что главный чёрный им в благодарность за их пониженную социальную и интеллектуальную ответственность просто телефоны и планшеты покупал.

Точно знаю, что деньги в эту блат-хату периодически свозили миллионами на хранение, а потом увозили в неизвестном направлении, после чего у главного в Москве появлялись для законной жены салоны красоты в миллиард стоимостью и стотридцатимиллионные квартиры для законнорожденной дочери. Но деньги там хранились недолго, а блях-мух было столько, что не перечесть на пальцах рук и ног всех трёх братьев чёрных.

Знаю-знаю, сейчас сразу начнут меня некоторые упрекать, мол, нечего деньги в чужом кармане считать и копошиться в чужом грязном нижнем белье. На это отвечу прямо и начистоту. Это я ещё не озвучила настоящих имён этих женщин. Не могу и не буду. Потому что у них уже есть дети, а дети – это уже человеческие судьбы. И не мне судить этих детей. Но люди пишут в редакцию с требованиями напомнить государственным служащим о совести и чести: «Нас, жителей Республики Тыва, волнуют вопросы морально-нравственного и этического характера некоторых чиновников Правительства РТ, а именно Натсак Органы Доржуевны, Дамба-Хуурака Анатолия Партизановича...». Имена и послужные списки этих чиновников, облечённых высокой государственной властью, приводятся полностью, и даже имена и возраст детей, которых чиновники рожают, находясь во внебрачных отношениях. И только потому, что это дети – такие письма мы не публикуем. Но, как «страна должна знать своих героев», так мои читатели должны знать, что вся система власти в Туве с 2007 года настолько погрязла в разврате, что я даже и не знаю, чего больше – разврата или коррупции, бл@дства или воровства?

И случай с квартирой в доме 42 по улице Чульдум в городе Кызыле, где провели обыск, и нашли наши с вами миллионы – закономерный итог правления мошенников и воров во власти с 2007 года. Не знаю точно, но догадываюсь, что при осмотре места происшествия во время обыска этой блат-хаты наверняка были и использованные презервативы, но оперативники постеснялись это в протоколах зафиксировать.

Очень вредная тувинка