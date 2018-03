    Перекрёсток мнений

Аноним (гость) 16-03-2018 12:23:33 #8 [com] Да ерунда это. Шойгу никогда никого не защищал. Потому так долго и сидит. Помните историю с генералом Ганеевым - своим другом и партнёром? Ни слова в защиту не сказал, хотя с Грызловым - друзья. А он был министром МВД РФ. Да что там Ганеев - он реальный оборотень. А вот когда ФСБ-шники на Аржакова дело придумали по взятке, Шойгу реально мог ему помочь. Когда Шойгу возит в Туву Путина, их на катере всегда катает Аржаков - Шойгу другим не доверят. Так что и Шойгу и Путин Аржакова хорошо знают. Да и не виноват он - это шофёр по заказу зам. начальника ФСБ по РТ Ховалыга специально его оговорил - они хотели получить через Аржакова компромат на Шойгу. Но Шойгу помогать Аржакову не стал. Кызылский суд его оправдал, а Верховный завернул дело назад. Сейчас по новой его судят. Вот так-то... 0 Аноним (гость) 16-03-2018 12:05:02 #7 [com] Ничего, Шойгу уйдёт из правительства, и тут же начнут сажать Карликов, Килижековых и пр. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 11:56:23 #6 [com] Да тут особо и мозгов-то не надо - воровство на поверхности. Всё по документам. А документы - у Конвиза. Иди, бери, проверяй и сажай. Только у них кишка тонка Карлика сажать. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 11:19:39 #5 [com] Мошенничество трудно доказывать - мозги нужны. А у наших ФСБ-шников мозгов нет. А менты - те вообще близко к Карлику подойти боятся. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 10:49:31 #4 [com] Да Карлик это всё спёр, ясное дело. Поэтому менты обделались и мышей не ловят. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 10:23:33 #3 [com] Интересно, а куда МВД, ФСБ и прокуратура смотрят? У них под носом спёрли 50 лямов – и тишина… 0 Националист (гость) 15-03-2018 06:24:39 #2 [ru] Как же вы понять не можете. Даже "будем голосовать так, чтобы убрали главного врача." Вы голосуете ЗА НЕГО. 0 Аноним (гость) 14-03-2018 21:00:56 #1 [ru] ресбольница вы молодцы мы вас поддерживаем в вашей борьбе с главным врачем его нужно давно уже было выгнать, даже нейрохирург очень уважаемый врач написал письмо что главному не место в больнице. 0