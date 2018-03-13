    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-03-2018 #2[ru]

Кара-оолам, всяким Р. Доржу в Тыве можно все, пора с этим смириться... И пойти запарить своим детям очередную порцию «Ролтон»... Приятного аппетита, детишки!

Аноним, 07-03-2018 #4[ru]

Ну так нах эти выборы и кандидаты пид...

Эрмак, 07-03-2018 #5[ru]

Да... Остается на этих «выборах» ставить только Андреевский КРЕСТ... Перекрестить этот лист, в том числе и Путина... Хотя бы избавим его от лицемерия... Раба Божьего...

Аноним, 07-03-2018 #6[ru]

Шувалов молодец! Правда, Кара-оол круче – он вообще не строит дома, чтобы некому было заглядывать на его фазенду.

Аноним, 07-03-2018 #7[ru]

Все участки по улице Кочетова оформили братья. Напротив здания Правительства стоянку тоже оформили в частную собственность. Умудрились из федеральной собственности отобрать и передать боевому братству. Всем этим руководил лично КШВ.

Аноним, 07-03-2018 #8[ru]

Боевое братство с самого начала кормило братков еще с 90-х, сам Дамба-Хуурак заводил дела в бытность прокурором республики, а отмазывала та же Абрамова. Видно, ничего не меняется.

Аноним, 08-03-2018 #10[ru]

БЕС-Путний разрабатывал все эти годы мощное вооружение для защиты себя и своих приближенных олигархов. Народ как бродячих собак будут кормить в 40 градусный мороз на улице, как в эту зиму. Зажравшиеся судьи, прокуроры, фсбшники давно уже народ не слышат – им бы погоны да зарплату до миллиона в месяц.

Аноним, 08-03-2018 #13[ru]

В Туве не работают сайты федеральных судов – видно, в поддержку Карликов.

Националист, 08-03-2018 #15[ru]

Рейтинг Владимира Путина в Москве едва достигает 25% https://rusmonitor.com/rejjting-vladimira-putina-v-moskve-edva-li-dostigaet-25.html

Аноним, 09-03-2018 #18[ru]

Если эту инфу накапали те люди, о которых пишут в коментах, большое им человеческое спасибо за сознательность. Мы, граждане, только на таких смельчаков и можем рассчитывать. Желаю России побольше таких сознательных граждан. Я думаю, чтобы подставить ШВК перед ВВП надо бойкотировать, то есть провалить выборы в Туве. Пусть ШВК думает, как он подставил детей-сирот, как потратил деньги на нужды набережной вместо переселенцев, и умудрился там тоже украсть. Так что, гордый тувинский народ, пора! ШВК должен за все заплатить! Первая плата будет – провал выборов. Дальше – уголовные дела. Надеюсь на вашу гражданскую сознательность. Предательство должно быть наказуемо.

Аноним, 09-03-2018 #19[ru]

То, что дон Караольне везде [ворует], это знают все, а вот скомпрометировать его перед президентом не получится, т. к. это – одна команда. А если они такие смелые, то пусть берут транспаранты и идут доказывать на площадь, а не прячутся в подполье за Кондратом!

Аноним, 09-03-2018 #21[ru]

В воскресенье у тюремщиков профессиональный праздник, какая-никакая работа, зарплата почти на уровне судейской, рабочие места опять же. Путин предусмотрительно перед выборами повысил МРОТ, так что подрастает следующее поколение заключенных для наших тюрем и в нищей Тыве, и в нищей России.

Аноним, 10-03-2018 #23[com]

Козе понятно, что эта гостиница не Доржу, а Кара-оола. Просто записали на Доржу, чтобы можно было строить её за казённый счёт. Но тут ошибка у Конвиза – строит гостиницу не Пережогин, а Уюсов – это его откат Карликам за дорожные подряды.

Аноним, 10-03-2018 #24[com]

Да тут не очень важно, кому будет принадлежать гостиница. Вот азеры построили Шойгу гостиницу – и что? Дело в другом: когда Пережогин выполнял работы на частном владении за счёт Госстройзаказа, были похищены деньги. Немалые – если верить Конвизу – 50 млн. рублей. Вот за них ФСБ и Прокуратура должны спросить с тех, кто это организовал. Всем им за это грозят сроки. А если исполнители дадут показания на Шолбана Кара-оола, то и ему придётся присесть...

Аноним, 10-03-2018 #25[com]

Кто дело знает, меня поймёт. Доказать воровство по этой статье – дело несложное. Для законной оплаты из бюджета по работам на частном объекте нужна куча документов: соглашение о частно-государственном партнёрстве, долевое участие частника в этом, аукционы на проведение работ и многое-многое другое. Сейчас Амилатович под судом – ему грозит по 5 эпизодам до 15 лет. Он заинтересован в сотрудничестве с правоохранителями и один лямку тянуть не захочет. Если он не дурак, он сдаст Кара-оола. А тот либо вытащит себя и его, либо сядет по полной. И Роберту Доржу мотать за Кара-оола срок – то же не вариант. Так что события будут развиваться быстро.

Аноним, 10-03-2018 #26[com]

ФСБ сейчас наверняка ухватится за эту публикацию – это же форменное сообщение о преступлении!

Аноним, 10-03-2018 #27[com]

Интересно, почему у Конвиза эти материалы есть, а у МВД, ФСБ и в прокуратуре – нет? Они что, не могут или не хотят ловить коррупционеров? 50 млн. рублей украли 3 года назад, и никто не чухнулся до сих пор? Чем они там заняты?

Аноним, 10-03-2018 #28[com]

Лобанов и Щуровский всегда в рот Карликам заглядывали. Щур и Боровков только начали работать. Дайте им спокойно разобраться с ситуацией!

Националист, 07-03-2018 #1[ru]

Операция «Явка». 10 способов, которыми власть загоняет избирателей на участки 1. Опросы и референдумы в день выборов 2. Призы избирателям 3. Агитация в учебных заведениях 4. Манипулятивные соцопросы 5. Реклама на любых носителях 6. Контекстная реклама в «ВКонтакте» 7. Приказы «сверху» 8. Эксплуатация молодежных телепрограмм 9. Мобилизация сотрудников УИКов 10. Подкуп избирателей. Помимо этих 10 явных способов увеличения явки есть еще и технология работы со списками, когда избирательные комиссии перед выборами снижают количество зарегистрированных избирателей. Это можно делать двумя путями: честным и нечестным. Более подробно https://theins.ru/politika/91224

Аноним, 10-03-2018 #9[com]

Всех бюджетников загоняют голосовать за Путина. Но все должны понять: пока Тува дружно голосует за власть, Карлики будут нами рулить.

Аноним, 10-03-2018 #10[com]

Да у нас не важно, за кого голосуют. Всё равно Фортуна «нарисует» Карлику что надо.

Аноним, 10-03-2018 #11[com]

Если кто-то хочет, чтобы после выборов Карлика прибрали, на выборы ходить не следует.

Националист, 07-03-2018 #1[ru]

Зачем власти нужна большая явка? Им необходима легитимность. Её отсутствие может привести к поставке под сомнение право данной власти на власть, что может привести к социальным волнениям того или иного масштаба. В России легитимность зарабатывается использованием административных и политических ресурсов.

Аноним, 09-03-2018 #5[ru]

Ясен хрен – власти надо обеспечить явку, а нарисовать они «нарисуют». Всех бюджетников заставляют привести на выборы по десять человек, да это и раньше так было. Мол, если план по явке не будет выполнен – работать более не будете.

Националист, 09-03-2018 #7[ru]

Администрация президента накануне выборов поставила четкую задачу: предстоящие выборы должны пройти при очень высокой явке. Основной кандидат должен победить – при явке 70% и с результатом 70%. И чем меньше времени остается до выборов президента, тем чаще из российских регионов приходят сообщения о том, как избирателей завлекают и принуждают прийти 18 марта на участки. Источник https://www.sibreal.org/a/29054064.html

Аноним, 09-03-2018 #8[ru]

Мы, ресбольница, будем голосовать так, чтобы убрали главного врача. Кара-оол, услышь нас!

Эрмак, 07-03-2018 #7[ru]

Я с Автором согласен. На выборы пойду, но поставлю Андреевский Крест под всем этим лицемерием. И чем больше будет подобных крестов, тем быстрей тот же Путин поймет, что Общество начинает РАЗДРАЖАТЬ его «игра», даже не в Демократию, а именно в ДемоН Кратию. И что Народу нужна ДемоС Кратия, а ПО-РУССКИ Народная Власть.

Аноним, 10-03-2018 #2[com]

При Шойгу воруют даже больше, чем при Сердюкове. А это значит, что Сердюкова сняли не за это...

Аноним, 10-03-2018 #3[com]

Шойгу ничуть не лучше Сердюкова. И его ждёт такой же бесславный конец.

Аноним, 10-03-2018 #4[com]

Да Бог с ним, с Шойгу. Убрал бы от нас Кара-оола, да и пусть ворует, сколько хочет. Все равно всё украдут – тут уж не до жиру.

Аноним, 10-03-2018 #5[com]

В Туве на строительстве военной базы горнострелковой бригады Хван скоммуниздил два миллиарда – и тихо-тихо... Видать, поделился с Шойгу...

Ёшкин_Kрот, 07-03-2018 #2[com]

Если Россию отключат от глобального интернета, то наша страна продолжит жить «хорошо и нормально». Так считает не бабушка с лавочки, а сам советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко. С такими «советниками» наша страна, безусловно, обречена на «развитие». Внимание, вопрос: что будет менее безболезненным для нашей страны – отключение от мира глобальной информации или «отключение» бесполезных и проедающих бюджет чиновников, уводящих Россию в пучину безнадёжного отставания?

Аноним, 10-03-2018 #4[com]

Дожились – уже дипломаты занялись наркотрафиком. Везут в Россию кокаин самолётом секретаря Совета безопасности РФ. Ужас!

Аноним, 10-03-2018 #5[com]

Не жить же им на одну зарплату.

Аноним, 10-03-2018 #6[com]

Оказалось, что возили кокаин на самолётах Минобороны ещё с 2012 года! Вот это бизнес!

Эрмак, 07-03-2018 #2[ru]

Жаль читать здесь только трусливые мнения анонимов и «Националиста»... И как газета «РИСК» попытается в Туве создавать ГРАЖДАНСКОЕ Общество из ТРУСЛИВЫХ?

Аноним, 10-03-2018 #3[com]

ФСБ не ловит коррупционеров, потому что коррупционеры ей не разрешают.

Аноним, 10-03-2018 #4[com]

Но досье на коррупционеров они всё же копят... А вдруг пригодится?

Националист, 07-03-2018 #1[ru]

«Знаете, товарищи, – говорит Сталин, – что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это – кто и как будет считать голоса».

Аноним, 09-03-2018 #10[ru]

7 марта в 3 школе перед коллективом учителей выступил агитацией доверенный Путина Вячеслав Донгак. Ничего путного о развитии образования он не сказал, зато дал понять, что если бы не Путин, то Шойгу не занимал бы такие высокие посты, и Тува не была бы так широко известна. Милитаризация Кызыла также в благо народа Тувы, благодаря поддержке Путина Шойгу. Так что, так сказать, голосуйте за Путина, чтобы наш Великий земляк дальше процветал. После такой агитации у учителей сложилось противоположное мнение в отношении и Путина и Шойгу.

Аноним, 10-03-2018 #14[ru]

Не важно, за кого вы будете голосовать, если вы приедете на выборы, это будет на пользу только Путину, так как большинство голосов нарисуют за Путина.

Аноним, 10-03-2018 #16[com]

Ну, разве это выборы? Результат давно известен. Путин даже агитацией не занимается – ему нарисуют всё, что нужно.

Аноним, 10-03-2018 #17[com]

Вообще голосовать не надо – может, хоть тогда Путин обратит внимание на ситуацию в Туве?

Аноним, 10-03-2018 #18[com]

Голосуй, не голосуй, всё равно получишь... мало!

Аноним, 10-03-2018 #19[com]

Не за кого голосовать. Одни клоуны, другие – психопаты, третьи – жулики. За кого голосовать?

Аноним, 10-03-2018 #20[com]

А мне нравятся Собчак и Титов. Первая – крёстная дочь Путина. Второй – работает у него помощником. И что они делают на этих выборах? А чем озабочены Явлинский и Жириновский? Им то что надо?