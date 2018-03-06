Новый арест в Минобороны – кольцо вокруг «чёрной кассы» Шойгу сжимается

ФСБ задержала главу центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны, заподозрив его во взяточничестве. Это задержание стало очередным звеном в цепи коррупционных скандалов с участием высокопоставленных сотрудников военного ведомства. По мнению независимых источников, фигуранты всех этих дел о взятках, откатах и хищениях формировали «черную кассу» министра обороны Сергея Шойгу. Ответственным «кассиром» называют его заместителя Тимура Иванова, с которым так или иначе связаны фигуранты большинства возбужденных в Минобороны уголовных дел.

28 февраля стало известно о задержании начальника Центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны Андрея Нежигая. Оперативники ФСБ и военные следователи взяли чиновника с поличным при получении 5 млн. рублей взятки – по версии следствия, этой суммой Нежигая отблагодарили за помощь при продаже московского имущества министерства обороны. Управление, возглавляемое задержанным, относится к департаменту имущественных отношений военного ведомства, которое, в свою очередь, курирует замминистра обороны Тимур Иванов. По данным издания «Руспрес», тесно связанный с главой Минобороны Сергеем Шойгу Иванов отвечает за «черную кассу» министра и может быть косвенно причастен к преступлениям его подчиненных – якобы они могли на постоянной основе делиться с ним коррупционными доходами.

«Военный общак»

Подозреваемый во взяточничестве Андрей Нежигай – далеко не первый высокопоставленный сотрудник Минобороны, пойманный на коррупции в последнее время. Его задержанию предшествовало уголовное дело о крупнейшей в истории Минобороны взятке – следственные органы установили, что в продовольственной службе ведомства долгое время действовала система откатов, при которой участвующие в госзакупках поварского оборудования предприниматели платили руководству подразделения за доступ к контрактам. Фигурантами дела стали начальник продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, начальник отдела техобеспечения продовольственного управления полковник Александр Вакулин и начальник отдела департамента по обеспечению государственного оборонного заказа министерства Алексей Гринюк. Позже к ним присоединился и начальник отдела по проведению конкурсных процедур по государственному заказу департамента госзакупок Минобороны Юрий Решетников, которого арестовали по обвинению во взяточничестве и отправили в СИЗО чуть ли не с больничной койки, на которой он надеялся «закосить по здоровью».

На последнего следователи вышли благодаря показаниям его приятеля Александра Борувкова,возглавляющего в Минобороны аукционную комиссию. Борувков также причастен к преступлениям своих коллег, но в отличие от них признал свою вину и активно изобличает подельников ради облегчения собственной участи. Существует вероятность, что примеру Борувкова вскоре последуют Юрий Решетников и остальные фигуранты дела – их могут выпустить из тюрьмы под домашний арест и пообещать особый порядок рассмотрения дела, если они дадут показания на замминистра Тимура Иванова и еще одного заместителя Шойгу – Дмитрия Булгакова. Булгаков отвечает за вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ и имеет доступ ко многим денежным сферам министерства.

Как пишет «Руспрес», Дмитрий Булгаков также мог приложить руку к формированию «черной кассы» Шойгу. Средства, поступающие из разных, в том числе коррупционных, источников, предназначены для осуществления президентских амбиций Сергея Шойгу, уверены авторы расследования. Ранее ПАСМИ сообщало о том, как в военном министерстве распределяются крупные госконтракты и кто имеет с этого свою выгоду. Главным действующим лицом в выявленных схемах является как раз Тимур Иванов, трудящийся на благо Шойгу еще со времен его губернаторства в Подмосковье.

«Задачей Иванова стала настройка системы, в ходе которой военные контракты получали компании людей, готовых платить откаты. Из этих нелегальных комиссионных формируется «общак» группы Шойгу. Фонд Иванова министр использует для финансирования продвижения в президенты России – PR, взятки, лоббизм, подкуп сторонников и противников, индивидуальная работа с силовиками», – сообщает «Руспрес».

Впрочем, «кассир» не забывает и о собственном благополучии – журналисты насчитали у него 11 иномарок премиум-класса, четыре из которых оформлены на отца, дорогостоящую квартиру в Москве (стоимостью около 140 млн. рублей), двухэтажный таунхаус площадью 317 кв. метров почти за $10 млн. и апартаменты в Мексике.

Источники доходов

В качестве примера, иллюстрирующего систему распределения выгодных контрактов, «Руспрес» приводит договор между Минобороны и компанией «Русское море» о поставках армейским кухням рыбной продукции почти на один миллиард рублей. Совладельцем компании до недавнего времени являлся Максим Воробьев – брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сменившего на этой должности Шойгу, и сын сенатора Юрия Воробьева – давнего друга Сергея Шойгу.

Журналисты называют в числе источников, формирующих «черную кассу», компанию «Символъ», поставляющую Минобороны знамена, орденские планки и другую атрибутику, компании «ОКС 01» и «Пластком», которые ранее контролировал отец небезызвестной Евгении Васильевой, компании «НЭО» и «Транслом», без конкурса получающие контракты на утилизацию отслужившей свое военной техники, и даже компании, поставлявшие в воинские части на Дальнем Востоке дрова – за многомиллионные переплаты по контрактам были осуждены начальники тыла этих частей.

Часть каналов, по которым руководству Минобороны могли поступать деньги с откатов, ФСБ уже отсекла. Так, заместитель директора департамента имущественных отношений Минобороны Александр Горшкошлепов получил за взятки на 45 млн. рублей девять лет колонии.

«Оперативники ФСБ выяснили, что взятки давались за содействие подписанию контрактов с ОАО «Оборонсервис» (АО «Гарнизон»). Горшколепов же и его шурин Сергей Дробыш получили деньги от коммерсанта Андрея Князева. За Дробышем числятся и другие финансовые махинации. Когда Иванов руководил «Оборонстроем», Дробыш возглавлял входящее в состав «Оборонстроя» «Промышленно-эксплуатационное управление». И за три года закупил для военных нужд мебели на сумму более 1,8 млрд. рублей – в том числе на 500 млн. руб. для петербургской Академии связи имени Будённого. Документы подписал лично Иванов, деньги пропали», – говорится в статье.

Еще одного бывшего подчиненного Тимура Иванова – гендиректора «Главного управления обустройства войск» Владимира Абраменко приговорили к трем годам лишения свободы за хищение земельного участка Минобороны площадью более 22 тысяч кв. метров. Актив ушел по заниженной цене и государство недополучило 114 млн. рублей.

По подсчетам Генпрокуратуры, только в 2016 году в результате хищений в Минобороны и Росгвардии государство потеряло около 13 млрд. рублей. Какая часть этих средств ушла на сторону без ведома руководства военного ведомства и какие суммы могли попасть в «черную кассу», смогут сказать только следователи.

«Первое антикоррупционное СМИ»