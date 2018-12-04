A- | A | A+ 12pt №47, 4 декабря 2018 года. Фактор человека с ружьём из свиты Шойгу Помните «роль личности в истории» по Гегелю? Кто забыл, напоминаю. Личность, она на то и личность, чтобы играть свою роль в истории. Осмысление хода истории неизбежно вызывает вопросы о роли в ней той или иной личности: изменила ли она ход истории; было ли неизбежным такое изменение или нет; что случилось бы без этого деятеля? Из очевидной истины, что именно люди делают историю, вытекает соотношение закономерного и случайного, которое, в свою очередь, тесно связано с вопросом о роли личности. В самом деле, жизнь любого человека всегда соткана из случайностей: родился он в такой-то местности, в тот или иной момент, вступит в брак с тем партнером или другим, умрёт рано или будет жить долго. В любом случае важно понимать, что случайность, совершившись, перестает быть случайностью и превращается в данность, которая в большей или меньшей степени начинает влиять на будущее. Поэтому, когда какая-то личность появляется и закрепляется в определённой роли, она перестаёт быть случайностью и накладывает отпечаток на события, определяя, как они будут развиваться. Вне всякого сомнения, в современной Туве последних 11 лет велика роль нашего земляка Сергея Кужугетовича Шойгу. Поставив своего наместника Шолбана Кара-оола смотрящим по Туве, он взял бразды правления республикой в собственные руки и правит ею, как настоящий феодал: жёстко, бескомпромиссно и без оглядки в будущее. Поначалу Шойгу в Туве как-то не везло. Его всерьёз не восприняли, когда он, оставшись не у дел после развала КПСС, захотел в 1990 году возглавить Совмин Тувинской АССР. Его элементарно обманул прожжённый авантюрист Ч.Ондар, сговорившийся за спиной русских депутатов с набиравшим силу Шериг-оолом Ооржаком. Далее длилось многолетнее противостояние пронырливого Шойгу и имеющего поддержку населения республики Ооржака, которое завершилось подозрительной победой федерального министра в 2007 году после провала на парламентских выборах «Единой России». С этого времени и началось долгожданное триумфальное шествие Шойгу по Туве. Если подойти объективно, то Шойгу, конечно же, обманул ожидание тувинцев. Никакого денежного дождя на республику не пролилось, а его ставленника Кара-оола теперь не проклинает разве что только самый ленивый или слепоглухонемой. С лёгкой руки Шойгу кругом царят развал, мздоимство, воровство, клановость и бандитизм. Тува по всем объективным показателям прочно обосновалась на последних строчках рейтингов регионов России. Всё это случилось, по большому счёту, благодаря безоглядной поддержке со стороны Шойгу зарвавшегося губернатора, не обращающего внимания на мнение населения, потерявшего от шальных денег всякие жизненные ориентиры и уважение людей. В России с помощью подконтрольных СМИ создан миф о больших подвижках в армии, произошедших в последние годы. Но если вы, уважаемый читатель, спросите Сергея Шойгу, что он полезного сделал для своей родной республики, он, скорее всего, вспомните про пятьдесят пятую горнострелковую бригаду, расположившуюся по его воле в Кызыле на Правом берегу Енисея. Не стану оценивать действия Шойгу в Сирии и Украине, остановлюсь на ситуации в Туве. Давайте, посмотрим, как обстоят дела у нас и чего от этого в республике стало больше – хорошего или плохого? Чтобы это понять, скажите, уважаемые читатели, как вы считаете, зачем в Туве появилась пятьдесят пятая горнострелковая бригада? Чтобы обороняться от возможной агрессии монголов? А они что, со дня на день грозятся на нас напасть? Или, может быть, на Монголию и на нас пойдут орды китайцев, сметая всё на своём пути? А, может, в государственной казне некуда девать деньги? И таким примитивным образом Путин пытается сократить в Туве безработицу? А, может быть, у нас в Туве проживает специфический народ, из которого можно сформировать целую горнострелковую бригаду отважных, умелых, несокрушимых, дисциплинированных бойцов, способных при необходимости в любой точке мира оперативно решать поставленные перед ними задачи? Или неужто войсковая часть создаётся только для того, чтобы в случае провала выборов под благовидным предлогом, как недавно в Хакасии, завести в Туву 20-30 тысяч штыков для голосования за кандидата от «Единой России»? А, может, бригада создана на случай попытки государственного переворота и победы сепаратистов в отдельно взятой республике? Или министр обороны Шойгу создаёт в Туве, вдалеке от пристального взгляда, преданную лично ему гвардию головорезов? Ну, какое-то объяснение всему этому дорогостоящему милитаризованному мероприятию должно же быть! Помнится, эту бригаду передислоцировали из-под Краснодара к нам, когда тут ещё ничего не было создано для их жизни и службы. Поэтому набранные наспех воины маялись по сибирским гарнизонам, наводя ужас на тамошних обывателей. То в пьяном кураже изнасилуют кого, то в отместку разберут до винтика личную машину зам. командира части, а то и вовсе зарежут ненароком кого-то. И всё им сходило с рук, поскольку они – личная гвардия тувинца Шойгу. Пока известно только про одно вступившее в законную силу решение суда в отношении элиты Шойгу. 17 апреля 2018 года Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу по фактам неуставных отношений (ст. 335 УК РФ) и насильственных действий в отношении начальника (ст. 334 УК РФ), выразившиеся в массовой драке между военнослужащими в Еланском учебном центре, которую организовал стрелок мотострелкового батальона в/ч №55115 рядовой контрактной службы из Тувы Эртеж Ондар. Как установил суд, рядовой Ондар прибыл в учебный центр вместе со своими сослуживцами из Тувы. Они расположились в казарме 4-й учебной роты подготовки военнослужащих по контракту второго учебного центра в/ч №31612. Он сначала отказался исполнять приказ офицера, а затем избил его. Заступиться за командира попытался рядовой Козырев, которого Ондар жестоко избил, причинив тяжкий вред здоровью. В итоге в драке приняли участие в общей сложности 17 человек. Нашему заносчивому земляку назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены гражданские иски в общем размере 99 тыс. руб. По данным союза солдатских матерей Свердловской области, учебный центр в Елани в последнее время находится на хорошем счету. А тем временем в Туве разворачивалось грандиозное воровство выделенных Шойгу денег на обустройство бригады. Для этого министр обороны выписал из Новосибирска свежеосужденного условно за хищения бюджетных средств предпринимателя из числа депутатов от «Единой России» некоего Николая Хвана и доверил ему 3 миллиарда рублей средств военного бюджета для строительства военного городка горнострелковой бригады. Одновременно Кара-оол подсуетился и подставил нашему земляку некоего предпринимателя Леонида Доржу, успевшего к тому времени на строительстве Станции переливания крови обобрать республиканский бюджет на 123 млн. рублей. Ему-то Шойгу и доверил за полмиллиарда построить новое здание ресвоенкомата. История эта широко освещалась в СМИ, так что подробно на ней останавливаться не будем. Сообщим лишь, что Н.Хван умудрился нагреть Минобороны на 2 млрд. рублей, которые спрятал в казахском банке и пропал из вида правоохранителей. А всё, что он построил, затем пришлось снести в связи с браком. А предприниматель Л.Доржу получил за свой труд приговор суда в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он только начал отбывание срока, как в суд передали новое уголовное дело в отношении него – за хищение более 120 млн. рублей, выделенных Шойгу на строительство военкомата. Правда, судья Кызылского городского суда Л.Н. Юзеева (видимо, по просьбе высоких покровителей подсудимого) нашла в деле какие-то неточности и вернула уголовное дело в прокуратуру. Хотя, конечно, такая помощь – как мёртвому припарка. Вне всякого сомнения, что Доржу получит новый тюремный срок. Но в этом случае нас больше интересуют не личности типа Хвана и Доржу, а тот способ селекции кадров, что демонстрируют Шойгу и Кара-оол. Ведь как ни крути, а именно вокруг них кучкуется разного рода жульё. И ведущая роль в этой селекции, скорее всего, за министром обороны. Не случайно только на строительстве космодрома «Восточный» Генеральная прокуратура за последние четыре года нашла свыше 17 тысяч (!) нарушений, о чём сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ А.Куренной. По его словам, по этим нарушениям было вынесено свыше 14 тысяч (!) мер прокурорского реагирования – это и представления об устранении нарушений, и исковые материалы в суд, и направление материалов в следственные органы. «Уже к различным видам ответственности привлечено более тысячи (!) человек. Это должностные лица, представители сторонних подрядных организаций и другие». Так что несколько жуликов у кормила Минобороны в Туве – это всего лишь штришок в деятельности министра обороны Шойгу. К примеру, недавно ФСБ задержала главу центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны, заподозрив его во взяточничестве. Это задержание стало очередным звеном в цепи коррупционных скандалов с участием высокопоставленных сотрудников военного ведомства. По мнению независимых источников, фигуранты всех этих дел о взятках, откатах и хищениях формировали «чёрную кассу» министра обороны Сергея Шойгу. Ответственным «кассиром» называют его заместителя Тимура Иванова. По данным издания «Руспрес», он тесно связан с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Иванов отвечает за «чёрную кассу» министра и может быть косвенно причастен к преступлениям его подчиненных. А 23 ноября 2018 года Московский гарнизонный военный суд отправил под арест экс-начальника Управления по работе с личным составом Вооружённых сил РФ полковника Михаила Барышева, обвиняемого во взяточничестве. Создаётся впечатление, что после увольнения министра обороны Сердюкова воровство в ведомстве только усилилось и приняло массовый характер. Но строительство военных баз – это всё же эпизод в деятельности Минобороны. И сколько бы подручные Шойгу там ни украли, в любом случае когда-нибудь оно заканчивается. А потом начинаются будни воинской службы. Вот о них-то мне и хотелось бы поговорить. Газета писала о том, как на границе России и Казахстана при пограничном контроле на железнодорожной станции Аул силами погранслужбой Казахстана 3 сентября 2018 года были ссажены с поезда и задержаны три воина 55 мотострелковой бригады, направлявшихся в Киргизию на международные учения «Иссыкуль-Антитеррор – 2018» войск ОДКБ по борьбе с террористами. У командира взвода обеспечения, старшего прапорщика Ховалыга А.Р. было обнаружено наркотических средств весом в 1 кг, у гранатомётчика рядового Мокур-оола А.А. был найден пакет с 30 гр. конопляного масла, а у стрелка-помощника гранатомётчика рядового Чыдыма Ч.Д. были обнаружены 50 граммов конопляного масла. Все они задержаны по обвинению в контрабанде и незаконном обороте наркотиков и находятся под арестом в г.Алейске. Им грозят большие сроки, если Шойгу их не «отмажет». Обратите внимание: судя по всему Мокур-оол и Чыдым – обыкновенные наркоманы, служащие в 55 горнострелковой бригаде гранатомётчиком и помощником гранатомётчика. А прапорщик Ховалыг – настоящий наркоделец, который вёз наркотики на продажу. (Как тут не вспомнить брата Главы республики Леонида Кара-оола, которого чекисты Красноярска поймали с чемоданом наркоты). Всё это говорит о том, какая атмосфера царит под носом у министра Шойгу в 55 горнострелковой бригаде Минобороны страны. Неужели наш замечательный земляк Шойгу навязал нам эту воинскую часть для разложения народа Тувы наркотиками? Или он не контролирует ситуацию даже в части, которая находится у него на Родине и где он часто бывает сам или сопровождая на отдыхе Президента Путина? Нужно отметить, что выявить наркоманов в воинской части – дело несложное. Да и наркобаронов отлавливать при желании тоже не так уж сложно. Но поскольку старшего прапорщика Ховалыга и рядовых Мокур-оола и Чыдыма не только не выявили в части, но и отправили в Киргизию, можно прийти к выводу, что, по крайней мере, в тувинской горнострелковой бригаде, никакого порядка нет. А если и есть, то это порядок, который в воинской части наводят наркоманы и наркодельцы. О том, что за боевой дух в горнострелковой бригаде, можно судить по инциденту, случившемуся в сентябре т.г. уже в самой Киргизии. То ли при пересечении границы были выявлены не все наркоманы горнострелковой бригады, то ли в бригаде большинство составляют криминальные элементы, но то, что случилось в г.Кант (пригород Бешкека) уже во время учений войск ОДКБ «Иссыкуль-Антитеррор – 2018», как говорится, «не лезет ни в какие ворота». Но давайте обо всём по порядку. Речь пойдёт об неуставных отношениях между военнослужащими 55 горнострелковой бригады и командиром горного второго мотострелкового батальона подполковником Карповым. 30 сентября подполковник Карпов А.В. на территории части сделал замечание одному из военнослужащих 55 бригады Какпат Р.Я. за то, что тот вопреки Уставу держал руки в карманах. Однако военнослужащий проигнорировал замечание офицера и продолжил движение в сторону выхода из казармы. Подполковник попытался объяснить военнослужащему, что он ведёт себя не Уставу и сказал о том, что если бы он служил у него в подразделении, он бы научил его правилам поведения. В это время из расположения самоходно-артиллерийской батареи выходил сержант Шарапов А.А., который в откровенно вызывающем тоне публично заявил подполковнику Карпову А.В.: «возьми меня служить к себе в подразделение». После чего подполковник сказал военнослужащему, что если сержант Шарапов А.А. будет служить у него и нарушать требования Устава, он неизбежно будет привлечён к дисциплинарной ответственности. А если и это не поможет, будет уволен из рядов ВС РФ. На данные высказывания военнослужащий отреагировал тем, что сказал подполковнику, «что ты пугаешь меня увольнением», пытаясь привлечь к себе внимание личного состава, который находился неподалёку. Заявив, что «гавно через тряпочку сосать не собирается», он продолжил перепалку с офицером. Подполковник потребовал от сержанта, чтобы тот вёл себя согласно требований общевоинских уставов ВС РФ. Конфликт услышал капитан Байрамов Б.Б., который, подойдя к военнослужащим, забрал сержанта Шарапова А.А. в расположение части. Немного спустя подполковник Карпов А.В. вышел из расположения части, где к нему подошёл сержант Шарапов А.А., который обратился к нему установленным порядком. Подполковник, думая о том, что сержант осознал свою ошибку и хочет извиниться, проследовал с ним за казарму №6. Однако в ходе разговора сержант Шарапов А.А. нецензурно заявил подполковнику Карпову А.В., что он ему надоел, а также, что подполковник ему – никто, и он ему не подчиняется. На что подполковник ответил, что он – офицер, а сержант является ему подчинённым. И он имеет право делать замечание за невыполнение требований Устава. Тогда сержант Шарапов А.А. нанёс подполковнику Карпову А.В. удар кулаком правой руки в область груди и кулаком левой руки два раза в область правого глаза. Завязалась борьба, в ходе которой подполковник при падении получил увечье от удара о щебень в области темени. Проходивший мимо военнослужащий Республики Киргизии оттащил сержанта, который тут же убежал в подразделение. О случившемся конфликте подполковник Карпов А.В. доложил командиру бригады, но тот предпочёл подробные обстоятельства произошедшего скрыть. В настоящее время ведётся следствие. Описанный выше совершенно дикий случай с сержантом 55 бригады Шараповым наглядно показывает, что за гнездо бандитизма на самом деле нам под боком сотворил наш замечательный земляк Шойгу. Как известно, Тува и без его военнослужащих находится в передовиках по уровню преступности. А Сергей Кужугетович нам ещё добавил вооружённых потенциальных преступников, которые даже своих командиров за людей не считают. Совершенно очевидно, что в тувинской бригаде царит дух вседозволенности, поскольку бандиты и наркоманы в форме и с оружием считают себя личной гвардией нашего земляка Шойгу. А тот, видимо, специально для них создал в части атмосферу криминального беспредела. Перефразируя известную фразу Озерова, скажу – такая армия ни Туве, ни её жителям не нужна. И сам Сергей Шойгу, на мой взгляд, образцом для подражания в смысле офицерской чести не является. Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1311 раз) http://risk-inform.ru/article_7668.html +12

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Аноним (гость) 05-12-2018 23:00:25 #10 [ru] Всё это аукнется нам, когда всех этих профессионально обученных убивать выкинут на улицу. Они ж больше ничего не умеют. Преступность в Туве станет по-настоящему организованной ... +2 Аноним (гость) 05-12-2018 16:11:53 #9 [ru] Кто такой кондрат пчелкин? Очередной ссыкун? 0 Аноним (гость) 05-12-2018 14:03:27 #8 [ru] В дополнение к №7 - Кстати, в каком звании был Леонид Кара-оол, когда его почти с тремя килограммами поймали? +2 Аноним (гость) 05-12-2018 13:48:52 #7 [ru] У рядовых - по 30 и 50 грамм, у прапорщика - 1 кг. А если бы взяли капитана или кого выше по званию - там уже чемоданы. Все в соответствии с табелем о рангах. +2 Аноним (гость) 05-12-2018 10:22:36 #6 [ru] Да уж... новая головная боль Тывы! Ну хоть рабочие места для служак появились, и то хорошо.... +1 Националист (гость) 05-12-2018 08:38:48 #5 [ru] Не считайте всех силовиков баранами. Там тоже есть думающие и адекватные люди, которые видят, что трусливый гопник гонит стадо к пропасти. И они отдают отчет своим действиям, и вряд ли они пойдут на преступный приказ - стрелять в свой же народ.



А это напоминание другим силовикам, как говорится, на будущее. Особенно для тех "карьеристов", кто будет исполнять преступные приказы "сверху", против своих же граждан...



0 Аноним (гость) 05-12-2018 08:38:19 #4 [ru] Аноним №1 написал "! И ещё Нахер нам такие подполковники которые сержантов на место поставить не могут, да ещё пошел и стуканул командиру бригады, позорище какое то а не армия, понадают соплякам высокие звания типа подпола, вот и результат, нормальный подпол в каптерке ночью ему объяснил бы кто есть кто, а не бегал бы стучал."



А какую Армию может создать человек ни дня не прослуживший в нормальной армии? А как я понимаю наш министр не служил ни в какой армии! Чтобы быть министром надо прослужить срочную или курганскую в училище .затем по гарнизонам послужить лейтенантиком ,затем дослужиться до высшего офицерского звания (но при этом пройти все звания) и еще пару раз в академии поучиться -тогда и министры годен! А раз этого нет то какой министр -такая и армия! +4 Националист (гость) 05-12-2018 08:34:33 #3 [ru] Помните новости про Сардану Авксентьеву? Ну новый мэр Якутска. Авксентьева сразу же после выборов пересадила всех чиновников на бюджетные автомобили.



Наводила бы она порядок после едросни и дальше, если бы не сегодняшний внезапный обыск в мэрии силами местной ФСБ и спецназа. 0 Аноним (гость) 05-12-2018 07:59:07 #2 [ru] Постоянный пункт дпс надо на Вавилинском,столько обкурышей там значит гоняет. 0 Аноним (гость) 05-12-2018 07:46:07 #1 [ru] Капец по ходу наркоманы там тоже есть, а то что алкоголики там есть я точно знаю, пивная будка возле дома в южном есть постоянно вижу этих молодцов из окна, вечерком с дохирищами литрами пива всегда уезжают, куй знает в казарме пьют что ли перед сном, может это прописано в уставе, каждый вечер пить пиво, вы сводку из ГИБДД у нас возьмите, пьяная езда и наезды с их участием хватает для нашего маленького городка, там собраны все безработные мужчины так или иначе, ну хоть как то пригодные к воинской службе, а раньше они кем были и кем работали? Нормальных мужиков там всё таки больше так что нагнетать слишком тоже думаю не надо! И ещё Нахер нам такие подполковники которые сержантов на место поставить не могут, да ещё пошел и стуканул командиру бригады, позорище какое то а не армия, понадают соплякам высокие звания типа подпола, вот и результат, нормальный подпол в каптерке ночью ему объяснил бы кто есть кто, а не бегал бы стучал. +4 Остальные материалы номера 47: Свежий анекдот

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