Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Китайцы обустраиваются в Кызыле. Раздел: Родной край
Комментариев: 33
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 78
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 31
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 47, 4 декабря / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№47, 4 декабря 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Возвратить субсидию заставил суд...

В Туве после вмешательства прокуратуры суд заставил гражданина возвратить государству социальную выплату, незаконно полученную на строительство жилья в сельской местности.

Прокуратурой Каа-Хемского района проведена проверка законности социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках Республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Проверкой установлено, что 9 июня текущего года свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 712 530 рублей выдано гражданину, который в сельской местности не работал.

Проверкой установлено, что при включении гражданина в сводный список лиц на получение социальной выплаты не соблюдено одно из условий предоставления субсидии, а именно работа по трудовому договору в сельской местности непрерывно в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки.

Прокуратурой района при получении выплат выявлены признаки мошенничества. Прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Кроме того, прокуратурой района в Каа-Хемский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с гражданина суммы неосновательного обогащения – 712 530 рублей. Заявление прокурора района рассмотрено и удовлетворено. А Решение суда вступило в законную силу.

Алина Доспан-Комбу, помощник прокурора Каа-Хемского района.

Без гласности и открытости

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления района.

Установлено, что, в нарушение требований действующего законодательства, администрациями сельских поселений Каа-Хемского района не разработан и не утвержден перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет».

Кроме того, администрациями сельских поселений района информация о деятельности органа местного самоуправления на официальном сайте размещалась не в полном объеме и не обновлялась.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Каа-Хемского района в суд направлены административные исковые заявления с требованиями о признании бездействия администраций сельских поселений Каа-Хемского района незаконными, о возложении на администрации обязанности устранить названные нарушения.

Судом исковые требования прокурора района удовлетворены. В настоящее время решения суда находятся на исполнении.

Евгений Мельников, прокурор Каа-Хемского района.

На борьбу с преступностью всем миром

Руководство прокуратуры республики 24 ноября 2018 года приняло участие на Общереспубликанской конференции «Профилактика преступности в Республике Тыва».

24 ноября текущего года руководством прокуратуры республики обеспечено участие в Общереспубликанской конференции «Профилактика преступности в Республике Тыва», которая посвящена Дню Отцов и Дню матери.

С докладом о прокурорском надзоре за исполнением закона о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выступила заместитель прокурора республики Монгуш Ольга Юрьевна. Отмечена тенденция роста подростковой преступности, неэффективная роль органов профилактики и необходимость внедрения действенных элементов предупреждения, выявления и пресечения преступности несовершеннолетних.

Елена Шевченко, старший помощник прокурора республики.

(прочитано 433 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7674.html
0

Остальные материалы номера 47:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Советович, верни долг Мамедову!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank