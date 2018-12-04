    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Возвратить субсидию заставил суд...

В Туве после вмешательства прокуратуры суд заставил гражданина возвратить государству социальную выплату, незаконно полученную на строительство жилья в сельской местности.

Прокуратурой Каа-Хемского района проведена проверка законности социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках Республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Проверкой установлено, что 9 июня текущего года свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на сумму 712 530 рублей выдано гражданину, который в сельской местности не работал.

Проверкой установлено, что при включении гражданина в сводный список лиц на получение социальной выплаты не соблюдено одно из условий предоставления субсидии, а именно работа по трудовому договору в сельской местности непрерывно в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки.

Прокуратурой района при получении выплат выявлены признаки мошенничества. Прокуратурой материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании гражданина. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159.2 УК РФ.

Кроме того, прокуратурой района в Каа-Хемский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с гражданина суммы неосновательного обогащения – 712 530 рублей. Заявление прокурора района рассмотрено и удовлетворено. А Решение суда вступило в законную силу.

Алина Доспан-Комбу, помощник прокурора Каа-Хемского района.

Без гласности и открытости

Прокуратурой Каа-Хемского района Республики Тыва проверено соблюдение законодательства об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления района.

Установлено, что, в нарушение требований действующего законодательства, администрациями сельских поселений Каа-Хемского района не разработан и не утвержден перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет».

Кроме того, администрациями сельских поселений района информация о деятельности органа местного самоуправления на официальном сайте размещалась не в полном объеме и не обновлялась.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой Каа-Хемского района в суд направлены административные исковые заявления с требованиями о признании бездействия администраций сельских поселений Каа-Хемского района незаконными, о возложении на администрации обязанности устранить названные нарушения.

Судом исковые требования прокурора района удовлетворены. В настоящее время решения суда находятся на исполнении.

Евгений Мельников, прокурор Каа-Хемского района.

На борьбу с преступностью всем миром

Руководство прокуратуры республики 24 ноября 2018 года приняло участие на Общереспубликанской конференции «Профилактика преступности в Республике Тыва».

24 ноября текущего года руководством прокуратуры республики обеспечено участие в Общереспубликанской конференции «Профилактика преступности в Республике Тыва», которая посвящена Дню Отцов и Дню матери.

С докладом о прокурорском надзоре за исполнением закона о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выступила заместитель прокурора республики Монгуш Ольга Юрьевна. Отмечена тенденция роста подростковой преступности, неэффективная роль органов профилактики и необходимость внедрения действенных элементов предупреждения, выявления и пресечения преступности несовершеннолетних.

Елена Шевченко, старший помощник прокурора республики.