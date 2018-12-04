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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 47, 4 декабря / «Бархатный язычок» бьётся в истерике
   
 
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№47, 4 декабря 2018 года.

    О главном начистоту

«Бархатный язычок» бьётся в истерике

«Бархатный язычок» бьётся в истерике

«Ах, этот противный человек, ах, этот гадкий Конвиз..., ну прямо я не могу, я бы, наверное, ему даже, ну, не знаю, что бы я сделал, ах, может быть, лицо ему набить? Или..., ой, ну как же мне, ну прямо жуть, как я расстроился...». Короче, если прямо говорить, то вот такими эмоциями шесть дней и ночей изнемогал Темир Оюн. Страдал с той самой «чёрной пятницы», с 23 ноября, когда проиграл в суде дело «Кара-оол против Донгур-оол».

Для тех, кто не в курсе, позвольте представить – полномочный представитель Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в судебных органах Темир Геннадьевич Оюн. Это он, заламывая руки и закатывая в истерике глаза, до сих пор переживает свою состоявшуюся профессиональную несостоятельность. Нет, ну всякое бывает в судах, в адвокатской практике. Как говорится, раз на раз не приходится. Бывает, что даже матёрые и известные защитники порой проигрывают дела – на то она и состязательность сторон, так ведь? Но так проигрывать все дела подряд и так беспомощно по-женски реагировать на очередной проигрыш в суде и потом, к тому же, выставить свои чувства на всеобщее обозрение в Интернете?..

Темир Оюн представлял в очередном деле «Кара-оол против Донгур-оол», понятное дело, Шолбана Кара-оола, а Сергей Конвиз – противоположную сторону, то есть Донгур-оол. Битва в судах длилась почти четыре года. И вот, наконец, всё закончилось полным оправданием Донгур-оол, а у Темира началась продолжительная истерика. И в 20 часов 26 минут 28 ноября у него окончательно сдали нервы – он написал об этом в Интернете: «Уважаемые земляки, не могу больше молчать и решил написать заметку про одного гадкого человека!»

Попутно замечу, что я не совсем уверена в сексуальной ориентации представителя Кара-оола, хоть он и носит штаны мужского фасона. Энергетика его речи, как устной, так и письменной, выдаёт его с головой. Он, пытаясь выставить газету и её читателей в дурном виде, пользуется случаем, чтобы польстить своему доверителю и начальнику, возмущаясь тем, что «...ублюдки позволяют допускать оскорбительные высказывания в адрес глубокоуважаемого Главы нашей республики Шолбана Валерьевича». В каком месте он глубоко уважает Шолбана Кара-оола, пользователи Интернета догадались сами. При этом наиболее популярная версия была ЖПЛЗ, а следом за ней версия под названием «бархатный язычок».

Про язычок, надеюсь, всем понятно? Не всем? А, ну так, если детально, то по этой бархатной версии, Шолбану Валерьевичу, по всей видимости, уже не приходится использовать туалетную бумагу по её прямому назначению. И по кривому – тоже не приходится. Потому что охотников ЖПЛЗ за 11 лет у него много перебывало. Наверное, он сам их и выбирал. Досконально проверял и уже после проверки качества работы языком допускал до своего тела.

Я бы не сказала, что Темир Оюн в должности представителя Кара-оола в судебных органах переплюнул других ЖПЛЗ. Возможно – я говорю, заметьте, возможно – другие умеют делать это глубже и виртуозней, а кто-то просто обходится поцелуем в попку... Но наш Темир пока ещё только учится. И потому у него это получилось со свойственным ему женским драматизмом и даже надрывом. И вот дальше он пишет: «В отличие от вас, трусов и подлецов (то есть, он имеет в виду ублюдков из газеты «Риск»), я поступаю по-мужски, говорю это открыто от своего имени и готов повторить это вам в лицо!».

У-ууу..., какой он смелый, написал и даже что-то, наверное, у него шевельнулось в штанах? Готов повторить? Так повторяй! Хоть тысячу раз – кто тебе поверит? По-мужски делают, а не говорят. И не просят, как дамочки: «Неравнодушных единомышленников прошу поддержать меня голосованием...». Это он так написал, мол, поддержите меня, поддержите, напишите, что вы тоже, как и я «Не знаю и не хочу знать этого гада!» Эти психологические наклонности нервических дамочек отчётливо прослеживаются в обилии восклицательных знаков и в призыве разделить вместе с ним его чувства женского бессилия и негодования перед грубой мужской силой противника. В суде Темир Оюн мог бы на полную катушку воспользоваться своим правом, говорить прямо и открыто, по-мужски. И, может быть, профессионально отстоять честь и достоинство Кара-оола! Доказать, что Глава Тувы – не «отъявленный лжец и подлец», покалечивший человека. Мог бы... Но не случилось.

Впрочем, всё объясняется просто. Если обратиться к некоторым, на первый взгляд, незначительным деталям биографии Темира Геннадьевича Оюна. Однажды пришлось ему недолго поработать в Тоджинском районе Тувы. Немного, потому как его, мягко говоря, вежливо попросили, а грубо – выперли оттуда. Он не служил в армии, а потому не имел право на службу в прокуратуре. От армии его отбил отец, голой грудью бросившись на амбразуру призывной комиссии, так что в армии Темир не служил. Не служил, но на государственную службу очень хотелось – спал и видел себя с высунутым бархатным язычком возле Кара-оола. Вот, говорят, ему и пришлось подделать запись в трудовой книжке...

При этом следует отметит, что Кара-оол взял к себе на службу Темира Оюна на место его старшего брата Аяса, которого повысил до должности министра юстиции, не зная ещё, что дела против Донгур-оол они с братом проиграли. Впрочем, об этом уже написано, зачем повторяться. Но вот, думаю, не лишним будет повторить, что истеричное поведение Темира Оюна вызвано не только бессилием против Конвиза, но и тем, что именно ему, Т. Г. Оюну, теперь придётся платить из собственной зарплаты судебные расходы за проигранные дела «Кара-оол против Донгур-оол».

Кара-оол, всем давным-давно известно, скряга ещё тот. Он ни копейки не заплатит никому. Не то, что оплачивать судебные расходы. У него принцип простой: ты проиграл – ты и плати!

Очень вредная тувинка

(прочитано 1503 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7677.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 24) >>
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Аноним (гость) 06-12-2018 16:32:17   #24 [ru]
Дронин,Дронин стукачок ты наш.Что знают двое, уже не тайна.Рановато стучать начал. Ну какой из тебя глава кожууна.
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 16:29:41   #23 [ru]
Ее никто больше трех дней не может рядом с собой терпеть из за ее скверного воспитания и невоспитаности, злого характера и злобной натуры. Какая она такая святая все знают, не зря три года ей присудили в колонии наказания отбыват.
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 16:18:03   #22 [ru]
Думаю в сравнении с Кара-оолом, ОВТ - святая женщина и проклинает её куда меньше народу. Сирот не обкрадывала, людей не калечила итд. По мне так смелости и остроумия ей не занимать.За правду всегда страдали, на то она и правда.
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 14:29:26   #21 [ru]
Конвиз поливал грязью Иуса, а сейчас Иус ходит раздает газетки в Туране, хер посасывая у Конвиза! Как так можно опуститься Иус??? Проиграли с тресков все суды, а мы, сука, на Вас надеялись, а сейчас все проиграли и мы остались у разбитого корыта!!!
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 14:25:35   #20 [ru]
Анониму №19: как хотите называйте, смысл один - недостойная женщина!
Никогда в жизни не имела своего жилья, семьи и семейного очага.
Так до сих пор и мотается по углам, где пригреют, пока не выпнут.
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 07:35:30   #19 [ru]
Почему старая шлюха ОВТ? Может быть лучше опытная развратница и шлюха?
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 07:32:36   #18 [ru]
Братья Куни
 
+1
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Аноним (гость) 06-12-2018 07:05:02   #17 [ru]
Аяска Оюн уволил своих замов - тупой выгнал еще более тупых или наоборот замы умнее оказались....чем "опытный юрист" кстати все дела у Конвиза Аяска проиграл, а не его брательник. Да и если его брат не служил в армии и за это его вышвырнули из прокуротуры, то как он на гослужбе оказался там ведь тоже армия нужна? или пролизал (вылизал с особым пристрастием)себе дорожку к должности.Короче оба Оюишки глупые батишки, тупые и некчемные бараны... ха-ха-ха
 
+3
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Аноним (гость) 06-12-2018 05:15:59   #16 [ru]
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 05:05:19   #15 [ru]
Это было давно и было ли на самом деле, что Шолбан Кара-оол избил Иванова, значит сам виноват и заслужил.для Тувы Шолбан Кара-оол сделал больше, но ему только про это происшествие напоминают, больше ничего не могут вспомнить .
 
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