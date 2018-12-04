Дети войны

Кто загоняет школьников в Юнармию и зарабатывает на закупках для неё

В следующем году ячейки «Юнармии» хотят открыть в каждой российской школе. Детей с 8 лет уже учат обращаться с оружием и защищать Родину. Однако участие в военно-патриотическом движении не всегда добровольно, а для многих взрослых оно стало бизнесом, узнал «Собеседник».

«Форму купили, медали дали. Вот и весь патриотизм. Показуха эти ваши мальчики-юнармейцы», – написала летом в соцсети учитель истории из гимназии Мурманска Светлана Корнаухова. Через несколько дней педагога вызвали к директору и уволили.

Сейчас Корнаухова пытается добиться восстановления на работе через суд, рассказала «Собеседнику» ее бывшая ученица Арина Антохина. Она призывает подписываться в интернете в защиту учителя. «Требуем восстановить Светлану Борисовну Корнаухову на прежней должности, а директора уволить за общественный ущерб, причиненный образованию наших детей!» – сказано в тексте петиции.

Ать-два

За два года существования «Юнармии» ее региональные и местные отделения открылись на всей территории России. Развивается движение при административной поддержке чиновников. К примеру, в Свердловской области работу «Юнармии» курировала прославившаяся своими откровениями директор департамента молодежной политики Ольга Глацких. При ее активном участии даже происходила смена регионального руководителя формально независимой общественной организации.

Через соцсети мы нашли как самих юнармейцев, так и их родителей. Выяснилось, что во взаимоотношениях со школьниками руководители движения действуют привычными командными методами.

– Сын учится в 5-м классе. Объявили, что вступить в «Юнармию» должен весь класс. Можно ли отказаться? А зачем наживать врагов? Ничего не сделаешь, хотя сама идея мне не нравится. Детей заставляют ползать по грязи и готовят умереть, – рассказала жительница Великого Устюга.

Однако самим детям нередко движение по душе. 15-летняя Лиза из Татарстана на время осенних каникул съездила на загородные сборы движения и осталась в восторге. Ведь, помимо бега с пневматическим оружием по лесу и бесконечных приседаний, оставалось время и на обычные подростковые радости:

– Дискотеки, задушевные разговоры, оры в комнатах. За это время мы стали семьей.

Есть, впрочем, и скептические мнения.

– В нашем отряде сплошная показуха, а не патриотизм. Развлечения типа пейнтбола, поздравления ветеранов для галочки, – делится старшеклассник Василий.

Уже выпускница школы из Хабаровска Елена рассказала, как у них проходили юнармейские сборы:

– Читают лекции депутаты и военные, видящие кругом врагов. И священники даже приходят, рассказывают про священную войну.

Цифра

262 тысячи человек насчитывает движение «Юнармия» по всей стране.

...А госзакупки по расписанию

Сотни тысяч членов движения – это и сотни тысяч комплектов униформы «Юнармии». Специальные брюки, ботинки, куртки, футболки и береты, а также флаги, значки и прочая атрибутика. Закупается одежда за бюджетный счет.

На днях администрация Жуковского района Калужской области приобрела зимние куртки «Юнармия» почти по 6 тыс. руб. за штуку. Исполнителем по контракту является ООО «Магазин АР Петроградская» – один из самых крупных поставщиков для движения. При этом нередко по госконтрактам фирма поставляет обмундирование даже дороже, чем отпускает через свой интернет-магазин. В подмосковное Ступино компания продала берцы по 3 тыс. 685 руб. за пару, а на сайте указана их даже розничная цена в 2 тыс. 900 руб.

Завышение стоимости товаров мы также обнаружили в случае с шапками-ушанками и шарфами. Специалист по тендерной работе этого ООО Александра Никифорова в беседе с «Собеседником» объяснила это тем, что конкуренты по аукциону отказались от борьбы, поэтому снижения от начальной (максимальной) цены не произошло:

– Ее определяет заказчик. Мы тут ни при чем.

За прошлый год выручка фирмы – поставщика «Юнармии» составила 195 миллионов рублей. Возглавляет ее некая Галина Горюнова. До мая 2018 года компания была зарегистрирована в доме на Большом проспекте Петроградской стороны, следует из базы kartoteka.ru. По сведениям «Открытых медиа», это помещение принадлежит ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» – структуре «кремлевского повара» Евгения Пригожина.

Оплачиваются из госказны и мероприятия «Юнармии». Лагерь в Башкортостане для отрядов республики обошелся в 436 тыс. руб. В Татарстане – в 512 тыс. руб., при этом исполнитель – ООО «Альт-Инвест» – на контрактах с Минобразованием республики заработал уже 28 млн. руб.

Что до финансирования непосредственно самой «Юнармии», то помощь движению оказывают «Ростех» и госбанки: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк. Корпорация под управлением Сергея Чемезова проспонсировала всероссийский слет организации. Сбербанк, как следует из его годового отчета, дал деньги на летний отдых детей с целью развития у них «военно-патриотического духа».

Получило движение и президентский грант. От имени Владимира Путина 2,6 млн. руб. выделено на проект «Юнармейский исторический десант», включающий лекции для школьников. В обосновании «социальной значимости» проекта указано следующее: «В настоящее время ведется открытая идеологическая война за умы наших детей. Молодежь в современных условиях легко верит подтасованным историческим фактам, различным мифам, очерняющим историю Отечества».

Бюджет «Юнармии» в 2017 году составил 293 млн. руб. Почти 61 млн. из них израсходовали на содержание аппарата управления, выяснил «Собеседник».

Тягу к деньгам военные патриоты действительно испытывают. На прошлой неделе контрразведка совместно со Следственным комитетом задержала полковника Михаила Барышева, который стоял у истоков «Юнармии». Воспитатель «нового поколения российских граждан» подозревается в причастности к хищениям и мошенничеству при проведении Всемирных военных игр в Сочи.

Сергей Ежов

«Собеседник»