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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 47, 4 декабря / Затишье перед парламентскими выборами в Туве
   
 
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№47, 4 декабря 2018 года.

Затишье перед парламентскими выборами в Туве

Алла Донгур-оол

Алла Донгур-оол: «в Туве очень активны политические группы»

Эксперт Алла Донгур-оол детально проанализировала политическую ситуацию в Республике Тыва:

Политическое пространство в Республике Тыва неспокойное. Мы следим за тем, что происходит в соседнем регионе, в Хакасии. Говорят, что в Туве нет серьезной оппозиции, что мы тихий регион. На самом деле, это не так. Это оценки федеральных СМИ, политологов, которые не бывали в Туве.

Настолько сейчас все оживленно, особенно в связи с победой В. Коновалова. У нас, конечно, таких ярких кандидатов нет. Но победа оппозиции в соседнем регионе говорит о том, что мы это тоже можем повторить, но уже на выборах в республиканский парламент.

Надо сказать так, что в Туве действует около девяти активных политических групп, которые не являются системными партиями. Они понимают, что их никто не зарегистрирует. Но, тем не менее, они активно работают с населением, в информационном поле, в интернет-пространстве.

И эти группы создают коалиции, проводят встречи, утверждают кандидатуры. И вырабатывают тактику, продумывают, каким образом можно будет воздействовать на избирательные комиссии, на избирательную комиссию республики, как работать по выводу кандидатов из партии «Единая Россия» из активного избирательного поля. Ближе к Новому году уже обозначатся основные игроки.

«Давыдов.Индекс»

Сергей Конвиз

Сергей Конвиз: «у оппозиции другой сценарий»

Эксперт Сергей Конвиз полагает, что основные силы концентрируются вокруг малых партий:

Концентрация политических сил, хоть и не очень активная, но все-таки наблюдается. НО у нас проблема в том, что правительство прогнуло под себя руководителей местных отделений парламентских партий. В результате, как такового, политического процесса, связанного с парламентскими партиями, видимо, не будет.

Поэтому политические силы сейчас концентрируются вокруг непарламентских партий. И как это будет происходить, станет ясно в январе-феврале. Полагаю, все будет организовано так, чтобы прошли только удобные, подконтрольные кандидаты.

Парламентские партии выдвинут кандидатов, согласованных с правительством. Но у оппозиции другой сценарий. Реальную картину мы увидим уже после новогодних праздников. Народ воодушевлен историей с Хакасией, поэтому посмотрим.

«Давыдов.Индекс»

Затишье перед парламентскими выборами в Туве

(прочитано 1037 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7673.html
+7

<< Комментарии к статье (Всего: 15) >>
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Националист (гость) 06-12-2018 07:37:00   #15 [ru]
Россия признана самой неблагоприятной страной в Европе для жизни геев.
Так что, если расиянцам не нравится жить в России, cкорее всего, вы гей.
 
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Националист (гость) 06-12-2018 07:24:45   #14 [ru]
Анониму #12: Русские разбегаются по всему миру, многие остаются на ПМЖ. Почему бегут из Великой Рассеюшки??? Напрашивается ответ: Да потому что жизнь невыносимая, нищая и беспросветная! Благодаря бездарному правительству России, которому насрать не только на русских, но и на другие национальности! Если так будет продолжаться то русские разбредутся по просторам всего мира и ассимилируются в чужой нискодуховных странах! Это типа "нежный геноцид" русских, русской властью. Если кто то на Рассеи этого не понял, то скоро поймет! Потому что отток русских с "исторической" родины как снежный ком, постоянно увеличивается - это тоже факт подтвержденный официальной статистикой.
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 07:09:34   #13 [ru]
Супер! Все уедут а Конвиз и Донгур-оол останутся!
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 07:01:49   #12 [ru]
Тувинцы разбегаются по всей РФ, многие остаются на ПМЖ. Но ведь Тыва тоже РФ. Возникает вопрос: Почему бегут то из 17 региона??? Напрашивается ответ: Да потому что жизнь невыносимая, нищая и беспросветная! Благодаря бездарному правительству Республики Тыва, которому насрать не только на русских, но и на коренное население! Если так будет продолжаться то Тувинцы разбредутся по просторам РФ и ассимилируются в среде нашей многонациональной родины! Это типа "нежный геноцид" тувинцев, тувинской властью. Если кто то в Тыве этого не понял, то скоро поймет! Потому что отток тувинцев с исторической родины как снежный ком, постоянно увеличивается - это факт подтвержденный официальной статистикой.
 
0
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Аноним (гость) 06-12-2018 06:28:26   #11 [ru]
Под партизанским движением, ан.7 и ан.8, вы конечно имеете ввиду движение во главе которого стоит Партизаныч?
 
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Аноним (гость) 06-12-2018 05:10:46   #10 [ru]
Алла Донгур-оол и возглавит протест, а Конвиз будет помогать. Или наоборот без разницы, ха-ха
 
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Аноним (гость) 05-12-2018 23:31:03   #9 [ru]
Мне даже интересно, а кто же опять возглавит тувинский протест? Алла Донгур-оол говорит про целых девять групп - кто это? Ну назовитесь тут в комментах хотя бы - чего вы боитесь? Вы же готовы идти против системы! Или не готовы?
 
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Аноним (гость) 05-12-2018 11:58:19   #8 [ru]
про партизанское движение по ходу это самый реальный вариант в Туве
 
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Аноним (гость) 05-12-2018 11:15:55   #7 [ru]
Реальная оппозиция-это партизанское движение со всеми вытекающими.
 
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Националист (гость) 05-12-2018 09:32:03   #6 [ru]
Коммунисты? Они же всегда переобуваются на лету. Их же лидер постоянно в десны долбится с активным сторонником "рюзкого мира"...
 
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Остальные материалы номера 47:
 
   
   
 
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