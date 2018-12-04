Затишье перед парламентскими выборами в Туве

Алла Донгур-оол: «в Туве очень активны политические группы»

Эксперт Алла Донгур-оол детально проанализировала политическую ситуацию в Республике Тыва:

Политическое пространство в Республике Тыва неспокойное. Мы следим за тем, что происходит в соседнем регионе, в Хакасии. Говорят, что в Туве нет серьезной оппозиции, что мы тихий регион. На самом деле, это не так. Это оценки федеральных СМИ, политологов, которые не бывали в Туве.

Настолько сейчас все оживленно, особенно в связи с победой В. Коновалова. У нас, конечно, таких ярких кандидатов нет. Но победа оппозиции в соседнем регионе говорит о том, что мы это тоже можем повторить, но уже на выборах в республиканский парламент.

Надо сказать так, что в Туве действует около девяти активных политических групп, которые не являются системными партиями. Они понимают, что их никто не зарегистрирует. Но, тем не менее, они активно работают с населением, в информационном поле, в интернет-пространстве.

И эти группы создают коалиции, проводят встречи, утверждают кандидатуры. И вырабатывают тактику, продумывают, каким образом можно будет воздействовать на избирательные комиссии, на избирательную комиссию республики, как работать по выводу кандидатов из партии «Единая Россия» из активного избирательного поля. Ближе к Новому году уже обозначатся основные игроки.

«Давыдов.Индекс»

Сергей Конвиз: «у оппозиции другой сценарий»

Эксперт Сергей Конвиз полагает, что основные силы концентрируются вокруг малых партий:

Концентрация политических сил, хоть и не очень активная, но все-таки наблюдается. НО у нас проблема в том, что правительство прогнуло под себя руководителей местных отделений парламентских партий. В результате, как такового, политического процесса, связанного с парламентскими партиями, видимо, не будет.

Поэтому политические силы сейчас концентрируются вокруг непарламентских партий. И как это будет происходить, станет ясно в январе-феврале. Полагаю, все будет организовано так, чтобы прошли только удобные, подконтрольные кандидаты.

Парламентские партии выдвинут кандидатов, согласованных с правительством. Но у оппозиции другой сценарий. Реальную картину мы увидим уже после новогодних праздников. Народ воодушевлен историей с Хакасией, поэтому посмотрим.

«Давыдов.Индекс»