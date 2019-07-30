Власть на дне: В регионах испытание выборами

В России, как и во многих странах, которых относят к авторитарным, власти вынуждены регулярно проводить выборы разного уровня. Невзирая на то, что они давно не воспринимаются как свободные и честные. Однако они из года в год проводятся, потому что это – единственный способ представить миру доказательства цивилизованности России. Всё-таки наша страна – не Северная Корея, где до сих пор выборы проводятся с одним кандидатом в бюллетене, за которого голосуют 99% избирателей при явке в 99,9%. Тем не менее, от КНДР в этом плане мы далеко не ушли. По крайней мере, Тува – уж точно. Власти для обеспечения нужного результата на выборах придумали хитроумную запутанную систему отсева кандидатов на стадии выдвижения и регистрации, так что, как правило, в бюллетень для голосования «просачиваются» такие кандидаты, что среди них даже кандидат от партии, именуемой «партией жуликов и воров», смотрится как вполне приличный и достойный. Чтобы не появлялись неудобные независимые кандидаты в губернаторы, придумали некий «муниципальный фильтр», через который отсеивают неудобных претендентов. Такие «выборы» мы наблюдали в 2016 году, когда кандидат от власти, которого одни считают прохвостом и бездельником, а другие – бандитом и жуликом, с лёгкостью «победил» своих конкурентов от других партий. Кандидатов в депутаты отсеивают с помощью выбраковки подписей.

Отсеивание кандидатов с помощью чрезмерных или расплывчатых административных требований – не новость... Эта борьба иллюстрирует страх властей, для которых выборы из года в год всё больше и больше становятся тяжёлым, а порой и опасным периодом.

Власть в лице своей служанки – партии «Единая Россия» – в своё время продавила в Думе закон, согласно которому в России во второе воскресенье сентября появился так называемый «единый день голосования». Поэтому выборы в Верховный Хурал Тувы совпали с выборами муниципальных депутатов в С.-Петербурге и депутатов Мосгордумы. Россия – специфическая страна. И главные события, определяющие ход истории, в ней происходят именно в этих двух городских агломерациях. В Туве в самом разгаре события, связанные с регистрацией партий и кандидатов, а её население больше интересует, что происходит в Москве и С.-Петербурге. Потому что у нас всё произойдёт так же. А там политическая жизнь кипит.

В России сознательно создан запутанный клубок сложных законов по регистрации кандидатов и партий, которые лишь на поверхности выглядят как защита целостности и прозрачности выборов. В Москве сложилась уникальная ситуация – ни один политик из «Единой России» не осмелился идти на выборы от этой партии, зная, что подавляющее большинство избирателей проголосует «против» них только за то, что они представляют проворовавшуюся, прогнившую власть. Главная причина, по которой кандидаты превратились в самовыдвиженцев и уже не будут связаны с брендом «партии власти», – в катастрофическом для власти падении рейтинга «Единой России» и проигрыше представителей этой партии на выборах в других регионах. Даже по данным ВЦИОМ, который обычно завышает показатели в пользу власти, только 22% москвичей проголосовали бы на выборах в Мосгордуму за кандидата от «Единой России». При этом 37% опрошенных поддержали бы независимого кандидата. И потому ставленники власти вынуждены представляться как «независимые» самовыдвиженцы.

Теоретически на улицах должны были стоять и политики от правящей партии «Единая Россия», так как они шли на выборы в качестве независимых кандидатов... Однако ни их самих, ни их сборщиков никто не видел. Тем не менее, они в срок представили для регистрации подписи избирателей. И их почти всех сразу зарегистрировали, не найдя в документах никаких неточностей и нарушений. Хотя никто в Москве не видел, как им в короткие сроки собрали подписи. Зато активисты партии «Яблоко» и соратники борца с коррупцией А.Навального противостояли в сборе подписей погоде и нападениям неизвестных молодых людей. Однако почти все они получили отказ в регистрации.

В субботу, 13 июля, окружные избиркомы начали выдавать выдвиженцам на выборах в Мосгордуму протоколы о результатах проверки их подписей. В регистрации отказано многим оппозиционным кандидатам – экс-депутатам Госдумы Дмитрию и Геннадию Гудковым, юристам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Ивану Жданову, бывшему председателю «Открытой России» Александру Соловьёву, экс-главе «Яблока» Сергею Митрохину, члену СПЧ Андрею Бабушкину, председателю Красносельского совета депутатов Илье Яшину и другим известным оппозиционерам. С 14 июля в Москве проходят акции с требованием зарегистрировать оппозиционеров. После первых протестов, похоже, лёд тронулся – с ними встретилась «приболевшая» председатель ЦИКа РФ Э.Панфилова, которая сожалела по поводу запутанного избирательного закона и отсутствия возможности зарегистрироваться путём залога. Немного позже уже председатель Совета Федерации В.Матвиенко высказалась за регистрацию оппозиционных кандидатов. А тем временем судебная система в С.‑Петербурге раз за разом стала принимать решения об отмене отказов в регистрации кандидатов в муниципалитеты Северной столицы.

Казалось, «лёд тронулся», и справедливость восторжествует, дав возможность москвичам выбрать тех кандидатов, которым они доверяют. Однако подобный выбор явно не входит в расчёты мэрии Москвы. Поэтому силовики столицы стали действовать в обратном направлении – они принялись под разными предлогами сажать оппозиционных незарегистрированных кандидатов под арест.

Понять власть можно: зная настроения москвичей, они понимают, что с 70% вероятностью зарегистрированный оппозиционный кандидат – это, скорее всего, уже состоявшийся депутат. И в случае, если независимых кандидатов допустят до голосования, у них есть реальные шансы стать депутатами и изменить политический ландшафт сначала столицы, а затем и страны в целом.

В общем, в двух главных городах страны кипят нешуточные страсти, о которых мы мало что узнаём из телевизоров. Зато Интернет не даёт скрыть глубокий кризис, последовательно формирующийся в стране. На 27 июля оппозиционеры собрали в столице тысячи москвичей, не согласных с политикой властей по не допуску до выборов альтернативных кандидатов. Силовики ответили массовым террором. Как сообщили в МВД, было задержано около 1400 человек, среди которых оказались и представители СМИ. Видимо, в стране формируется ситуация, очень похожая на ту, что случилась в Москве на Болотной в 2011 году. Очередная акция протеста назначена на 3 августа. Оппозиционеры требуют устранения препятствий для участия в выборах.

В Туве ситуация не очень отличается от московской и питерской. Хотя рейтинг «Единой России» у нас на 5-7% ниже, чем в Москве. К тому же от недели к неделе падает со скоростью 1-2%. Хотя оппозиция ещё никаких активных действий не начинала. Но власти Тувы понадеялись на рейтинг своего земляка, одного из основателей «партии жуликов и воров», и упустили время для исключения голосования по партийным спискам. И голосование на выборах парламента по партийным спискам в выборном законе сохранилось. А это – голосование за 16 мест в парламенте.

Независимые опросы показывают, что при соблюдении чистоты выборов хотя бы в Кызыле партии власти на них более четырёх депутатских мандатов получить не удастся. Хуже педросовской ситуация только у тувинских коммунистов, которым, похоже, и 5% барьер преодолеть, как и ранее, не удастся. Впрочем, с большой долей вероятности в тувинский парламент не попадут, кроме коммунистов, выдвиженцы от таких совершенно удивительных ранее малознакомых партий-спойлеров «Единой России», как партии «Патриотов России», «Казацкой партии РФ», «Коммунистов России» и даже партии «РОСТа». Примечательно, что большинство из них начали сбор подписей в свою поддержку за 1-2 дня до окончания срока подачи документов в Избирательную комиссию РТ... Понятно, что, тем не менее, у них никаких проблем с регистрацией не будет – как будто в последний день тысячи и тысячи горячих сторонников этих никому не известных партий встанут в очереди к штабам этих партий, чтобы активно поддержать никому не известных кандидатов, согласованных с правительством республики...

В пятницу, 26 июля, были ожидаемо зарегистрированы списки всех кандидатов от тувинских региональных отделений партий, имеющих фракции в Государственной Думе России. Отсев прошла даже так нелюбимая властями ЛДПР. Во вторник, 30 июля, ожидаются сведения о регистрации других (недумских) партий на выборах. Вряд ли и во вторник произойдут какие-то сенсации. Но самые главные события произойдут, когда начнётся регистрация самовыдвиженцев-одномандатников. И тут возможны любые сюрпризы. Здесь законодательство РФ открывает жуликам от выборов, засевших в избиркомах, широкие возможности для манипуляций и предвзятостей. По некоторым сведениям, к главе ИК РТ Фортуне уже приходил некто Ренат с предложением за большие деньги содействовать избранию одного из одномандатников. Наверное, это не последний случай пробы руководителя избиркома на прочность. Впрочем, про принципиальность Фортуны широкому кругу людей ничего не известно...

А тем временем происходят достаточно неожиданные события вокруг участников избирательного марафона. Из предыдущего номера известно, как и.о. руководителя администрации района при поддержке представителя председателя правительства в районе средь бела дня ограбили в Тээли сборщика подписей в поддержку кандидата Юрия Салчака. Кстати, те 80 подписей сборщикам удалось собрать дополнительно. И вовремя сдать в избирательную комиссию. Однако, скорее всего, это не последняя проблема, которую власть создаст для Юрия Шадыраевича во время выборов. Но неожиданности на том не кончились.

В среду, 24 июля, вечером гаишники поста «Шивилиг» ограбили уже не одного кандидата, а целую политическую партию, незаконно, по мнению активистов, изъяв на посту из грузовой машины листовки, которые везли в штаб ЛДПР. Помнится, подобный беспредел последний раз произошёл в декабре 2011 года, когда сотрудники МВД по указанию министра Лобанова незаконно изъяли тираж газеты «РИСК». Впоследствии МВД России заплатило редакции газеты по решению суда огромную сумму и принесло свои извинения. Больше подобных случаев правового вандализма в Туве не наблюдалось. И вот – опять. ЧП на «Шивилиге» стало предметом реагирования лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

А тем временем правительственные и мэрские пиарщики, зарегистрированные по адресу мэрии г. Кызыла, сочинили и издали большим тиражом фальшивку под названием «Время», в которой поведали, как всё же замечательно живётся в Туве русским гражданам. Листовка имеет вид некой газеты «Время» с учредителем по фамилии Кадыг, якобы выпущенной в этом году аж(!!!) в шестнадцатый раз, хотя никто не видел ни первого, ни пятнадцатого номера. Если верить печатному слову этой прокламации, борзописцы якобы нашли в Туве менее десяти русских (и не совсем) граждан, согласившихся с тем, как они рады жить в мононациональной республике. К примеру, престарелые жители Горобец из Турана со страниц агитки, не моргнув глазом, подтвердили, что «про тех, кто в Туве притесняет русских, ничего не слышали». Никаких проблем у них нет. И единственно, чего они хотят, так это чтобы «люди чаще улыбались друг другу».

Упор авторы публикации сделали на староверов, что живут по Малому Енисею. Как известно, эти жители республики принципиально не получают пенсий и вообще стараются меньше иметь дел с официальными органами. И у них, судя по всему, это получается. Они не ведают о жизни в других местах республики, кроме своей семьи. И потому ничего не могут сказать о положении русских в тувинском обществе. Например, Марии Ооржак (Шепелевой) из Каа-Хемского кожууна, что живёт «вдали от людей и городской суеты» Тува нравится тем, что у неё «дом стоит в тайге», где «бегают косули и зайцы». А вот Надежда Старовойт, к примеру, рада тому, что «студенты из Тувы учатся в Москве и Петербурге». А Эдуард Чугаев не знает о том, что в республике есть Союз русскоязычных граждан, защищающий права русских. Сам он живёт в тайге с ружьём и удивляется: «от чего защищать-то?».

Или, к примеру, интервью дали супруги Янковы, в 60-е годы судьбой заброшенные в Туву на строительство комбината «Тувакобальт». Ветераны Хову-Аксы, в отличие от других, из посёлка не уехали, когда под давлением Народного Фронта «Хостуг Тыва» сбежали все русские специалисты и комбинат встал. Сейчас они – простые русские пенсионеры, живущие среди тувинцев. У них на памяти «крушение Союза, закрытие комбината, авария на Хову-аксынской ТЭЦ». Пережили всё и тихо доживают в п.Хову-Аксы свою старость. Пожилые беззащитные люди, не имеющие возможности покинуть эти места, они даже «про союз русскоязычных граждан не слышали».

А финалом публикации является сюжет с мусульманской семьёй, образованной арабом-беженцем из Ирака Аль-Зубеди и местной тувинкой. Чтобы выжить, «тувинская девушка не только поменяла свою фамилию на экзотическую арабскую, но и приняла религию своего мужа – ислам». Оказалось, что семья живёт одновременно в России и Марокко. И их всё устраивает. Только какое отношение это имеет к положению русских в Туве, автор не поясняет. Видимо, других желающих рассказывать байки о своей распрекрасной жизни в Туве, больше не нашлось.

И как это соотносится с непрекращающимся оттоком русских из республики? А об отношении к русским со стороны властей говорит хотя бы тот факт, что никто не удосужился официально поздравить старейшую русскоязычную государственную газету «Тувинская правда» с 95-летием. Я же, пользуясь случаем, поздравляю старейшую русскоязычную газету со знаменательной датой и хочу пожелать её коллективу здоровья и творческих успехов.

А между тем стал проявляться ландшафт политических пристрастий среди избирателей республики. Поначалу наибольший интерес для них вызывала ЛДПР, активно и жёстко сделавшая ставку на недовольство жителей своей жизнью под властью Шойгу и Кара-оола. Однако с Жириновским «поработали», и он изрядно «подкорректировал» список своих кандидатов в депутаты Верховного Хурала Тувы, оставив в нём наиболее приемлемых для власти. А затем у партии выявились «нестыковки» в документах по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты. И как итог – у главных оппозиционеров республики «внезапно» появились финансовые трудности, не позволяющие им начать активную агитацию. Но этих проблем у ЛДПР властям оказалось мало, и они изъяли у партии все агитационные материалы. Потом, безусловно, их вернут, однако время будет упущено. Похоже, к сожалению, агитационная кампания ЛДПР может закончиться, так и не начавшись.

Впрочем, ничего страшного ещё не произошло – агитацию начала только партия власти. Но это вряд ли ей сильно поможет, поскольку она приобрела устойчивый имидж партии жуликов и воров. Схожие сложности у кандидатов от КПРФ. И не только потому, что она большинством воспринимается как спойлер ЕР, а на рынке околополитических услуг в Туве объявилась другая партия с аналогичной аббревиатурой «КПРФ» – «Казацкая партия Российской Федерации». У тувинских коммунистов нет общепризнанного лидера, за которым бы пошли однопартийцы и коммунистический электорат. И нет своей идеологической основы. К тому же за ней следует партия «Коммунисты России» с аналогичной политической платформой.

На этом фоне всё более внятно и узнаваемо смотрится «Справедливая Россия» с её лидером В.Оюном. И дело не только в том, что он избрал неконфронтационную линию по отношению к другим партиям для привлечения избирателей. Ему, похоже, в отличие от других, удалось собрать команду не из политических приспособленцев, набивших оскомину по примеру Даваа, Глухова, Хуурака, Бартына-Сады, Ананьина или Конгар, а из известных уважаемых людей, профессионалов своего дела. Но дело даже не в персоналиях. «Справедливая Россия» решила занять решительную позицию по доступности и стоимости угля Каа-Хемского разреза, стоимости электроэнергии, защиты экологии республики, в том числе загазованности столицы и развития сельского хозяйства. Похожей программы, судя по всему, нет ни у одной другой команды, участвующей на выборах.

Впрочем, не будем спешить. Цыплят и голоса избирателей по осени считают.

Кондрат Пчёлкин