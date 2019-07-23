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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 28, 23 июля / Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников!
   
 
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№28, 23 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников!

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №28 опубликован материал под названием «Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами», в котором сообщается о противоправных действиях исполняющей обязанности председателя администрации Бай-Тайгинского района Ч.К. Кашпык-оол при поддержке представителя Главы правительства Тувы в районе С.Б. Саая, которая в с. Тээли отобрала у сборщицы подписей в поддержку кандидата Ю.Ш. Салчака подписные листы. В публикации сообщается, что кандидат Салчак обратился к Вам с соответствующим заявлением.

Учитывая, что избирательный процесс в республике только начался, и начался он с грубого ущемления права кандидата в депутаты, прошу провести оперативную проверку по данному факту и принять к нарушителям меры, предусмотренные действующим законодательством.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 272 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8132.html
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