Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников!

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №28 опубликован материал под названием «Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами», в котором сообщается о противоправных действиях исполняющей обязанности председателя администрации Бай-Тайгинского района Ч.К. Кашпык-оол при поддержке представителя Главы правительства Тувы в районе С.Б. Саая, которая в с. Тээли отобрала у сборщицы подписей в поддержку кандидата Ю.Ш. Салчака подписные листы. В публикации сообщается, что кандидат Салчак обратился к Вам с соответствующим заявлением.

Учитывая, что избирательный процесс в республике только начался, и начался он с грубого ущемления права кандидата в депутаты, прошу провести оперативную проверку по данному факту и принять к нарушителям меры, предусмотренные действующим законодательством.

О принятом решении прошу уведомить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров