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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 28, 23 июля / Сколько стоят «командировки» тувинских чиновников?
   
 
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№28, 23 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Сколько стоят «командировки» тувинских чиновников?

Председателю Счётной палаты
Республики Тыва В.К. Хомушку

ЗАПРОС

Уважаемый Василий Каажайович!

Во всех СМИ, в том числе в газете «РИСК-экспресс», публикуются сообщения о частых командировках председателя правительства Республики Тыва Ш.Кара-оола в Китай. Читатели интересуются: во что обходятся бюджету Тувы поездки Ш.Кара-оола в Китайскую Народную Республику?

В связи с вышеизложенным прошу сообщить в редакцию газеты «РИСК-экспресс», ведётся ли контроль со стороны Счётной палаты за использованием бюджетных средств на командировки чиновников правительства РТ. И проводились ли Счётной палатой проверки аппарата правительства Республики Тыва по затратам бюджета с 2008 по 2018 год на командировки Главы правительства РТ Ш.Кара-оола в Китай.

Если проводились, то прошу сообщить о результатах проверки, в том числе о том, в какую стоимость за сутки он занимает апартаменты в гостиницах за границей.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 309 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8133.html
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