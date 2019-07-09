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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 26, 9 июля / Не упустить шансы на перемены
   
 
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№26, 9 июля 2019 года.


Валерий Салчак

Не упустить шансы на перемены

Впереди выборы депутатов Верховного Хурала Республики Тыва, которые состоятся 8 сентября 2019 года, от результатов которых во многом будет зависеть будущее нашей республики и ее народа. Многие наши граждане начинают понимать реальную социально-экономическую ситуацию в Туве. Она реально катастрофическая. Республика буквально стоит на краю пропасти. Большинство населения Тувы находится в нищете и бедности. Нарастают духовная, нравственная и профессиональная деградация населения. Специалисты, высококвалифицированные рабочие и молодежь уезжают за пределы республики в поиске работы и пропитания. А после распродажи всех природных ресурсов, чего добивается наша власть, у нас произойдут необратимые процессы разрушения основ традиционной экономики и культуры народа. И это неминуемо приведет к катастрофическим последствиям для тувинского этноса.

Если не остановить эти негативные явления, мы можем потерять республику как самостоятельный субъект федерации. Тогда наши дети и внуки потеряют свою землю и прекрасную природу. Территория Тувы может превратиться в зону экологического бедствия. Остановить это может только обновление региональной власти за счет честных, порядочных людей, преданных своему народу и земле.

Очевидно, что выборы будут проходить в острой политической борьбе. Сегодня наблюдается процесс консолидации оппозиционных сил республики. К выборам готовятся многие известные политики. Появились и новые люди, среди которых много молодежи, которая не хочет дальше жить так, как сейчас живет. Это отрадно. Мы имеем реальные шансы изменить ситуацию в республике. Эту возможность нельзя упускать. Объединив все силы и ресурсы, оппозиционные силы могут поднять дух и активность избирателей, переломить психологические барьеры у большинства наших сограждан, потерявших уверенность на обновление власти. Для этого надо выступить единым фронтом, руководствуясь единой стратегией выборной кампании и единой программой. Должны быть отброшены все личные амбиции, все должны работать ради будущего нашей Тувы.

Действующая власть делает все возможное для того, чтобы не допустить на выборы наших кандидатов, так как она боится появления новых сил, страшится консолидации общества и своего поражения на предстоящих выборах. В этом отношении им уже удалось сделать кое-что – повлиять на формирование партийных списков кандидатов региональными отделениями партий системной оппозиции. По этой причине многие кандидаты вынуждены будут проходить регистрацию для участия в выборах путем сбора подписей избирателей.

Им нужна наша помощь. Я призываю избирателей республики проявить активную гражданскую позицию и оказать содействие в организации сбора подписей независимым нашим кандидатам. Задача данного этапа – добиться регистрации всех оппозиционных кандидатов.

Валерий Салчак,
Руководитель Центра общественного экологического движения «За Туву».

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 http://risk-inform.ru/article_8107.html
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Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
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