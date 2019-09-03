Вознаграждение за информацию о нарушениях на выборах!!!

Газета РИСК объявляет премию для каждого жителя республики, который сообщит о факте махинаций на выборах депутатов Верховного Хурала 8 сентября. Напомним, выборы будут проходить на территории всей республики, основные нарушения могут происходить на территории участковых избирательных комиссий и возле помещений, где они находятся. Сведения будут переданы правоохранительным органам для подтверждения и пресечения. Тел. 66-1-66.

Приведем примеры некоторых нарушений в разных регионах России, когда нарушался закон, в том числе членами избирательных комиссий.

Выборы депутатов Оренбургского городского совета Оренбургской области (13.09.2015 года)

Суть дела: Председатель и член УИК в период с 5 по 14 сентября 2015 года во время избирательной кампании по выборам депутатов Оренбургского городского совета в целях создания видимости высокой явки избирателей подделали подписи пятерых избирателей в заявлениях о досрочном голосовании и проголосовали за них.

Председатель и член УИК привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов).

Мера ответственности (наказание) – Штраф 100 000 руб. каждому.

Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Оренбургской области (13.09.2015 года)

Суть дела: Член УИК с целью незаконного увеличения процентной явки избирателей сфальсифицировал подписи от имени двух избирателей в заявлениях о голосовании вне помещения избирательного участка и получении двух избирательных бюллетеней. Имея доступ к избирательным бюллетеням, внес в 2 избирательных бюллетеня несоответствующие действительности сведения о волеизъявлении избирателей, собственноручно проставив в них отметки, поместив их в ящик для голосования, после чего, достоверно зная о том, что два избирателя не принимали участия в выборах, принял участие в подсчете голосов избирателей совместно с другими членами участковой избирательной комиссии, подписав 1 экземпляр протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

Член УИК привлечен к ответственности по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования, то есть фальсификация подписей избирателей в списках избирателей).

Мера ответственности (наказание) – Штраф 140 000 руб.

Выборы губернатора Курганской области (14.09.2014 года)

Суть дела: Заместитель председателя УИК с целью искусственного завышения количества проголосовавших избирателей достоверно зная, что 23 избирателя не принимали участия в голосовании, умышленно внёс подписи и паспортные данные в список избирателей, заведомо ложные сведения об их голосовании лично поставил подписи о получении избирательных бюллетеней напротив фамилий не проголосовавших граждан.

Заместитель председателя УИК привлечен к ответственности по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования, то есть фальсификация подписей избирателей в списках избирателей).

Мера ответственности (наказание) – Штраф 210 000 руб.

Выборы Астраханской городской думы (13.09.2015 года)

Суть дела: Председатель и заместитель председателя УИК своими совместными действиями сфальсифицировали в списке избирателей, подписи от имени избирателя, свидетельствующие о получении избирателем двух избирательных бюллетеней.

Председатель и заместитель председателя УИК привлечены к ответственности по ст. 142.1 УК РФ (фальсификация подписей избирателей в списках

Мера ответственности (наказание) – Штраф 252 000 руб. каждому.

Пятеро жителей Коми получили условные сроки за фальсификацию итогов выборов в Госсовет региона (19.06.2019)

Члены участковой избирательной комиссии поселка Вис внесли ложные сведения в десятки бюллетеней. После подсчета голосов они подписали протокол об итогах голосования по Ираельскому избирательному округу №10.

Сосногорский городской суд в Коми признал пятерых членов участковой избирательной комиссии виновными в фальсификации итогов дополнительных выборов в Госсовет республики.

Как сообщили «Интерфаксу» в региональной прокуратуре, фигурантами дела стали пять членов комиссии участка в поселке Вис. Суд рассмотрел материалы и установил, что подсудимые в период проведения выборов внесли в список избирателей ложные сведения о получении 51 лицом бюллетеней, после чего поставили в них отметки. После проведения подсчета голосов члены комиссии подписали протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования по Ираельскому избирательному округу №10. Фигуранты дела полностью признали вину.

«Суд признал женщин виновными в фальсификации избирательных документов членом избирательной комиссии и подписей избирателей в списке избирателей, заведомо неправильном подсчете голосов избирателей, заведомо неверном составлении протокола об итогах выборов», – отметил собеседник агентства.

Четыре члена комиссии получили по 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Еще один – год лишения свободы условно с испытательным сроком на год.