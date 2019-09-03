Убийство тувинской экономики

За последние 12 лет в республике исчезли целые отрасли

Будущий историк, описывая события, которые произошли в Туве после смены власти в 2007 году, наверняка столкнется с парадоксом. С одной стороны, по отчетам статистиков внутренний региональный продукт вроде бы постоянно рос. Однако при этом массово закрывались градообразующие предприятия, а население погружалось в пучину нищеты и безработицы. Как это логично объяснить?

ПОТЕРЯННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Разгадка секрета проста. В республику зашли зарубежные компании, которые с удовольствием стали выкачивать из тувинских недр богатства. Это вроде бы дало рост промышленного производства, однако никак не повлияло на благосостояние жителей Тувы. Карманы набивает сегодня кто угодно, только не те, кто живет на нашей земле.

Параллельно шли другие процессы. Тувинская экономика на глазах загибалась. Недавно в интервью телекомпании «8 канал» первый Президент Тувы Шериг-оол Ооржак с горечью рассказывал о том, как в последнее десятилетие закрывались градообразующие предприятия в разных населенных пунктах республики.

«Новая ковровая фабрика, на которой было установлено передовое немецкое оборудование и работало 240 человек, обученных в Германии, закрылась. Исчезла макаронная фабрика – важнейшее предприятие для сельчан. Сейчас там контора китайской компании «Лунсин», – констатирует Шериг-оол Дизижикович. – Кондитерская фабрика с итальянским оборудованием закрыта. Почему остановился мясокомбинат, где производилось 94 вида продукции на импортном оборудовании? Куда делся наш курорт «Чедер»? Где Кызылская швейная фабрика, на которой работало 150 женщин? Сейчас там ночной клуб. А что случилось с ещё одной швейной фабрикой – в Ак-Довураке? Сейчас там ресторан... Жаль, что наше наследство было разбазарено».

Исчезали не только отдельные предприятия. При нынешнем правительстве умирали целые отрасли. Так, в Туве фактически исчезла малая авиация, в которой работало около 800 человек. Кануло в Лету речное пароходство, около сотни речников остались без куска хлеба. Утрачен уникальный кадровый потенциал, на восстановление которого потребуется немало времени. Жалкие островки остались от некогда могучей кожевенной и ковровой промышленности. На кустарный уровень скатилась лесопереработка.

О технологии убийства тувинского бизнеса можно узнать на печальном примере одной известной в Туве компании, которая разорилась не «без помощи» руководства республики.

ТРУДНАЯ СУДЬБА ДСК

В советскую эпоху на весь Кызыл гремел Домостроительный комбинат, в составе которого имелся мощный по тем временам деревообрабатывающий цех. В лучшие свои времена он поставлял в год так называемых домокомплектов (оконные и дверные комплекты, покрытие полов и т.п.) в новые жилые дома на 100 тысяч квадратных метров. Развал СССР, естественно, отразился и на судьбе ДСК и его отдельных подразделений. Но деревообрабатывающий цех работал – управление капитального строительства и республиканский Минстрой старались обеспечивать его заказами. В девяностые он выделился в отдельное предприятие. На нем трудилось около 50 работников, которые имели кусок хлеба и возможность обеспечивать свои семьи.

ИНВЕСТОРЫ – ПАТРИОТЫ

В 2008-2009 году предприятие решила возродить группа инвесторов, создавшие ООО «Дестин». В нем работали настоящие патриоты Тувы, которым было больно смотреть, как простаивает производство и тихо гниет оборудование деревообрабатывающего предприятия. Был проведен тщательный расчет, составлен продуманный план восстановления производства. Его реанимация потребовала серьезных финансовых вложений.

Инвесторы обратились за помощью в федеральное агентство по развитию среднего и малого бизнеса в России. Партнер этого агентства – государственный банк ВЭБ. Тувинские предприниматели приняли участие в федеральном конкурсе, который проводится Министерством экономики РФ. Проект был успешно защищен в 2010 году.

Инвесторам открыли кредитную линию в 56,8 млн. рублей. При этом они должны были вложить 30 % своих средств. Был взят кредит в 18 млн. рублей. По сегодняшнему курсу это около 600 тысяч долларов. Казалось, никаких рисков не было, ведь сам глава Правительства РТ Шолбан Кара-оол дал гарантии, что модернизированное предприятие будет регулярно получать заказы от региональной власти. Тогда слову Кара-оола ещё многие верили...

Работа закипела. Была запущена комплексная программа технического перевооружения предприятия. Провели футеровку паровых котлов. Они были фактически по винтику разобраны и собраны. Была восстановлена система отопления, за годы простоя полностью сгнившая. Было запущено отапливаемое, вентилируемое здание площадью 3 тысячи квадратных метров. На предприятии вновь запустили уникальную водяную станцию с биоподготовкой и обеззараживанием. Можно было даже питьевую воду разливать. Водяные резервуары находились под землей.

В Польше купили технологическую линию со сложнейшей начинкой из Германии. Была приобретена тайваньская сушильная камера на 200 кубометров единовременной загрузки. Запущена новая котельная, где производили сушку леса. Приобретена тайваньская линия для обработки дефектной доски. Были заключены соглашения о сотрудничестве с бизнесменами из ОАЭ, КНР, Польши, Германии и прибалтийских стран. Персонал обучался в Москве, Новосибирске и Красноярске.

Стоит отметить, что ООО «Дестин» согласно условиям контракта должно было взять на себя создание фактически всей технологической цепочки: от заготовки леса до переработки и сбыта. По условиям Лесного кодекса, инвесторам пришлось взять в аренду на 5-10 лет 2,5 млн. гектаров лесных участков. Бюджет республики получил за это около 5 млн. рублей арендных платежей. На предприятии работало 87 человек, получавших приличные для Тувы зарплаты. Казалось бы, впереди у ООО «Дестин» открывались большие перспективы, которые пошли бы на пользу всей республике.

УДАР В СПИНУ

Однако сказка оказалась с плохим концом. Через несколько лет после начала работы подлый удар в спину нанесло руководство республики. По условиям выигранного ООО «Дестин» конкурса Министерство экономики РФ должно было возместить затраты инвесторов на перевооружение, которое они осуществили за свой счет. Федеральные чиновники свои обязательства выполнили. Первые 1,5 млн. рублей, пришедших из Москвы, ООО «Дестин» не без труда, но получило. Правда, для этого пришлось судиться с республиканским правительством. А вот остальные деньги, которые пришли на счета республиканского Министерства финансов, до инвесторов так и не дошли. По надуманным причинам эти деньги инвесторам отказались выдавать. Два года они были заморожены на счетах Минфина, а потом вернулись в Москву.

Предприятие фактически взяли в блокаду. Его отрезали от участия в бюджетных подрядах, а без них выйти на приемлемый уровень рентабельности в Туве просто невозможно. Через суды были расторгнуты договоры аренды лесных участков. Примечательно, что единственный чиновник, который пытался помочь ООО «Дестин» – министр экономического развития Людмила Трусова, из-за этого лишилась своего поста. Она, понимая важность таких предприятий для республики, включила его в государственную программу развития экономики, и ... была за это безжалостно вышвырнута из министерского кресла.

Эти удары не прошли даром для лесоперерабатывающего предприятия. Хотя ООО «Дестин» старался как мог вернуть свои средства, однако административный ресурс оказался сильнее. В результате в 2014 году инвесторы были вынуждены свернуть проект, потеряв в общей сложности около 2,6 млн. долларов. И главную вину за то, что республика лишилась перспективного налогоплательщика, несет нынешнее руководство Тувы. Стоит ли после этой печальной истории удивляться тому, что в республике практически исчез малый и средний бизнес, а экономика продолжает тихо умирать?

Арсен Мергелов