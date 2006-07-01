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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 11, 19 марта / Кара-оол под тенью Ооржака
   
 
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№11, 19 марта 2019 года.


Кара-оол под тенью Ооржака

Кара-оол под тенью Ооржака

Как известно, Шолбан Кара-оол в начальниках ходит давно – с 1998 года, когда стал спикером парламента. Затем он работал в правительстве Ш.Ооржака первым заместителем, а потом после громкого провала «Единой России» на парламентских выборах 2006-07 годов по протекции С.Шойгу занял должность Главы республики. Теперь оказалось, что 21 год у власти его ни чему не научил. Из подающего надежды политика он так ни в кого и не вырос. А уже пора подводить итоги и понять: для него шапка Главы республики оказалась тяжела. К такому выводу можно прийти, прочитав его отчаянное заявление о ситуации, сложившейся вокруг его неудачного правления регионом. Как мне видится, ситуация складывалась следующим образом.

Кара-оола пригласили в администрацию президента и ознакомили с последними результатами социологических опросов в Туве. Согласно им, партия «Единая Россия» рискует со скандалом проиграть предстоящие осенью выборы в Верховный Хурал, если партийный список возглавит Кара-оол. Самым убийственным было сообщение о том, что на вопрос, что бы они попросили у федеральных властей, если бы им исполнили только одну просьбу, все интервьюеры, как по команде заявили: уберите из республики Кара-оола!

Кара-оол кинулся в Минобороны за поддержкой, но наш замечательный земляк об итогах фокус-групп уже был уведомлён. Разочарованный Глава в отчаянии написал в соцсетях: «в последнее время часто проводятся опросы по поводу моей деятельности, и об отношении людей ко мне, как к руководителю». Не скрывая, что итоги опросов ему известны и он «всегда с пониманием относится к самой жесткой критике», тем не менее, он подсластил себе пилюлю, написав, что, невзирая на общий негативный фон ответов, «в ответах есть и позитив», за что он «искренне благодарен» землякам. И как бы успокоил общественность, заявив: «я не цеплялся за кресло» и «никогда не буду обузой для своего народа». Такие высказывания можно было бы воспринять, как готовность Кара-оола освободить начальственное кресло, в котором он при поддержке Шойгу явно засиделся. Но следом он как бы невзначай напоминает, что «этой осенью будут выборы в парламент республики». Наверное, это послание Центру, которое следует понимать как некое обещание того, что он, контролируя деятельность избирательных комиссий в Туве, в состоянии при любых настроениях в тувинском обществе обеспечить заказанный из Кремля результат голосования.

Сразу скажем, заявление смелое. Помнится, его друг, коллега и соратник из Хакасии В.Зимин тоже был уверен, что избирательные комиссии и Шойгу обеспечат ему победу на выборах в 2018 году. Однако минимальный контроль за ходом голосования опрокинул планы Шойгу и Зимина на пролонгацию прогнившей вороватой власти. Зимина победил мало кому известный кандидат-спойлер из КПРФ В.Коновалов, подобранный для этой цели самим Зиминым, хотя на заключительном этапе против него работала вся административная махина России, руководство большинства продажных политических партий и даже Минобороны страны, перебросившее в Хакасию накануне голосования более 10 тыс. военнослужащих в качестве противников Коновалова. После громких отставок Путин прислал в республику в качестве Врио губернатора Развозжаева, который развернул кампанию против кандидата от КПРФ и начал агитацию за себя любимого в качестве некоего «народного кандидата». Не помогло. Коновалов проявил характер и победил. Что заставило задуматься Кремль над возможными негативными итогами выборов в других регионах, в том числе в точно такой же вотчине Шойгу – в Туве. А социологи прогнозируют в Туве «ЕР» грандиозный провал, если партийный список возглавит Кара-оол, имеющий огромный антирейтинг.

В принципе, вопрос с ожидаемыми итогами выборов в тувинский парламент прост. Если Кара-оолу удастся фальсифицировать итоги голосования, то никаких проблем с рейтингами нет. Как говорится, победителей не судят. А если, как в Хакасии, фокус не удастся? Тогда скандал, который окончательно подорвёт позиции Шойгу в правящей элите. Второй подряд. Такое не прощается. Если скандал будет хорошо подогрет заинтересованными лицами, то перед ним может встать и вопрос о перемене вида деятельности...

Судя по тому, как развиваются события вокруг Кара-оола, в Кремле не намерены рисковать с выборами в Туве. И осторожный Шойгу терять Туву, как Хакасию, тоже не хочет. В Кремле, похоже, назрела проблема смены власти в республике. Не случайно выплывают на поверхность одни криминальные проблемы за другими. Привлечение к уголовной ответственности ближайшего соратника Кара-оола председателя Конституционного суда Тувы Аяса Саая за хищение бюджетных средств, без нужды выделенных Кара-оолом в его распоряжение – лишь первая «ласточка». Уголовное дело в отношении ОПГ, возглавляемого полпредом Кара-оола в Каа-Хемском районе А.Суге-Маадыр и его женой В.Суге-Маадыр, занявшей с помощью Кара-оола кресло руководителя Госналогслужбы Тувы, – следующий очень серьёзный шаг по дискредитации Главы республики. Третий, ещё более ответственный шаг – возбуждение уголовного дела в отношении китайской горнорудной компании «Лунсин», при помощи Кара-оола и Госналогслужбы укрывших от налогообложения только в 2017 году почти 700 млн. рублей налога на прибыль.

Все понимают, что в республике при покровительстве Шойгу создано преступное сообщество, целью деятельности которого является массовое хищение бюджетных средств. Безнаказанная деятельность облачённых властью лиц стала возможной благодаря попустительству руководителя УФСБ по Туве Щуровского, у которого в августе т.г. заканчивается контракт. Перспективы были понятные: если федеральные власти рассчитывают, что Кара-оолу осенью удастся «нарисовать» итоги парламентских выборов, то убирать из республики Щуровского, доказавшего свою преданность Шойгу и его ставленнику в Туве, смысла нет. Наоборот, он бы мог помочь избирательным комиссиям в республике провести тотальную фальсификацию итогов голосования. В этом плане приказ директора ФСБ Бортникова от 6 марта о переводе Щуровского в другой регион и назначение на его место Кувшинова из Пскова говорит о том, что ФСБ потакать фальсификаторам выборов в Туве не намерено.

В такой ситуации замена Кара-оола на свежую, не замаранную коррупцией фигуру, ожидаема. Вопрос лишь времени. Если Кремль решит одновременно провести выборы парламента и Главы республики, то отставка Кара-оола произойдёт в ближайшее время. Но, скорее всего, это случится после 9 июня. Расчёт прост: нового претендента проверят на способность организовать выборы парламента в этом году, а по итогам решат, пойдёт ли он на выборы Главы в 2020-м году. В этом случае риск для властей резко уменьшается, поскольку новый претендент на кресло Главы будет иметь год для согласования позиций с элитой Тувы и подготовки собственных выборов.

Но спич Ш.Кара-оола, размещённый в соцсетях, высветил и другую проблему нынешнего председателя правительства Тувы. Оказалось, что ему до зубной боли не дают покоя лавры президента Тувы Ш.Ооржака. Социологические опросы показали устойчивый рост рейтинга Шериг-оола Дизижиковича на фоне стремительного падения авторитета Кара-оола и его криминальной команды. И тень от личности бывшего руководителя республики легла на фигуру неудавшегося сегодняшнего руководителя.

Не стесняясь, Кара-оол напрямую обвиняет Ооржака: «мой предшественник, бывший Президент республики способствует распространению разных инсинуаций в отношении меня». Развивая свою мысль далее, он пытается навесить на него ярлык «горе-кандидата», который в своё время, представляя власть, прозевал реальные шансы». А теперь якобы тот, «чтобы показать себя, начинает прибегать к критиканству, раздаче отрицательных и злорадных оценок», при этом «шантажирует откровенной ложью, пользуясь естественной любовью людей к родной земле». Главе не стыдно отнести уважаемого в Туве человека, много сделавшего в своей жизни, к тем, «кто в государстве видит источник наживы».

И тут он обращается к больной теме китайской компании «Лунсин», вокруг которой сначала разразился экологический скандал, а теперь – скандал, связанный с неуплатой налогов. Обвиняя оппонентов в том, что «вокруг этого предприятия распространяются невиданных масштабов слухи», и в связи с этим «для моих оппонентов заманчивой выглядит перспектива привязать меня к фобиям, которые есть в отношении китайцев». Но ему, как считает сам Кара-оол, оправдываться не в чем – «пусть оправдывается Шериг-оол Дизижикович Ооржак», который «согласовывал решение о продаже» Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллов.

Если обобщить всё сказанное Кара-оолом, то его заявление укладывается в несколько предложений от обычного: «я устал, меня уводят, но я и не держался за кресло» до принципиального – «осознаю ответственность за содеянное, хотя никогда ничего не делал». Он считает, что «во всём виноват Ш.Ооржак, который в государстве видит источник наживы» и «в отношении него распространяют разные инсинуации и привязывают его к фобиям, которые есть в Туве по отношению к китайцам».

На всю эту галиматью проштрафившегося чиновника можно было бы не обращать внимания, если бы не откровенная ложь с его стороны. Фактически всё негативное, что он заявил об Ооржаке, на самом деле касается как раз его. Для ясности приведём доводы по пунктам.

Нужно отдать должное Ш.Ооржаку

1. Нужно отдать должное Ш.Ооржаку: он прошёл большой путь от директора совхоза до председателя Совмина Тувы в советское время. А с 15 марта 1992 года возглавил республику в качестве Президента в самые сложные годы, когда Шолбан Кара-оол развивал свой водочный бизнес, а его брат Лёня занимался наркобизнесом, за что получил реальный срок. Не всё случалось гладко, были и неудачи. Но Ооржак, руководя республикой в самые тяжёлые для страны годы, не убивал своих оппонентов, по пьяни не выбивал глаза охранникам боулинг-клубов, не организовывал хищения бюджетных средств, не создавал преступного сообщества из своих подчинённых, не совершал сомнительных действий по освобождению крупных компаний от налогов.

Несколько самых очевидных примеров: при Ооржаке были построены Овчинно-шубная и Ковровая фабрики, Тува получила новый самолёт Як-42, благосостояние населения республики хоть и медленно, отставая от России, но росло. При Кара-ооле сначала «Тува-Авиа» лишилось лицензий, затем попала под банкротство. Овчинно-шубная и Ковровая фабрики сначала прекратили свою деятельность, а затем были распроданы. Уникальное оборудование было демонтировано и вывезено за Саяны. А первым реализованным проектом Кара-оола было создание в республике на деньги, предназначавшиеся для развития сельского хозяйства, водочного производства. При нём доля нищего населения с 30%, невзирая на различные ухищрения в учёте, увеличилась до более чем 50%.

2. Да, действительно, китайцы зашли в республику при Ооржаке. Но выбирал их не он. Аукцион проводили федеральные «Роснедра» в Москве. Поначалу китайцы не чувствовали себя хозяевами Тувы и вели себя цивилизованно. Хамство началось с приходом во власть Кара-оола. Массовый характер приняли нарушения экологических требований. Фактически китайцы при покровительстве исполнительной власти республики оккупировали Тоджу. А на днях стало известно о том, что СКР по РТ 11 марта 2019г. возбудил уголовное дело № 11902930009007036 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ в связи с незаконным освобождением китайской компании «Лунсин» от налога на прибыль за 2017 год. Как полагает следствие, ООО «Лунсин», получив за год доходы в сумме более 17 млрд. рублей, умышленно, путём включения в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций заведомо ложных сведений, уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере, должным образом не исчислив размер налога на прибыль организаций в сумме 694 266 091 рублей.

Но китайцы обманывали республику не сами, а с помощью Шолбана Кара-оола, который 24.11.2014 №4-ЗРТ подписал закон РТ, которым установил для «Лунсина» налоговую ставку в течение пяти лет в размере «0» процентов (!!!), хотя в соответствии с разъяснениями Федеральной налоговой службы от 28.06.2018 №СД-4-3/12488@ не имел на то права. Но и криминальная Госналогслужба РТ во главе с В.Суге-Маадыр, которая не могла не знать эти разъяснения ФНС, спокойно пропустила это крупнейшее в истории Тувы налоговое нарушение.

В Туве всем известна поговорка, что Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. В связи с этим в слухи о том, что китайцы платят ему по 40 млн. рублей в месяц, верится охотно. С другой стороны, оперативники установили перевод 15 млн. рублей из «Лунсина» некоему ИП Мижит-Доржу под видом оплаты перевозки руды от вскрышных работ. Следствие прорабатывает эту сделку на предмет взятки начальнику городской налоговой Ш.Донгак с последующей передачей денег лидеру тувинских единороссов и спикеру парламента К.Даваа. Впрочем, не будем торопиться с выводами. Как стало известно, уголовное дело забрали в Новосибирск. То ли для более ответственного расследования, то ли для того, чтобы его заволокитить и похоронить, как в случае с Иргитом.

Одновременно СКР запросил личное дело на следователя К.Саая, возбудившего уголовное дело против «Лунсина». Тут тоже два варианта – либо хотят наградить за смелость, либо уволить на пенсию – в России всё возможно. При миллиардных прибылях китайцы, пожалуй, в состоянии купить весь СКР во главе с Бастрыкиным. Почуяв жареное, руководство «Лунсин» подало заявку на переход налогового учёта из Тувы в Москву. Так что теперь нам достанутся разрушенная экология и коррумпированные чиновники, прибыли останутся у китайцев, а налоги будут кормить Москву. Вот это и есть коррупционная экономика по кара-ооловски. Как вы понимаете, уважаемые читатели, такого при Ооржаке в Туве точно не могло случиться.

3. Но пример с китайцами – это хоть и самый вопиющий способ хищнического отношения к республике, её экологии, бюджету и населению, но далеко не единственный. Точно такой же подход просматривается в деятельности Каа-Хемского угольного разреза после того, как Кара-оол занял кресло Главы правительства Тувы. Первым делом разрез выставили на торги, которые почему-то прошли не в Туве, а в Хакасии. Странным образом победителем аукциона стала специально созданная для этой сделки зарегистрированная в Кипрском оффшоре компания «Вукелич Лимитед». В связи с этим до сих пор достоверно неизвестно, кто владеет Каа-Хемским разрезом. Заявителем при регистрации ООО «ТГРК» явился некто Хрисанду Христодулос из Никосии. Решения учредителя в ТГРК приходят за подписью Христодулоса Хрисанту и Елени Константину Кириаку. Правда, почему-то данные в самой Никосии на этих граждан отсутствуют, что, скорее всего, указывает на вымышленность лиц. В связи с этим в республике полагают, что реальными владельцами разреза теперь являются Шойгу, Дерипаска, Кара-оол и Зимин.

Но нас бы мало волновали хозяева разреза, если бы не дикий рост цен на уголь для тувинских потребителей. Новые хозяева при попустительстве правительства Тувы умудрились в кратчайшие сроки поднять цену на уголь в шесть (!) раз по отношению к цене при Ооржаке. И теперь она, как минимум, в три раза выше, чем в соседней Хакасии. Мало того, недавно руководство разреза перевело бухгалтерию в Иркутск. Так что теперь не то что налоговики – правоохранители добраться до документов разреза не в состоянии. Как вы понимаете, такого беспредела при Президенте Ооржаке и близко не было. Всё началось с того, что к бесконтрольной власти в республике пришёл Кара-оол, которого прикрывает Шойгу.

4. Примечательно, что не ко всем горнорудным компаниям у Кара-оола такое лояльное отношение. Кроме китайцев и «киприотов» в Туве в той же Тодже работает российская Голевская компания. Но тут отношение совершенно другое. Самый последний пример – публичные неоднократные заявления Главы республики о том, что он сделает всё возможное, чтобы Голевская компания не могла построить автомобильную дорогу от Курагино Красноярского края до месторождения и не протянула линию электропередач из Тулуна Иркутской области. Видимо, слухи о том, что он хотел бы получить долю в этом предприятии, но получил отказ, не беспочвенны. Оказывая незаконное потворство китайской компании и препятствуя деятельности компании российской, Кара-оол ясно даёт понять, на чьей он стороне.

5. Начиная с 2012 года, Шолбан Кара-оол ведёт республику к массовой распродаже всех имеющихся в Туве месторождений. Понятно, что делается это в интересах всё тех же китайцев, которые благодаря лакейской политике Главы республики чувствуют себя у нас настоящими хозяевами. Такая политика вызывает активное негодование здоровой части общественности, которую волнует, что останется нашим потомкам в Туве. Как видим, Шолбан Кара-оол нести ответственность за содеянное и планируемое не хочет. И его понять можно: быть проклятым своим народом ему просто страшно. Но жажда наживы гонит его дальше распродавать тувинские запасы.

Начиная с 2012 года, Шолбан Кара-оол ведёт республику

6. Ещё более скандальная ситуация сложилась в Туве в области строительства. Тува провалила программу строительства жилья по Программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, оказавшись по этому показателю на последнем месте в РФ. Фактически тувинских строителей задавили поборами и откатами. При этом, прессуя местные строительные предприятия, Кара-оол лично лоббирует интересы приезжих бизнесменов. Всё в точности, как в случае с «Лунсином». К примеру, прокуратура установила, что правительство Тувы незаконно выделило в 2015 году новосибирской компании «Завод ЖБИ 2» М.Пережегина грант в 100 млн. рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Пережегин грант не отработал и даже не отчитался перед Минэкономики РТ об его использовании. В настоящее время прокуратурой ведётся проверка на предмет привлечения виновных к уголовной ответственности.

То, что я перечислил – малая толика в сомнительной деятельности Шолбана Кара-оола. Как видите, нарушение закона для него – дело привычное. И это вам не глаз выбить в пьяном кураже охраннику Иванову. Но благодаря поддержке нашего замечательного земляка Шойгу он до сих на свободе. Впрочем, никаких иллюзий относительно нашего Главы правительства уже давно нет. Удивляет его наглость, с которой он пытается свалить все свои промахи на бывшего президента Тувы Ш.Ооржака, не участвующего в принятии решений по Туве уже почти 12 лет. Насколько известно, Шериг-оол Дизижикович ни к каким выборам не готовится. Хотя, честно говоря, жаль: сегодня такие, как он, весьма востребованы обществом. Конечно, возраст – вещь серьёзная. Но, он мог бы с блеском возглавить будущий парламент республики. И вернуть ему наконец-то былое уважение простых людей.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

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 http://risk-inform.ru/article_7868.html
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