Кара-оол под тенью Ооржака

Как известно, Шолбан Кара-оол в начальниках ходит давно – с 1998 года, когда стал спикером парламента. Затем он работал в правительстве Ш.Ооржака первым заместителем, а потом после громкого провала «Единой России» на парламентских выборах 2006-07 годов по протекции С.Шойгу занял должность Главы республики. Теперь оказалось, что 21 год у власти его ни чему не научил. Из подающего надежды политика он так ни в кого и не вырос. А уже пора подводить итоги и понять: для него шапка Главы республики оказалась тяжела. К такому выводу можно прийти, прочитав его отчаянное заявление о ситуации, сложившейся вокруг его неудачного правления регионом. Как мне видится, ситуация складывалась следующим образом.

Кара-оола пригласили в администрацию президента и ознакомили с последними результатами социологических опросов в Туве. Согласно им, партия «Единая Россия» рискует со скандалом проиграть предстоящие осенью выборы в Верховный Хурал, если партийный список возглавит Кара-оол. Самым убийственным было сообщение о том, что на вопрос, что бы они попросили у федеральных властей, если бы им исполнили только одну просьбу, все интервьюеры, как по команде заявили: уберите из республики Кара-оола!

Кара-оол кинулся в Минобороны за поддержкой, но наш замечательный земляк об итогах фокус-групп уже был уведомлён. Разочарованный Глава в отчаянии написал в соцсетях: «в последнее время часто проводятся опросы по поводу моей деятельности, и об отношении людей ко мне, как к руководителю». Не скрывая, что итоги опросов ему известны и он «всегда с пониманием относится к самой жесткой критике», тем не менее, он подсластил себе пилюлю, написав, что, невзирая на общий негативный фон ответов, «в ответах есть и позитив», за что он «искренне благодарен» землякам. И как бы успокоил общественность, заявив: «я не цеплялся за кресло» и «никогда не буду обузой для своего народа». Такие высказывания можно было бы воспринять, как готовность Кара-оола освободить начальственное кресло, в котором он при поддержке Шойгу явно засиделся. Но следом он как бы невзначай напоминает, что «этой осенью будут выборы в парламент республики». Наверное, это послание Центру, которое следует понимать как некое обещание того, что он, контролируя деятельность избирательных комиссий в Туве, в состоянии при любых настроениях в тувинском обществе обеспечить заказанный из Кремля результат голосования.

Сразу скажем, заявление смелое. Помнится, его друг, коллега и соратник из Хакасии В.Зимин тоже был уверен, что избирательные комиссии и Шойгу обеспечат ему победу на выборах в 2018 году. Однако минимальный контроль за ходом голосования опрокинул планы Шойгу и Зимина на пролонгацию прогнившей вороватой власти. Зимина победил мало кому известный кандидат-спойлер из КПРФ В.Коновалов, подобранный для этой цели самим Зиминым, хотя на заключительном этапе против него работала вся административная махина России, руководство большинства продажных политических партий и даже Минобороны страны, перебросившее в Хакасию накануне голосования более 10 тыс. военнослужащих в качестве противников Коновалова. После громких отставок Путин прислал в республику в качестве Врио губернатора Развозжаева, который развернул кампанию против кандидата от КПРФ и начал агитацию за себя любимого в качестве некоего «народного кандидата». Не помогло. Коновалов проявил характер и победил. Что заставило задуматься Кремль над возможными негативными итогами выборов в других регионах, в том числе в точно такой же вотчине Шойгу – в Туве. А социологи прогнозируют в Туве «ЕР» грандиозный провал, если партийный список возглавит Кара-оол, имеющий огромный антирейтинг.

В принципе, вопрос с ожидаемыми итогами выборов в тувинский парламент прост. Если Кара-оолу удастся фальсифицировать итоги голосования, то никаких проблем с рейтингами нет. Как говорится, победителей не судят. А если, как в Хакасии, фокус не удастся? Тогда скандал, который окончательно подорвёт позиции Шойгу в правящей элите. Второй подряд. Такое не прощается. Если скандал будет хорошо подогрет заинтересованными лицами, то перед ним может встать и вопрос о перемене вида деятельности...

Судя по тому, как развиваются события вокруг Кара-оола, в Кремле не намерены рисковать с выборами в Туве. И осторожный Шойгу терять Туву, как Хакасию, тоже не хочет. В Кремле, похоже, назрела проблема смены власти в республике. Не случайно выплывают на поверхность одни криминальные проблемы за другими. Привлечение к уголовной ответственности ближайшего соратника Кара-оола председателя Конституционного суда Тувы Аяса Саая за хищение бюджетных средств, без нужды выделенных Кара-оолом в его распоряжение – лишь первая «ласточка». Уголовное дело в отношении ОПГ, возглавляемого полпредом Кара-оола в Каа-Хемском районе А.Суге-Маадыр и его женой В.Суге-Маадыр, занявшей с помощью Кара-оола кресло руководителя Госналогслужбы Тувы, – следующий очень серьёзный шаг по дискредитации Главы республики. Третий, ещё более ответственный шаг – возбуждение уголовного дела в отношении китайской горнорудной компании «Лунсин», при помощи Кара-оола и Госналогслужбы укрывших от налогообложения только в 2017 году почти 700 млн. рублей налога на прибыль.

Все понимают, что в республике при покровительстве Шойгу создано преступное сообщество, целью деятельности которого является массовое хищение бюджетных средств. Безнаказанная деятельность облачённых властью лиц стала возможной благодаря попустительству руководителя УФСБ по Туве Щуровского, у которого в августе т.г. заканчивается контракт. Перспективы были понятные: если федеральные власти рассчитывают, что Кара-оолу осенью удастся «нарисовать» итоги парламентских выборов, то убирать из республики Щуровского, доказавшего свою преданность Шойгу и его ставленнику в Туве, смысла нет. Наоборот, он бы мог помочь избирательным комиссиям в республике провести тотальную фальсификацию итогов голосования. В этом плане приказ директора ФСБ Бортникова от 6 марта о переводе Щуровского в другой регион и назначение на его место Кувшинова из Пскова говорит о том, что ФСБ потакать фальсификаторам выборов в Туве не намерено.

В такой ситуации замена Кара-оола на свежую, не замаранную коррупцией фигуру, ожидаема. Вопрос лишь времени. Если Кремль решит одновременно провести выборы парламента и Главы республики, то отставка Кара-оола произойдёт в ближайшее время. Но, скорее всего, это случится после 9 июня. Расчёт прост: нового претендента проверят на способность организовать выборы парламента в этом году, а по итогам решат, пойдёт ли он на выборы Главы в 2020-м году. В этом случае риск для властей резко уменьшается, поскольку новый претендент на кресло Главы будет иметь год для согласования позиций с элитой Тувы и подготовки собственных выборов.

Но спич Ш.Кара-оола, размещённый в соцсетях, высветил и другую проблему нынешнего председателя правительства Тувы. Оказалось, что ему до зубной боли не дают покоя лавры президента Тувы Ш.Ооржака. Социологические опросы показали устойчивый рост рейтинга Шериг-оола Дизижиковича на фоне стремительного падения авторитета Кара-оола и его криминальной команды. И тень от личности бывшего руководителя республики легла на фигуру неудавшегося сегодняшнего руководителя.

Не стесняясь, Кара-оол напрямую обвиняет Ооржака: «мой предшественник, бывший Президент республики способствует распространению разных инсинуаций в отношении меня». Развивая свою мысль далее, он пытается навесить на него ярлык «горе-кандидата», который в своё время, представляя власть, прозевал реальные шансы». А теперь якобы тот, «чтобы показать себя, начинает прибегать к критиканству, раздаче отрицательных и злорадных оценок», при этом «шантажирует откровенной ложью, пользуясь естественной любовью людей к родной земле». Главе не стыдно отнести уважаемого в Туве человека, много сделавшего в своей жизни, к тем, «кто в государстве видит источник наживы».

И тут он обращается к больной теме китайской компании «Лунсин», вокруг которой сначала разразился экологический скандал, а теперь – скандал, связанный с неуплатой налогов. Обвиняя оппонентов в том, что «вокруг этого предприятия распространяются невиданных масштабов слухи», и в связи с этим «для моих оппонентов заманчивой выглядит перспектива привязать меня к фобиям, которые есть в отношении китайцев». Но ему, как считает сам Кара-оол, оправдываться не в чем – «пусть оправдывается Шериг-оол Дизижикович Ооржак», который «согласовывал решение о продаже» Кызыл-Таштыгского месторождения полиметаллов.

Если обобщить всё сказанное Кара-оолом, то его заявление укладывается в несколько предложений от обычного: «я устал, меня уводят, но я и не держался за кресло» до принципиального – «осознаю ответственность за содеянное, хотя никогда ничего не делал». Он считает, что «во всём виноват Ш.Ооржак, который в государстве видит источник наживы» и «в отношении него распространяют разные инсинуации и привязывают его к фобиям, которые есть в Туве по отношению к китайцам».

На всю эту галиматью проштрафившегося чиновника можно было бы не обращать внимания, если бы не откровенная ложь с его стороны. Фактически всё негативное, что он заявил об Ооржаке, на самом деле касается как раз его. Для ясности приведём доводы по пунктам.

1. Нужно отдать должное Ш.Ооржаку: он прошёл большой путь от директора совхоза до председателя Совмина Тувы в советское время. А с 15 марта 1992 года возглавил республику в качестве Президента в самые сложные годы, когда Шолбан Кара-оол развивал свой водочный бизнес, а его брат Лёня занимался наркобизнесом, за что получил реальный срок. Не всё случалось гладко, были и неудачи. Но Ооржак, руководя республикой в самые тяжёлые для страны годы, не убивал своих оппонентов, по пьяни не выбивал глаза охранникам боулинг-клубов, не организовывал хищения бюджетных средств, не создавал преступного сообщества из своих подчинённых, не совершал сомнительных действий по освобождению крупных компаний от налогов.

Несколько самых очевидных примеров: при Ооржаке были построены Овчинно-шубная и Ковровая фабрики, Тува получила новый самолёт Як-42, благосостояние населения республики хоть и медленно, отставая от России, но росло. При Кара-ооле сначала «Тува-Авиа» лишилось лицензий, затем попала под банкротство. Овчинно-шубная и Ковровая фабрики сначала прекратили свою деятельность, а затем были распроданы. Уникальное оборудование было демонтировано и вывезено за Саяны. А первым реализованным проектом Кара-оола было создание в республике на деньги, предназначавшиеся для развития сельского хозяйства, водочного производства. При нём доля нищего населения с 30%, невзирая на различные ухищрения в учёте, увеличилась до более чем 50%.

2. Да, действительно, китайцы зашли в республику при Ооржаке. Но выбирал их не он. Аукцион проводили федеральные «Роснедра» в Москве. Поначалу китайцы не чувствовали себя хозяевами Тувы и вели себя цивилизованно. Хамство началось с приходом во власть Кара-оола. Массовый характер приняли нарушения экологических требований. Фактически китайцы при покровительстве исполнительной власти республики оккупировали Тоджу. А на днях стало известно о том, что СКР по РТ 11 марта 2019г. возбудил уголовное дело № 11902930009007036 по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ в связи с незаконным освобождением китайской компании «Лунсин» от налога на прибыль за 2017 год. Как полагает следствие, ООО «Лунсин», получив за год доходы в сумме более 17 млрд. рублей, умышленно, путём включения в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций заведомо ложных сведений, уклонилось от уплаты налогов в особо крупном размере, должным образом не исчислив размер налога на прибыль организаций в сумме 694 266 091 рублей.

Но китайцы обманывали республику не сами, а с помощью Шолбана Кара-оола, который 24.11.2014 №4-ЗРТ подписал закон РТ, которым установил для «Лунсина» налоговую ставку в течение пяти лет в размере «0» процентов (!!!), хотя в соответствии с разъяснениями Федеральной налоговой службы от 28.06.2018 №СД-4-3/12488@ не имел на то права. Но и криминальная Госналогслужба РТ во главе с В.Суге-Маадыр, которая не могла не знать эти разъяснения ФНС, спокойно пропустила это крупнейшее в истории Тувы налоговое нарушение.

В Туве всем известна поговорка, что Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. В связи с этим в слухи о том, что китайцы платят ему по 40 млн. рублей в месяц, верится охотно. С другой стороны, оперативники установили перевод 15 млн. рублей из «Лунсина» некоему ИП Мижит-Доржу под видом оплаты перевозки руды от вскрышных работ. Следствие прорабатывает эту сделку на предмет взятки начальнику городской налоговой Ш.Донгак с последующей передачей денег лидеру тувинских единороссов и спикеру парламента К.Даваа. Впрочем, не будем торопиться с выводами. Как стало известно, уголовное дело забрали в Новосибирск. То ли для более ответственного расследования, то ли для того, чтобы его заволокитить и похоронить, как в случае с Иргитом.

Одновременно СКР запросил личное дело на следователя К.Саая, возбудившего уголовное дело против «Лунсина». Тут тоже два варианта – либо хотят наградить за смелость, либо уволить на пенсию – в России всё возможно. При миллиардных прибылях китайцы, пожалуй, в состоянии купить весь СКР во главе с Бастрыкиным. Почуяв жареное, руководство «Лунсин» подало заявку на переход налогового учёта из Тувы в Москву. Так что теперь нам достанутся разрушенная экология и коррумпированные чиновники, прибыли останутся у китайцев, а налоги будут кормить Москву. Вот это и есть коррупционная экономика по кара-ооловски. Как вы понимаете, уважаемые читатели, такого при Ооржаке в Туве точно не могло случиться.

3. Но пример с китайцами – это хоть и самый вопиющий способ хищнического отношения к республике, её экологии, бюджету и населению, но далеко не единственный. Точно такой же подход просматривается в деятельности Каа-Хемского угольного разреза после того, как Кара-оол занял кресло Главы правительства Тувы. Первым делом разрез выставили на торги, которые почему-то прошли не в Туве, а в Хакасии. Странным образом победителем аукциона стала специально созданная для этой сделки зарегистрированная в Кипрском оффшоре компания «Вукелич Лимитед». В связи с этим до сих пор достоверно неизвестно, кто владеет Каа-Хемским разрезом. Заявителем при регистрации ООО «ТГРК» явился некто Хрисанду Христодулос из Никосии. Решения учредителя в ТГРК приходят за подписью Христодулоса Хрисанту и Елени Константину Кириаку. Правда, почему-то данные в самой Никосии на этих граждан отсутствуют, что, скорее всего, указывает на вымышленность лиц. В связи с этим в республике полагают, что реальными владельцами разреза теперь являются Шойгу, Дерипаска, Кара-оол и Зимин.

Но нас бы мало волновали хозяева разреза, если бы не дикий рост цен на уголь для тувинских потребителей. Новые хозяева при попустительстве правительства Тувы умудрились в кратчайшие сроки поднять цену на уголь в шесть (!) раз по отношению к цене при Ооржаке. И теперь она, как минимум, в три раза выше, чем в соседней Хакасии. Мало того, недавно руководство разреза перевело бухгалтерию в Иркутск. Так что теперь не то что налоговики – правоохранители добраться до документов разреза не в состоянии. Как вы понимаете, такого беспредела при Президенте Ооржаке и близко не было. Всё началось с того, что к бесконтрольной власти в республике пришёл Кара-оол, которого прикрывает Шойгу.

4. Примечательно, что не ко всем горнорудным компаниям у Кара-оола такое лояльное отношение. Кроме китайцев и «киприотов» в Туве в той же Тодже работает российская Голевская компания. Но тут отношение совершенно другое. Самый последний пример – публичные неоднократные заявления Главы республики о том, что он сделает всё возможное, чтобы Голевская компания не могла построить автомобильную дорогу от Курагино Красноярского края до месторождения и не протянула линию электропередач из Тулуна Иркутской области. Видимо, слухи о том, что он хотел бы получить долю в этом предприятии, но получил отказ, не беспочвенны. Оказывая незаконное потворство китайской компании и препятствуя деятельности компании российской, Кара-оол ясно даёт понять, на чьей он стороне.

5. Начиная с 2012 года, Шолбан Кара-оол ведёт республику к массовой распродаже всех имеющихся в Туве месторождений. Понятно, что делается это в интересах всё тех же китайцев, которые благодаря лакейской политике Главы республики чувствуют себя у нас настоящими хозяевами. Такая политика вызывает активное негодование здоровой части общественности, которую волнует, что останется нашим потомкам в Туве. Как видим, Шолбан Кара-оол нести ответственность за содеянное и планируемое не хочет. И его понять можно: быть проклятым своим народом ему просто страшно. Но жажда наживы гонит его дальше распродавать тувинские запасы.

6. Ещё более скандальная ситуация сложилась в Туве в области строительства. Тува провалила программу строительства жилья по Программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, оказавшись по этому показателю на последнем месте в РФ. Фактически тувинских строителей задавили поборами и откатами. При этом, прессуя местные строительные предприятия, Кара-оол лично лоббирует интересы приезжих бизнесменов. Всё в точности, как в случае с «Лунсином». К примеру, прокуратура установила, что правительство Тувы незаконно выделило в 2015 году новосибирской компании «Завод ЖБИ 2» М.Пережегина грант в 100 млн. рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Пережегин грант не отработал и даже не отчитался перед Минэкономики РТ об его использовании. В настоящее время прокуратурой ведётся проверка на предмет привлечения виновных к уголовной ответственности.

То, что я перечислил – малая толика в сомнительной деятельности Шолбана Кара-оола. Как видите, нарушение закона для него – дело привычное. И это вам не глаз выбить в пьяном кураже охраннику Иванову. Но благодаря поддержке нашего замечательного земляка Шойгу он до сих на свободе. Впрочем, никаких иллюзий относительно нашего Главы правительства уже давно нет. Удивляет его наглость, с которой он пытается свалить все свои промахи на бывшего президента Тувы Ш.Ооржака, не участвующего в принятии решений по Туве уже почти 12 лет. Насколько известно, Шериг-оол Дизижикович ни к каким выборам не готовится. Хотя, честно говоря, жаль: сегодня такие, как он, весьма востребованы обществом. Конечно, возраст – вещь серьёзная. Но, он мог бы с блеском возглавить будущий парламент республики. И вернуть ему наконец-то былое уважение простых людей.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин