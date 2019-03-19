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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 11, 19 марта / За ошибки управляющей компании расплачиваются жильцы
   
 
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№11, 19 марта 2019 года.

    Нам пишут

За ошибки управляющей компании расплачиваются жильцы

За ошибки управляющей компании расплачиваются жильцы

Уважаемая редакция! Просим вас помочь разобраться в ситуации с Управляющей компанией «Ангарский», которая с 2015 года необоснованно требует с нас оплатить непонятные долги за электроэнергию. Мы ежемесячно исправно платим по всем выставляемым счетам этой конторы. Откуда взялся долг, они внятно объяснить не могут.

После того, как мы отказались добровольно платить, юристы «Ангарского» пытались тихо, без нашего участия, провести суд, где хотели списать на нас долги «Жилсервиса». Хотя все знают, что «Жилсервис» и «Ангарский» – это одна и та же контора, которая сменила вывеску, чтобы не платить по накопившимся долгам. Одностороннее решение суда мы отменили. После чего они на несколько лет затихли, только молча выставляя нам счет на несколько тысяч.

В этом году они обнаглели до того, что прямо в таблицу «видов услуг» внесли новый несуществующий долг «за апрель-декабрь 2016г.» в виде ежемесячного платежа, сославшись на какой-то приказ №28 от 22.02.2019г. Ссылаются также на решения Арбитражного суда Республики Тыва по делам № А69-3796/2016 и А69-428/2017. Судя по информации на сайте Арбитражного суда, это иски АО «Тываэнергосбыта» к ООО УК ЖЭУ «Ангарский» о взыскании задолженности за потреблённую электрическую энергию в 2016 году.

По первому делу суд постановил взыскать с «Ангарского» сумму в размере 1 817 832 рублей 08 копеек плюс судебные издержки. Второе дело еще не закончено. В решении суда нет ни одного упоминания, что эти деньги должны платить жильцы домов, которыми управляет эта компания. То есть, получается, что теперь ни в чем не повинные жильцы квартир, непонятно с какой радости, должны оплатить проигрыш в судебном разбирательстве нашей управляющей компании?

Значит, одни воруют деньги, которые собирают с добросовестных плательщиков, а когда их ловят на воровстве, добросовестные плательщики должны еще раз компенсировать украденные деньги?!!!

В то же время мы узнали, что в Хакасии по требованию Минстроя коммунальщики возвращают людям излишне переплаченные платежи за ЖКУ. Неужели, чтобы чиновники начали думать о нуждах простых людей, нужно сменить власть в регионе?

В решении суда указаны десятки домов по ул. Московской, Калинина, Лопсанчапа, Островского, Ангарского бульвара – то есть долги «Ангарского» будут просто по самоуправству руководства компании раскиданы по тысячам жильцам Кызыла. Прошу редакцию и прокуратуру выступить в защиту тысяч граждан от оборзевших хапуг. Иначе дальше они начнут вписывать в «Виды услуг» строчки типа «На пиво начальнику», «На новый автомобиль бухгалтеру», «На ипотеку юристу».

Жильцы дома 35/1 по ул. Лопсанчапа.

(прочитано 50 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7874.html
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