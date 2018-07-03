Буланкин: «Работа в сфере ЖКХ должна быть максимально открытой и прозрачной»

В Туве с 1 июля 2018 г. ожидается повышение тарифов на коммунальные услуги, но по сравнению с частью регионов усредненные индексы не превышены. Однако население возмущается повышением тарифов из-за того, что никто толком не объясняет людям причину. А потребитель должен понимать, за что он платит. Работа в сфере ЖКХ должна быть максимально открытой и прозрачной. Такое мнение высказал руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни» Александр Буланкин.

Он пояснил, что правительством России определены по субъектам средние индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Для Тувы предел составляет не более 5%.

«Как мы видим, повышение тарифов на коммунальные услуги для населения не превышает данный показатель. Максимально повысится электроэнергия – на 4,8%. Тем не менее любое повышение тарифов ощутимо для кошельков граждан», – сказал Буланкин.

По информации региональной Службы по тарифам, с 1 июля 2018 г. произойдет плановое увеличение тарифов также на тепло-, водо-, газоснабжение и водоотведение. В среднем тарифы на коммунальные услуги в процентном соотношении с 1 июля 2018 г. возрастут: на тепловую энергию – от 0 до 4%, на водоснабжение и водоотведение – от 0 до 4%, на электроэнергию – на 4,8% и на сжиженный газ – на 3,4%. Вместе с тем средний размер платы граждан за потребленные коммунальные услуги увеличится на 2,5% (в пределах допустимых для Республики Тыва 5%), или совокупная плата в месяц на семью максимально увеличится от 14,52 до 161,74 руб.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги происходит ежегодно, и каждый раз это вызывает возмущение и недовольство общественности. По мнению активиста ОНФ, это в первую очередь связано с недостаточным информированием населения. «Мы все знаем, что добиться информации и отчетов от организаций, работающих в сфере ЖКХ, невозможно. В этом и заключается одна из проблем, – заметил Буланкин. – Население возмущается повышением тарифов также из-за того, что никто толком не объясняет им причину. А потребитель должен понимать, за что он платит. Работа в сфере ЖКХ должна быть максимально открытой и прозрачной. Ресурсоснабжающие организации в конце концов предоставляют услуги, и статус монополистов никакую роль в этом не играет».

Эксперт Народного фронта обратил внимание, что любое повышение должно иметь экономическую обоснованность. Потребители понимают, что со временем инфраструктура изнашивается, а для ее обновления требуются дополнительное финансирование. Хорошее рабочее состояние техники гарантирует бесперебойную и безаварийную работу при поставке коммунальных ресурсов. «Тарифы могут повыситься по ряду объективных причин, это было ожидаемо и с учетом инфляции. Но ни в коем случае не по субъективным причинам. В таком случае это должно проверяться надзорными органами, при поступлении сигналов Народный фронт также будет контролировать этот вопрос, если возникнет такая ситуация», – подчеркнул Буланкин.

Также представитель ОНФ призвал органы власти, надзорные органы и управляющие компании активнее вести информационную кампанию и доступнее объяснить гражданам, по каким причинам повысились тарифы, а также на официальных сайтах размещать ежеквартальные, полугодовые и годовые отчеты для открытости и прозрачности деятельности.

«ОНФ»