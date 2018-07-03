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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 26, 3 июля / Русские в Туве – второй сорт?
   
 
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№26, 3 июля 2018 года.

Русские в Туве – второй сорт?

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Члену Совета Федерации Российской Федерации
Л.Б. Нарусовой

Уважаемые Владимир Владимирович и Людмила Борисовна!

Обратиться к Вам нас заставила нездоровая ситуация, сложившаяся в сфере межнациональных отношений в Республике Тыва. Политика, проводимая руководством республики, привела к новому, уже, наверное, последнему, оттоку оставшихся в республике русских граждан, которых и без того насчитывается менее 8%. У детей в русских семьях закончился очередной учебный год, а это значит, что за лето русскоязычная диаспора Тувы лишится многих русских семей. И так – каждый год после того, как Ш.Кара-оол стал Главой Республики Тыва.

В последнее десятилетие в республике вследствие специфической кадровой политики тувинских властей в сфере государственного управления происходит целенаправленный искусственный процесс замещения русских кадров на лиц титульной нации. Шолбан Кара-оол, не доверяя русским, в своей деятельности опирается исключительно на тувинские кадры, большей частью из числа родственников и друзей. В результате этого во властной элите Тувы сложился явный перекос, создающий дискомфорт для проживания в республике русскоязычных граждан. Как результат такой национальной политики – провал в выполнении программы переселения граждан в ветхом и аварийном жилье и обеспечения жильём детей-сирот.

Мало того: после того, как республиканскую Госналогслужбу возглавила ставленник правительства Тувы В.Суге-Маадыр, резко усилилось давление на предпринимателей некоренной национальности, которые вынуждены сворачивать свой бизнес в Туве и уезжать за Саяны. Оставшись без работы, работники предприятий также вынуждены принимать решение о перемене места жительства и обустройства в русских областях и краях Российской Федерации. Соответственно, вместе с ними уезжают русские семьи – дети и родители. В настоящее время под налоговым прессом оказались ведущие русские предприниматели Тувы Гаврилов, Гавриленко, Сафрин, Кашникова, Микава и другие. Многие бросили свое дело в Туве и уехали. Госналогслужба напрямую и через Службу судебных приставов в массовом порядке арестовывает имущество предпринимателей, попавших в немилость властей. К примеру, недавно УФССП наложила арест на почти отстроенный 144-квартирный жилой дом, который ООО «Вертикаль» возводит по программе переселения граждан и для обеспечения детей-сирот. В связи с этим стройка заморожена. В то же время УФСПП, исполняя волю правительства РТ, не обеспечивает исполнение вступивших в законную силу решений судов о выплате надбавок к пенсиям ветеранов, в том числе и русским.

А теперь к процессу выдавливания русских из Тувы активно подключился мэр г. Кызыла В.Ховалыг, использующий в своих целях лазейки в законодательстве, пассивную позицию аппарата Главного федерального инспектора Вавилихина и равнодушие Министерства обороны России к своим заслуженным пенсионерам, отслужившим в армии и проживающих в служебных квартирах Минобороны, которое без уведомления жильцов-ветеранов ВС РФ передало их квартиры в ведение мэрии г. Кызыла, которая теперь их выселяет без предоставления жилья в связи с тем, что они уже утратили право на служебное жильё. Таким образом, мэр Ховалыг выселил без предоставления жилья бывшую военнослужащую Акимову и также выселяет на улицу через суд ветеранов Минобороны Казанцева, Дубровского и других. Как результат – ветеран МО Казанцев в настоящее время находится в больнице после инсульта. Так власти Кызыла, пользуясь некомпетентностью граждан и равнодушием чиновников Минобороны РФ, решают в Туве вопросы межнациональных отношений.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемая Людмила Борисовна!

Власти Тувы заняли определённую позицию по русскому вопросу и не намерены прислушиваться к общественному мнению. Обращения Союза русскоязычных граждан Тувы они игнорируют. Аппарат полпреда в Сиб ФО никаких мер в защиту русскоязычной общины в Туве не принимает. Минобороны РФ отказывает в заботе своим ветеранам, проживающим в жилье Минобороны. И полпред Меняйло, и министр Шойгу в основном приезжают в Туву на отдых или празднование каких-то дат. Реальными проблемами Тувы они не озабочены, в связи с чем мы вынуждены обратиться к Вам за защитой. Просим поручить Генеральной прокуратуре РФ провести проверку указанных фактов по выдавливанию из Тувы русских граждан путём давления на бизнесменов налоговой службой и выселения ветеранов МО РФ из служебных квартир. Просим также дать указание министру обороны С.Шойгу оказать содействие в решении жилищной проблемы ветеранов МО РФ.

О принятом решении просим уведомить нас по адресу:

667001, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, п/я. 57.

Председатель Союза русскоязычных граждан Тувы В.А. Молин
02.07.2018г.

(прочитано 863 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7408.html
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 06-07-2018 07:23:29   #11 [ru]
Да, Сука Нацисткая НОМЕР 9...
Наконец то УРОД я смог тебя Заставить Свою РОЖУ Бандеровскую показать...
Зная МРАЗЬ, я то отметил в Центре АЗИИ 400 ЛЕТ как Мы, Казаки и Тувинцы живем в МИРЕ, а Вы то СУКИ Славянские, имеющие по 1000 лет, как Поляки КатоЛикие Опыта, по битвам с Право Славящими, на что АНОНИМНО то можете МРАЗИ Рассчитывать? Confused Very Happy
Так что ЗНАЙ. я все равно добьюсь Понимания живущих на Донбассе, что Они СЫНОВЬЯ Матери Родины и Отче Нашего, а не как Вы Твари Атеистические Нацистские. и Рабы безграмотные...
И не Будет больше "украины". И Киев познает то, что с ним сделали Пои Предки Монголы ХРИСТИАНЕ еще в середине 13 века...
Если уже и патриарх Кирилл начинает понимать к чему ведет Славянское Язычество, не Понимание Христа, то я то тебе УРОД Нацистский не этот Глупец иъ из Византийской секты... Very Happy
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 06-07-2018 07:13:19   #10 [ru]
Аноним НОМЕР 8, ЗЕК Номерной... Very Happy
Самое СТРАШНОЕ Для Власти и заключено в Том, что Вы, УРОДЫ, можете Молину отвечать только АНОНИМНО...
Сафрин СТРОИТЕЛЬ, а не как ты МОРАЛЬНОЕ чмо... Very Happy
Да, он построил , по ЗАКОНАМ Канона не ХРАМ, а СОБОР, и теперь от него не Зависит, а сможет ли епископ Тыванский с Кафедры этого СОБОРА Вырастить Духовного Святого Право Славящего Христианина, а не Такого УРОДА как Ты? Confused Very Happy
Да, Молин Использует, как ДЕПУТАТ Выборы, а тогда Ради ЧЕГО Они то Нужны? Confused
Приведу пример, если мое участие в Выборах помогло жителям БЫВШЕЙ Владимировки Спасти Мост, его в 2014 году отремонтировали, то сейчас он стоит Разваленный...
И почему то БРАТ Кара-оола Даже РАД что нет нормальной Дороги в в бывшею Владимировку, ставшей Арыг-Бажи... Confused
Разве ТЫ , УРОД Анонимный, посмеешь Сказать Брату Главы Тувы, что Он СПЕЦИАЛЬНО Уничтожает Село имеющее слово ВЛАДИМИРОВКА, то есть как Имя Владимир Владимирович Путин? Confused Very Happy
Нет, тебе СТРАШЕН тот Факт, а что Если ПРАВДА Нарусова пойдет с Этим Письмом к Путину? Confused...
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Националист (гость) 06-07-2018 06:51:33   #9 [ru]
Ряженый лишенец! Ты хоть понял, что написал: "Имеющий Генетический Опыт с тех Времен, когда МОИ Предки ВЫБРАВ Великого ЧАНГЫС-ХААНА ушли с Его Внуком Батыем на Просторы Европы от Урала до Дуная". И кто такие твои Предки? Ряженые?! Кстати, статья про ряженных!

Возрождение казачества - одного из российских служилых сословий — точно такая же культурная бутафория, как возрождение купечества, дворянства или «императорской фамилии». Оно забавно, покуда безобидно, а безобидно оно только до тех пор, пока нынешние «казаки» не начинают играть в «тех», настоящих.

Поэтому, когда они берутся за нагайки (а это холодное оружие, даже носить которое — административное правонарушение, а пускать в ход — уголовное), то перестают быть ряжеными, а становятся социально опасными субъектами типа «титушек» (термин происходит от фамилии киевского спортсмена Вадима Титушко со товарищи, подряженных для разгона студенческого Майдана). Преступлением, конечно же, является и казачья «порка», не важно, с согласия и одобрения выпоротых или нет. Подробнее в статье "Казаки-каратели" www.novayagazeta.ru
 
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Аноним (гость) 06-07-2018 06:24:46   #8 [ru]
Господин Молин начал выборную компанию,ничего нового! Захотелось депутатский мандат еще разок получить? Спекуляция на русской теме стала нормальной для таких как он, и Сафрин, вечно униженные, и вечно обиженные! Сафрин, вонючка, ворует деньги прикрываясь строительством храмов, и вопит про какое то ущемление! Посмотрите как он разжирел на строительстве Собора, квартиры в Москве, дорогие машины! Легко быть благодетелем за чужой счет! А Молин ему подвывает, вот, и вся тема!!! Интересно почему она приобретает значимость только в период выборов?
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 05-07-2018 06:50:03   #7 [ru]
Анонимный УРОД НОМЕР 4, под Пиратским Флагом... Very Happy
Да, Шумов не Молин, не "представитель" Тувы в Совете Федерации, не РАБ Путина, на Кого есть еще Остатки Надежды у таких как Молин, а КАЗАК... Very Happy
Имеющий Генетический Опыт с тех Времен, когда МОИ Предки ВЫБРАВ Великого ЧАНГЫС-ХААНА ушли с Его Внуком Батыем на Просторы Европы от Урала до Дуная...
Разве Ты МРАЗЬ Анонимная, Пиратская можешь Сказать о Том, что Мои то те, кого САМ Сталин признал как СЫНОВЬЯ РОССИИ после Войны, а не Вшивого СССР, сможешь СМЕЯТЬСЯ над над Депутатом Молиным, над Его Надеждой на "представителя" и тем более на РАБА Путина? Confused
Так что ЧМО Анонимное, Прав на ИМЯ не Имеющая Бесполое , РАБ Трусливый, Если Молин УЖЕ не обращается к Министру Обороны, к Его Сестре "депутату" Государственной Думы, Это УЖЕ ПРОГРЕСС... Very Happy
Который Доказывает тот ФАКТ, что дома , которые строят в Минусинске или Абакане, Красноярске или Новосибирске, не останутся ПУСТЫМИ...
И что Те, кто желает Жить, а не Быть , уже не в Туве, а на Просторах Сибири, Они то УЕДУТ с НЕНАВИСТЬЮ к Этому РАБУ, который Дает возможность Уничтожать Труд Нашего Народа...
Да, в Туве Есть " русские " Типа этого русско Язычника Валихина, ПРОСТИТУТКИ, которые пойдут На ВСЕ... Но есть в Туве и ТЕ, кто Отлично Понимает, что ВЕРИТЬ Этим ПРОСТИТУРКАМ, предки Которых Сжигали еще Аввкакума, нельзя...
И ЭТО понимает Уже и Молин, и ПИШЕТ уже "представительнице" Не Известно Какого Народа.
А Фактически это " Письмо Дедушке" в "деревню " Москву... Very Happy...
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Аноним (гость) 05-07-2018 06:12:48   #6 [ru]
Полностью согласен с #5 !!!
 
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Аноним (гость) 04-07-2018 22:43:33   #5 [ru]
Русские вообще для наших властей "особый" материал. Его интересы начинают отстаивать только когда надо отжать какую-нибудь территорию или дестабилизировать обстановку в "недружественной" стране.
 
+7
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Аноним (гость) 04-07-2018 17:33:11   #4 [ru]
искренне жаль людей, с завидным постоянством выбирающих этого дурака депутатом. Безумнее его только Эрмак, но он хотя бы не депутат.
 
0
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Аноним (гость) 04-07-2018 14:54:17   #3 [ru]
В.А. Молин, не надо думать что только русским здесь плохо! Плохо и тувинцам, простым людям любой национальности, не имеющим ни работы постоянной, ни жилья качественного. Откройте глаза, как вокруг живут другие люди! Кто смог, тот уехал. И не только русский.
 
+3
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Аноним (гость) 04-07-2018 14:08:33   #2 [ru]
ведущие русские предприниматели гавриленко и микава)))
 
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Остальные материалы номера 26:
 
   
   
 
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Комментариев: 34
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