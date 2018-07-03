Русские в Туве – второй сорт?

Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-07-2018 07:23:29 #11 [ru] Да, Сука Нацисткая НОМЕР 9...

Наконец то УРОД я смог тебя Заставить Свою РОЖУ Бандеровскую показать...

Зная МРАЗЬ, я то отметил в Центре АЗИИ 400 ЛЕТ как Мы, Казаки и Тувинцы живем в МИРЕ, а Вы то СУКИ Славянские, имеющие по 1000 лет, как Поляки КатоЛикие Опыта, по битвам с Право Славящими, на что АНОНИМНО то можете МРАЗИ Рассчитывать?

Так что ЗНАЙ. я все равно добьюсь Понимания живущих на Донбассе, что Они СЫНОВЬЯ Матери Родины и Отче Нашего, а не как Вы Твари Атеистические Нацистские. и Рабы безграмотные...

И не Будет больше "украины". И Киев познает то, что с ним сделали Пои Предки Монголы ХРИСТИАНЕ еще в середине 13 века...

Если уже и патриарх Кирилл начинает понимать к чему ведет Славянское Язычество, не Понимание Христа, то я то тебе УРОД Нацистский не этот Глупец иъ из Византийской секты... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-07-2018 07:13:19 #10 [ru] Аноним НОМЕР 8, ЗЕК Номерной...

Самое СТРАШНОЕ Для Власти и заключено в Том, что Вы, УРОДЫ, можете Молину отвечать только АНОНИМНО...

Сафрин СТРОИТЕЛЬ, а не как ты МОРАЛЬНОЕ чмо...

Да, он построил , по ЗАКОНАМ Канона не ХРАМ, а СОБОР, и теперь от него не Зависит, а сможет ли епископ Тыванский с Кафедры этого СОБОРА Вырастить Духовного Святого Право Славящего Христианина, а не Такого УРОДА как Ты?

Да, Молин Использует, как ДЕПУТАТ Выборы, а тогда Ради ЧЕГО Они то Нужны?

Приведу пример, если мое участие в Выборах помогло жителям БЫВШЕЙ Владимировки Спасти Мост, его в 2014 году отремонтировали, то сейчас он стоит Разваленный...

И почему то БРАТ Кара-оола Даже РАД что нет нормальной Дороги в в бывшею Владимировку, ставшей Арыг-Бажи...

Разве ТЫ , УРОД Анонимный, посмеешь Сказать Брату Главы Тувы, что Он СПЕЦИАЛЬНО Уничтожает Село имеющее слово ВЛАДИМИРОВКА, то есть как Имя Владимир Владимирович Путин?

Нет, тебе СТРАШЕН тот Факт, а что Если ПРАВДА Нарусова пойдет с Этим Письмом к Путину? Разве ТЫ , УРОД Анонимный, посмеешь Сказать Брату Главы Тувы, что Он СПЕЦИАЛЬНО Уничтожает Село имеющее слово ВЛАДИМИРОВКА, то есть как Имя Владимир Владимирович Путин?Нет, тебе СТРАШЕН тот Факт, а что Если ПРАВДА Нарусова пойдет с Этим Письмом к Путину? +1 Националист (гость) 06-07-2018 06:51:33 #9 [ru] Ряженый лишенец! Ты хоть понял, что написал: "Имеющий Генетический Опыт с тех Времен, когда МОИ Предки ВЫБРАВ Великого ЧАНГЫС-ХААНА ушли с Его Внуком Батыем на Просторы Европы от Урала до Дуная". И кто такие твои Предки? Ряженые?! Кстати, статья про ряженных!



Возрождение казачества - одного из российских служилых сословий — точно такая же культурная бутафория, как возрождение купечества, дворянства или «императорской фамилии». Оно забавно, покуда безобидно, а безобидно оно только до тех пор, пока нынешние «казаки» не начинают играть в «тех», настоящих.



Поэтому, когда они берутся за нагайки (а это холодное оружие, даже носить которое — административное правонарушение, а пускать в ход — уголовное), то перестают быть ряжеными, а становятся социально опасными субъектами типа «титушек» (термин происходит от фамилии киевского спортсмена Вадима Титушко со товарищи, подряженных для разгона студенческого Майдана). Преступлением, конечно же, является и казачья «порка», не важно, с согласия и одобрения выпоротых или нет. Подробнее в статье "Казаки-каратели" www.novayagazeta.ru 0 Аноним (гость) 06-07-2018 06:24:46 #8 [ru] Господин Молин начал выборную компанию,ничего нового! Захотелось депутатский мандат еще разок получить? Спекуляция на русской теме стала нормальной для таких как он, и Сафрин, вечно униженные, и вечно обиженные! Сафрин, вонючка, ворует деньги прикрываясь строительством храмов, и вопит про какое то ущемление! Посмотрите как он разжирел на строительстве Собора, квартиры в Москве, дорогие машины! Легко быть благодетелем за чужой счет! А Молин ему подвывает, вот, и вся тема!!! Интересно почему она приобретает значимость только в период выборов? 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 05-07-2018 06:50:03 #7 [ru] Анонимный УРОД НОМЕР 4, под Пиратским Флагом...

Да, Шумов не Молин, не "представитель" Тувы в Совете Федерации, не РАБ Путина, на Кого есть еще Остатки Надежды у таких как Молин, а КАЗАК...

Имеющий Генетический Опыт с тех Времен, когда МОИ Предки ВЫБРАВ Великого ЧАНГЫС-ХААНА ушли с Его Внуком Батыем на Просторы Европы от Урала до Дуная...

Разве Ты МРАЗЬ Анонимная, Пиратская можешь Сказать о Том, что Мои то те, кого САМ Сталин признал как СЫНОВЬЯ РОССИИ после Войны, а не Вшивого СССР, сможешь СМЕЯТЬСЯ над над Депутатом Молиным, над Его Надеждой на "представителя" и тем более на РАБА Путина?

Так что ЧМО Анонимное, Прав на ИМЯ не Имеющая Бесполое , РАБ Трусливый, Если Молин УЖЕ не обращается к Министру Обороны, к Его Сестре "депутату" Государственной Думы, Это УЖЕ ПРОГРЕСС...

Который Доказывает тот ФАКТ, что дома , которые строят в Минусинске или Абакане, Красноярске или Новосибирске, не останут

И что Те, кто желает Жить, а не Быть , уже не в Туве, а на Просторах Сибири, Они то УЕДУТ с НЕНАВИСТЬЮ к Этому РАБУ, который Дает возможность Уничтожать Труд Нашего Народа...

Да, в Туве Есть " русские " Типа этого русско Язычника Валихина, ПРОСТИТУТКИ, которые пойдут На ВСЕ... Но есть в Туве и ТЕ, кто Отлично Понимает, что ВЕРИТЬ Этим ПРОСТИТУРКАМ, предки Которых Сжигали еще Аввкакума, нельзя...

И ЭТО понимает Уже и Молин, и ПИШЕТ уже "представительнице" Не Известно Какого Народа.

А Фактически это " Письмо Дедушке" в "деревню " Москву... ся ПУСТЫМИ...И что Те, кто желает Жить, а не Быть , уже не в Туве, а на Просторах Сибири, Они то УЕДУТ с НЕНАВИСТЬЮ к Этому РАБУ, который Дает возможность Уничтожать Труд Нашего Народа...Да, в Туве Есть " русские " Типа этого русско Язычника Валихина, ПРОСТИТУТКИ, которые пойдут На ВСЕ... Но есть в Туве и ТЕ, кто Отлично Понимает, что ВЕРИТЬ Этим ПРОСТИТУРКАМ, предки Которых Сжигали еще Аввкакума, нельзя...И ЭТО понимает Уже и Молин, и ПИШЕТ уже "представительнице" Не Известно Какого Народа.А Фактически это " Письмо Дедушке" в "деревню " Москву... +1 Аноним (гость) 05-07-2018 06:12:48 #6 [ru] Полностью согласен с #5 !!! 0 Аноним (гость) 04-07-2018 22:43:33 #5 [ru] Русские вообще для наших властей "особый" материал. Его интересы начинают отстаивать только когда надо отжать какую-нибудь территорию или дестабилизировать обстановку в "недружественной" стране. +7 Аноним (гость) 04-07-2018 17:33:11 #4 [ru] искренне жаль людей, с завидным постоянством выбирающих этого дурака депутатом. Безумнее его только Эрмак, но он хотя бы не депутат. 0 Аноним (гость) 04-07-2018 14:54:17 #3 [ru] В.А. Молин, не надо думать что только русским здесь плохо! Плохо и тувинцам, простым людям любой национальности, не имеющим ни работы постоянной, ни жилья качественного. Откройте глаза, как вокруг живут другие люди! Кто смог, тот уехал. И не только русский. +3 Аноним (гость) 04-07-2018 14:08:33 #2 [ru] ведущие русские предприниматели гавриленко и микава))) 0