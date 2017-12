Русский вопрос в Туве

Аноним (гость) 27-12-2017 18:08:37 #13 [ru] Русский и не только русский, а вопрос других национальностей, проживающих в Туве, со счетов скидывать не надо. То, что русские уезжают за пределы республики, не для кого не секрет. И большой процент среди выехавших, составляют учителя и другие работники образования. А нет носителя языка, нет и самого языка. Лукаво мудрствовать здесь не надо. Причины выезда разные, но русских скоро не останется. А вот как содействовать тому, чтобы последние русские не искали хлебной жизни в Красноярском крае или Хакасии -- это проблема на засыпку мэрии города Кызыла и Правительству. 0 Аноним (гость) 27-12-2017 17:55:53 #12 [ru] Да фиг вас знает, правду пишете или наговариваете. Лично я работаю среди адекватных людей и все вроде как нормально меж собой общаемся. И тувинцы, и русские. А вот прочтешь всю эту муть и благодаришь судьбу, что такие "бывшие работники профтехобразвания" и прочие персонажи обходят тебя стороной. 0 Аноним (гость) 27-12-2017 17:44:58 #11 [com] Кто там вякает? Те, кого наняли из тувинского руководства всякую ересь писать в газету "Риск"? Помолчали бы - среди русских безработица в 3-4 раза выше, чем среди тувинцев. И что, все они лентяи, тунеядцы и алкоголики? 0 Аноним (гость) 27-12-2017 15:24:11 #10 [ru] Надо обращение написать в Генеральную прокуратуру РФ почему Бичелдею дали за многомиллионные хищения условный срок. Адвокаты и юристы помогите написать заявление. 0 Аноним (гость) 27-12-2017 14:11:12 #9 [com] Как Бичелдей стал министром образования - русских стали выкидывать отовсюду. 0 Аноним (гость) 27-12-2017 13:52:26 #8 [ru] Может, вылетают первыми шибко тупые, а не по признаку национальности? 0 Аноним (гость) 27-12-2017 13:49:14 #7 [com] Это правда – первыми «вылетают» с работы русские. И только потом – тувинцы. Испытал на себе. 0 Аноним (гость) 27-12-2017 13:06:39 #6 [ru] Бывший работник профтехобразования, вы свои карьерные неудачи как-то по-другому пробовали объяснить? Или легче все свалить на других, прикрываясь национальным вопросом? 0 Аноним (гость) 27-12-2017 12:27:44 #5 [com] Придурок ты ан3!) а точнее нацик!)!) 0 Аноним (гость) 27-12-2017 11:36:37 #4 [ru] Аноним 2, 100 баллов к ответу! Вечно эти рисковцы работниками бюджета прикрываются. Не трогайте педагогов и врачей! Не могут они такую ересь писать тут! 0