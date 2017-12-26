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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 51, 26 декабря / Русский вопрос в Туве
   
 
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№51, 26 декабря 2017 года.

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Русский вопрос в Туве

Русский вопрос в Туве

Сегодня вопрос о положении русского языка в республике является одним из самых острых. Власти даже то объявляют год русского языка, то проводят различные конкурсы по развитию русского языка, то разрабатывают программы по поддержке носителей русского языка. В республике даже существует должность целого заместителя министра – государственного инспектора по русскому языку республики. Только всё это пустое – если не изменить отношение титульной нации к русскоязычным гражданам, то ничего в Туве не изменится.

Я лично отношусь к категории так называемых русскоязычных граждан и потому остро почувствовал, когда объединяли ПУ-1 и ПУ-11 по принципу национальной принадлежности. Теперь это учебное заведение именуют Тувинским политехническим техникумом. До объединения я работал в ПУ-11 мастером. Там под руководством русского директора трудился интернациональный коллектив: тувинцы, русские, хакасы, украинцы, башкиры и др. Наверное, это и сгубило ПУ. Когда запустили эту махину объединения, в первую очередь взялись за нас, русскоязычных. Наверное, это и было основной целью «объединения».

Под сокращения попали в основном носители русского языка, проработавшие много лет в сфере профобразования – мастера производственного обучения, работники бухгалтерии. При этом о качестве образования никто не думал – сокращали квалифицированных специалистов, которые хорошо знали свою работу, готовили рабочие кадры для республики. Было бы не так обидно, если ставили на наше место специалистов молодых, перспективных. Только на самом деле оставили работать только своих, в том числе часто без дипломов и соответствующей квалификации. Но тувинцев.

Говорят, «реорганизацией» руководили лично Кара-оол и Бичелдей. Увольняя русских, принимали на работу, как правило, своих родственников, знакомых. И теперь педагогическим коллективом руководят даже люди, не имеющие соответствующего образования. Большая часть коллектива не соответствует своим должностям. Прикрывшись родным дядей нашего премьера (Суван Андрей Седип-Доржуевич, тогда он был директором ПУ-1), администрация ПУ-1 в сговоре с начальником отдела по профессиональному образованию министерства образования Шмелевой Натальей Викторовной, «тихо» утвердили структуру нового техникума, подделанную под себя, у бывшего министра Бичелдея К.А. Сократили всех русскоязычных работников. Но чтобы националистический характер «реорганизации» не бросался в глаза, для видимости оставили в составе администрации только одного человека. Вычищая русских, не пощадили даже простых работников техперсонала.

Нехорошо говорить о людях плохо, но факты – упрямая вещь. Сейчас у них и.о. директора работает Биче Рада Казаковна. Человек с богатым событиями темным прошлым. Самой яркой страницей её прошлого является развал кооперативного техникума. Ни для кого не секрет, что эта дама – «специалист», неспособный решать элементарные вопросы. Любительница самопиара и пустых обещаний, не имеющая собственного мнения и потому идущая на поводу у главного бухгалтера и заместителя по воспитательной работе.

В техникуме заместитель директора по учебной производственной работе – единственный русский. Да и его оставили, судя по всему, только для того, чтобы «вешать» на него «всех собак». Другой заместитель – по воспитательной работе – очень нехороший человек. Он известен на всю республику тем, что отчислял задним числом провинившихся студентов. Об этом знают даже на уровне Министерства образования. Страшно подумать, скольким детям она сломала жизнь, закрыла дорогу в будущее в угоду своей положительной отчетности. Заместитель по учебной воспитательной работе – неграмотный человек недалекого ума, обеспокоенная только количеством часов для себя и своих родственников. Заместитель по научно-методической работе – невестка скандально известного депутата ВХ Наважапа Р.Н. В силу своего возраста и знаний она находится не на своем месте. Скорее всего, она даже не понимает сути своей работы. Оба заместителя (по учебной и научно-методической) до сих пор не в состоянии разобраться с программами, учебными планами, не говоря уже о научной и методической работе. Кадры подбирали таким образом, что заведующей учебной частью назначили женщину с образованием зооинженера, чтобы она продавала направо и налево бюджетные места, свидетельства, дипломы и справки (даже для предоставления в пенсионный фонд). В коллективе полагают, что ее ждет суд за продажу дипломов и водительских удостоверений. Из-за нее в Тувинском политехническом техникуме осенью проводились обыски работниками органов.

С момента объединения попали под сокращения в основном только работники со стороны ПУ-11. Да и тем, оставшимся на работе, приходится нелегко. Многие уехали за Саяны. С момента реорганизации прошло много времени, но до сих пор идет разделение коллектива на ПУ-1 и ПУ-11. Есть несколько русскоязычных мастеров швейного цикла. Их используют для пошива разных заказов (об оплате речи не идет): штор, костюмов для мероприятий по пиару. Да и на них внимания не обращают. Удобно, когда появляется необходимость – вот они, всегда под рукой.

В этом образовательном учебном заведении профессионального образования привилегированными являются инструкторы по вождению, т.к. в их числе муж главного бухгалтера, работники бухгалтерии и работники воспитательного отдела соответственно с хорошей зарплатой, а не педагогические работники.

Бухгалтерия в этом техникуме – отдельное государство в государстве. Все вопросы, начиная с зарплаты работников до приема дворника на работу, решает исключительно главный бухгалтер. Все лучшее – только для бухгалтерии. Дело дошло до того, что даже внеклассные мероприятия не проходят без участия главного бухгалтера – видимо, она не сильно загружена основной работой. Большие деньги выделяются на проведение внеклассных мероприятий. А вот на оборудование, оснащение мастерских, на приобретение материалов для производственного обучения денег, как всегда, нет. Также нет денег на стимулирующие выплаты простым работникам. С ноября 2015 года работники не получают стимулирующие. А администрация стимулирующие выплаты получает в полном объеме. Также почему-то нет денег на ремонт классов и учебных мастерских, а на евроремонт кабинетов замов деньги каким-то образом нашлись. Проверяли бухгалтерию, как же не проверять, притом не один раз, даже из Счетной палаты. И удивительное дело – ничего не находят. Все знают, что бухгалтерия техникума «не по зубам» даже проверяющим из Счетной палаты. Почему я начал писать про бухгалтерию? Да потому, что там «трудятся», не покладая рук, бухгалтера, которые не могут двух слов связать по-русски. Подходил к ним по работе и не смог с ними объясниться.

В коллективе администрация не имеет авторитета. Все вопросы решаются криками и угрозами. Никто никого не уважает, а только презирает или боится. Педсоветы превратились в монологи и.о. директора и выступающих замов, все сидят и молчат. Уроки теории и учебной практики давно проводятся на тувинском языке.

Технический персонал давно превращен в безмолвных рабов. Они (кроме родственников и близких администрации) работают с утра до ночи и в выходные за гроши. Нигде рабочие права граждан так не нарушаются, как в тувинском политехническом техникуме. Рад, что уже не являюсь членом этого коллектива, хотя был уволен только потому, что был «не тувинцем».

Жалко, что такое перспективное учебное заведение пропадает «под чутким руководством» протеже госпожи Натсак О.Д. Биче Р.К. постоянно свои действия объясняет указаниями Натсак и всегда на неё ссылается.

Может, в Правительстве не знают, кто она такая?

Стыдно смотреть и слушать, как во всю глотку орут прикормленные правительством чиновники о дружбе народов, о своих «тувинских» предках, перечисляют все русские фамилии на руководящих должностях. Зачем далеко ходить? Посмотрите на Тувинский политехнический техникум – на уменьшенную копию с тувинского правительства. И вам станет ясно, почему русские уезжают из Тувы.

Да простят меня бывшие коллеги, сейчас работающие в техникуме. Знаю, что на них сейчас начнется «охота».

Бывший работник профтехобразования.

(прочитано 403 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7077.html
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Аноним (гость) 27-12-2017 18:08:37   #13 [ru]
Русский и не только русский, а вопрос других национальностей, проживающих в Туве, со счетов скидывать не надо. То, что русские уезжают за пределы республики, не для кого не секрет. И большой процент среди выехавших, составляют учителя и другие работники образования. А нет носителя языка, нет и самого языка. Лукаво мудрствовать здесь не надо. Причины выезда разные, но русских скоро не останется. А вот как содействовать тому, чтобы последние русские не искали хлебной жизни в Красноярском крае или Хакасии -- это проблема на засыпку мэрии города Кызыла и Правительству.
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 17:55:53   #12 [ru]
Да фиг вас знает, правду пишете или наговариваете. Лично я работаю среди адекватных людей и все вроде как нормально меж собой общаемся. И тувинцы, и русские. А вот прочтешь всю эту муть и благодаришь судьбу, что такие "бывшие работники профтехобразвания" и прочие персонажи обходят тебя стороной.
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 17:44:58   #11 [com]
Кто там вякает? Те, кого наняли из тувинского руководства всякую ересь писать в газету "Риск"? Помолчали бы - среди русских безработица в 3-4 раза выше, чем среди тувинцев. И что, все они лентяи, тунеядцы и алкоголики?
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 15:24:11   #10 [ru]
Надо обращение написать в Генеральную прокуратуру РФ почему Бичелдею дали за многомиллионные хищения условный срок. Адвокаты и юристы помогите написать заявление.
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 14:11:12   #9 [com]
Как Бичелдей стал министром образования - русских стали выкидывать отовсюду.
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 13:52:26   #8 [ru]
Может, вылетают первыми шибко тупые, а не по признаку национальности?
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 13:49:14   #7 [com]
Это правда – первыми «вылетают» с работы русские. И только потом – тувинцы. Испытал на себе.
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 13:06:39   #6 [ru]
Бывший работник профтехобразования, вы свои карьерные неудачи как-то по-другому пробовали объяснить? Или легче все свалить на других, прикрываясь национальным вопросом?
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 12:27:44   #5 [com]
Придурок ты ан3!) а точнее нацик!)!)
 
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Аноним (гость) 27-12-2017 11:36:37   #4 [ru]
Аноним 2, 100 баллов к ответу! Вечно эти рисковцы работниками бюджета прикрываются. Не трогайте педагогов и врачей! Не могут они такую ересь писать тут!
 
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Памятник первым русским учителям Тувы.
Комментариев: 34
Бичелдей - основатель националистического движения Хостуг Тыва
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Все вокруг говорят, что я нехорошо кашляю. А по-моему, у меня классно получается!

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