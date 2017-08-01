Напряжение в политехе нарастает

Уважаемая редакция газеты «Риск»!

Мы, работники Тувинского политехнического техникума, снова просим вас напечатать это письмо, «крик души», в ближайшем номере вашей газеты. Мы неоднократно писали Главе Республики Тыва, министру образования и науки Республики Тыва о создании благоприятных условий в нашем родном Тувинском политехническом техникуме. Это очередное письмо мы отправляли министру образования и науки РТ Санчаа Т.О., но ответа так и не получили. Вот и кончается еще один учебный год, а беспредел, творимый в техникуме со стороны директора, главного бухгалтера, отдела кадров, одним словом, администрацией техникума, все еще продолжается, нет конца и нет начала. А новый учебный 2017-2018 учебный год хочется начать в благоприятной дружеской атмосфере, в коллективе с новым директором и главным бухгалтером, с новой администрацией.

Уважаемая Татьяна Оюновна!

Мы, работники Тувинского политехнического техникума, обращаемся к Вам по поводу неисполнения своих прямых обязанностей, дискриминации и грубого отношения к подчиненным и.о. директора Биче Р.К., главного бухгалтера Санчат С.Д., начальника отдела кадров Семис-оол О.М.

Мы неоднократно писали жалобу Вам, как учредителю, на имя и.о. директора, главного бухгалтера, начальника отдела кадров техникума, о том, что они несправедливо распределяют премии, что расходуют по своему усмотрению денежные средства, нарушают наши права и т.д.

Большинство коллектива хочет, чтобы и Правительство РТ, и Министерство образования и науки РТ уволили и.о. директора Биче Р.К. Она вот уже на протяжении нескольких лет не снимает с плеча титул «И.О.», ее так и не утвердили на должность директора техникума. В настоящее время она находится в отпуске (очередном), а вместо себя назначила своего родного зятя (мужа родной дочери) без педагогического образования, который работает заместителем АХЧ, попросту завхозом.

А также хотим увольнения главного бухгалтера техникума Санчат С.Д. Она как главбух техникума распоряжается финансами техникума, как своими личными (зарплаты, премии, внебюджетка, отчеты и т.д.). А также у нас есть вечерние платные группы, все они по документам должны получать ежемесячные стипендии, а они, все до единой, не получают. Все стипендии за них получает администрация во главе с главным бухгалтером, во всех ведомостях они поддельно расписываются от имени студентов. Это тоже грубейшее нарушение законодательства. После проверки вышестоящими органами, у главного бухгалтера документ об образовании (диплом об окончании высшего учебного заведения) оказался фальшивым, т.е. попросту она купила диплом. А она до сих пор работает в должности главного бухгалтера. Главный бухгалтер всегда нас оскорбляет, обзывает как нас, так и наших детей, всегда грозит увольнением.

Главбух техникума всегда имеет влияние на директора. Так что мы в невыгодном положении. У нас варианта два: продолжать держать лицо кирпичом и спокойно реагировать на любые истерики или уволиться. Но мы не можем держать лицо кирпичом, и работать каждый день ради галочки, все-таки мы же воспитываем, обучаем будущих кадров республики, мы любим и уважаем свою работу, свою профессию. И уволиться не можем, куда нам после увольнения? Никто нас так просто не примет на новую работу. Вы сами знаете, как трудно найти работу. А также у многих развились хронические болезни от постоянного нервного напряжения, вызванного систематическим моральным давлением руководства.

Частые большие конфликты коллектива всегда с начальником отдела кадров Семис-оол О.М. Своими противоправными действиями начальник отдела кадров делает попытки запугать нас увольнением после объявления выговора. Ведь ущемление работника в его правах – это нарушение трудовых обязанностей начальника перед работником. Права работника фиксируются трудовым договором, а в глобальном плане – Трудовым кодексом Российской Федерации. И, если начальник нарушает эти права, то он и нарушает договор неподобающим отношением начальства к работнику как к человеку. У нашего начальника на первом месте: хамство, грубость, неуважительное отношение к коллективу, постоянные угрозы к нам, оскорбление нас, в том числе наших родственников.

Если проведете в техникуме анонимный опрос об увольнении и.о. директора, начальника отдела кадров и главного бухгалтера, то большинство сотрудников ответят «ДА», т.е. изъявят желание уволить их. И.о. директора, начальник отдела кадров и главный бухгалтер нарушают и ущемляют наши права намеренно и при этом не желают слушать никаких доводов.

В связи с вышеизложенным, просим Вас снять и.о. директора, главного бухгалтера и начальника отдела кадров с должностей, а также, хотим, чтобы проверяющие органы провели в техникуме честное, добросовестное, конкретное расследование по части кадров и бухгалтерии, т.е. состояние финансовых дел техникума.

Те же сотрудники техникума «без крыши».