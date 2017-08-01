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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 30, 1 августа / Напряжение в политехе нарастает
   
 
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№30, 1 августа 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Напряжение в политехе нарастает

Уважаемая редакция газеты «Риск»!

Мы, работники Тувинского политехнического техникума, снова просим вас напечатать это письмо, «крик души», в ближайшем номере вашей газеты. Мы неоднократно писали Главе Республики Тыва, министру образования и науки Республики Тыва о создании благоприятных условий в нашем родном Тувинском политехническом техникуме. Это очередное письмо мы отправляли министру образования и науки РТ Санчаа Т.О., но ответа так и не получили. Вот и кончается еще один учебный год, а беспредел, творимый в техникуме со стороны директора, главного бухгалтера, отдела кадров, одним словом, администрацией техникума, все еще продолжается, нет конца и нет начала. А новый учебный 2017-2018 учебный год хочется начать в благоприятной дружеской атмосфере, в коллективе с новым директором и главным бухгалтером, с новой администрацией.

Уважаемая Татьяна Оюновна!

Мы, работники Тувинского политехнического техникума, обращаемся к Вам по поводу неисполнения своих прямых обязанностей, дискриминации и грубого отношения к подчиненным и.о. директора Биче Р.К., главного бухгалтера Санчат С.Д., начальника отдела кадров Семис-оол О.М.

Мы неоднократно писали жалобу Вам, как учредителю, на имя и.о. директора, главного бухгалтера, начальника отдела кадров техникума, о том, что они несправедливо распределяют премии, что расходуют по своему усмотрению денежные средства, нарушают наши права и т.д.

Большинство коллектива хочет, чтобы и Правительство РТ, и Министерство образования и науки РТ уволили и.о. директора Биче Р.К. Она вот уже на протяжении нескольких лет не снимает с плеча титул «И.О.», ее так и не утвердили на должность директора техникума. В настоящее время она находится в отпуске (очередном), а вместо себя назначила своего родного зятя (мужа родной дочери) без педагогического образования, который работает заместителем АХЧ, попросту завхозом.

А также хотим увольнения главного бухгалтера техникума Санчат С.Д. Она как главбух техникума распоряжается финансами техникума, как своими личными (зарплаты, премии, внебюджетка, отчеты и т.д.). А также у нас есть вечерние платные группы, все они по документам должны получать ежемесячные стипендии, а они, все до единой, не получают. Все стипендии за них получает администрация во главе с главным бухгалтером, во всех ведомостях они поддельно расписываются от имени студентов. Это тоже грубейшее нарушение законодательства. После проверки вышестоящими органами, у главного бухгалтера документ об образовании (диплом об окончании высшего учебного заведения) оказался фальшивым, т.е. попросту она купила диплом. А она до сих пор работает в должности главного бухгалтера. Главный бухгалтер всегда нас оскорбляет, обзывает как нас, так и наших детей, всегда грозит увольнением.

Главбух техникума всегда имеет влияние на директора. Так что мы в невыгодном положении. У нас варианта два: продолжать держать лицо кирпичом и спокойно реагировать на любые истерики или уволиться. Но мы не можем держать лицо кирпичом, и работать каждый день ради галочки, все-таки мы же воспитываем, обучаем будущих кадров республики, мы любим и уважаем свою работу, свою профессию. И уволиться не можем, куда нам после увольнения? Никто нас так просто не примет на новую работу. Вы сами знаете, как трудно найти работу. А также у многих развились хронические болезни от постоянного нервного напряжения, вызванного систематическим моральным давлением руководства.

Частые большие конфликты коллектива всегда с начальником отдела кадров Семис-оол О.М. Своими противоправными действиями начальник отдела кадров делает попытки запугать нас увольнением после объявления выговора. Ведь ущемление работника в его правах – это нарушение трудовых обязанностей начальника перед работником. Права работника фиксируются трудовым договором, а в глобальном плане – Трудовым кодексом Российской Федерации. И, если начальник нарушает эти права, то он и нарушает договор неподобающим отношением начальства к работнику как к человеку. У нашего начальника на первом месте: хамство, грубость, неуважительное отношение к коллективу, постоянные угрозы к нам, оскорбление нас, в том числе наших родственников.

Если проведете в техникуме анонимный опрос об увольнении и.о. директора, начальника отдела кадров и главного бухгалтера, то большинство сотрудников ответят «ДА», т.е. изъявят желание уволить их. И.о. директора, начальник отдела кадров и главный бухгалтер нарушают и ущемляют наши права намеренно и при этом не желают слушать никаких доводов.

В связи с вышеизложенным, просим Вас снять и.о. директора, главного бухгалтера и начальника отдела кадров с должностей, а также, хотим, чтобы проверяющие органы провели в техникуме честное, добросовестное, конкретное расследование по части кадров и бухгалтерии, т.е. состояние финансовых дел техникума.

Те же сотрудники техникума «без крыши».

(прочитано 578 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6810.html
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Аноним (гость) 03-08-2017 06:03:55   #7 [ru]
Как это все надоело!!! Такая прорва у нас в России некомпетентных кадров на административных должностях, тянут своих бездарей, а работать особо то не хотят...! Зачем? Можно ведь просто сидеть з/п из бюджета получать, может еще какая левая схемка для обогащения подвернется... И ни конца ни края этому мраку, тошно смотреть! Может у детей наших и внуков что то получится изменить, что то светлое построить.
 
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Аноним (гость) 03-08-2017 03:58:40   #6 [ru]
Министр образования собрала нас вчера и сказала, ссылаясь на президента, что мы должны сократить в детских садах нянек, кухонных работников, сторожей, физруков, музработников, психологов и логопедов. Их работу должны, по ее мнению, выполнять воспитатели. Сказала, чтоб ее приказ немедленно исполняли.
Собрала она нас, чтобы озвучить свое видение, а слушать нас она не собиралась. Уволим мы всех работников и они тоже такое открытое письмо что бесчинствует заведующий напишут. А тупые приказы исходят от министра образования.
 
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Аноним (гость) 02-08-2017 17:56:54   #5 [ru]
Бо солунче чон бижип тураты дээрге эн соолгу чада дыр. Кижилернин ыызы дыр. Чазак болгаш яамы дузалаар хонну чок боорга, тоомча чогундан бижий бээр деп бодап тур мен. Чованчыг дыр, даргалар. Ооредилгеде уптээшкин болуп турарын тоовас, ажы-толдун салым-чолун тооваска мындыг чуртталгага келгенивис ол дур. Кончуун!
 
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Аноним (гость) 02-08-2017 17:50:44   #4 [ru]
Кончуувусту аа, тывалар!
Чурттувуска эптиг-найыралдыг Ажылдап-даа, амыдырап-даа шыдавас кижилер ышкаш,барып-барып бо солунга бот-боттарывысты хоптажып,багывыс коргузуп турарывысты черле човпнчыын!
Конвиз-даа дыка-ла амырап парлаан-дыр аа
 
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Аноним (гость) 02-08-2017 17:44:21   #3 [ru]
А правда Санчаа орденом Буяна Бадыргы наградили второй степени? Она ведь в прошлом году этот орден получила. За какие заслуги.
 
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Аноним (гость) 02-08-2017 09:15:10   #2 [ru]
Санчаа ничего не сделает, она вообще не понимает ничего в образовании, тем более в специфике техникумов. Все это делается с с ее согласия и зама Товуу.
Этот беспредел остановить нужно, отправив в отставку министра и ее никчемных замов.
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 02-08-2017 08:25:58   #1 [ru]
Очередной ФАКТ, как на уроне Республики Формируют НЕНАВИСТЬ к Власти.к Путину... Very Happy
Именно Такие ИДИОТЫ Развалили ИМПЕРИЮ, а затем и СССР...
 
+1
Остальные материалы номера 30:
 
   
   
 
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– 30 кг назад она мне нравилась больше.

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