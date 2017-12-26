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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 51, 26 декабря / Трупное окоченение пропаганды
   
 
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№51, 26 декабря 2017 года.

Трупное окоченение пропаганды

Трупное окоченение пропаганды

Покойники внезапно начали агитировать за Путина во «вконтакте»

Президентская кампания в России, похоже, начинается с беспрецедентного скандала, который к тому же имеет отношение к главному претенденту на должность главы государства. Российские пользователи социальной сети «ВКонтакте» стали сообщать о внезапном оживлении страниц, давно не показывавших свою активность. Слово «оживление» здесь подходит как нельзя лучше: страницы, о которых идет речь, принадлежат... уже умершим людям и после их смерти в течение нескольких лет оставались без каких-либо обновлений. Однако на днях именно с них внимание остальных пользователей пытались привлечь к главному событию уходящей недели – большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

Недовольство новым уровнем провластного пиара и пропаганды сегодня можно уже найти во многих пабликах, в том числе в тех, куда сразу после пресс-конференции 14 декабря стали поступать предложения о публикации постов с призывом не пропустить общение Путина с журналистами. Все эти публикации объединены, в частности, хештегом #ПутинКрут.

Ничего необычного в этом нет: среди пользователей «ВКонтакте» у национального лидера действительно полно сторонников. Вполне нормальным выглядит и то, что посты размещались «под копирку»: записи были проиллюстрированы постерами с изображением Владимира Путина и яркими цитатами из его выступления. Если верить значку в нижнем правом углу, то за их изготовление отвечала «Молодая гвардия Единой России». То есть одна из тех политических организаций, на поддержку которых рассчитывает сам Путин, заявивший о намерении идти на президентские выборы самовыдвиженцем.

Проблема в том, что вскоре выяснилось: часть пользователей, от которых популярные паблики и сообщества получали предложение опубликовать агитационные посты, уже покинули наш мир. На это вскоре стали указывать живые пользователи соцсети, которые или знали покойных, или по каким-то причинам решили повнимательней изучить страницы «агитаторов». Сейчас эти страницы стали исчезать, некоторые из них помечены как заблокированные по причине подозрительной активности.

Пресс-секретарь «Молодой гвардии» «Единой России» Анна Рогачева заявила, что организация, которую она представляет, «не имеет никакого отношения к распространению политического контента от имени умерших пользователей социальной сети «ВКонтакте». Однако признала, что публикации действительно были подготовлены сотрудниками МГЕР.

По ее словам, скандальная ситуация напоминает провокацию, цель которой – дискредитировать «Молодую гвардию».

(прочитано 197 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7080.html
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Дети Игоря Ивановича Сечина решили, от греха подальше, отказаться от новогодних подарков отца.

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