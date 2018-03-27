Как губернатор Тувы Кара-оол добивался фантастических результатов на выборах

По телевизору с пеной у рта объявляют о феноменальной поддержке Путина в Туве. Слов нет, Путин популярен, только смею заверить, что такие победные реляции, мягко говоря, не соответствуют реалиям. И дело не только в том, что выборы были не конкурентными. Я участвовал в контроле за ходом голосования и знаю не понаслышке, как на самом деле обстоят дела. Чтобы не быть голословным, позволю себе процитировать свою жалобу о возможном нарушении выборного законодательства, подданной в Территориальную избирательную комиссию г. Кызыла.

«Мною, членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателем Б. Оюном, назначенных кандидатом в Президенты РФ Собчак К.А. был проведен контроль за явкой избирателей, голосующих на избирательном участке №18 г. Кызыла.

Контроль проводился в помещении избирательного участка. Мною и наблюдателем были сосчитаны каждый избиратель и каждый бюллетень, опускаемый избирателем в избирательную урну в период с 8:00 часов до 20:00 часов включительно 18 марта 2018 года. Результаты подсчета для удобства подводился через каждые тридцать минут. (Таблица, а также образец письменной формы контроля явки прилагаются).

По нашим подсчетам, в голосовании в помещении избирательного участка приняли участие 964 (Девятьсот шестьдесят четыре) избирателя.

Вместе с тем, в итоговом протоколе участковой комиссией №18 в графе «число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования» фигурирует цифра 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто).

Мы считаем, что членами избирательной комиссии либо были вброшены бюллетени, либо просто припиской сфальсифицировано волеизъявление избирателей более чем на 500 (Пятьсот) голосов. Тем самым они совершили грубейшее нарушение выборного законодательства.

Просим дать соответствующую юридическую оценку данного преступления и аннулировать результаты выборов на данном участке».

Заявление подобного содержания было подано и в Прокуратуру Республики Тыва. С дополнениями следующего порядка: что сводка о явке с периодом в тридцать минут передавалась в Москву в штаб по бойкоту выборов Алексея Навального, что количество проголосовавших избирателей можно вычислить по видеорегистратору, помещенному в избирательном участке и об изъятии прокуратурой видеорегистратора для исследования, а также предлагалось провести расследование данного, по нашим оценкам, преступления.

Протокол участковой избирательной комиссии наталкивает нас еще на некоторые интересные размышления.

Прежде всего, если верить официальному протоколу, то результат голосования за В.Путина составил 1375 голосов «За», из 964 избирателей зафиксированных нами избирателей. Тех, что физически, своими руками, а иногда руками своих маленьких детишек, что было особенно умилительно, засовывали бюллетени в урну. И весь ужас происходящего заключается в том, что мы этих детишек с малых лет мараем к этой вселенской лжи, лицемерию и наглости.

Спрашивается, если даже все 100% избирателей, которые в тот день пришли на участок №18, проголосовали бы за Путина, откуда у него взялись более 400 лишних голосов? Явно на данном участке выборы были сфальсифицированы, и мы можем точно сказать, на сколько.

Как только закончилось голосование, мы сразу же вычислили процент явки. На участке зарегистрированы 1665 избирателей, 58% из которых явились на голосование. И можно понять наше удивление, когда выяснилось, что явка по протоколу вопреки математическим законам составила почти 90%. Но и явка в 58% стала возможна только потому, что на избирательный участок нахлынул организованный поток военнослужащих горнострелковой бригады Минобороны числом до 150 штыков, которых прикрепили к этому участку. Без этих подневольных избирателей, направленных в избирательный участок в командно-приказном порядке голосовать, думаю, явка была бы намного меньше – чуть более 48%. Думается, что и в целом по городу реальная честная явка вряд ли была больше.

Перейдем к кандидатам. Официально получается, что Путина поддержали 92% избирателей (1375 из 1490). Теперь вычислим реальную поддержку. Выше было сказано, что в урну отпущены были 964 бюллетеней. Это можно легко проверит и по видеорегистратору. Из переносных ящиков прибавили еще 10 бюллетеней. Испорченных бюллетеней оказалось 7 штук. Итоговая цифра – 967.

Все противники Путина в сумме получили 118 голосов (С.Бабурин – 1, П.Грудинин – 52, В.Жириновский – 40, К.Собчак – 17, А.Сурайкин – 6, Б.Титов – 0, Г.Явлинский – 2). Эти голоса оставим как есть, думаю, нет смысла фальсификаторам трогать их. Хотя и к этим цифрам у меня нет ни малейшего доверия. Убежден, что они проставляются в соответствии с пожеланиями, предпочтениями, симпатиями или антипатиями того, кто дает «добро» на масштабные фальсификации, кто гарантирует злодеям-манипуляторам защиту и безнаказанность.

Напомню, что в 2016 году на думских выборах в г.Шагонаре в одном из участков наши сторонники, не менее 28 человек, проголосовали за партию «Яблоко», причем об этом они заявили на так называемом «экзитпол»-опросе, проводимом, кстати, проправительственными волонтерами. В итоге же на данном участке за «Яблоко» был проставлен «ноль», ничего общего не имеющий с реалиями.

Но, вернемся к нашим баранам. Итак, от 967 отнимаем 118. Получается 849. Вот это и есть результат Путина.

Причина такой метаморфозы проста – мы считаем, что комиссией порядка 500 бюллетеней было вброшено. Или этот показатель был просто тупо приписан и без вброса. В результате манипуляций членами участковой избирательной комиссии, возглавляемой председателем Сергеем Лаптевым, секретарем С.Калынду, удалось повысить явку с 58% до 90%! А поскольку средняя явка по республике составила 95%, можно представить, сколько было вброшено или приписано в целом по республике всеми избирательными комиссиями.

Выборы Президента Российской Федерации 18.03.2018

Контроль явки избирателей наблюдателями Республика Тыва г. Кызыл УИК №18 Время наблюдения Кол-во Время наблюдения Кол-во Время наблюдения Кол-во Начало Конец Начало Конец Начало Конец 8:00 8:30 53 12:00 12:30 68 16:00 16:30 21 8:30 9:00 47 12:30 13:00 42 16:30 17:00 23 9:00 9:30 44 13:00 13:30 40 17:00 17:30 16 9:30 10:00 70 13:30 14:00 45 17:30 18:00 25 10:00 10:30 94 14:00 14.30 27 18:00 18:30 25 10:30 11:00 71 14.30 15.00 29 18:30 19:00 3 11:00 11:30 75 15.00 15.30 29 19:00 19:30 14 11:30 12:00 72 15.30 16.00 15 19:30 20:00 11 526 295 143 Итого: 964 Количество бюллетеней на переносных урнах: 10 Всего бюллетеней: 974

Обратите внимание на таблицу. Скажите, куда поместить мне 500 несуществующих избирателей, если в промежутке с 10 до 10-30 часов, когда была самая высокая явки в 94 избирателя, на участке было настоящее столпотворение, как говорится, яблоку некуда упасть.

Эти показатели Кара-оола, правда, уступают манипуляциям 2016 года на выборах Главы республики. Тогда ему, по нашим сведениям, только на трех участках приписали свыше 1800 голосов, а в одном участке (№13) им удалось вбросить бюллетеней или просто приписать аж 920 голосов!!! Это по всем показателям – мировой рекорд! Правда, на это имелся свой резон: ведь реальный рейтинг Кара-оола, невзирая на отсутствие конкуренции на выборах, не превышал 10-15%. И чтобы получить свои 86%, избирательным комиссиям пришлось идти на беспрецедентные фальсификации. По нашим сведениям, тогда в городах и районных центрах приписки составляли от 600 до 1000 голосов на одном избирательном участке.

За те фальсификации ни Кара-оол, ни Фортуна наказаны не были. Иски оппозиции судами были отклонены по надуманным основаниям. Ноги сегодняшних фальсификаций на выборах Путина растут от безнаказанности по тем преступлениям. Они и на этот раз надеются выйти сухими из воды. Безнаказанность заставляет их идти на преступления снова и снова. И все наглее и наглее.

Но они не понимают одного. Ведь при желании и политической воле их можно очень легко вывести на чистую воду. Это же элементарная математика.

Единственно – мне жаль рядовых членов избирательных комиссий, которые за копейки продали свои души только за то, чтобы зачинщики преступлений жировали на миллионы. Ещё не закончилось голосование, а Сергей Лаптев похвастался, что у него уже куплен билет на самолет. И заплатили ему, наверное, хорошо, если он, по всей видимости, поехал на Мальдивы замаливать свои грехи.

Когда я в четыре утра пришел в ТИК подавать жалобу, там находилась вся эта кодла из УИКов, дрессировщики полтергейстов, которые накануне сотнями засовывали бюллетени в урны. Я еще был под впечатлением своей грустной жалобы и позволил себе эмоционально произнести пару крепких выражений в их адрес. Удивительное дело: никто из них даже не пикнул. Сидели, понурив головы, видимо, под осознанием тяжести только что заработанной ими черной кармы. Ведь они плюнули в самую душу народа, изменив, извратив и изгадив его волеизъявление.

Напоследок скажу, что гипертрофированное верноподданничество Кара-оола сыграло с ним злую шутку. Погнавшись за процентами, скорее всего, заставив бедных членов избирательных комиссий идти на явные махинации, он на самом деле оказал Путину медвежью услугу, поскольку его победа и без этих махинаций сомнений ни у кого не вызывала. А эти махинаторы фактически поставили под сомнение его победу. Путин знал о своём подавляющем преимуществе и не случайно требовал чистоты выборов. Для него очень важно было победить честно. И он вполне мог на это претендовать, поскольку реальной политической конкуренции на выборах не было – реальных оппонентов ЦИК отсеял на дальних подступах к ним. Сейчас же, если результаты выборов по участку №18 не аннулируют, то судебная перспектива неминуема.

Амыр Хоюгбан