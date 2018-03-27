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Бомжи отдыхают в центре Кызыла... Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 12, 27 марта / Как губернатор Тувы Кара-оол добивался фантастических результатов на выборах
   
 
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№12, 27 марта 2018 года.


Б. Оюн

Как губернатор Тувы Кара-оол добивался фантастических результатов на выборах

По телевизору с пеной у рта объявляют о феноменальной поддержке Путина в Туве. Слов нет, Путин популярен, только смею заверить, что такие победные реляции, мягко говоря, не соответствуют реалиям. И дело не только в том, что выборы были не конкурентными. Я участвовал в контроле за ходом голосования и знаю не понаслышке, как на самом деле обстоят дела. Чтобы не быть голословным, позволю себе процитировать свою жалобу о возможном нарушении выборного законодательства, подданной в Территориальную избирательную комиссию г. Кызыла.

«Мною, членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а также наблюдателем Б. Оюном, назначенных кандидатом в Президенты РФ Собчак К.А. был проведен контроль за явкой избирателей, голосующих на избирательном участке №18 г. Кызыла.

Контроль проводился в помещении избирательного участка. Мною и наблюдателем были сосчитаны каждый избиратель и каждый бюллетень, опускаемый избирателем в избирательную урну в период с 8:00 часов до 20:00 часов включительно 18 марта 2018 года. Результаты подсчета для удобства подводился через каждые тридцать минут. (Таблица, а также образец письменной формы контроля явки прилагаются).

По нашим подсчетам, в голосовании в помещении избирательного участка приняли участие 964 (Девятьсот шестьдесят четыре) избирателя.

Вместе с тем, в итоговом протоколе участковой комиссией №18 в графе «число избирательных бюллетеней, выданных избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования» фигурирует цифра 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто).

Мы считаем, что членами избирательной комиссии либо были вброшены бюллетени, либо просто припиской сфальсифицировано волеизъявление избирателей более чем на 500 (Пятьсот) голосов. Тем самым они совершили грубейшее нарушение выборного законодательства.

Просим дать соответствующую юридическую оценку данного преступления и аннулировать результаты выборов на данном участке».

Заявление подобного содержания было подано и в Прокуратуру Республики Тыва. С дополнениями следующего порядка: что сводка о явке с периодом в тридцать минут передавалась в Москву в штаб по бойкоту выборов Алексея Навального, что количество проголосовавших избирателей можно вычислить по видеорегистратору, помещенному в избирательном участке и об изъятии прокуратурой видеорегистратора для исследования, а также предлагалось провести расследование данного, по нашим оценкам, преступления.

Протокол участковой избирательной комиссии наталкивает нас еще на некоторые интересные размышления.

Прежде всего, если верить официальному протоколу, то результат голосования за В.Путина составил 1375 голосов «За», из 964 избирателей зафиксированных нами избирателей. Тех, что физически, своими руками, а иногда руками своих маленьких детишек, что было особенно умилительно, засовывали бюллетени в урну. И весь ужас происходящего заключается в том, что мы этих детишек с малых лет мараем к этой вселенской лжи, лицемерию и наглости.

Спрашивается, если даже все 100% избирателей, которые в тот день пришли на участок №18, проголосовали бы за Путина, откуда у него взялись более 400 лишних голосов? Явно на данном участке выборы были сфальсифицированы, и мы можем точно сказать, на сколько.

Как только закончилось голосование, мы сразу же вычислили процент явки. На участке зарегистрированы 1665 избирателей, 58% из которых явились на голосование. И можно понять наше удивление, когда выяснилось, что явка по протоколу вопреки математическим законам составила почти 90%. Но и явка в 58% стала возможна только потому, что на избирательный участок нахлынул организованный поток военнослужащих горнострелковой бригады Минобороны числом до 150 штыков, которых прикрепили к этому участку. Без этих подневольных избирателей, направленных в избирательный участок в командно-приказном порядке голосовать, думаю, явка была бы намного меньше – чуть более 48%. Думается, что и в целом по городу реальная честная явка вряд ли была больше.

Перейдем к кандидатам. Официально получается, что Путина поддержали 92% избирателей (1375 из 1490). Теперь вычислим реальную поддержку. Выше было сказано, что в урну отпущены были 964 бюллетеней. Это можно легко проверит и по видеорегистратору. Из переносных ящиков прибавили еще 10 бюллетеней. Испорченных бюллетеней оказалось 7 штук. Итоговая цифра – 967.

Все противники Путина в сумме получили 118 голосов (С.Бабурин – 1, П.Грудинин – 52, В.Жириновский – 40, К.Собчак – 17, А.Сурайкин – 6, Б.Титов – 0, Г.Явлинский – 2). Эти голоса оставим как есть, думаю, нет смысла фальсификаторам трогать их. Хотя и к этим цифрам у меня нет ни малейшего доверия. Убежден, что они проставляются в соответствии с пожеланиями, предпочтениями, симпатиями или антипатиями того, кто дает «добро» на масштабные фальсификации, кто гарантирует злодеям-манипуляторам защиту и безнаказанность.

Напомню, что в 2016 году на думских выборах в г.Шагонаре в одном из участков наши сторонники, не менее 28 человек, проголосовали за партию «Яблоко», причем об этом они заявили на так называемом «экзитпол»-опросе, проводимом, кстати, проправительственными волонтерами. В итоге же на данном участке за «Яблоко» был проставлен «ноль», ничего общего не имеющий с реалиями.

Но, вернемся к нашим баранам. Итак, от 967 отнимаем 118. Получается 849. Вот это и есть результат Путина.

Причина такой метаморфозы проста – мы считаем, что комиссией порядка 500 бюллетеней было вброшено. Или этот показатель был просто тупо приписан и без вброса. В результате манипуляций членами участковой избирательной комиссии, возглавляемой председателем Сергеем Лаптевым, секретарем С.Калынду, удалось повысить явку с 58% до 90%! А поскольку средняя явка по республике составила 95%, можно представить, сколько было вброшено или приписано в целом по республике всеми избирательными комиссиями.

Выборы Президента Российской Федерации 18.03.2018
Контроль явки избирателей наблюдателями Республика Тыва г. Кызыл УИК №18
Время наблюдения Кол-во Время наблюдения Кол-во Время наблюдения Кол-во
Начало Конец Начало Конец Начало Конец
8:00 8:30 53 12:00 12:30 68 16:00 16:30 21
8:30 9:00 47 12:30 13:00 42 16:30 17:00 23
9:00 9:30 44 13:00 13:30 40 17:00 17:30 16
9:30 10:00 70 13:30 14:00 45 17:30 18:00 25
10:00 10:30 94 14:00 14.30 27 18:00 18:30 25
10:30 11:00 71 14.30 15.00 29 18:30 19:00 3
11:00 11:30 75 15.00 15.30 29 19:00 19:30 14
11:30 12:00 72 15.30 16.00 15 19:30 20:00 11
    526     295     143
Итого: 964
Количество бюллетеней на переносных урнах: 10
Всего бюллетеней: 974

Обратите внимание на таблицу. Скажите, куда поместить мне 500 несуществующих избирателей, если в промежутке с 10 до 10-30 часов, когда была самая высокая явки в 94 избирателя, на участке было настоящее столпотворение, как говорится, яблоку некуда упасть.

Эти показатели Кара-оола, правда, уступают манипуляциям 2016 года на выборах Главы республики. Тогда ему, по нашим сведениям, только на трех участках приписали свыше 1800 голосов, а в одном участке (№13) им удалось вбросить бюллетеней или просто приписать аж 920 голосов!!! Это по всем показателям – мировой рекорд! Правда, на это имелся свой резон: ведь реальный рейтинг Кара-оола, невзирая на отсутствие конкуренции на выборах, не превышал 10-15%. И чтобы получить свои 86%, избирательным комиссиям пришлось идти на беспрецедентные фальсификации. По нашим сведениям, тогда в городах и районных центрах приписки составляли от 600 до 1000 голосов на одном избирательном участке.

За те фальсификации ни Кара-оол, ни Фортуна наказаны не были. Иски оппозиции судами были отклонены по надуманным основаниям. Ноги сегодняшних фальсификаций на выборах Путина растут от безнаказанности по тем преступлениям. Они и на этот раз надеются выйти сухими из воды. Безнаказанность заставляет их идти на преступления снова и снова. И все наглее и наглее.

Но они не понимают одного. Ведь при желании и политической воле их можно очень легко вывести на чистую воду. Это же элементарная математика.

Единственно – мне жаль рядовых членов избирательных комиссий, которые за копейки продали свои души только за то, чтобы зачинщики преступлений жировали на миллионы. Ещё не закончилось голосование, а Сергей Лаптев похвастался, что у него уже куплен билет на самолет. И заплатили ему, наверное, хорошо, если он, по всей видимости, поехал на Мальдивы замаливать свои грехи.

Когда я в четыре утра пришел в ТИК подавать жалобу, там находилась вся эта кодла из УИКов, дрессировщики полтергейстов, которые накануне сотнями засовывали бюллетени в урны. Я еще был под впечатлением своей грустной жалобы и позволил себе эмоционально произнести пару крепких выражений в их адрес. Удивительное дело: никто из них даже не пикнул. Сидели, понурив головы, видимо, под осознанием тяжести только что заработанной ими черной кармы. Ведь они плюнули в самую душу народа, изменив, извратив и изгадив его волеизъявление.

Напоследок скажу, что гипертрофированное верноподданничество Кара-оола сыграло с ним злую шутку. Погнавшись за процентами, скорее всего, заставив бедных членов избирательных комиссий идти на явные махинации, он на самом деле оказал Путину медвежью услугу, поскольку его победа и без этих махинаций сомнений ни у кого не вызывала. А эти махинаторы фактически поставили под сомнение его победу. Путин знал о своём подавляющем преимуществе и не случайно требовал чистоты выборов. Для него очень важно было победить честно. И он вполне мог на это претендовать, поскольку реальной политической конкуренции на выборах не было – реальных оппонентов ЦИК отсеял на дальних подступах к ним. Сейчас же, если результаты выборов по участку №18 не аннулируют, то судебная перспектива неминуема.

Амыр Хоюгбан

(прочитано 1042 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7229.html
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Как Шолбан Кара-оол покалечил охранника Иванова: http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04 Иванов обвиняет будущего главу республики Тыва Шолбана Кара-оола в том, что он в 2006 году в пьяном виде в боулинг-клубе покалечил его сына-охранника.
http://www.youtube.com/watch?v=YfgVCaRJp04
<< Комментарии к статье (Всего: 14) >>
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Аноним (гость) 01-04-2018 09:31:12   #14 [ru]
Ой не могу Wink лишний раз убеждаюсь что политика это грязь. Ни чего не знаю про выборы, а вот дело о парке попадали мне единственное что могу сказать, что деньги шли от министерства подрядчику не через парк. А Лаптев наоборот не подписал завышение работ чтобы подрядчик получил больше денег. Т.е. все правильно сделал. Зачем Вы создаете во круг него плохое мнение? На сколько я знаю он не ЧИНОВНИК от него вообще ни чего не зависит. Он строитель. Они работали на объекте Минобороны и их кинули те власти которые по вашим словам он отказываетSmile Мы сейчас занимаемся этим делом. И тут Лаптев поступил благородно продал все что было чтобы рассчитаться с рабочими в отличии от других раскрывающих на джипах у орущих что их кинули. И вот кстати сейчас сказали, эксперт криминалист после изучения видеозаписи говорит что 100% нереально восстановить, но он насчитал 1300 голосовавших. Выходя из выше изложенного Ваш интерес обелить человека, а кого за что, вообще не имеет значения. Я Вам сочувствую, Вы потеряли свою человечность.
 
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Аноним (гость) 01-04-2018 03:25:42   #13 [ru]
Кара-оолы давно создали банду шлюх и проститутов вокруг себя и обозвали их охранниками, агентами и другими специальными названиями. В Тыве дикая безработица, а тут хоть за что-то платят, минута удовольствия и немного денег.
 
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Аноним (гость) 31-03-2018 04:39:15   #12 [ru]
А Октаргай хоойлулары буддизм ооредиинде. Ынчангаш буддизм ооредиин ооренинер.
 
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Аноним (гость) 30-03-2018 16:07:57   #11 [ru]
Октаргайнын кол хоойлуларынын бирээзи Иерархия хоойлузу болур. Ол дээрге адакызы устукузунге эки тура-биле чагыртыыры. Бурганнар безин иерархиялыг. Бурганнар Иерархиязы бугу Октаргайны удуртуп, баштап турар. Бистен бедик, устунде турар чуулдеривиске чагыртып, оларны хундулээр ужурлуг бис. Бистер канчап бодувустан улуг улустарны, кырганнарны, ада-иевисти суг хундулеп, оларнын созун кичээнгейге ап, дыннап чоруур-дур бис. Дарга-бошкаларны база хундулээр ужурлуг бис, эн ылангыяда тыва чоннун баштыны Шолбан кара-оолду. Ону анаа бадыткал чок куруг черге бактап, ону дорамчылаары дыка улуг нугул-бачыт болур. Ону кылган кижи багай карма ажылдап алыр. Сен кырган-аван, кырган-ачанны бастып, дорамчылаар болзунза, база дыка багай карма ажылдап алганын ол. Иерархия хоойлузу ажылдап турар. Ынчангаш, угаанныг болуп, дарга-бошкалар бактавайн, ёзулуг мерген угаанныг, кижизиг болуп, сагыш-сеткиливисче багай бодалдар киирбейн, багай бодалдардан арыгланып, арыг кылдыр чурттап корээлинер. Ынчан чуртталгавыс база экижий бээр. Бажында бодалдарын кандыгыл, чуртталган база ындыг болур. Ол база Октаргайнын бир хоойлузу-дур. Багай дидир-дидир чугааларга бузуреп, анаа арыг сеткилинер бораванар. Чугле корген чувелеринерге бузуренер. Ынчан арыг чоруур силер. Манаа чуве бактап бижиир кижилер боданып корунер. Корбээн, бадыткап шыдавас чуулунну кажан-даа ындыг деп чугаалава. Ол нугул апаар. Оон туннели сенээ дыка багай болур. Кижинин эки талазын коруп, эки чуулдер бодап чоруур болзунза, туннели сенээ эки болур. Ол база Октаргайнын кол хоойлузу-дур. Ону чылдагаан-туннел хоойлузу дээр. Черле, Октаргай хоойлуларын билбес болзунза , кижи-даа болуп шыдавас, эки-даа чурттап шыдавас сен. Хоойлу билбес, мелегей кижилер мында хамык чуве бактап бижип турар. Шынын чугаалаан дээш, буруудатпанар.
 
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Аноним (гость) 30-03-2018 15:08:25   #10 [ru]
Амыр Хоюгбан арай чазып чоруур кижи бо. Чер-ле харын ол ышкаш чазып чоруур улустар бар-дыр ийин. Ол Рискиге хамык чуве бактап бижиир, тыва Конвиз-дир ол. Ынчап чоруур болза тыва кижиге, оон бодунга багай. Шупту шажын ооредиглеринде бижип каан: улус бактавас, амыдырал бактавас. Оон башка кижинин бодунга кээр. "Не суди, да не судим будешь" Конвиз, Хоюгбан ышкаш кижилернин бижип турар чувелери анаа даап бодаашкыннар, бичии-даа шын чуве чок. Ынчап баарга ол анаа нугул апаар. Сонгулдалар туннелдерин таарыштыр чуруп турар деп-ле турар, а чангыс-даа бадыткалы чок. Ол база нугул апаар. Даргалар, Шолбан Кара-оол оорланып турар деп-ле турар, а чангыс-даа бадыткалы чок, ол база нугул апарган. Бир эвес ылап корген, билир кижи болза чуге судка билдирип калбазыл, чуге ону шынзыдып шыдавазыл? Бир эвес шынзыдып шыдавас болзунза, ол база нугул-дур. Боттары чуну-даа корбээн, ындыг болгаяан деп даап бодаашкыннарын ылап болуп турар кылдыр бижиирлер. Ол дээрге кара-сагыш, мелегей чорук болур. Ындыг чуулдер дыка хоралыг, хамык улус бажы оскээр тооредиир, улус шынап-ла ындыг чуве-дир аа деп бодай бээр. Ол чорук даргаларга, чазак-чагыргага, Кара-оолга чоннун коор хоон чок чоруун оттурар, тыва чоннун чангыс дем болурунга шаптыктыг. Чазак биле чоннун аразында ускулежиишкиннер-даа ундуруп болур, уймээн-даа ундуруп болур. Ындыг уймээн, дайын ундуруксээр кижилер Россияда энедерик. Олар Барыын чурттардан ол дээш акша ап турар. Тывада хамык чуве бактаар солуннун ээзи Конвиз-ле болгай. Тываны сонгаар солуннарга кайы хире бактап бижип туржук, оон киржилгези ында кол рольду ойнап турар. Конвиз база даштыкыдан акша ап турар боор деп кижи каразы берип болур. Тываны бактаар, тываларны бактаар ындыг кижиге тыва кижи катчып болбас. Ол улус бажы оскээр тооредиир, Тывага хора чедирип чоруур кижи-дир. Ийе,шупту багай чувени, канчаар оорланып турганын караа-биле корген болза дораан билдирер, хемчээн алыр. Бадыткал чок, хоозун состер эдип, улус оскээр тоореткен херээ чок. Ол нугул-дур. Кижи баштыг, угаанныг чоруур. Ол бугу кижинин бодунга кээр деп чувени кезээде утпас болза эки. Карма ажылждап эгелей бергенин караанар-биле коруп тур ышкажыл силер. Конвиз хоокуйнун ийи уруу чок болду. Оршээ, хайыракан!...
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Аноним (гость) 30-03-2018 11:09:28   #9 [ru]
Через министерство культуры РТ более 100 млн рублей отправили на ремонт стадиона ХУРЕШ. Ни копейки не дошло до адресата. Лаптев обналичил и передал братьям. Сволочи голодные. Чедер также выделили 250 млн якобы на кап ремонт. Ни ремонта ни курорта. ТФУ на вас.
 
+4
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Аноним (гость) 30-03-2018 09:15:40   #8 [ru]
Может не шлюхан, а проститут).
 
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Аноним (гость) 30-03-2018 02:21:05   #7 [ru]
Лаптев бывший КВНщик-затейник-комсомолец-активист. Шлюхан конченный.
 
+1
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Аноним (гость) 29-03-2018 17:24:59   #6 [ru]
Аноним №2. Как можно обижаться, если выгнали их за неуплату арендной платы. Правильно выгнал Лаптев. Тогда начинался капитализм, бесплатного ничего не бывает. Но это решение Министерства культуры.
 
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Аноним (гость) 29-03-2018 17:05:39   #5 [ru]
Аноним №2, Хоюгбан в УИК не работает, он просто пришел наблюдателем от Ксении Собчак. А в заявлении написал, что он член участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначенный кандидатом Собчак К.А Такого не бывает.Даже тут он врет.
 
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Опрос «За кого вы проголосуете 18 марта?»
Бабурин (3 голоса)
2.68%
Грудинин (46 голосов)
41.07%
Жириновский (5 голосов)
4.46%
Путин (22 голоса)
19.64%
Собчак (7 голосов)
6.25%
Сурайкин (2 голоса)
1.79%
Титов (1 голос)
0.89%
Явлинский (0 голосов)
0.00%
Схожу, но испорчу бюллетень (5 голосов)
4.46%
Объявляю бойкот этим выборам (Навальный) (11 голосов)
9.82%
На выборы не хожу, мне это не интересно (10 голосов)
8.93%
Всего ответов: 112
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