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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 50, 19 декабря / Алексей Навальный опубликовал предвыборную программу
   
 
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№50, 19 декабря 2017 года.


Алексей Навальный опубликовал предвыборную программу

Алексей Навальный опубликовал предвыборную программу

Оппозиционный политик Алексей Навальный, объявивший о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году (по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, у Навального «нет шансов» быть зарегистрированным на выборах из-за судимости), опубликовал на своем сайте предвыборную программу.

В своей программе политик, в частности, предлагает увеличить расходы на здравоохранение и на образование в два раза, освободить малый бизнес от налогов и перейти к контрактной армии.

Также Навальный предлагает заменить налоги на малый бизнес патентным сбором в 25 000 – 30 000 рублей в год, а налоги на фонд оплаты труда – снизить с 30% до 15%. По мнению авторов программы, такие меры позволят «освободить предпринимательскую инициативу».

Кроме того, политик считает, что необходимо снизить ставки по ипотеке с 11% до 2%, что, по его мнению, позволит семьям из двух работающих человек приобретать новое жилье.

Навальный также сохранил в программе вызвавший претензии экспертов пункт о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) россиян до 25 000 руб.

Также авторы программы оставили компенсационный «налог на олигархов» за приватизацию предприятий в 1990-х годах. При этом специалисты уточнили, что налог «не должен быть сверхобременительным для компаний», а его действие будет ограничено по времени.

Расходы на оборону Навальный пообещал не сокращать, однако изменить систему их распределения, чтобы большая часть денег шла на зарплаты. Согласно программе Навального, в армии будет «500 000 контрактников со средней зарплатой 200 000 рублей в месяц».

По мнению оппозиционера, его программа будет стоить российскому бюджету около 7,8 трлн. рублей в год. Эти деньги он намерен высвободить благодаря борьбе с коррупцией при госзакупках (5 трлн. рублей в год), сокращении расходов на чиновников и правоохранительную деятельность – по 750 млрд. рублей.

Еще 2 трлн. рублей Навальный планирует взять, сократив субсидии госкорпорациям на мегапроекты. Еще 2 трлн. рублей должно дать повышение налогов на добычу энергоносителей, и триллион рублей – дивиденды госкомпаний. При этом Навальный надеется, что размер доходов российского бюджета не снизится при реализации перечисленных мер.

Напомним, выборы президента России назначены на март 2018 года. Ранее о своем выдвижении объявили нынешний президент России Владимир Путин, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов, глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, бизнесмен Сергей Полонский, а также журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.

«Новая газета»

(прочитано 532 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7066.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 9) >>
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Аноним (гость) 23-12-2017 11:07:58   #9 [ru]
У Навального глаза большие от страха, не уверенный он кстати, страшно с ним, а вдруг он не выдержит, и мало поддержки для него от других.
 
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Аноним (гость) 22-12-2017 18:20:41   #8 [ru]
Ты сам Окстись!!!Жрешь гавно и будешь его жрать как раб!!!
 
0
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Аноним (гость) 21-12-2017 10:47:14   #7 [ru]
Во дураки! Навальный если станет президентом, будете потом горькими слезами рыдать! Хотя он и не станет. Путин - лучший президент! А вы окститесь.
 
-1
avatar
Аноним (гость) 20-12-2017 17:29:39   #6 [ru]
Присмотритесь к Грудинину Павлу Николаевичу!! Голосуем за него!!
 
0
avatar
Аноним (гость) 20-12-2017 15:36:27   #5 [ru]
анальный-он такой анальный.
 
-1
avatar
Аноним (гость) 20-12-2017 11:58:50   #4 [com]
А если Навальный пробьется на выборы, то может и выиграть у Путина - народу Путин уже надоел, живём всё хуже, а Навальный - это свежая кровь России
 
+2
avatar
Аноним (гость) 20-12-2017 11:22:57   #3 [ru]
Путин Навального боится, поэтому его на выборы не пустят
 
+2
avatar
Аноним (гость) 20-12-2017 11:12:24   #2 [ru]
Самый достойный кандидат
 
+2
avatar
Аноним (гость) 20-12-2017 11:07:38   #1 [com]
Навального – в президенты! А то украдут у нас страну.
 
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Мои знакомые называют детскую комнату, где живёт их шестилетний сын, очень метким словом – сынарник.

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