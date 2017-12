A- | A | A+ 12pt №50, 19 декабря 2017 года. О главном начистоту Навальные есть везде! И в Туве – тоже! Само слово «навальный» как-то бодрит и приводит в чувство. Вот, кажется, как сейчас возьмёт за шкирку, встряхнет и «наваляет» кому надо как следует. На то он и Навальный! То-то, мол, знайте, гады-коррупционеры, чем пахнет мощный кулак разоблачений! Нюхали? А, так ещё не нюхали? Вот такие у меня ассоциации возникают, когда я слышу имя Алексей Навальный. И, знаете ли, ассоциации эти греют мне душу. А ещё мне очень нравятся мои читатели – глаз зоркий, язык острый, сердца неравнодушные. Одна женщина рассказала свою историю – а я с вами сейчас этой историей поделюсь – и как следует припечатала крепким словцом коррупционеров в мэрии. Она так и сказала: вредная, прошу – пропечатайте у себя про их мерзкие козни в мэрии, а то эта мадам, которая замужем за Бартына-в-заду, совсем берега потеряла... О! Прямо, как провода, напряглись чиновницы Жилищного Отдела мэрии города Кызыла! Чуют: про них сейчас речь пойдёт. А давайте так, уважаемые читатели, давайте так сделаем: я сейчас скажу про них нехорошие слова, и посмотрим, как они отреагируют? Побегут в полицию искать защиту или в суд – за справедливостью? Вот нехорошие слова через запятую про чиновниц Жилотдела: бестолковые, безграмотные взяточницы, грубиянки, хамки пустоголовые, бессовестные, дряни-твари-идиотки-дуры... Эти и похожие слова – это не мои определения. Это так их называют посетители, громко захлопывая двери, когда выходят из кабинетов Жилотдела. А в каждом кабинете-окошке сидит по дуре-матрёшке, она глазами с накладными ресницами хлопает и сердито ножищами топает, дескать, ничего не знаю, выйди отсюда вон, пока Надежда Васильевна не скажет – ничего делать не буду. А Надежда Васильевна, если кто не знает, так она это самое, просто даже мне, вредной, неудобно как бы сказать, в общем это она, как вышла ещё в молодости замуж, так вот по сию пору там и пребывает. Я иногда думаю, что правильная пословица про корабль, который как назовёшь – так он и поплывёт. Вышла Надежда замуж и каково ей всё время быть в-заду? Поневоле отупеешь и зачерствеешь, правильно я говорю? Кто знает мужа Надежды Васильевны, тот мои переживания насчёт умственных способностей этой чиновницы-мадам меня поймёт. Умственных – нет, зато хватательных рефлексов у неё – хоть отбавляй. Вот она и распределяет эти хватательные способности своим подчинённым, которых она за эти долгие годы самолично наподбирала в свой отдел. Ой, про мужа Надежды Васильевны чуть не забыла сказать, что по нему давно тоскует немудрёная мебель производства УФСИН РФ. Если коротко русскими словами, то говорят «по тебе давно тюрьма плачет, добро пожаловать на нары». Не зря же я начала с фамилии Навальный. У меня просто так ничего не бывает, если кто меня знает. Ладно, томить не буду, уважаемые читатели. Не-уважаемые читатели, кстати, тоже есть. Не могут меня терпеть, но и не читать тоже никак не могут – а вдруг в этом номере газеты вредная тувинка его самого пропечатает? Как подумает, например, какая-нибудь чиновница из Жилотдела про это, в голове у неё сразу шарики за ролики, мелкая душонка затрясётся и переместится в нижние женские отделы организма, ручонки сразу начнут по углам засовывать драгоценности и денежные знаки, наворованные на бедах и горестях людей без жилья. Это такой пугающий приём я применила – пусть хоть боятся так, если с ними ничего не хотят делать правоохранительные органы. Так вот, уважаемые и не-уважаемые мои читатели, я хочу с вами поделиться приятной для меня новостью: у нас есть свой Навальный! Правда, это женщина. Ну и что, да? Чем женщина хуже, если к тому же она ещё и прокурор? Там дело такое, если коротко: ушлые чиновницы регистрационной палаты вместе с не менее ушлыми чиновницами Жилотдела во главе с мадам в-Заде провернули одно мошенническое прибыльное дельце. Вид у этого «дельца» как бы мошеннический, но на самом деле вполне себе коррупционный, так как в нём пополаскали свои грязные ручки барышни при больших погонах из Следственного комитета, а всю аферу задумала и, как по нотам, провела стареющая дама из Департамента судебных приставов. Сразу поясню, от этой дамы в Департаменте постарались избавиться после того, как она, простите за медицинские подробности, заразила начальствующий состав разнообразными инфекциями, передающимися исключительно половым путём. После того, как пострадали уже и водители Департамента, от неё избавились. Ей при увольнении сказали: Рита, уходи, ёпрст..., по хорошему, а то московская проверка у нас нашла не только хламидии и трихомонады, но ещё и нарушения законности... Ой, опять чуть в сторону не ушла. Так вот – радость! Навальная В.В. – начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры РТ отправила 15.11.2017 г. гражданке С.Д.Д. «Уведомление» за №15-541-2017 о том, что прокуратура проводит «...проверку жалобы о незаконности приостановления уголовного дела в отношении гр. Донгак Р.А. и Билчээ С.А.». Вам, уважаемые читатели эти фамилии ни о чём не говорят. Так себе, мелкие чиновницы. А, с другой стороны, при таких делах – сколько бед и забот, о, спаси Аллах! Подобного рода потаскушки-поскакушки... Впрочем, я же не про них. Я про Навальных в России. Не всё ещё потеряно, покуда есть на Руси-матушке Навальный, а в Туве – Навальная! Молю бога, чтобы она не отступила, чтобы довела проверку до конца, чтобы коррупционеры из мэрии, регпалаты, следкома и городского суда знали, что за ними пристально следит око государево и я – вредная тувинка. Я не оставлю это дело просто так, как от него отмахнулась Саая К.А. – подполковник юстиции, руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК России по РТ. Подполковница рассмотрела обращение гражданки С.Д.Д. и 15.11.2017 г. отправила заявительнице отписку за №202-31-15/2-963-14 о том, что «...личность причастных к совершению поступлению лиц не установлена, в связи с чем оснований для возобновления предварительного следствия по уголовному делу №2-7148/2015 не имеется». Мои уважаемые читатели, пусть знают мои не-уважаемые читатели, среди которых есть сотрудники Следственного комитета, а также судов и мэрии Кызыла, пусть знают, что я буду вновь и вновь возвращаться к этому уголовному делу, в котором не было преступления. Но люди уже осуждены, а взяточники и мошенники, коррупционеры при больших звездах на погонах ходят на свободе. И кто победит? Навальная или многочисленные монгуши-саая-кужугеты?.. Очень вредная тувинка

Аноним (гость) 23-12-2017 15:08:22 #9 [ru] Аноним 8, Путина самого давно пора ротировать - почти 18 лет у власти. И только после смены власти в России можно надеяться, что закончится беспредел на местах. 0 Аноним (гость) 23-12-2017 10:54:45 #8 [ru] В прокуратуре Тывы и в прокуратурах районов давно надо чистку провести, от жира уже нихрена не видят, Путин правильно говорит что надо ротацию провести среди правоохранителей, целыми отделами сажают, а они все равно плодятся! 0 Аноним (гость) 22-12-2017 15:47:00 #7 [ru] Калзан неграмотная, у не образование 8 классов, она даже писать не умеет. Как и ее же муж Барты-сады. 0 Аноним (гость) 21-12-2017 20:09:08 #6 [ru] Не воровать при Карле,большой грех нынче. 0 Аноним (гость) 21-12-2017 09:59:20 #5 [ru] Почему в отношении Надежды Васильевны все нипочем ,она и незаконно прачечную себе присваивала , я читала в вашей газете ,когда она пришла в жил отдел начался бардак, однажды ,когда я зашла к ней просто спросила про жилье детям сиротам ,она начала так кричать и обзываться, сказала , женщина почему зашла в ее кабинет без спросу и указала мне в дверь ,чтобы я вышла откуда зашла и т д , а мне было тогда всего 18 лет ,даже женщиной не была ,до сих поря мне сняться ее крики , звенит в ушах ее неприятный голос , ужас, разве она замужем, кто ее муж ,бедный. . +3 Аноним (гость) 20-12-2017 13:50:16 #4 [ru] Правоохранители в Тыве давно насрали на народ, все пере**лись между собой, а жилотдел в Кызыле сам бог велел правоохранителям Тывы лобызать в задницу, так как задница у женщин этого отдела терпеливая - всех выдержит! +2 Аноним (гость) 20-12-2017 11:54:04 #3 [com] В этом жилотделе Кызыла собрались одни взяточницы. Гнать надо их оттуда! 0 Аноним (гость) 20-12-2017 11:27:28 #2 [com] Правильно! Это уголовное дело нужно вытащить на божий свет! 0 Аноним (гость) 20-12-2017 11:11:10 #1 [com] Молодец ОВТ! Так держать! 0 Остальные материалы номера 50: Свежий анекдот

