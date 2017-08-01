Капкан Ховалыга для наивных строителей

В предыдущем номере я рассказал вам, уважаемые читатели, как по вине чиновников правительства РТ «угорел» основатель и директор ООО «Вертикаль» Б.Микава. На сегодняшний день ситуация такова: в связи с тем, что государственный контракт на строительство 144-квартирного дома по ул.Дружбы в г.Кызыле был заключён без проведения конкурсных процедур, поэтому был признан судом ничтожным. ООО «Вертикаль» теперь обязано вернуть УКСу 87 млн. рублей аванса, полученного для строительства. Кроме того, правительство требует, чтобы он передал УКСу почти законченный дом. А чтобы у него не было возможности уклониться от этого, мэрия г.Кызыла расторгла с ним договор на аренду земельного участка, на котором находится этот объект строительства. В добавление к этому, по заявлению министра строительства В.А. Фалалеева, на директора ООО «Вертикаль» возбуждено уголовное дело, в связи с чем он находится под домашним арестом.

Кто-то Микаве высказывает слова сожаления, кто-то откровенно злорадствует по поводу его несчастий, но дело в том, что тропинка, проторённая директором ООО «Вертикаль», похоже, скоро станет столбовой дорогой для всех руководителей строительных компаний, работавших с УКСом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Дело в том, что все подрядчики, что строят в Кызыле жильё по этой программе, попали в один и тот же капкан, поставленный, скорее всего, мэром г.Кызыла Владиславом Товарищтаевичем Ховалыгом – братом и, по некоторым признакам, заодно деловым партнёром, подельником и доверенным лицом премьера Тувы Шолбана Валерьевича Кара-оола.

Вот об этом капкане Ховалыга и пойдёт далее речь.

Государственная структура строительной отрасли Тувы на момент начала освоения средств по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья выглядела следующим образом. Высшей властью в этой части наделён Глава правительства республики Шолбан Кара-оол. Он по согласованию с парламентом назначает заместителя, курирующего строительство. Эту должность сначала занимал Шолбан-оол Иргит, затем на его место пришёл Владимир Фалалеев. Этот чиновник и воплощает в жизнь инвестиционную стратегию министерства строительства республики.

Кстати, именно оно чаще всего меняет своего руководителя – за 10 лет Кара-оол поменял пять руководителей министерства и втрое больше его заместителей. Сначала кресло министра строительства при Кара-ооле занял А.Свинцов, доставшийся ему по наследству от Ш.Ооржака. Однако выдержал он недолго. Первым заданием Свинцову была организация строительства коттеджа семьи Кара-оолов. Тогда на барщину согнали всех строителей, что имелись в Туве, и они под руководством Свинцова на Серебрянке в кратчайшие сроки безвозмездно отгрохали ему коттедж. Когда по заявлению депутатов к Кара-оолу пришли правоохранители, то вдруг выяснилось, что на самом деле строительство вели не строительные компании, имеющие государственные подряды, а мясокомбинат «Урянхай». К тому же по договору не с Главой республики, а его женой Ларисой Кара-оол. В общем, когда стал разгораться этот (первый среди строителей) скандал, Свинцов от греха подальше тихо смылся, оставив на столе заявление об отставке... Говорят, Кара-оол нанёс на нём резолюцию: «изловить и доставить ко мне!».

Но изловить тогда Свинцова не удалось. Через некоторое время министром стал кузбасский гастарбайтер Гришелёнок, которому каким-то чудом удалось уехать из Тувы не в автозаке, его затем сменил наш доморощенный Сат. Но сатовская история немного минорней – его сейчас судят по обвинению в получении взятки. А Сата сменил уже давно известный нам Свинцов, над которым, по некоторым сведениям, закономерно сгущаются тучи уголовного преследования сразу по семи эпизодам.

Не так давно место Свинцова занял Фалалеев, который с удивительной регулярностью пишет заявления в прокуратуру и МВД с просьбами возбудить уголовное дело в отношении какого-нибудь подрядчика, осваивающего бюджетные средства по очередному госконтракту. Всего, по сведениям из следственных органов, по показаниям Свинцова и заявлениям Фалалеева уже возбуждена дюжина уголовных дел, по которым часть руководителей находится в СИЗО, часть – под домашним арестом, а остальные – под подпиской о невыезде.

Но что удивительно: в списках привлечённых к уголовной ответственности лиц имеется лишь пара из бывших руководителей – начальник «Госстройзаказа» Монгуш и министр Сат. Да и тех судят не в связи с махинациями при исполнении программы переселения. Монгушу вменяют воровство при строительстве Станции переливания крови, а Сату – взятку при строительстве сетей на Своротке. И до сих пор не то, что в СИЗО или под домашним арестом – даже не под подпиской о невыезде ни Свинцов, ни Фалалеев, ни Ховалыг не находятся. И уж тем более – ни сам Глава Кара-оол. Хотя именно среди них нужно искать инициатора и бенефицианта преступлений, совершённых в строительной отрасли Тувы, по крайней мере, с 2013 года.

Для пополнения чьёго кармана все эти годы воровались бюджетные средства, покажет следствие. Однако уже сейчас можно предположить, что авантюра с превращением УКСа правительства Тувы в генерального подрядчика была задумана и блестяще реализована известным архитектором хитроумных финансовых схем мэром г.Кызыла В.Ховалыгом. Наверное, именно поэтому фамилии Ховалыга до сих пор не фигурирует в заявлениях в следствие или прокуратуру – знает кошка, чьё сало съела... Так что ничего странного в том, что главный организатор инвестиционного процесса в Кызыле мэр Ховалыг никаких показаний и никаких заявлений до сих пор не делал и вот уже год как просится в отставку.

Но вернёмся ненадолго в 2013 год, когда стартовала программа переселения. К тому моменту функции заказчика были возложены на государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства» (ГБУ РТ «УКС»). Размещать заказ на строительство жилья в Кызыле должна была столичная мэрия. Казалось бы, всё просто: УКС проводит аукционы, и победители получают госконтракт на строительство жилья. Но такая схема опасна для коррупционеров – аукцион может выиграть строительная компания, руководитель которой не захочет платить откат. И что с ним делать? Мурыжить, пока не даст «на лапу»? А как тогда быть со сроками? А если выиграет аукцион такой непокорный строитель, типа Сафрина, Гавриленко или Крапивина, то денег можно не дождаться никогда... Поэтому был нужен механизм, который обеспечивал бы передачу госконтракта определённому лицу, с которым «можно было бы работать». Наверное, тогда у известного специалиста по построению хитрых схем мэра Ховалыга и появилась идея возложить на ГБУ РТ «УКС» полномочия генерального заказчика и передать ему на генподряде строительство всех 550 квартир по программе переселения. А уж он затем по указке из правительства заключит госконтракты на субподряде с теми организациями, «которые нужны».

В общем, когда пришли деньги из фонда Степашина, по которому муниципальные власти (в нашем случае – мэрия г.Кызыла ) должны были проводить торги, власти Тувы путём изменения Устава придали УКСу функции генподрядчика. 550 квартир – это 20 тыс. кв. метров и 663 млн. рублей строительного объёма. Поскольку УКС – бюджетная организация, ему даже не пришлось вносить аукционный залог – а это десятки миллионов рублей. Затем Ховалыг рыщет по Хакасии и Красноярскому краю в поисках гастарбайтеров, которых, по его мнению, легко «доить». И уже затем без проведения конкурсных процедур руководитель УКСа Илкин «по совету старших товарищей» заключил договора со строительными компаниями «Титан», «ТАС», «НСК-град», «Вертикаль» и другими.

Затем правительство создаёт ГКУ «Госстройзаказ», который организовал проведение фиктивных аукционов с прогнозируемым результатом. Но сейчас речь не о нём. О ГКУ «Госстройзаказ» мы поговорим в других номерах газеты.

А в январе 2015 года Кара-оол ни с того ни с сего увольняет начальника УКСа Илкина Владимира Евгеньевича и назначает на его место некоего Биче-Кыса Ортун-оола Павловича. Тот заключает контракты на погашение задолженности правительства РТ по строительству местных объектов, не входящих в программу, с компаниями «НСК-град» («Водный мир»), «ТАС», «Восход», «Мегастрой» и др. для строительства местных объектов типа стадиона в Ак-Довураке, футбольного поля в Чадане, третьего конференц-зала правительства, объектов к 100-летию. Но контракты эти оформляются как по программе переселения ещё на 20 тыс. кв. метров жилья. И тратятся деньги Фонда не на переселение, а на «хотелки» тувинского правительства. По некоторым подсчётам, они стоили более миллиарда.

Но тут подошёл финиш программы переселения, и стало очевидно, что она провалена и денег на окончание строительства нет. Свинцова в очередной раз уволили, свалив на него все грехи, и стали искать деньги. К тому же, видимо, строители были доведены до такого состояния, что уже не могли обогащать тувинских чиновников. Типичная ситуация, когда «верхи хотят» денег, а низы «платить не могут». И чиновники правительства занялись тем, что принялись подавать заявления на тех руководителей, что отказывались платить и нахально требовали денег для окончания строительства.

Ход придумали простой. УФАС по РТ провёл анализ заключенных УКСом госконтрактов и пришёл к выводу, что все они заключены с грубым нарушением антимонопольного законодательства. УКС обратился в суд за отменой тех контрактов, исполнители которых отказались платить мзду, и Арбитражный суд вынес несколько решений, признав такие договоры ничтожными. Правда, УКС требовал отобрать у строителей эти объекты, но суд на это не пошёл. Ситуация зависла... Следствие по заявлениям министра Фалалеева принялось пачками возбуждать уголовные дела по мошенничеству, обвиняя во всех грехах строителей, в то время как вероятные фактические организаторы и исполнители Ховалыг, Свинцов, Фалалеев и Илкин оставались на свободе. А руководители строительных компаний строем шли в СИЗО или под домашний арест. Впрочем, потом их, как правило, отпускали, чтобы они начинали искать деньги. Но предупреждали: не найдёте – вернётесь, откуда вышли...

А тем временем, пока следователи с подачи чиновников сажали непокорных изрядно обнищавших строителей и признавали контракты ничтожными, Кара-оол увольняет Биче-Кыса и начинает процедуру ликвидации ГБУ РТ «УКС» – вручают сотрудникам уведомления. Как бы заметают следы... Оставляют лишь непричастного к былым преступлениям нового начальника М.Чооду и гл. бухгалтера. Зато создают новое подразделение – Государственное казённое учреждение «УКС». Директором назначают Монгуша Эреса Чадамбаевич. Людей с ГБУ РТ «УКС» частично трудоустраивают в ГКУ «Госстройзаказ», остальных увольняют без выходного пособия. Те бегут в суд. Судебные тяжбы тянутся до сих пор. В связи с этим ликвидация ГБУ приостанавливается, и людей снова возвращают на работу. В результате сейчас мы имеем в строительстве полный хаос, в котором есть и ГБУ «УКС», ГКУ «УКС», и ГКУ «Госстройзаказ». Теперь уже в этом шалмане не может разобраться даже следствие.

А пока следствие и правительство думают, что делать дальше, строителям пришёл черед заняться собственными проблемами. А их – через край. Фактически все строители сидят без денег, и перед многими из них маячит вариант уголовного преследования, поскольку Ховалыг и К втянули их в очевидную неприятную ситуацию, которая грозит им не только большими финансовыми и имиджевыми потерями, но и реальными сроками. К примеру, одного из строителей – директора ООО «ТываЦентрАзия» Фролова Б.А. уже судят. И как говорят знающие предмет люди, ему грозит реальный срок от пяти лет. Так что он не только потерял объект и деньги, но и будет сидеть, если не случится чуда. Также судят директора ООО «Аркада» Лендела М.И. – по нему вскоре ожидается приговор. Пустился в бега и объявлен в розыск директор ООО «Новолит» Барковский, томится в СИЗО директор ООО «Мегастрой» Д. Марукян, в рамках сразу четырёх уголовных дел ограничен в передвижении директор ООО «Технология Автономных Систем» А.С. Зяблицев. И список можно продолжать. Более того, пока бывший министр Свинцов даёт следователям нужные показания по уголовным делам, возбужденным по заявлениям нынешнего министра Фалалеева, дамоклов меч уголовного преследования занесён над всеми, кто работает с чиновниками тувинского правительства. А сажать-то нужно в первую очередь как раз тех, кто породил и взрастил эту преступную коррупционную систему – всех этих караоолов, ховалыгов, фалалеевых и свинцовых.

Вот пример Зяблицева. Его строительная компания («ТАС») строила в Кызыле четыре жилых дома. Два из них – по госконтракту с УКСом. «В нагрузку к этому» его уговорили построить подпорную стенку в п.Хову-Аксы за 13,5 млн. рублей, там же гараж за 8,5 млн. рублей, отремонтировать в Кызыле музей за 22 млн. рублей. Всего по программе празднования 100-летия единения Тувы и России, было выполнено работ на общую сумму более 12 млн. рублей, за которые до сих пор мэрия г.Кызыла не рассчиталась. Объекты построены, документы подписаны, а вместо денег – четыре (!) уголовных дела. И, как убеждают «добрые» люди в погонах, если будет «бузить» – получит и пятое, и, может быть, даже шестое уголовное дело с понятными перспективами ожидания приговора в камере СИЗО. Опыт Фролова и других пострадавших от тувинского произвола говорит о том, что эти угрозы весьма реальны. При этом очевидные организаторы безальтернативного строительства Кара-оол, Фалалеев, Свинцов и Ховалыг почему-то свободно разгуливают на свободе и даже некоторые из них с удовольствием раздают показания на тех, кто своим горбом строил их счастье.

Если проанализировать ситуацию в целом в строительной отрасли Тувы, то легко прийти к выводу, что чиновники республики предлагают заключать договоры (контракты) с бюджетными организациями, в том числе и по федеральным программам, с заведомо невыполнимыми обязательствами для предпринимателей. При этом устно приватно кулуарно обещают, что после подписания договоров в скором времени будут составлены дополнительные соглашения на выполнимых нормальных условиях, а в первичных договорах просто не могут ничего менять.

После заключения договоров и начала работы предпринимателей, когда доходит дело до обещанных дополнительных соглашений, начинается «торговля» с отличающимися от устных договорённостей условиями. Тот, из предпринимателей, кто оказался несговорчивым, попадает под пресс, а об обещанных заключениях дополнительных соглашениях и речи уже не идёт. Чтобы повысить уровень «сговорчивости», чиновники начинают предпринимать действия, явно выходящие за пределы их должностных полномочий. Чиновники мэрии и министерства строительства препятствуют нормальной работе: необоснованно отказывают в подписании актов выполненных работ, проводят неправдоподобные экспертизы строящихся объектов с занижением стоимости и качества работ, создают проблемы с оформлением в аренду земельных участков под строительство. Бывало даже, что в одностороннем порядке расторгают ранее заключенные договоры аренды земельных участков и порой в открытую заявляют, что они были ничтожны уже при заключении... По указке из правительства налоговые органы необоснованно выносят решения о несуществующих налоговых правонарушениях, на отмену которых у строителей уходит уйма времени и сил. В общем, используют все мыслимые и немыслимые рычаги государственно-властных полномочий, чтобы фактически сорвать выполнение государственного заказа.

Часто чиновники вынуждали принимать участие строителей в новых федеральных программах по строительству, в том числе жилья, чтобы компании, выполнившие работы по предыдущим программам, не получили расчета из регионального бюджета. Чиновники предлагали заключить новые договоры, по новым Федеральным программам, средства под которые есть в бюджете, и якобы будут перечислены строителям.

В общем, строители, работающие по программе переселения и обеспечения жильём детей-сирот, наконец-то поняли, что власти Тувы их «кинули» и хотят сделать крайними. Увидев, что делают власти с их друзьями по несчастью Купцовым А.В. (ООО «ПромСтройСнаб»), Марукяном Д. (ООО «Мегастрой»), Доржу Л.И. (ООО «Инвестстрой»), которые сидят в СИЗО; Микавой Б.А. (ООО «Вертикаль»), Чигденом Е.Д. (ООО «РТ Титан»), которые находятся под домашним арестом; под уголовное преследование попали Пережогин М.А. (ООО «НСК-град» и ООО «Водный мир»), Лендел М.И. (ООО «Аркада»), Бабкин Э.В. (ООО «Титан»), Машукова И.А. (ООО «Арданиум»), Иванова (ООО «Региональная строительная компания»), Монгуш А.А. (ООО «Стройконсалдинг»), они поняли, что у всех у них под угрозой рейдерских захватов имущество, а правительство не скрывает, что хочет бесплатно отобрать у них недостроенные объекты. Они осознали, что для борьбы с чиновно-криминальным сообществом Тувы им необходимо консолидировать свои усилия, чтобы отстоять свои законные интересы. Но что они могут предпринять в такой ситуации? Чем они ответят на чиновный беспредел?

Во-первых, они должны осознать, что бороться с жульём при власти можно только легальными законными методами. А это значит, что дорога у них одна – в суд, как бы это им не нравилось.

Второе. То, что суд признаёт госконтракты, заключённые с УКСом, ничтожными, возвращает строителей в правовое поле. На самом деле это означает, что дома, возведённые строителями, на самом деле принадлежат им. И они вправе через суд признать их ничтожными и, закончив строительство, реализовать все 550 квартир на рынке. Как известно, в 2013 году госконтракты заключались, исходя из стоимости квадратного метра жилья в 31,2 тыс. рублей. Сейчас эта норма уже более 42 тыс. рублей. Так что если строители реализуют эти квартиры на рынке по сложившейся цене, они могут выиграть на каждой квартире как минимум по 500 тыс. рублей. И уж точно ничего не проиграют. Умножьте полмиллиона на 550 квартир и получите общую выгоду строителей от реализации квартир на рынке.

Третье. Нужно ставить вопрос ребром: почему за заключение договоров субподряда с УКСом отвечают строители, а не те, кто инициировал и реализовал мошенническую схему превращения УКСа в генерального подрядчика? Необходимо требовать, чтобы на скамье подсудимых сидели все, кто к этому причастен, в том числе, скорее всего, премьер Кара-оол, мэр Ховалыг, министры Свинцов и Фалалеев.

И последнее. Если действительно кто-то из строителей вынужден был давать взятки кому-то из выше перечисленных чиновников, нужно дать соответствующие показания следствию, облегчить свою судьбу и помочь правоохранителям найти достойное место для тех чиновников, что создали этот чиновный коррупционный механизм в целях личной наживы.

Конечно, бытует такое мнение: мол, эти строители – совсем не святые и знали, на что шли, когда заключали договора с мошенниками. С этим трудно не согласиться. По моему мнению, среди них тоже разные люди. Есть и такие, как Пережогин и Доржу, с которыми я бы не советовал иметь дело. Но нужно признать: при всех недостатках строители – работящий люд. Да, они работают на себя. Но посмотрите вокруг – сколько хорошего они сделали для общества! И стали жертвами хищников из правительства Тувы. Ведь не они же создавали все эти мошеннические схемы, не они проводили воровские аукционы – всё это дел рук наших чиновников. А они почему-то остались в стороне.

Я понимаю логику следователей – им нужны показания на Кара-оола, Фалалеева или Свинцова. И они идут на крайние меры – сажают в камеры, душат... При этом они не понимают простого: эти самые строители боятся Кара-оола и его камарилью гораздо сильнее, чем следователей и прокуроров. Ведь им закон побоку – если что, и замочить могут запросто...

И в заключении. Строители – они тоже люди. Разные, но всё же люди. Вы посмотрите, за что на них дела заводят. Они что украли, что-нибудь? Скорее наоборот – их обманули. Чиновники. Родственники чиновников. Сначала завлекли лёгкими деньгами, а потом решили всё отобрать. Даже свободу. Разве это по-человечески? Да, вор должен сидеть в тюрьме. Но разве они воры? Когда всё же следователи поймут, кого на самом деле следует сажать?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин