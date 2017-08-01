Всем в убежище! Идёт рейдерский захват!

или Неудачная милитаризация Тувы

Пока монголы вместе с Тихоокеанским командованием Вооружённых сил США развёртывали и проводили широкомасштабные военные учения «В поисках хана-2017», в Туве уже обкатали 30-минутную боевую атаку под кодовым названием «Найти Хвана». А вы как хотели? Военный городок есть, а стрельбы нет? Так не бывает. Пальба была да ещё ого-го какая! Жители правого берега сейчас по Viber и WhatsApp делятся фотками трассирующих пуль от 28.07.2017.

Дело ведь в чём? Мы же, тувинцы, вроде того как бы потомки Чингис-Хана, нас подстрекать к войне не надо – воинственность у нас в крови. Нас, пассионариев, наоборот надо успокаивать всеми современными законными способами и имеющимися подручными средствами – не ровен час захлестнём кого ни попадя, кто под руку подвернётся. Недаром же – исторический факт – до сих пор капитуляцию гитлеровской Германии мы, тувинцы, не приняли! Но после того, как в 2014 году самым главным военным по стране назначили Сергея Шойгу, весь мир понял – всё, амба, такого воинственного министра у России не было со времён царя Гороха.

Если Шойгу надо – он атомную бомбу может сбросить на Америку и не поморщится нигде! Наш человек! Именно с тех пор, когда наш боевой земляк возглавил военное ведомство страны, у старой Европы поджилки и затряслись. А, с другой стороны, как не бояться и не трястись – сбитый нами малазийский Боинг, поди-ка, всему миру кошмаром мерещится. А этот сбитый самолёт, прошу заметить, всего лишь был началом его боевого пути.

Трепещи, мир! В своё время мы не только Русь святую, но и Поднебесную, что в переводе означает Китай, завоевали и поработили! В нас сидит такой неистребимый зверский ген воинственности, сидит и зудит – покою не даёт.

Ещё минуточку внимания, уважаемые читатели, ещё чуть-чуть истории, и я расскажу вам про стрельбу на территории военного городка, что случилась 28 июля на правом берегу Енисея в столице Республике Тыва городе Кызыле. История без Бичелдея – это не история, а потому, когда Тува в начале 90-х, о благословенное время!, вставала на рельсы суверенитета, то Бичелдей первым делом провёл в парламенте решение о выводе всех российских войск из Тувы. Ну, как войск – военных частей и подразделений, техники и огромных складов боеприпасов, короче, чтобы духу вашего тут не было, марш отсюда! Но суверенитету, как говорится, загнули салазки. И тувинцы встали на пацифистский путь исправления и вместе с Россией начали громко заявлять аллилуйю о мирных намерениях – никого в обиду не дадим, всех защитим, не щадя живота своего, кто на нас с мечом, того и мы на меч и ножичком покрошим, ну и так далее всё в том же боевом духе. Так вот, время прошло – лет 20 – и вдруг, не было такого и опять! Кругом, товарищи, мир и спокойствие, а где-то и почему-то наверху приняли решение всё вернуть, то есть буквально всё – боеприпасы со складами, военную технику и всяческие боевые части с пулемётами и бронетранспортёрами. Русское мирное население заволновалось – зачем, почему, кто нас бить собирается? А тувинец – потомок великого завоевателя, не стал шибко заморачиваться то ли потому, что вообще пофигист и ни на что не заморачивается, то ли потому, что работы не надо – дай повоевать?

Ну, теперь собственно о стрельбе-28.07.

Я понимаю так, что никакой стрельбы и не было бы, если бы не деньги. Нет, когда Шойгу на правом берегу Енисея между городом Кызылом и дачами на Вавилинском затоне решил строить военную базу для горно-стрелковой бригады, это нигде не обсуждалось – понятно же, что раз решил Шойгу, то и нечего тут каким-то там депутатам обсуждать какой-то Генеральный план строительства жилья для кызылчан. И, вообще, даже и заикаться не стоит, что на такое огромное строительство нет технического проекта, сметы и государственной экспертизы, потому что есть деньги. А это – главное! Деньги Министерства обороны куры не клюют и никакому учёту, как говорят многие, они не подлежат. Потому что военная тайна.

Я нигде не сказала, что Шойгу – вор. И не скажу. Потому что тут ещё разобраться надо – кто натурально наехал на Николая Хвана? А Николай Хван – это бывший депутат от ПЕдРоссов из Новосибирска, жулик ещё тот, вор и растратчик. Попутно не удержусь от реплики: а где мы видели кристально честных педроссов? Так вот, этому уголовнику Шойгу доверил построить военный городок со всей инфраструктурой, то есть вручил ему огромные деньги.

Ой, только вот не надо говорить, что Шойгу на войне то в Сирии, то в Украине, что ему некогда тут по стройкам бегать и откуда он может знать всех проходимцев в стране из партии «Единая Россия»? У Шойгу, если на то пошло, целая военная контрразведка в подчинении. Они наверняка знали про Хвана, что в 2011 году на него было возбуждено два уголовных дела, и что за растрату казённых денег он был осужден на два года.

А теперь уже вот, уважаемые читатели, конкретно про стрельбу. У двух бомжей, промышлявших в темноте на чужих дачах огурцы с помидорами на нехитрый свой ужин, извините за невольный каламбур, дристос воскрес – они как упали в смертельном ужасе в картофельную ботву, так в обмороке и в луже из собственных органических удобрений пролежали до тех пор, пока не кончился полицейский мат-перемат и автоматные очереди. Национальность бомжей не установлена, однако, могу предположить – не тувинцы. К чертям собачьим помидоры, еле-еле доползли до берега, чтобы штаны сполоснуть да обмыться – страсти, прости, господи, нас грешных...

Так вот, почему я про Шойгу не скажу, что он вор, хотя он не может не знать Хвана – потому что его военная разведка и та, которую называют контрразведкой, наверное, сами хотели приложиться к этим деньгам. Ай, да не обязательно украсть, приложиться можно ведь по-всякому, даже с благородными помыслами... Почему нет? Да-да, конечно, сейчас все разведчики будут мне доказывать, что они Хвана хотели поймать... Ну-ну, охотно верим... Да даже те двое бомжей на берегу, пока сушились их штаны, вздыхали: «До чего эта коррупция дошла, а? Прямо какие-то лихие 90-е годы вернулись – стреляют, бегают с пистолетами и автоматами, отбирают друг у друга строительные объекты, звери прямо, а не министерство обороны, устроили, понимаешь, войнушку, пугают мирных жителей».

Сразу скажу, не знаю – поймали Хвана или нет. А, с другой стороны, чего его ловить в пятницу вечером на строительном объекте между оврагов, ям и железобетонных конструкций? Ага, у него два миллиарда пропавших рублей в кармане и его искать на стройке?

Ну, ладно, бомжи не понимают, но кто-то ведь может объяснить про ООО Спецстрой-1 или не может? Вот, честное слово, если на днях вы, уважаемые читатели, узнаете, что вот это ООО Спецстрой-1 будет теперь вместо Хвана строить военные объекты для Шойгу, скажете хором мне «спасибо».

Как за что? Непонятливым разъясняю: Спецстрой-1 работает исключительно на строительстве военных объектов Министерства обороны. А Министерство обороны действует способом 90-х годов – буря и натиск. Это вам не какие-то там монголо-американские тихоокеанские военные учения в пустыне Гоби, это Шойгу с многотриллионным военным бюджетом разбирается – у кого забрать, кому отдать, этому дать, этому не давать, а ты пошёл отсюда, стой, руки вверх, огонь, стрелять на поражение, в общем, полноценные учения по рейдерскому захвату лакомого строительного объекта.

Хорошо-хорошо, понимаю, у вас есть законное право задать мне вопросы. Задавайте. Первый: причём здесь военная контрразведка? А сами подумайте. Второй: кто стрелял, и причём здесь тувинские полицейские, если объект у Хвана из Новосибирска, а ООО Спецстрой-1 из Москвы? Пока не точно, но ответ знаю, хотя из профессиональных этических соображений пока промолчу. Третий: кто пострадал? Слава богу, к неизбежным военным потерям можно отнести только двух бомжей.

Очень вредная тувинка