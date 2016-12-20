Куда Тува готовится бежать?

В прошлом номере газеты «РИСК» вышла статья «Страна внарезку», где автор раскрывает тайный заговор американских империалистов по развалу России. В качестве примера он приводит ситуацию во многих окраинных регионах нашей страны. В том числе посвятил большой раздел нашей республике. Так ли на самом деле страшно обстоит дело с сепаратизмом в Туве?

Создание в республике мотострелковой бригады действительно вызывает много вопросов. С кем она собирается воевать? К боям в каких горах готовится горная армия? Неужели Монголия скапливает свои войска у наших рубежей? Или китайцы замышляют недоброе? Но Китай – вроде как наш лучший друг, доказательством чему служит мирная оккупация Тоджи при полном содействии властей.

Думаю, не нужно искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет. И паника российских имперцев, типа Стрелкова, преждевременна – если развал страны и начнётся, то им следует наблюдать за ситуацией в Москве. Именно оттуда начнутся центробежные процессы, как это было в своё время и с Российской империей, и с Советским союзом, и любым другим государством центрального подчинения. Известно: рыба гниёт с головы. Хотя к тому времени опасения от вероятности отсоединения Тувы будут для стрелковых наименьшей проблемой в той геополитической катастрофе, в которую погрузится гибнущая страна.

У нас же, скорее всего, всё может оказаться проще, чем считают разные параноики.

Во-первых, следует отметить, что военный городок создавал не Кара-оол, а Шойгу. И вряд ли целью его создания были мечты Сергея Кужугетовича на старости лет «оттяпать» от России кусочек малой родины и коротать здесь свои деньки в качестве единоличного правителя, охраняемого собственной мото-конно-стрелковой бригадой. Не похоже, что наш знаменитый земляк пылает большой любовью к нам, иначе он бы нашёл на должность своего наместника кого-то более способного и чаще обращал внимание на нужды рядового жителя Тувы. Скорее всего, это некая благотворительная подачка родной республике, которая лично ему не стоила ни рубля. Как не раз говорил Шолбан Кара-оол – создание в Туве кадетского училища и военного городка добавит Туве финансирование и создаст рабочие места. Своеобразная прибавка к тощему бюджету и трудоустройству многочисленных безработных. Военные в Туве будут существовать ровно до той поры, пока идёт финансирование из федерального центра. Никакой иной военно-стратегической цели у создания бригады нет, кроме разве что производства пушечного мяса для Сирии и Донбасса.

Во-вторых, маловероятно, что военная сила поможет в становлении суверенного тувинского государства. Потому как нищей, глубоко дотационной республике, практически не имеющей развитой экономики, понадобятся не тысяча конных автоматчиков, а одарённые дипломаты, способные договариваться с иностранными инвесторами и соседними странами. Дикая, вооружённая до зубов, дивизия в разграбленной стране с бестолковой властью, скорее, станет не опорой, а головной болью для граждан и соседей.

Вот тут мы подошли к самому главному вопросу: может, появление вооружённых сил России в Туве связано не с отделением республики, а, наоборот, – для более тесной интеграции с метрополией? Чего тувинцам следует опасаться больше на самом деле – отделения от России или слияния с соседним регионом?

Впервые тема присоединения Тувы к Красноярскому краю в СМИ всплыла в 2004 году. С тех пор прошло 12 лет, тема по-прежнему актуальна. В газете «РИСК» за тот год в статье «Да здравствует объединенная Сибирь!» приводятся аргументы за и против. И они не устарели до сих пор.

Агитируя за слияние, один эксперт высказывает мнение:

«В случае вхождения Тувы в состав Красноярского края у нас в 1,5-2 раза поднимется уровень жизни, особенно выиграют наиболее бедные слои населения – живущих за чертой бедности станет меньше в 3-4 раза. У нас будут реализовываться все программы, принятые в богатом крае. В Туву придёт солидный капитал, который примется за реорганизацию экономики народного хозяйства. Все заведомо убыточные предприятия будут ликвидированы, на смену им частный капитал будет создавать новые эффективные рентабельные производства. Начнутся активные разработки месторождений полезных ископаемых, станет возможным принятие решения о строительстве железной дороги в Туву, начнётся активное освоение транспортной связи Кызыл – Улан-Батор – Пекин. Не исключено строительство газопровода. Под объединение Москва выделит большие финансовые ресурсы для реконструкции ветхого коммунального хозяйства Тувы. Решится безболезненно и проблема межнациональных отношений. Русскоязычное население Тувы перестанет чувствовать себя угнетаемым меньшинством».

Ему возражает другой оратор:

«Огромный край проглотит республику, как медведь мышку. Но это не значит, что население тувинской глубинки станет хоть чуть обеспеченнее. И даже наоборот. Скорее всего, финансовая помощь, которую сейчас получает республика, растворится среди многомиллионного населения нового субъекта федерации. Республика станет районом, Кызыл – райцентром. Тува лишится представительства в Совете Федерации, возможности выносить свои проблемы непосредственно на рассмотрение Госсовета при Президенте РФ. Интересы территории и населения будут представлены на значительно более низком уровне, нежели сейчас.

Вряд ли это будет способствовать решению множества социально-экономических проблем, которыми сейчас так обременена республика, и привлечёт в экономику региона новые инвестиции. Скорее всего, наоборот, очень скоро бывшая республика станет глубокой провинцией, богом и российской властью забытой окраиной. Интерес эта территория будет представлять только в качестве сырьевого придатка и источника дешёвой рабочей силы.

Заезжие олигархи без государственной защиты легко и беспрепятственно «прихватизируют» природные богатства. Вряд ли в погоне за прибылью капиталистические хищники станут заботиться об экологии и сохранении самобытности – им здесь не жить. Очень скоро край голубых рек и бескрайних степей может превратиться в систему сточных канав и свалку отходов сырьедобывающих предприятий. Детской шалостью покажется тогда нынешний экологический разбой золотодобытчиков. Единственным положительным следствием будет серьёзное, в разы, сокращение бюрократического аппарата и трат на его содержание. Но сделать это никто не мешает и сейчас».

После нескольких публикаций по вопросу слияния регионов тема как-то сама собой угасла. Разве что за 12 лет почему-то существенно сбылся прогноз второго эксперта. То есть, хотя Тува де-юре остаётся самостоятельным регионом, но де-факто мы практически превратились в сырьевой придаток, где не учитываются интересы коренного населения. И этому в полную меру своих скромных сил способствовал нынешний глава Тувы – Шолбан Кара-оол. Только посмотрите, с какой радостью Шолбан Валерьевич взахлёб рассказывает нам о передаче в федеральную собственность аэропорта Кызыла и республиканской дороги «Кызыл – Хандагайты». Он всерьёз считает это своим главным достижением за 10-летие правления...

Тема укрупнения регионов опять попала в СМИ в ноябре этого года. Газета «Коммерсант» отметила, что фонд «Петербургская политика» в рейтинге социально-политической устойчивости регионов за октябрь поставил на шестое место среди наиболее значимых событий региональной политики возвращение дискуссии об укрупнении регионов из-за экономической несамостоятельности. При этом в рейтинге ряд регионов снизили позиции из-за долговой нагрузки и дотационности. В аналитической записке к рейтингу эксперты фонда напомнили о заявлении председателя Совета федерации Валентины Матвиенко о целесообразности укрупнения регионов, поскольку часть из них экономически и финансово не способны существовать.

Эксперты фонда полагают, что федеральные власти рассматривают сценарий возвращения к укрупнению регионов, а «наибольшему риску укрупнения могут подвергнуться регионы с численностью населения до 3 млн. человек».

Как фактор, понижающий позиции регионов, фонд рассматривает включение в группу с высокой долговой нагрузкой (по исследованию Национального рейтингового агентства) Смоленской, Костромской, Кировской областей, Карелии, Марий-Эл, Мордовии, Карачаево-Черкесии; Счётная палата РФ включила Алтай, Туву, Дагестан и другие в число наиболее дотационных регионов.

«Двойственность в положении регионов усилилась в связи с инициативой президента о принятии специального закона о российской нации», – считает глава фонда Михаил Виноградов. Со стороны федеральных властей может быть предпринята попытка «размыть» статус национальных республик, завести их под «зонтичный» бренд «российской нации».

Как видите, процесс идёт. И роль в нём Шолбана Кара-оола – ключевая. Сразу становятся ясными ответы на вопросы, почему при полном развале и провале во всех социально-экономических отраслях он остаётся на своём месте? Потому что для того его и ставили. Разорённая республика меньше будет сопротивляться присоединению – когда не хватает денег на хлеб, знаете ли, не до воплей о свободе и независимости. За время его правления как-то тихо и незаметно Тува лишилась многих федеральных и местных государственных структур. Кроме вышеназванных аэропорта и дороги, можно помянуть «Тувгаз», отданный в собственность «Газпрому», «Тывастат», объединённый с Красноярском, диспетчерское управление энергосистемой, «Тываэнерго», «Кызылская ТЭЦ» Туве не принадлежат, руководство «Россельхознадзора» сидит в Абакане, «Ростехнадзора» и «Роскомнадзора» – в Красноярске. Осталось только назвать главу Тувы главой Тувинского района Красноярского края и смотреть, как губернатор края будет отчитывать за нерадивость Кара-оола наряду с остальными районными начальниками на селекторных плановых совещаниях...

Вы думаете, Шолбан Кара-оол на это не пойдёт? Гордость не позволит? Какая уж тут гордость... Попробуйте вспомнить за время его правления, когда он хоть раз спорил с вышестоящим начальством, отстаивал интересы республики – в лучшем случае плакал и сокрушался о нелёгкой доле, ссылаясь на сложную геополитическую обстановку. Разве он за десятилетие своего правления попытался отстоять хотя бы одного члена своего правительства от нападок правоохранительных органов? К примеру, губернатор Кемерово Тулеев сразу выразил своё несогласие с возбуждением уголовных дел против его заместителей.

Кара-оол всегда смотрит в рот «Старшему» или Путину, повторяя слово в слово их тезисы, ничем не выражая свою собственную позицию. Разве может такой человек сопротивляться воле начальника? Правда, в его защиту можно возразить: что ещё остаётся делать, по словам бывшего фсбшника Стрелкова-Гиркина, «гомерическому вору и наркобарону»? Он на крепком крючке – шаг влево-вправо от линии партии – расстрел на месте! На него столько компромата, что хватит на несколько пожизненных сроков, поэтому он будет делать всё, что прикажут – и плевать, что скажут о нём земляки.

Возвращаясь к размещению в столице республики войсковой части, добавлю немного конспирологии. Что мешает в случае «часа Х» (не того часа, который предрекает Стрелков для объявления независимости, а, наоборот, – юридического оформления слияния) укомплектованную местными кадрами военную часть «усилить» засаянскими войсками? Тем более, благодаря отремонтированной взлётной полосе, усилиями Кара-оола не принадлежащей теперь Туве, и способной принимать тяжёлые военные транспортники, это дело нескольких часов.

Вот теперь и думайте, кто такой Шолбан Кара-оол: самостоятельный местный царёк, по подобию Кадырова, строящий государство в государстве, или безвольный болванчик, дёргающий ручками и открывающий рот по воле вышестоящих кукловодов...

Будет ли лучше жителям Тувы от ликвидации самостоятельности? В данный момент, при таком никчемном правителе, как минимум, хуже не будет. Но и лучше – вряд ли. Кызыл уже официально станет заштатным второсортным районным городком. Тува лишится своих и без того бесполезных представителей в Совете Федерации и Госдуме. Если и сегодня мы практически ничего не решаем даже в масштабе своей маленькой республики, то в составе более крупного трёхмиллионного относительно богатого края наши голоса вообще растворятся, как капля в море. Останется только уповать на компетентность руководства нового региона, которое сможет нас вытащить из нищенской безысходности...

О. Шын