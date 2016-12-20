Изучаем мнение граждан В правительстве профессионалы по воровству? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 15 по 17 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к формированию правительства Тувы. В ходе исследования было опрошено 342 человек, которые ответили на следующий вопрос: «По какому принципу формируется правительство Тувы?» По принципу профессионализма 2,34% Из уважаемых в обществе авторитетных людей 3,51% Из родственников и друзей 34,80% Чтобы проще и безопаснее было воровать 59,36%

(прочитано 606 раз)