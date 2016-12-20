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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 51, 20 декабря / В правительстве профессионалы по воровству?
   
 
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№51, 20 декабря 2016 года.

    Изучаем мнение граждан

В правительстве профессионалы по воровству?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 15 по 17 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к формированию правительства Тувы. В ходе исследования было опрошено 342 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«По какому принципу формируется правительство Тувы?»

По принципу профессионализма 2,34%
Из уважаемых в обществе авторитетных людей 3,51%
Из родственников и друзей 34,80%
Чтобы проще и безопаснее было воровать 59,36%

По какому принципу формируется правительство Тувы?

(прочитано 606 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6376.html
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