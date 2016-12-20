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A- | A | A+ 12pt №51, 20 декабря 2016 года.
В правительстве профессионалы по воровству?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 15 по 17 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к формированию правительства Тувы. В ходе исследования было опрошено 342 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«По какому принципу формируется правительство Тувы?»
По принципу профессионализма
2,34%
Из уважаемых в обществе авторитетных людей
3,51%
Из родственников и друзей
34,80%
Чтобы проще и безопаснее было воровать
59,36%
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