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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 51, 20 декабря / Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?
   
 
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№51, 20 декабря 2016 года.

Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?

Рыбак рыбака... или Откуда берутся жулики в правительстве Тувы?

Слава Богу, бороться с коррупцией, похоже, в России становится модным. Начали с того, что пожурили и уволили за 9 миллиардов бюджетных денег министра обороны России. Год заканчивается тем, что за взятку в 2 млн. долларов США отправили под домашний арест министра экономики РФ. А в промежутке между этими событиями – полковник МВД с 9 миллиардами в квартире и громкие уголовные дела в связи с массовыми хищениями многомиллиардных бюджетных средств на стройке космодрома «Восточный». Ну а как с этим обстоят дела в Туве? Как у нас борются с этой заразой?

Если ознакомиться с Посланием Главы республики Ш.Кара-оола парламенту, то бросается в глаза горечь премьера от скудности тувинского бюджетного пирога и трудной чиновничьей доли: «Работать во власти всегда непросто. Сейчас особенно. В условиях ограниченности денежных средств на первое место выходит концентрация финансовых ресурсов на самых приоритетных направлениях работы». В связи с тем, что «в кризисный период... мы обязаны оптимизировать бюджетные расходы». Премьер честно признался, что при нём и благодаря его личным решениям «строительная отрасль в республике пережила глубочайший кризис». Но вот чего не оказалось в его Послании, так это необходимости бороться с коррупцией. Вот и гадай: то ли в Туве коррупции нет (а откуда ей взяться при таком честном Главе?), или коррупция стала такой неотъемлемой частью государственного правления, что бороться с ней стало опасным?

А как на самом деле в республике обстоят дела в этой части? И как нам позиционировать самого Кара-оола – источником коррупции или её жертвой?

Как известно, в республике недавно побывал самый, пожалуй, креативный общественник России – Сергей Степашин. Наговорил много приятных слов, похвалил за желание много строить – и уехал. А в Москве сделал полный разнос Кара-оолу, пропечатал в «Российской газете» Туву с её 4% исполнения программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья. Затем посетил начальника СКР Бастрыкина и передал ему материалы для возбуждения новых уголовных дел по хищениям бюджетных средств в Туве... Тем временем представитель Степашина прописался в Кызыле на ПМЖ и пошагово отыскивает пропавший миллиард, выделенный на строительство жилья по программе переселения. Параллельно ему в республиканском управлении СКР царит настоящий бум: что ни неделя, так новое уголовное дело с фигурантом-министром. Похоже, скоро Кара-оолу и работать-то будет не с кем – все будут в СИЗО или под домашним арестом. Вот, к примеру, на днях в сети следствия попали ещё два министра-капиталиста. Бичелдей и Свинцов.

Каадыр-оол Алексеевич 18 ноября 2014 года в ранге министра образования РТ заключил договор с неким предпринимателем О.Кужугетом на выполнение работ на объектах «Устройство универсальных спортивных площадок в районах Республики Тыва» на сумму в 31 633 387 рублей. И срочно перегнал ему всю сумму зараз – все три десятка с гаком миллионов, хотя предприниматель Кужугет ещё даже палец о палец не ударил. Мало того, уже в декабре 2014 года Бичелдей впопыхах подписал все документы о том, что работы приняты по акту, а это не соответствовало действительности. Более того, согласно выводам экспертизы №Э-29/16 от 29.08.2016г., при производстве работ предпринимателем Кужугет и министром Бичелдеем были завышены объёмы стоимости работ на общую сумму в 12 494 928 рублей, в связи с чем в отношении К.А. Бичелдея следствием было возбуждено уголовное дело №2-7195/2016.

Конечно, преступником назвать человека может только суд. Поэтому воздержусь от того, чтобы клеймить Каадыр-оола Алексеевича как вора и мошенника. Однако он не пацан, чтобы по оплошности срочно перечислить такие бабки и подписать, не глядя, липовые акты формы КС-2 и справку о стоимости строительных работ. Да и одновременное приобретение им в Абакане нового джипа «Прадо» за 3,5 млн. неизвестно откуда взявшихся рублей много что значит.

Но есть в этом и ещё один немаловажный аспект. Не секрет, что Бичелдей – личность в республике известная. Прославился он тем, что в лихие 90-е заправлял созданным им Народным Фронтом «Хостуг Тыва», который внёс решающий вклад в создание условий для массового исхода русских из Тувы. Однако при Шериг-ооле Ооржаке ему развернуться не удалось. Зато настоящий расцвет таланта Бичелдея пришёлся на период правления Кара-оола. В его правительстве Бичелдей так резво продвигался по служебной лестнице, что мы не успевали за этим следить. В итоге он не только стал гуру Кара-оола, но и занял кресло его заместителя по русскому вопросу. Это стало причиной негодования в Союзе русскоязычных граждан Тувы «Россияне» и предметом обращения Союза к президенту Путину. Однако даже такой жест отчаяния русских в Туве никак не повлиял на кадровые решения Кара-оола.

Все гадали: то ли Кара-оола устраивают антирусские настроения Бичелдея, то ли какие-то другие качества ему по сердцу? Теперь, похоже, становится ясно, что кроме националистических взглядов Бичелдея Кара-оолу в нём, наверное, приглянулись ещё и его криминальные наклонности. Не случайно сейчас в окружении тувинского премьера сплошь и рядом – отменное жульё.

А началось всё с его первого заместителя Иргита, которого обвинили в мошенничестве. Теперь-то все знают, какую криминальную свистопляску вокруг бюджета республики устроил Кара-оол. Не удивлюсь, если вдруг станет известно, что большая часть министров и предпринимателей, допущенных Кара-оолом к бюджетному корыту, окажутся на скамье подсудимых и будут коротать свои сроки на зоне. А информация о заворовавшихся губернаторах Хорошавине, Гайзере и Белых даёт основания надеяться, что скоро к ним может присоединиться и их тувинский коллега... Ведь было бы очень странным, если вся эта вороватая шушера собралась возле тувинского премьера случайно. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Когда Кара-оол берёт в своё правительство человека, находящегося под следствием или даже с судимостью, сложно предполагать, что он не знает, с кем имеет дело.

К вопросу о Бичелдее. Его деятельность в кресле министра образования РТ оставила заметный криминальный след. К примеру, 2 декабря 2016 года следствием возбуждено уголовное дело №2-4615/2016 по ч.4 статьи 159 (мошенничество) при проведении работ по реконструкции здания ГБУ НИИ и ОУ «Тувинский институт гуманитарных исследований» (ТИГИ), которые проводило ООО НПО РТ «Энергия». При этом, как полагает следствие, был причинён ущерб в сумме 2 116 323 рубля. Не исключено, что в итоге Бичелдей окажется организатором и этого преступления. А на подходе, как по секрету сообщили в прокуратуре, ещё одно громкое уголовное дело – на сей раз в связи с хищением бюджетных средств под прикрытием реализации проекта «В каждой семье – не менее одного ребёнка с высшим образованием». Как полагают компетентные органы, данная программа специально была задумана как способ незаконного обогащения ряда чиновных лиц. И среди них вполне могут оказаться как Бичелдей, так и Кара-оол...

А мы с вами гадаем: по какому принципу Кара-оол подбирает себе команду? По профессиональному или криминальному? А если по второму, то когда придут за ним с ордером на обыск и наручниками? Когда его дочь купит очередную квартиру в Москве или когда он подарит жене новый Салон красоты? Или когда ему достроят гостиницу в Кызыле по ул.Интернациональной? Или будут ждать, когда ему построят гостиницу рядом с Арбитражным судом Республики Тыва?

Никто, наверное, не знает, когда у Путина кончится терпение, и он даст отмашку на привлечение Кара-оола к уголовной ответственности. Но я сейчас не о нём. Примечательно, что К.А.Бичелдей всегда представлялся как оппозиционный политик националистического толка. Но это продолжалось только до тех пор, пока он не вошёл в команду Ш.В.Кара-оола. Тут достаточно быстро выяснилось, что у него имеются хорошо развитые задатки жулика. Его криминальный талант стал расти на глазах.

То же самое можно сказать и о многих других членах кабинета министров. Видимо, в этом кабинете почва очень подготовлена к тому, чтобы растить воров. Кто её готовил последние девять лет, известно.

Когда оппозиционеры требовали отставки президента Ооржака, они клеймили позором жуликов, окопавшихся в его правительстве. Но им даже в самом страшном сне не могло присниться то, что сейчас творится в правительстве Кара-оола. По истечении девяти лет стало очевидным: те нарушения, о которых писал «РИСК», являлись просто детской шалостью по сравнению с тем, что творят Шолбан Кара-оол и его подельники. В это сложно поверить, но, похоже, найти честного чиновника в команде Кара-оола – чрезвычайно сложно и даже опасно. Видимо, перед назначением на должности кандидаты проходят некий фильтр бессовестности и беспредельства. Поэтому попадание в тувинское правительства человека порядочного – это нонсенс. А рыба, как известно, гниёт с головы. Обратите внимание, Бичелдей не фигурировал в уголовных делах, пока не связался с Кара-оолом... И это, скорее всего, не случайность.

Да, конечно, жалко того, что они уже украли. Но проблема в том, что эта селекция жуликов и воров распространяется, как зараза, во все сферы деятельности. Чиновники-жулики проталкивают подонков в судьи и прокуроры, формируют полицию и следствие, разлагают муниципалитеты. Метастазы воровства поражают все органы республики. Воровство уже обосновалось даже в Конституционном суде Туве. И предел этому разложению не виден. Интересно, что об этом докладывает ФСБ президенту Путину?

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 1281 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6375.html
+12

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Аноним (гость) 22-12-2016 16:31:46   #6 [ru]
Капитальные ремонты спортивных площадок (не спортзалы) некоторых школ (при Бичелдея) сделаны или нет? Вроде какой-то подрядчик выиграл аукцион, а где результат?
 
0
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Аноним (гость) 22-12-2016 07:42:36   #5 [ru]
Пичелдей он везде и всё мутит ходит.Сует нос всюду где попало и даже в работе сельских поселений, в работе школ и садиков.ОН уволил всех профессиональных директоров школ и посадил своих молодых пассанов, каких сами знаете по скандалу с молодым парнем в своё время.И в связи с назначениями своих молодых в системе образования он разрушал нашу систему образования постепенно.Пусть отвечает за своё содеянное!
 
+7
avatar
Аноним (гость) 22-12-2016 07:40:34   #4 [ru]
Интересно когда до министра здравоохранения доберутся?
 
0
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Аноним (гость) 22-12-2016 01:50:10   #3 [ru]
Бичелдей, Кара-оол Юра-достойные сыны своего народа! Какая темень! Какая убогость!
 
+2
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Аноним (гость) 21-12-2016 20:37:23   #2 [ru]
Каадыр-оол Алексеевич! Зачем вам на старости лет такая слава? Чего вам не хватило? Тувинский народ очень любил и уважал вас. Верили! Считали достойным сыном Тувы. Связывали будущее с вами. А вы оказывается беспринципный вор. Ни чести ни достоинства! Украли наши надежды. Тьфу на вас. Слов нет, одни слюни.
 
+1
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Аноним (гость) 21-12-2016 18:42:53   #1 [ru]
В аптеках Кызыла круглые сутки торгуют спиртом-антисептик. Такие же как Бояришник. Куда смотрит натсак. Видимо юра Кара-оол крышует.
 
0
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