    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Деньги похищены, а объект не сдан...

Заместитель прокурора Республики Тыва Бадма Бадмаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Инвестстрой» Леонида Доржу.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в крупном размере, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, 27 ноября 2013 года Доржу заключил контракт на реконструкцию вспомогательного блока Станции переливания крови, расположенного на улице Бай-Хаакской в г.Кызыле. Стоимость работ в соответствии с итоговым протоколом торгов на реконструкцию объекта составила 122 млн. 987 тыс. рублей.

Предусмотренные документами работы должны были завершиться до 31 декабря 2013 года, однако до настоящего времени они не выполнены. Между тем все деньги по контракту перечислены. В том числе 5 млн. рублей из похищенных денег Доржу перечислил на счет ООО «Стройград», которое возглавляет его родственник.

Расследование по делу проводила Следственная часть МВД РФ по Республике Тыва.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ренат Амиров, начальник отдела прокуратуры Республики Тыва.

Администрации без председателей

Прокуратурой Пий-Хемского района Республики Тыва проверены нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.

Проверкой установлено, что в Пий-Хемском районе до настоящего времени не назначен ни один председатель администрации сельских поселений. Их замещают лица, исполняющие обязанности председателей.

После формирования Хуралов представителей сельских поселений Аржаан, Тарлаг, Уюк, Хадын, Суш, Севи и Сесерлиг, по итогам выборов, прошедших 18 сентября 2016 года, в соответствии с законодательством об общих принципах организации местного самоуправления, указанные Хуралы представителей должны были назначить проведение конкурсов на замещение должностей председателей соответствующих администраций.

Кроме того, проверка показала, что длительное время не назначается председатель администрации г.Турана. Администрацией города руководит временно исполняющий обязанности председателя администрации.

Прокуратурой в суд направлено восемь административных исковых заявлений о понуждении Хуралов представителей поселений к проведению конкурсов на замещение должностей председателей соответствующих администраций. Заявления находятся на рассмотрении.

Игорь Капсаргин, заместитель прокурора Пий-Хемского района.

Помощь без услуг...

Прокуратурой Эрзинского района Республики Тыва выявлены нарушения законодательства о социальном обслуживании граждан.

Проверкой установлено, что между двумя пожилыми гражданами и Государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Центр социальной помощи семье и детям Эрзинского района» 1 октября 2015 года заключены договоры о предоставлении социальных услуг. Согласно документу, Центр обязуется предоставлять услуги надлежащего качества в соответствии с порядком и индивидуальной программой предоставления социальных услуг.

Опрос граждан, которым предоставляются услуги социального обслуживания на дому, показал, что, вопреки установленным требованиям закона, предусмотренные индивидуальной программой мероприятия предоставляются не в полном объеме. Так, в индивидуальных программах граждан предусмотрены мероприятия по оказанию социально-бытовых услуг в виде покупки и доставки на дом клиенту продуктов питания и воды из колодца. Со слов граждан такие услуги им не оказывались.

Предусмотренные индивидуальной программой услуги предоставляются гражданам на бесплатной основе. Вместе с тем, документов, подтверждающих наличие основания для получения услуг социального обслуживания на дому, в частности, документа о среднедушевом доходе подопечного, в индивидуальных делах нет.

Директор Центр пояснил, что не знал о необходимости истребования документа о среднедушевом доходе подопечного.

Проверкой установлено, что в помещении Центра на информационных стендах отсутствует информация о поставщиках услуг, о предоставляемых социальных услугах, о видах и условиях их предоставления. Кроме того, Центр не имеет официального сайта в сети «Интернет», из-за чего информация о деятельности Центра не размещается.

По результатам проверки директору Центра внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей специалист по социальной работе привлечен к дисциплинарной ответственности.

Александр Балчий-оол, помощник прокурора Эрзинского района.