    Пресс-служба прокуратуры сообщает

У чиновников Чеди-Холя справки о доходах составлены с нарушениями

Прокуратурой Чеди-Хольского района Республики Тыва проверено исполнение законодательства о противодействии коррупции и о муниципальной службе в Финансовом управлении администрации района.

Установлено, что в личных делах муниципальных служащих Финансового управления администрации Чеди-Хольского района, в нарушение законодательства, отсутствовали справки о результатах проверки достоверности и полноты представленных муниципальными служащими сведений о доходах, а также справки о результатах проверки сведений о соблюдении муниципальным служащим ограничений, установленных федеральными законами. Кроме того, справки о доходах работников Финансового управления администрации района составлены с нарушениями.

По выявленным нарушениям прокуратурой района на имя начальника Финансового управления администрации Чеди-Хольского района внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Адыгжы Маспык-оол, заместитель прокурора Чеди-Хольского района.

20 тысяч не дошли до кассы

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой города в Кызылский городской суд Республики Тыва для рассмотрения по существу направлено уголовное дело по обвинению Елены Догуй-оол в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Следствием установлено, что главный инженер ГУП «Бюро технической инвентаризации» Догуй-оол с 4 февраля по 6 апреля 2016 года, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, выраженных в изготовлении технических планов перепланированного здания торгового центра «Пять звезд», расположенного по улице Калинина в г.Кызыле, в нарушение процедуры изготовления технического плана, предусмотренного положением вышеуказанного учреждения, незаконно получила от предпринимателей 20 тыс. рублей. Деньги подлежали внесению в кассу ГУП «Бюро технической инвентаризации».

Меру наказания обвиняемой определит суд. Уголовным законом за совершение преступления предусмотрено: до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Айдана Сарыглар, старший помощник прокурора города Кызыла.

Ни денег, ни жилья

Прокуратура Республики Тыва утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Мегастрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель общества присвоил себе свыше 17,4 млн. рублей, перечисленных из бюджета в качестве аванса по договору подряда, заключенному 12 сентября 2014 года ООО «Мегастрой» с государственным бюджетным учреждением Республики Тыва «Управление капитального строительства», на строительство благоустроенных квартир в г.Кызыле в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы.

Представитель потерпевшего – Министерства строительства и жилищного хозяйства Республики Тыва обратился в суд с гражданским иском о взыскании с Марукяна материального ущерба, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд Республики Тыва для рассмотрения по существу.

Ренат Амиров, начальник отдела прокуратуры Республики Тыва.

Руководство Балгазына похитило более полумиллиона рублей

После утверждения прокуратурой Республики Тыва обвинительного заключения в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц, которые по предварительному сговору похитили 673 666 рублей.

Следствием установлено, что председатель администрации сельского поселения Балгазын Айяна Ооржак и бухгалтер администрации этого же села Татьяна Ефимова с 2014 по 2015 год, путем внесения в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений о повышенных размерах своих заработных плат, похитили 673 666 рублей, причинив бюджету села ущерб в крупном размере.

Своими действиями Ооржак и Ефимова совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Часть денежных средств (156 107 рублей), полученных в результате совершения должностного преступления, Ооржак направила на погашение кредитной задолженности по договору кредитования, чем совершила преступление, предусмотренное п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Меру наказания муниципальным служащим, совершим коррупционное преступление, определит суд.

Олча Калдар-оол, старший прокурор отдела прокуратуры Республики Тыва по надзору за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.