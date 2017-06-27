    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-06-2017 #1[ru]

Слышь ты, Пчёлкин, которого кондрат хватил, а ты видимо желаешь, что бы на Кавказе и в Приднестровье были канадские войска или польские?

Аноним, 21-06-2017 #2[ru]

«Неудобные вопросы» Владимиру Путину, которые всплывали на экране в ходе «прямой линии» с президентом, были заранее согласованы, узнала Русская служба ВВС. Все вопросы, в том числе об отставке президента, о коррупции во власти и об Алексее Навальном, были заранее согласованы организаторами телепрограммы и пресс-службой Кремля, рассказали ВВС сотрудники, участвовавшие в подготовке программы...

Аноним, 21-06-2017 #5[ru]

Аноним номер 1. Ты, Фортуна Олег Владимирович, который. Рот закрой, поганец. То ли цыган ты, то ли молдаванин. За поддельные документы (паспорта, дипломы и многое другое) по тебе тюрьма плачет – понял? Скоро твой повелитель Карла уйдёт с поста, ты же знаешь. Вот тогда какие басни будешь рассказывать нам?

Аноним, 21-06-2017 #6[ru]

У Путинского ОНФ в повестке дня мусор и леса. Республика, не имея полигонов, тонет в океане мусора. Уже неделю пожары беспощадно уничтожает тайгу. На бумаге «У нас всё хорошо». В БиДе некому работать. Все спокойно ушли в отпуска. Стройки остановились. К зиме не готовимся. С учителями по отпускным рассчитаться не могут. Не тревожить Кара-оола – он греет пузо на берегу моря!

Аноним, 21-06-2017 #7[ru]

Первый – это телезритель, фанат Киселева-*РадиоактивныйПепел* и Соловьева-*ПредставьсяМразь*, который истово верит, что Россия встала с колен, а на границах великой и доброй Родины засели пиндосы, мечтающие захватить его дачу на правом берегу, чтобы самим садить там картошку или кукурузу. Идиотизм не лечится. Идеальный электорат Путина.

Аноним, 21-06-2017 #11[ru]

Милонов, Навальный, Гудков, Ксюша, Пономарёв, – эта ваше болото! Кара-оол от вас мало чем отличается, твари лицемерные.

Аноним, 22-06-2017 #18[ru]

Сейчас Путин сказал на совещании, что он сам по своей инициативе потребовал повысить зарплату учителям два года назад – пришлось, говорит, с дубинкой требовать исполнение всеми регионами! Все сидят и улыбаются. А без дубинки можно было перераспределить бюджет по совести – судьи с прокурорами получают по полмиллиона в месяц и льготы на всю семью. Хватит этих дебилов содержать, наверное, нашей стране!

Аноним, 22-06-2017 #19[ru]

Зарплату учителям и врачам повысили на две копейки – до сих пор они получают нищенскую зарплату. Да еще посчитать путем не могут, т.к. методики расчета не существует!

Антон_Орех, 22-06-2017 #20[com]

Рассказ о наискучнейшей, пустейшей «прямой линии» получился странным, и я не сразу понял, в чем тут задумка. После торжественного объявления, что кризис преодолен, а инфляция так хороша, как не была уже тридцать лет, пошли косяком вот все эти сюжеты с мест, где Путину пришлось вручную творить чудеса на бескрайних просторах, сидя в центре Москвы. И мне даже не надо воздевать руки в небу с вопросом: неужели кроме Путина некому решить эти проблемы – потому что ведущий сам задает этот вопрос... А потом еще примеры и еще, картинки одна страшнее другой. И все рассказывается с жаром, без утайки, и ты даже не понимаешь, тот ли это Первый канал! Что же вы делаете, ребята! Ведь народ все это смотрит и не может не задавать вопросов. Не может не проводить параллелей с самими собой. А потом я понимаю, в чем смысл. Смысл в том человеке, который решает проблемы больных, пострадавших от наводнений и пожаров, от плохих дорог, от нечеловеческой жизни в бараках. Есть Путин – и он все решит!.. Это позор, это стыдно для страны, считающей себя великой, но это так круто для конкретного человека! Он творит чудеса – только он один, и больше никто...

Sensey, 25-06-2017 #22[ru]

Кстати, в Госдуме ввели закон, согласно которому говорить, распространять сведения о накопленных благах высоких начальников, до губернаторов включительно, карается законом. Эти сведения приравниваются к государственной тайне, за разглашение гостайны – от 3 до 7 лет. Выйди этот закон чуть пораньше, сведения за миллиард в Москве у Кара-оола, получили бы от 3 до 7 лет. В результате действий Навального, власть имущим и Путину, особенно Медведеву, все это надоело, и они продавили этот закон. Ни видео, ни фото супердорогих вилл, ни счета в банке и оффшорах. Все эти сведения, которые раньше люди могли свободно брать, теперь стали гостайной. Так что сосите лапу, господа!

Sensey, 25-06-2017 #23[ru]

А насчет сланца вверху, это означает, что в течение 2-3 лет будем ждать дальнейших замалчиваемых понижений пенсии, зарплат бюджетникам, и все это под разговоры о выдуманном кризисе, о высоких достижениях, об олимпиаде, о победоносной войне в Сирии. Хотя там совсем не то, что говорят по телевидению. И будет это понижение до тех пор, пока Газпром, на котором держится экономика России, не найдет других дураков покупать его газ. Но таковых на горизонте не видно. Просто посмотрите на карту, кто соседи России?

Аноним, 25-06-2017 #25[ru]

22 – сейчас власть до выборов еще не такие законы нарисует. Надо же себя и свои миллиарды сберечь и сохранить! Все что нажито за счет нищеты народа! Власть и так вся суперохраняемая, у них спецмедобслуживание и т.п. А за то, что гребут под себя уже не лопатами, а самосвалами – это всем известно!

Аноним, 22-06-2017 #1[com]

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны (ФСО). За принятие законопроекта проголосовали 377 депутатов, 36 – против

Аноним, 23-06-2017 #2[ru]

Проекты форума «Тува будущего: стратегия перемен» должны стать хребтом региональной стратегии до 2030 года – Шолбан Кара-оол – http://gov.tuva.ru/press_center/news/politics/31387/ Кара-оол, ты еще не выполнил свои обещания за 2007 и 2012 год – http://risk-inform.ru/foto_68.html Куда лезешь с новыми обещаниями? Хочешь до 30го года досидеть??? Караоолсукауходи!

Аноним, 21-06-2017 #1[ru]

Да вся партия КПРФ, начиная с дедушки Зю, предатели и подхалимы Единой России. Создают только видимость оппозиции, отвлекая на себя самых буйных старичков-коммунистов. Если Яндай-оол действительно готов выступать в реальной оппозиции, ему надо собрать всех своих активистов и создавать какое-то независимое движение.

Аноним, 21-06-2017 #2[ru]

Володинско-Сурковская управляемая демократия. Всех используют как проституток. Салчак С.С-С, тот самый тип, с самой низкой социальной ответственностью, который продает не только тело, но и Родину.

Аноним, 21-06-2017 #5[com]

Самое главное в партии – партийная дисциплина. Без дисциплины любая партия – дерьмо. А характерные для Тувы перебежки из партии в партию – это такая пошлятина, господа...

Аноним, 22-06-2017 #6[ru]

Коммунисты в дерьме вместе с Салчак С. С-С.

Аноним, 22-06-2017 #7[ru]

#3, и почему за власть сплошь одни гомосеки?

Аноним, 22-06-2017 #8[ru]

По поводу мужского траха говорят, нет равных юрику к. Может удивить и порадовать любого правительственного пи@орка. Иргит Валера, говорят, даже от него в жаркие страны убег, спасая свой разодраный анус.

Аноним, 22-06-2017 #9[ru]

Ну да, когда он голышом по хуралу бегает, лучше ему на глаза не попадаться – любого в любом кабинете загнет раком.

Аноним, 21-06-2017 #1[ru]

Туве не только Авиалесоохрана не нужна: не нужны строители, не нужны врачи, не нужны учителя. Туве не нужна развитая промышленность (она, видите ли все портит вокруг, а оказывается нельзя зарабатывать и при этом ничего не делать)!! Не нужно сельское хозяйство – там работать надо, а работать у нас, блин, некому – все работяги либо умерли, либо разбежались. Остались либо лентяи, либо воры (ну, т. е. чиновники). Ничего на хрен им не надо. Нужны только дотации – вечные, огромные, безлимитные, безотчетные!!! А если их мало, то пожары – это то, что нам на руку: пусть горят леса и деревни, ведь на последствия этих пожаров можно столько ДЕНЕГ из ФБ получить!!! Эх, думает КШВ, жаль, что уже не трясет как раньше, что не морозит ничего – ведь тогда на каждый вопрос почему не сделал, почему не сдал, не построил, куда деньги дел, уже не ответишь, что все силы были брошены на ликвидацию ЧП!!!

Аноним, 21-06-2017 #2[ru]

Сегодня стоит жара и дует сильный ветер – площадь пожаров будет расти со страшной силой. Пока опять не случится какая-нибудь трагедия, как в Хакасии, никто не пошевелится. Да и потом ничего не изменится. Пустыня – лучшая среда обитания, по мнению наших чиновников. Ничего не сгорит, ничего не утонет, не надо ничего садить и строить – главное, чтоб дотации поступали.

Аноним, 21-06-2017 #3[ru]

Вадим Сарыг-оолович Кызыл-оол подписал себе смертный приговор! Надо обратиться в Народный Фронт. Юра Кара-оол, бульдог семьи, возьмется за тебя. Надо было тихо отсидеться этот период. Им пожары, наводнения, полнолуния... похрену. Деньги, деньги и еще раз деньги! Вот что их интересует вечно.

Аноним, 22-06-2017 #4[ru]

Туве нужны только жирные, жадные карлики.

Аноним, 22-06-2017 #5[ru]

Юра карликоол не вечен и не бессмертен. Гореть ему и его роду в аду! Псих и живодер не должен оставлять потомство.

Аноним, 23-06-2017 #7[ru]

Вот что бывает, когда людьми руководят какие то бараны)

Аноним, 24-06-2017 #8[ru]

А зачем нам целое министерство сельского хозяйства??? В республике нет колхозов, совхозов, ничего не выращивается, поля в запустении, скота нет, ни ферм, ничего!!! Весь скот и что-то растет если на полях, то ЭТО ВСЕ ЧАСТНИКОВ!! ГОСУДАРСТВЕННОГО НИЧЕГО НЕТ!!! Только субсидии сидят и раздают каждый год одним и тем же. Те, кто обходится своими силами, так и живут своим трудом. В минсельхозе надо оптимизацию проводить, а не в здравоохранении!!! ГОСПОДА, Зачем нам такое министерство?!

Аноним, 24-06-2017 #9[ru]

А зачем ведомство по строительству? В основном-то люди сами жилье строят, а чем это заведение занимается тоже? А зарплату поди же получают за что-то? Ленточки режут, а введенных домов что-то маловато будет

Аноним, 21-06-2017 #1[ru]

Интересно, а какое отношение директор школы имеет к сайтам и решениям какого-то саратовского суда? Блокировать сайты – это дело провайдера. В Тодже настолько тупые директора школ и прокуроры, что не могут в этом разобраться? Маразм.

Аноним, 21-06-2017 #4[com]

Что-то стиль этой публикации узнаваем. Это не просто вредная тувинка, а вредная тувинка, выгнанная из руководства культурой. Только фамилию вспомнить не могу.

Аноним, 22-06-2017 #5[ru]

Министр культуры с фальшивым дипломом – позор всей республике. Поэтому и пары слов связать не может. Стыдоба одна.

Аноним, 22-06-2017 #6[ru]

Люди говорят: если повариха Лапшакова идет по улице, надо переходить на другую сторону улицы. Иначе отравление от ее вони неминуемо. А как она на мероприятиях трется к Карлику и Тамдыну – просто жуть! Нормальный человек сознание потеряет от запашка, а этим даже вроде нравится не подмытое тело. Всем здоровья, не приближайтесь к ней.

Аноним, 22-06-2017 #7[ru]

Она – личный правительственный скунс кшв. Допустим, закружилась у него голова, он ее нюхнул подмышку и пришел в чувство. Не все так просто господа.

Аноним, 22-06-2017 #9[ru]

Этому неучу Алдару до бывшего министра Донгака – как до Луны. Некчемный безмозглый жалкий клоун в цирке Карлика.

Аноним, 22-06-2017 #10[ru]

Артисты нищенствуют, а этот тупица павлином ходит. То ли п***ит деньги, то ли такой тупой, что для артистов выбить не может денег. Выдрать ему усы за это!

Аноним, 22-06-2017 #11[ru]

Ну да, если сравнивать с Донгаком, то он – жалкий х...

Аноним, 22-06-2017 #12[ru]

На высших должностях должны стоять профессиональные бюрократы, хорошо разбирающиеся в документообороте, умеющие подобрать грамотный кадровый состав. Имеющие опыт руководящей работы. Искусство тренькать на разных музыкальных инструментах в министерские обязанности точно не входит.