A- | A | A+ 12pt №25, 27 июня 2017 года. Тувинская Кущёвка В Туве есть Кызылский район. Замечателен он по четырём основаниям. В районе много элитной дорогой земли, на его территории находятся Каа-Хемский угольный разрез и богатые плантации конопли. А руководит им официально признанный судом ещё в августе 2014 года уголовник. Как считают в районе, его на эту должность короновало криминальное сообщество республики. Так им сподручнее решать с официальной властью свои специфические криминальные вопросы. В общем, замечательный район, ничего не скажешь. Газета «РИСК» писала об этом несчётное число раз – и всё без толку. Посиживает себе Ендан в кресле председателя администрации, руководит районом – и в ус не дует, хотя законом это категорически и однозначно запрещено. Но, по всей видимости, публикации «достали» республиканскую прокуратуру, которая тоже по закону обязана бдить общественные интересы. А уголовник в кресле муниципального начальника – это уже ни в какие ворота не лезет. Разве можно представить себе, чтобы где-нибудь в Новосибирской области, Красноярском крае или, тем более, в Москве муниципальными финансами, имуществом и людьми руководил всем хорошо известный уголовник? А в Туве такое явление весьма распространённое. Процветать подобное стало сразу, как только Шойгу усадил в кресло Главы республики бывшего торговца водкой. Прокуроры разного уровня долго и настойчиво уговаривали Валентина Ендана добровольно сложить полномочия и покинуть пост, который он не имеет права занимать. Но что ему прокуратура, когда его на должность приставили криминальные авторитеты республики?! Плевал он и на закон, и на прокуратуру, и на весь судейский корпус. Тогда прокуратура зашла с другой стороны и принялась стыдить районных депутатов и председателя Хурала Достая, понуждая их досрочно расторгнуть контракт с уголовником. Но и те плевать хотели на представление прокурора – их сам Шолбан Кара-оол отобрал и помог приобрести статус депутата. Ему, видимо, они и служат. И прокурор для них – не авторитет. И закон – не важен. И вообще – ничто. А когда терпение прокурора Гринёва лопнуло, по его указанию районный прокурор в сентябре 2014 года обратился в суд, чтобы тот признал незаконным бездействие Хурала по досрочному расторжению контракта с уголовником Енданом и обязал Хурал исполнить норму закона. Судебное разбирательство было долгим и нудным, хотя вопрос не стоит и выеденного яйца. Приговор суда, признавший Ендана виновным по ст.116 УК РФ, вступил в законную силу. И в соответствии с абз.2 ч.7 ст.1.1 Закона РТ «О некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Тыва» основанием для досрочного освобождения от должностных обязанностей главы местной администрации, осуществляемых на основании контракта, является вступление в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Эта норма записана и в Уставе района – п.7 ч.10 ст.24 Устава. И в самом контракте п.9.4 предусмотрено, что он может быть прекращён по таким же основаниям. Казалось бы, всё против Ендана – судимость, нормы закона, нормы Устава и контракта, а также общественное мнение и мнение людей, населяющих этот район. А уголовник Ендан, как ни в чём ни бывало, плюёт на все эти нормы, на публикации в прессе, мнение людей и под покровительством закононепослушных депутатов и их также закононепослушного председателя Достая продолжает незаконно занимать руководящее кресло. При этом удивительно, как они мотивируют пренебрежение законом. Как явствует из апелляционного определения Верховного суда Республики Тыва от 20 мая 2015 года, ни председатель Хурала Достай, ни депутаты Хурала якобы вообще ничего не знали о судимости Ендана, поскольку судом «экземпляр судебного решения не был официально направлен Главе муниципального района Достаю С.М.», а «верить слухам и домыслам» им по чину не положено. Давайте пока отвлечёмся от судьбы отдельно взятого уголовника во власти и посмотрим на проблему с другой стороны. В республике имеется правительство и парламент. Ещё чем-то там как бы занимается Общественная палата. В районах власть представлена депутатами местных Хуралов, которые по конкурсу назначают председателей местных администраций, которые, в свою очередь, формируют исполнительные органы органов. Все эти легитимные и не очень органы власти обязаны действовать строго и исключительно в интересах населения. По смыслу Конституции страны, они должны состоять из порядочных, честных законопослушных граждан, которые пользуются доверием населения. Казалось бы, строгая понятная система власти – и вдруг такой прокол! Дело в том, что Ендан вступил в должность председателя районной администрации, уже совершив преступление. И об этом не могли не знать депутаты, проводившие конкурс на замещение должности председателя и утверждавшие его в этом качестве. Они не могли не знать о том, что уже на тот момент Ендан был под следствием. И неужели среди претендентов на должность председателя районной администрации не было ни одного, кто не был уголовником или претендентом на такое «звание»? Неужели Ендан был на тот момент самым законопослушным претендентом на должность? А если были, но депутаты выбрали именно его, то кто их заставил? Или они сами тоже настолько криминализированы, что, как говорится, «рыбак рыбака видит издалека»? А если они не идиоты, не слепоглухонемые и не ставленники криминального сообщества, то кто те люди, что принудили их к такому опрометчивому решению? Кто он, демон Кызылского кожууна? Бывший министр и зампред правительства Бичелдей, находящийся под следствием? А может, сам премьер Тувы Кара-оол? Ну, тогда это очень напоминает ОПГ. А может, депутаты поставили уголовника на должность, не поставив в известность Главу республики Ш.Кара-оола? Да, может быть, и Кара-оол этого Ендана в глаза не видел, и, поскольку государственная власть не вправе вмешиваться в дела местного самоуправления, он никакого отношения к этому безобразию не имеет? Да, этому можно было бы поверить, если бы не одна деталь: ранее тот же Ендан трудился в правительстве Кара-оола в должности министра и зампреда правительства, за что его и попросили «на выход». Значит, Кара-оол не может не знать Ендана со всеми вытекающими криминальными подробностями. К тому же в правительстве имеется даже целая должность зампреда, который занимается возбуждением уголовных дел в отношении неугодных правительству людей и отмазыванием друзей и родственников председателя правительства от уголовной ответственности. Так что Кара-оол наверняка хорошо знал, как и за что Ендан осужден. Но это не помешало последнему занять должность. Да, дела... Надо сказать, что вопрос формирования органов власти – совсем не праздный. По власти судят о том, каков народ. Если уголовникам во власти живётся вольготно, значит, такая власть устраивает общество. И дело тут не только в Кызылском районе, уголовнике Ендане и пособнике Достае. Похоже, что политическая партия «Единая Россия», под знаменем которой стоят почти все депутаты Тувы всех уровней, целенаправленно формирует власть образом, подобным Кызылскому району. И за примером ходить далеко не приходится. На всю Россию прогремел случай с привлечением к уголовной ответственности и осуждением депутата Верховного Хурала (парламента) РТ от партии «Единая Россия», личного друга и соратника по политической деятельности Главы республики Шолбана Кара-оола Эдуарда Дагба-Лама, который в настоящее время отбывает в колонии срок за организацию наркотрафика. Ещё ранее с чемоданом наркотиков был пойман и осужден Леонид Кара-оол – родной брат нынешнего Главы республики Шолбана Кара-оола. В республике получил большой резонанс случай с депутатом Кызылского городского Хурала, тоже родственником Ш.Кара-оола, правда, дальним, В.Елсуковым, в отношении которого вступил в законную силу приговор суда, однако, депутаты даже под давлением прокуратуры отказывались лишить его депутатского статуса. Когда началось голосование, выяснилось, что более половины депутатов фракции партии, часто называемой партией жуликов и воров, отказались исполнить закон и лишить уголовника Елсукова депутатских полномочий. Прокурору г.Кызыла пришлось обращаться в суд... Ну что там рядовые депутаты? Давнюю подружку председателя правительства Ш.Кара-оола Главу г.Кызыла Д.Оюн, о которой идёт молва, как о женщине с низкой социальной ответственностью, недавно публично ославили за действия, очень напоминающие неудавшуюся попытку вымогательства у предпринимателя, который строит АЗС в г.Кызыле. Дело дошло до того, что депутаты потребовали от неё обращения в суд за клевету или заявления об отставке, однако ни того, ни другого с её стороны не последовало, что подтверждает подозрения депутатов о сомнительной деятельности Главы города. При этом на сайте газеты некие анонимные источники предполагают, что подобными сомнительными делами Дина Оюн занимается давно и в системе. Впрочем, среди Глав районов Дина не одинока. Так, например, Глава Тандинского района Ондар в настоящее время находится под домашним арестом в связи с обвинением в мошенничестве с квартирами, предназначенными для детей-сирот. Так что, судя по всему, правительством ведётся настоящая селекция руководящих кадров, в результате которых на депутатские места от партии жуликов и воров и на должности Глав районов подбираются кадры из числа наиболее криминализированных. К примеру, сын друга премьера Тувы Ш.Кара-оола депутат Кызылского городского Хурала от ЕР Долан Даржа был признан виновным и осужден к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по ч.4 ст.111 УК РФ. Под следствием находится и другой известный единоросовский политик – Эчис Монгуш, также подозреваемый в убийстве и уничтожении останков путём сжигания в котельной мясокомбината «Урянхай». Он не только член фракции «Единой России» в городском Хурале, но и освобождённый председатель комитета. Кстати, на этом селекция криминальных кадров не заканчивается. Сейчас, похоже, почти всё ближайшее окружение премьера Кара-оола находится под следствием. Чью-то деятельность следствие ограничило подпиской о невыезде, кто-то находится под домашним арестом, а кому-то совсем не повезло и в отношении него принята мера в виде содержания в СИЗО. Почти все предприниматели, имеющие прямые контакты с премьером Ш.Кара-оолом, также находятся под следствием со всеми вытекающими последствиями. Всё это напоминает криминальную картинку из Республики Коми, где, как подозревает следствие, губернатором Гайзером создано преступное сообщество, целью криминальной деятельности которого было незаконное завладение государственными имуществом и финансами. Там так же, как и в Туве, в ОПС входили чиновники, приближённые к ним бизнесмены и депутаты разного уровня. А возглавлял преступное сообщество губернатор Гайзер. В нашем случае есть все подобные признаки, кроме одного – премьер Тувы Ш.Кара-оол до сих пор ещё не только не в СИЗО, но он пока не является фигурантом ни одного уголовного дела. Но, думается, это не признак честности Кара-оола, а, скорее, результат недоработки сотрудников ФСБ, которые в частных беседах ссылаются на могущество Шойгу и, как следствие, – отсутствие политической воли на арест Кара-оола и предание его суду. Когда смотришь на складывающуюся криминальную картину Тувы, где воруют почти все, кто имеет доступ к государственным ресурсам, то становится очевидным, что в этой мозаике не хватает одного важного пазла – чёрных братьев, которые, похоже, и являются основными инициаторами процесса криминализации Тувы. Если в уголовные цепочки включить их, то сложится абсолютно понятная картина с чётким распределением ролей. Я на живых примерах показал, как депутаты Кызылского района от ЕР держатся за криминального судимого председателя районной администрации Ендана, а депутаты от ЕР в Кызыле дружно поддерживают криминального судимого депутата Елсукова. Депутат от ЕР – Глава Тандинского района Ондар подозревается в мошенничестве, а депутат от ЕР – Глава столицы республики Оюн пока ещё не судима, но, судя по всему, вполне может в ближайшее время загреметь за вымогательство. Если к ним прибавить ещё депутата от ЕР главу города Ак-Довурака Ооржака, подозреваемого в вымогательстве, то становится очевидным, что, по крайней мере, депутаты от правящей партии в Туве, как правило, имеют откровенный криминальный душок. А если ещё вспомнить, как нынешний Глава республики Ш.Кара-оол на старте своей политической карьеры в компании с директором мясокомбината Иргитом, заместителем министра внутренних дел Байкарой и замначальника наркоконтроля Пиренгиле зверски отметелили русского охранника боулинг-клуба Иванова, выбив ему глаз, только за то, что тот сделал им справедливое замечание, то общая картина криминального построения власти в Туве становится откровенно угрожающей. При этом обратите внимание: этот уголовник Ендан, ставленник криминалитета, ставший притчей во языцех, до сих пор сидит в кресле председателя администрации Кызылского района. И никакой прокурор, и никакой суд ему не указ. Прокурор республики Гринёв недавно получил назначение в Вологодскую область и уехал. На его место прибыл новый прокурор из Красноярска – Боровков. Завидовать ему явно не приходится – регион весьма засорён криминалом во власти и имеет в Москве хорошую «крышу», которая напрямую выходит на президента страны В.В.Путина. С такой мафией сражаться непросто. Запросто могут и прибить. Достаточно посмотреть на министра внутренних дел республики и нового начальника УФСБ, чтобы понять: спецсредств для укрощения строптивых генералов у тувинской властной верхушки достаточно. Они научились очень ловко «рисовать» итоги голосования. А Москве, похоже, от Тувы больше ничего и не нужно. Особенно, когда начался новый избирательный президентский марафон. Однако пожелаем новому прокурору удачи в борьбе с сановным криминалом. До встречи. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1918 раз) http://risk-inform.ru/article_6739.html +14

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Аноним (гость) 02-07-2017 04:43:40 #23 [ru] Кафешки в Кызыле бедные,кондиционеров нет, люди идут в жару на берег, жарят шашлык пьют пиво.Приходит какая то шайка называющаяся Чоннун Оолдар и издеваются толпой над отдыхающимся. отбирают мясо пинают пиво,оскорбляют людей. Куда смотрит полиция, ведь на глазах вырастает банда. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 02-07-2017 03:31:23 #22 [ru] Но и насчет Статьи...

Формирование " Кущевок" по РФ, и приход к Власти ОПГ типа как в Коми, это Закономерные Процессы, которые Формируются на Самых Высших ступенях Власти в России.

И если в Коми, или той же Кущевке не так формируется Межнациональное Напряжение, то вот в Национальных республиках, где Власть формирует Москва, и " РУССКИЙ" Путин, то естественно он и Виноват, а значит и Русские уже как НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.

К примеру тот же случай с девочкой 4 летней в Кунгуртуке, которая фактически спасла своего слепого деда, а ее Мать таскали Придурки из СК Тувы, на обывательском уровне уже перешла в Межнациональный... Это же " русские" такие законы придумывают...

Так что раб Божий Путин еще много натворит... +1 Аноним (гость) 01-07-2017 13:32:27 #21 [ru] Вчера КШВ заставил всех мужиков органов исполнительной власти тушить пожар рядом с его шикарным домом отдыха на станции Тайга. Мужики чуть не сгорели из за его дома так как было ветрено. Лишь дождь их спас. 0 Аноним (гость) 01-07-2017 11:52:18 #20 [ru] Чоннун - Оолдары недавно битами разнесли кафе ЗАСАДА., об этом поступило заявление в милицию 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 01-07-2017 08:15:44 #19 [ru] Аноним Номер 13...

Ваша " новость" интересна... Но не полная. Где, в Каком Месте, и время появления ряженных" казаков"?

за любые попытки Дискредитировать МОЙ НАРОД, с ряженными будем разбираться. +1 Аноним (гость) 01-07-2017 07:51:37 #18 [ru] Этот Ендан близкий друг руководителя Россельхозбанка Баяна Р.С. Каждую неделю они закрываются в кабинете Баяна, и о чем-то по два часа сидят говорят. И тот и другой лучшие аферисты по черным схемам отмыва государственных средств. 0 Аноним (гость) 01-07-2017 07:40:15 #17 [ru] Несмотря на уголовное прошлое Ендана его оставили из-за того, что он будучи Министром сельского хозяйства помогал осваивать миллионы для Шолбанов. 0 Аноним (гость) 01-07-2017 04:40:01 #16 [ru] Фортуна, что молчишь? Давай продолжай нести ахинею свою. Или правоохранители тебе велели заткнуть рот. Тебя посадят... Мой тебе совет, Не воруй! 0 Аноним (гость) 30-06-2017 15:42:43 #15 [ru] Глава, как он сам выражается, занимался мракобесием на станции Тайга, где его очередная фазента. (Там же он показывал мастерство метания ножей. Есть видео, доступно каждому, включая малолетних детей). Пригнал своих оракул и делали обряд. Но даже небесные силы его не принимают. Получается, устроил пожар. Потом решил делать из всего этого спектакль. "Обращение к народу".Глупый, ты о чём? Это ты один в тайгу полез, а людям там делать нечего. Не сезон. Вообще ты, как председатель, не исполняешь свои обязанности. Живёшь культурно-массовой, праздной половой жизню. Пора валить с кресла. Пора! Пора.. +5 Аноним (гость) 30-06-2017 13:57:39 #14 [ru] Чоннун оолдары шайка голодных собак,которые орудуют ради личного обогащения. +2 1 : 2 3 Остальные материалы номера 25: Свежий анекдот

Кто повинен в криминализации власти в Туве?

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