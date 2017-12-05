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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 48, 5 декабря / Непотопляемые чиновники и их семейный бизнес
   
 
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№48, 5 декабря 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Непотопляемые чиновники и их семейный бизнес

В редакцию газеты «Риск».
Копия: Следственный комитет РФ
по Республике Тыва.

Здравствуйте! Решила написать о тайнах за семью замками, которые никогда не публиковались в СМИ.

Есть такой председатель администрации Кызылского кожууна Ендан В.И., который «В воде не тонет, в огне не горит». Факты – все действительные!!!

Первое – недавно следственные органы добрались до мохнатых рук Кызылского кожууна, по факту мошенничества: поставки лекарственных средств для нужд медицинских учреждений Кызылского кожууна. И что удивительно: поставщиком лекарственных средств является жена Ендана директор ООО «АРУ» Ендан Б.А. Через нее отфактурованы несуществующие поставки лекарственных средств в ГБУЗ «Кызылская ЦКБ». По всей видимости, деньгами делились Ендан Б.А., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Тюлюш М. С. и провизор ЦКБ Кызылского кожууна. Про эти вещи я знаю, так как случайно услышала один интересный телефонный разговор главного врача. На том конце был слышен женский голос...

Ендан Б.А., так же является поставщиком ГБУЗ «Ресонкодиспансера» и Рескождиспансера». Наверное, там также отписывают несуществующие поставки.

Когда Ендан Б.А. работала заместителем межрайонной налоговой инспекции №1, в то время приезжие руководители из Москвы застукали ее с фальшивым больничным листом. Случилось оно так: возле ее дома караулила ее и.о. начальника ИФНС №1, женщина из московской команды руководителей (фамилию уже не помню). Увидев ее с большим багажом, спросила у Байырмы: «Здравствуйте, Байырмаа Александровна, вы с дороги?» Она ответила – «Да вот, мол, ездила за Саяны шопинговала...». После такого ответа какой руководитель не будет проверять подлинность больничного листа?

Второе – похоже, председатель администрации кожууна Ендан В.И., с каждого поставщика-перевозчика за поставку и перевозку угля для нужд кожууна берет деньги около 100 тыс.руб. за то, что дал работу.

Стыдно смотреть на него на совещаниях, ворчит, орет на подчиненных... и боится умных.

Когда-то Ендан В.И., работая Министром сельского хозяйства, наверное, за субсидирование ГУП «Тывамолоко» и ООО «АПК Урянхай» с них брал деньги под видом в долг. А потом, видимо, забывал о возврате... Тут уже думать сомнительно, что он не брал у ГУП «Моген-Бурен», «Бай-Тал», «Балгазын», «Туранское» или еще у кого-нибудь.

Третье. Три года назад его дочь возле гаража по неосторожности совершила наезд задним ходом на свою подругу. Девочка от полученных травм осталась с тяжелыми увечьями, родителям этой девочки они обещали возместить моральный и материальный ущерб. В этом деле Ендан просил помощь у Иргита Шолбана Советовича, а тот предложил своего родного брата Судью Иргита Сылдыса Советовича. А последний рассмотрел дело...

Сейчас про семейку Тыт-оолов.

Жена Тыт-оол Ю.Д., работая руководителем Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, чтоб прикрыть отрицательные результаты финансовых ревизий, наверное, брала взятки с руководителей и главных бухгалтеров проверяемых учреждений... Утверждать не берусь, поскольку она уже не работает на этой службе, и проверить это сложно.

А вот действия другой дамы можно проверить.

Есть такой человек – главный бухгалтер Министерства промышленности Черлик-оол Оксана Михайловна, которая, по некоторым сведениям, давала деньги Тыт-оол С.Д. в связи результатами ревизии ГУП РТ «УК ТЭК-4». В этом Министерстве правит не министр, а главный бухгалтер, которая берет деньги в кассе у ГУП РТ «УК ТЭК-4» под видом каких-то служебных целей. На самом ли деле деньги расходуются на служебные цели, никто не знает. У неё любимое выражение унизить специалистов «не забывайте, кто вас на работу взял...». Эти слова у нее пришиты на языке. Ее поступки поражают. В период восстановления после аварии в Чеди-Хольском кожууне она так разбогатела, что на глазах выросла в финансовом плане. Есть специалисты, которые при виде ее готовы пасть на коленки. А главбух ТЭК-4 боится ее, поэтому расходует собранные деньги от населения за коммунальные услуги по её усмотрению. В налоговой инспекции инспекторы измучились принимать и проверять изобилие корректирующих деклараций по ТЭК-4.

Не умею я красноречиво сказать, думаю, что суть письма достаточно понятна.

Когда же власть перестанет просить деньги у частных организаций, предпринимателей денежные средства под сомнительные служебные нужды! Знают ли антикоррупционисты, что есть и такие поборы «Под служебные нужды, что, мол, не хватает государственных денег...»? Мы уже устали от таких поборов!

Извините меня за анонимность! Но очень прошу проверить факты, изложенные в письме!

Да простит меня Бог за это письмо! Годами я думала довести вот такие дела до следствия, а сейчас мои мысли «О безнаказанности таких дел» довели написать письмо такого содержания. И некоторые случаи я уже начала подзабывать.

В следующий раз думаю собрать мысли о министершах-женщинах, которые живут, ни в чем себе не отказывая, нажили себе богатство халявными деньгами. Посмотрите, как они живут: имеют по 2-3 квартиры, не только в Кызыле, но и в других городах. Имеют посуду «Цептер» за 1,5 млн. руб. Фамилии их вам знакомы: Монгуш Лариса Сынааевна – когда она работала Министром госзакупок аппетит у нее был огроменный, а сейчас я боюсь сказать, что она будет творить в Минсельхозе. Работая заместителем у главного пристава, она также курировала госзакупки со своей родственницей Хомушку Л. Там-то они почудили... Ее нужно проверять перед Наадымом, и за дележом за программы молодой семьи, господдержки аратов и семейных ферм.

(прочитано 1367 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7039.html
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Аноним (гость) 07-12-2017 16:47:31   #11 [ru]
Сотрудники налоговой кто-нибудь подскажите по сколько квартир и в каких городах (можно адреса квартир указать) у этих всех вышеуказанных чиновников. Вся картина сразу прояснится, кто сколько квартир имеет и где?
 
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Аноним (гость) 07-12-2017 16:42:09   #10 [ru]
Пишите сразу с Следственный комитет Российской Федерации
 
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Аноним (гость) 07-12-2017 13:10:53   #9 [ru]
Боровков проснись! почему закон по борьбе с коррупцией не исполнятся! криминалитет у власти!
 
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Аноним (гость) 07-12-2017 07:11:01   #8 [ru]
А. М. Дадар-оол-это жена знаменитого Кошкендея что-ли. Кошкендей клан очень сильный. Ендан может зубы потерять. Ему не стоит с ней ругаться. У них есть план, Ананьина убрать и дальше занять все ключевые посты в целом в кызылском Кожууне.
 
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Аноним (гость) 07-12-2017 04:29:24   #7 [ru]
Говорят недавно завели уголовное дело на начальника Отдела образования Кызылского кожууна, Дадар-оол А.М. оказалось что она вместе с Енданом воровала деньги со школ и дошкольных учреждений.
Говорят Дадар-оол сказала Ендану, если меня уволишь сдам тебя, и он ее оставил. Сергей семенович напишите подробнее о семье Дадар-оол А.М.
 
+1
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Аноним (гость) 06-12-2017 17:05:05   #6 [ru]
А кто получает господдержку всех проверить надо. А то пенсионный замучил со своими фиксированными поборами. За 2 года ни копейки не получил от открытия своего дела и никакой господдержки. Должен остался государству и земельный участок отбирают. Все закрываю ип. А кто то вопует и хоть бы что.
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 16:53:48   #5 [ru]
нет, вот что бы ни происходило, хоть солнечное затмение в мире, обязательно приплетут про русские страдания, тут речь о коррупции, она всех касается, при чем тут "русских из больницы", всех, любых, выгоняют. Что в федеральных ведомствах где одни русские - посмотрите, что там тувинцы мешают работать? У коррупции одно лицо - без национальности. Жадность
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 13:00:46   #4 [ru]
СКР анонимкам ходу не дает. А вычислить Вас по приведенным материалам героям статьи раз плюнуть.
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 12:10:55   #3 [ru]
А Ендан чем лучше?
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 11:19:30   #2 [com]
Этот гл. врач Кызылской больницы Тюлюш, разваливший сначала санаторий Чедер, а затем поувольнявший русских из больницы – просто прохвост и жулик. Деньги воровал для себя и Карлика. Отсюда его непотопляемость. Но теперь будет сидеть.
 
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Жадность губит
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