Непотопляемые чиновники и их семейный бизнес

В редакцию газеты «Риск».

Копия: Следственный комитет РФ

по Республике Тыва.

Здравствуйте! Решила написать о тайнах за семью замками, которые никогда не публиковались в СМИ.

Есть такой председатель администрации Кызылского кожууна Ендан В.И., который «В воде не тонет, в огне не горит». Факты – все действительные!!!

Первое – недавно следственные органы добрались до мохнатых рук Кызылского кожууна, по факту мошенничества: поставки лекарственных средств для нужд медицинских учреждений Кызылского кожууна. И что удивительно: поставщиком лекарственных средств является жена Ендана директор ООО «АРУ» Ендан Б.А. Через нее отфактурованы несуществующие поставки лекарственных средств в ГБУЗ «Кызылская ЦКБ». По всей видимости, деньгами делились Ендан Б.А., главный врач ГБУЗ РТ «Кызылская ЦКБ» Тюлюш М. С. и провизор ЦКБ Кызылского кожууна. Про эти вещи я знаю, так как случайно услышала один интересный телефонный разговор главного врача. На том конце был слышен женский голос...

Ендан Б.А., так же является поставщиком ГБУЗ «Ресонкодиспансера» и Рескождиспансера». Наверное, там также отписывают несуществующие поставки.

Когда Ендан Б.А. работала заместителем межрайонной налоговой инспекции №1, в то время приезжие руководители из Москвы застукали ее с фальшивым больничным листом. Случилось оно так: возле ее дома караулила ее и.о. начальника ИФНС №1, женщина из московской команды руководителей (фамилию уже не помню). Увидев ее с большим багажом, спросила у Байырмы: «Здравствуйте, Байырмаа Александровна, вы с дороги?» Она ответила – «Да вот, мол, ездила за Саяны шопинговала...». После такого ответа какой руководитель не будет проверять подлинность больничного листа?

Второе – похоже, председатель администрации кожууна Ендан В.И., с каждого поставщика-перевозчика за поставку и перевозку угля для нужд кожууна берет деньги около 100 тыс.руб. за то, что дал работу.

Стыдно смотреть на него на совещаниях, ворчит, орет на подчиненных... и боится умных.

Когда-то Ендан В.И., работая Министром сельского хозяйства, наверное, за субсидирование ГУП «Тывамолоко» и ООО «АПК Урянхай» с них брал деньги под видом в долг. А потом, видимо, забывал о возврате... Тут уже думать сомнительно, что он не брал у ГУП «Моген-Бурен», «Бай-Тал», «Балгазын», «Туранское» или еще у кого-нибудь.

Третье. Три года назад его дочь возле гаража по неосторожности совершила наезд задним ходом на свою подругу. Девочка от полученных травм осталась с тяжелыми увечьями, родителям этой девочки они обещали возместить моральный и материальный ущерб. В этом деле Ендан просил помощь у Иргита Шолбана Советовича, а тот предложил своего родного брата Судью Иргита Сылдыса Советовича. А последний рассмотрел дело...

Сейчас про семейку Тыт-оолов.

Жена Тыт-оол Ю.Д., работая руководителем Службы по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва, чтоб прикрыть отрицательные результаты финансовых ревизий, наверное, брала взятки с руководителей и главных бухгалтеров проверяемых учреждений... Утверждать не берусь, поскольку она уже не работает на этой службе, и проверить это сложно.

А вот действия другой дамы можно проверить.

Есть такой человек – главный бухгалтер Министерства промышленности Черлик-оол Оксана Михайловна, которая, по некоторым сведениям, давала деньги Тыт-оол С.Д. в связи результатами ревизии ГУП РТ «УК ТЭК-4». В этом Министерстве правит не министр, а главный бухгалтер, которая берет деньги в кассе у ГУП РТ «УК ТЭК-4» под видом каких-то служебных целей. На самом ли деле деньги расходуются на служебные цели, никто не знает. У неё любимое выражение унизить специалистов «не забывайте, кто вас на работу взял...». Эти слова у нее пришиты на языке. Ее поступки поражают. В период восстановления после аварии в Чеди-Хольском кожууне она так разбогатела, что на глазах выросла в финансовом плане. Есть специалисты, которые при виде ее готовы пасть на коленки. А главбух ТЭК-4 боится ее, поэтому расходует собранные деньги от населения за коммунальные услуги по её усмотрению. В налоговой инспекции инспекторы измучились принимать и проверять изобилие корректирующих деклараций по ТЭК-4.

Не умею я красноречиво сказать, думаю, что суть письма достаточно понятна.

Когда же власть перестанет просить деньги у частных организаций, предпринимателей денежные средства под сомнительные служебные нужды! Знают ли антикоррупционисты, что есть и такие поборы «Под служебные нужды, что, мол, не хватает государственных денег...»? Мы уже устали от таких поборов!

Извините меня за анонимность! Но очень прошу проверить факты, изложенные в письме!

Да простит меня Бог за это письмо! Годами я думала довести вот такие дела до следствия, а сейчас мои мысли «О безнаказанности таких дел» довели написать письмо такого содержания. И некоторые случаи я уже начала подзабывать.

В следующий раз думаю собрать мысли о министершах-женщинах, которые живут, ни в чем себе не отказывая, нажили себе богатство халявными деньгами. Посмотрите, как они живут: имеют по 2-3 квартиры, не только в Кызыле, но и в других городах. Имеют посуду «Цептер» за 1,5 млн. руб. Фамилии их вам знакомы: Монгуш Лариса Сынааевна – когда она работала Министром госзакупок аппетит у нее был огроменный, а сейчас я боюсь сказать, что она будет творить в Минсельхозе. Работая заместителем у главного пристава, она также курировала госзакупки со своей родственницей Хомушку Л. Там-то они почудили... Ее нужно проверять перед Наадымом, и за дележом за программы молодой семьи, господдержки аратов и семейных ферм.