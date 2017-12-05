    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-11-2017 #2[ru]

Что сказать... У вас там в регионе сплошной разврат. Если сегодня тувиндию оторвать от федеральной соски, завтра население начнет кушать друг друга – факт!

Аноним, 29-11-2017 #5[com]

Чиченооловна превратила судей в обычных чиновников. Они не столько судят, сколько трясутся, чтобы она их не выбросила с должностей.

Аноним, 29-11-2017 #6[ru]

В Юрфаке ТГУ, есть бывшие судьи. Почему их уволили, история умалчивает. Хотя информации достаточно, если поискать. Два слова про одного преподователя. Есть такая ЧБМ. Муж у нее не простой. Судья, занимает высокий пост в суде. Безбожная взяточница. Ведь слушатели на юрфаке непростые. Много действующих сотрудников силовых ведомств. Поэтому у нее дурная слава. Гуляют неслабые кликухи. Думаю, многие тут выскажутся, как она придумывает моменты, чтоб бедные студенты сделали ей предложения, которой отказаться нельзя. Не место таким в элитном образовательном учреждении Тувы. Ольга Матпаевна, Вам сигнал. Пора заняться чисткой в ваших рядах. Пишу здесь. Сами знаете. Коррупционных связей в Туве предостаточно, могут возникнуть неприятности. С надеждой, на их совесть.

Аноним, 29-11-2017 #7[com]

Какие у нас судьи? Безграмотные, способные исполнить любой заказ. Кстати, многие даже взяток не берут – просто служат Чичан-ооловне.

Аноним, 29-11-2017 #9[ru]

А кто муж дочери Леонида Караол? Она, судя по всему, недавно поменяла фамилию.

Аноним, 29-11-2017 #10[com]

Посмотрите, кого из русских назначили судьями – как правило, таких, как Железнякова. Ни хрена в судействе не разбираются, а важности – полные трусы. Эту Железнякову однажды чуть не выперли из суда за одно избирательное дело Гарфуты, она сходила, дала клятву Чиченооловне – её не только не выперли, но даже перевели в Верховный суд.

Аноним, 29-11-2017 #11[ru]

«Честный и справедливый» и «суд в России» – это два несовместимых понятия. В Туве – тем более. У нас нет ни законов, ни Конституции. Есть только одно Право – телефонное.

Аноним, 29-11-2017 #12[com]

А судьи Кандан, Бады-Саган и Болат-оол вообще исполнительной власти в рот смотрят. Посмотрите их решения – просто позор!

Аноним, 29-11-2017 #13[com]

У Тюлюша всегда обвинительный уклон – он просто какой-то людоед!

Аноним, 29-11-2017 #14[ru]

Мировых судей назначает не Кужугет, а В. Хурал, т.е. сами знаете кто.

Аноним, 29-11-2017 #15[ru]

В принципе народ уже давно знает, какие дела и кто из судей Верховного суда Тувы проворачивает, в Туве уже почти не осталось несудимых мужиков, разве что родственники судей и прокуроров! Всех пенсионерок надо уволить, пусть сидят на пенсии, у судей она почти с зарплату, а зарплата доходит до 600000 руб. в месяц, есть за что держаться! Ну, еще льготы, медобслуживание для всей семьи, связи и возможность устроить всю родню!

Аноним, 30-11-2017 #16[com]

Саая АП давно уже сидеть в тюрьме должен, почему он еще при должности, у него же полномочия уже закончились. Коррупционная у него семья, всех – к ответственности!

Аноним, 30-11-2017 #18[ru]

Жители Тувы закончили 100-летний юбилей великой октябрьской революции под ДВОЙНЫМ гнетом: 1) Буржуев-чиновников от имени государства. 2) Криминальных структур, так называемых «Кара-шериг». Региональная элита, чтоб удержать власть в своих руках, пользуются услугами криминальных лидеров, проплачивая баснословные деньги за их поддержку. Выборы превратились в способ зарабатывания денег и укрепления структур, «Кара-шериг»...

Аноним, 30-11-2017 #20[ru]

Уголь в Туве можно жопой жрать, а тувинцы вынуждены мешками или киллограммами покупать. Будут морозы – надо выживать, а наши судьи в это время едут в Абакан играть в автоматы, деньги некуда девать, а народу жрать нечего!

Аноним, 01-12-2017 #25[ru]

Зачем ФСБ крышует преступное сообщество, под руководством Кары-оол? Надо подготовить обращение Путину, что криминал и власть срослись. ФСБ по Туве под влиянием местных алконаркодельцов. Главный чекист развлекается с тувинской мафией.

Аноним, 29-11-2017 #1[com]

Зачем в Кызыле такой отель... Эстрадники и федеральные чиновники в Туве бывают крайне редко... Опять же непонятно, что там с аэропортом, он точно не соответствует уровню отеля... Правда, интересно посмотреть, какая у него будет востребованность

Аноним, 30-11-2017 #4[ru]

Отель построен НЕ на бюджетные деньги! Так что ничего плохого в том, что подобного уровня отель будет в нашем городе, не вижу. Пусть стоит, пусть функционирует. А то вам лишь бы поныть.

Аноним, 30-11-2017 #5[ru]

Единственный отель, куда местные никак не залезут. Так как там нормальные кадры будут работать, а не «сват-брат».

Аноним, 30-11-2017 #6[ru]

Интересно, за сколько в итоге продадут Буян-Бадыргы? На цену 3-комнатной квартиры потянет хотя бы? Владельцев мы и так знаем.

Аноним, 01-12-2017 #7[ru]

Меня одно смущает, что Ондар собирается продать гостиницу «Буян-Бадыргы» за 70 млн., а в бюджет поступит только 35. Куда оставшиеся уйдут? В карман Карлику?

Аноним, 29-11-2017 #2[com]

Ховалыг и Дивановна окончательно развалили ПАТП. Один – из жадности – вместе с Манын-оолом делали деньги, вторая – от глупости.

Аноним, 29-11-2017 #3[com]

Вот тебе и бюджет – половина денег – это фонд зарплаты бюджетников. Разве это – бюджет? Так, кассовая ведомость. И зачем нам правительство? Оставили бы один Минфин, Казначейство и банкоматы Сбербанка, чтобы зарплату на карточки перечисляли, а остальных нахлебников – вон!

Аноним, 29-11-2017 #4[com]

Санчаа вообще ничего не понимает в организации обучения. Так, ездит по школам, хвалит Карлика – и вся работа.

Аноним, 29-11-2017 #6[com]

Разворовали стройки, а теперь поставили бывшего мента, который за 3 года поменял 4 места жительства – летун? Он не то что на стройке, он и в милиции ничего не соображал. Обыкновенный «кивала». Что скажут – то и сделает. Видимо, Карлик специально строительный комплекс разваливает.

Аноним, 29-11-2017 #7[ru]

Санчаа – молодец! Проехала по Тандинским деревням и оказалось, что местная власть и чиновники зря получают зарплату. Ну судите сами: школьные тетрадки не проверяются, ученики со знаниями ниже плинтуса... Спрашивается, чем занимается местная власть? глава хурала – учитель, зам. председателя по соц. политике тоже учитель, представитель главы – тоже учитель. Спрашивается: почему такой уровень образования? Меньше надо сплетнями и интригами заниматься, а работать и не делать фотосессии якобы кипучей трудовой деятельности. И Шолбан Валерьевич тут не при чем, тут виновата МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ. Они сами не умеют и не хотят работать и не контролируют подчиненных!

Аноним, 29-11-2017 #2[com]

Неужели в правительстве Тувы нет ни одного умного человека типа Салчака? Где Карлик набрал этих балбесов? Откуда он выкопал этого Брокерта, который двух цифр связать не может?

Аноним, 29-11-2017 #4[com]

Интересно, а сам Карлик читает РИСК? Он встречается с умными экономистами типа В.Б. Салчака? Вообще, кто ему что подсказывает, ведь он ни в одном деле, кроме торговли водки и наркоты, не разбирается?

Аноним, 29-11-2017 #5[com]

Не встречается он с умными людьми, потому что на их фоне не хочет выглядеть круглым идиотом. Поэтому теперь его окружение: Тупой и еще тупее. Среди них он – звезда.

Аноним, 30-11-2017 #8[ru]

Ясно, что продажа ресурсов не приносит дохода населению. Но если ты являешься совладельцем добывающего предприятия, то сразу все меняется! Вы думаете, Кара-оол просто так рвет зад, лоббируя продажу леса, угля и прочее?

Аноним, 29-11-2017 #1[com]

Всё дело в том, что в нашей мэрии без взятки ни одного вопроса решить нельзя. Так поставлено дело. Ховалыга нужно гнать с мэрии в три шеи.

Аноним, 29-11-2017 #2[com]

Интересное дело – Ховалыг заварил всю эту криминальную кашу, а прокурор Боровков, судя по всему, к нему претензий не имеет. Его что, тоже купили?

Аноним, 29-11-2017 #3[com]

Купили не только его, но и, видимо, Щуровского. Он занимается тем, что разгоняет кадры ФСБ – видимо, по заказу Карлика. Скоро некому будет следить за правительственными жуликами.

Аноним, 29-11-2017 #4[com]

Ещё немного, и Щуровский окончательно развалит УФСБ. А ведь когда-то на самого Иргита дела заводили... А теперь всего боятся и сидят тихо.

Аноним, 29-11-2017 #5[com]

Карлик послан за грехи тувинцев, это – кара Божья.

Аноним, 29-11-2017 #1[com]

Кошмар!!! Он что творит паскудник коротконогий!?

Аноним, 29-11-2017 #3[ru]

За Тоджу карликов давно надо пожизненно посадить, Китай и в Африке также берет недра и туда везет ширпотреб!

Аноним, 30-11-2017 #4[com]

Я так думаю, что размещение «Лунсин» в Тоджу придумано и одобрено на самом высшем, федеральном уровне... Печально конечно, но время вспять не повернуть. А вот курорт «Чедер» должен процветать, замечательный курорт!.. Уникальная возможность зарабатывать на том, что даровала природа!

Аноним, 30-11-2017 #6[ru]

Когда же Шойгу снимет КШВ? Надоело смотреть на его харю.

Sensey, 29-11-2017 #1[ru]

говорят что Российские футболисты тоже принимают допинг, (спалились) хотя какой на фиг допинг? вы на их игру видели? за зарплату 37,5 млн. в месяц можно получше играть. (такую зарплату даже Наш Кара-оол во сне будет видеть)

Аноним, 29-11-2017 #1[com]

Брр... Так это, наверное, не только в Туве так...

Аноним, 29-11-2017 #2[com]

У Ансы Наташи папа был Главой района Каа-Хемский – вместе с Долгаром дела делали, в местечке Кызык ублажали судей на гулянках, очень много каа-хемской земли подарили судейским родственникам, много техники и машин. Брат Наташи руководитель много лет Гостехнадзора Тувы. Мозгами она не блещет – училась так себе, заочно, но помог случай, то бишь папа и брат!

Аноним, 29-11-2017 #3[com]

А у судимого за наркотики Леонида Караоола дочь работает судьей – это вообще как возможно?

Аноним, 29-11-2017 #4[com]

Республика чудес, не удивляйтесь, если тот же Л. Караол станет судьей Верховного Суда РТ.

Аноним, 29-11-2017 #5[ru]

Эту бабскую бессмертную мафию пора разгонять. И не допускать их детей и внуков. Они вовсю готовят себе смену. Также организуются в мафию.

Аноним, 29-11-2017 #8[com]

В судьи набирают своих – родственников, друзей, соседей. А потом мы удивляемся: откуда берётся столько бестолочей?

Аноним, 29-11-2017 #9[com]

Во всём виновата Кужугет. Её нужно гнать из суда!

Аноним, 29-11-2017 #10[ru]

А че про Арбитражный суд не написали? Там родня на родне и родней погоняет...

Аноним, 29-11-2017 #11[com]

Судам нашим нужна чистка. И вообще нужно апелляционную и кассационную инстанции вынести из республики, а то они пляшут под дудку Карлика. А вот районные суды у нас нормальные. Только им не дают работать по закону такие, как Кужугет, Тюлюш, Кандан и Канзай.

Аноним, 29-11-2017 #12[com]

Одна пожилая судья с ВС ох как любит игровые автоматы, очень азартная женщина.

Аноним, 29-11-2017 #13[ru]

Отук-оол возглавляла квалификационную коллегию судей. Ее зять был следователем в Сарыг-Сепе, собирал на всех досье и сливал той же Абрамовой А. и другим органам, дочери Тонгул В. работают судьями Аяна и Айлана, судят чудесно – Аяна дала три года наркобарону Доржу Шолбану, на самом деле он вообще не сидел! Тонгул В. в письменном виде огласил постановление о возбуждении уголовного дела а отношении Данзы-Белека Э.С. ныне министра сельского хозяйства, а ранее имевшего статус наркобарона и вышибалу у Долгара.

Аноним, 29-11-2017 #14[ru]

Ужас, вот как ломают судьбы простых людей, это им вернется на 1000 кратном размере. Время их придет расплатиться за все, наполнится чаша переполнится и выльет, тогда никто им не поможет, даже Боги, а сами будут локти кусать, Божья кара настигнет этих чмо-судей.

Аноним, 29-11-2017 #16[ru]

ШОЛБАН Валерьевич, вы выкладываете в инстраграме заседания правительство часто, ну очень часто. Просто к Вам вопрос: почему у вас всегда такое злое лицо? Ну и министры – сидят с испуганными лицами... Такое смотришь, и кажется: разборки мафиози... а не рабочие моменты... Судьи, скиньтесь на центр развития детей. Грехи снимете с себя...