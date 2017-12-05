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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 48, 5 декабря / Дети для пособия?
   
 
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№48, 5 декабря 2017 года.

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Пишут в блогах

Дети для пособия?

Предвыборные инициативы Владимира Путина, призванные стимулировать рождаемость и улучшить положение семей с детьми, вряд ли позволят повлиять на демографические проблемы.

Для нашей республики это еще и проблема. За время работы в фонде я своими глазами видела, материнский капитал для многих всего лишь способ решения финансовых проблем, а рождение и воспитание ребенка – второстепенно. Одна из женщин жаловалась мне, что муж настаивает на втором ребенке, чтобы купить автомобиль. А кто-то наделал долг, пришлось обзавестись вторым, третьим или четвертым ребенком. Многие купили домишки-избы на дачах, где ребенка нельзя растить и воспитывать. Я безуспешно боролась с абаканской фирмой, которая обналичивала материнский капитал, вместо 450 тыс. рублей на руки выдают только 180 тыс. рублей. Основные клиенты фирмы из Тувы.

Все эти так называемые поощряемые выплаты отрицательно влияют на качество ухода и воспитания детей, в основном дети брошены и предоставлены самим себе. Мы же их видим! В прошлом году мне пришлось взять девочку из левой дачи на воспитание, к 9 годам она ни разу не ходила в школу, нечего надевать ей было даже на улицу. Устроила я ее во вторую школу, воспитывала целый год. Слава богу, в этом году ее мама смогла обустроиться в кожууне, девочка сейчас с мамой. Таких детей очень много. Как быть со всеми?

Во многих случаях дети родились из-за материнского капитала. Результат на лицо. Иногда даже думаю, пусть нас будет мало, но наши дети должны расти при благополучных условиях. Качество народа, нации превыше всего, чем количество. Выросшие в любви и в хороших условиях дети даже внешне очень обаятельны, если даже они не соответствуют стандартной красоте. Со временем такие дети и становятся свободными, некомплексованными. В конце концов, окруженные любовью и вниманием дети умственно развиты, смышлены, если даже с ними специально не занимались. Посмотрите на разницу между северными и южными корейцами. Южане даже ростом выше северян, выросших кое-как.

Президент ради выборов опять расширяет социальные выплаты. Они предназначены именно для малообеспеченных семей, а не на благосостояние семей в общем. Не все мамы будут получать, только у кого доход низкий. Особенно в нашей республике, где нет работы, чтобы выжить многие предпочтут рожать. В месяц 10500 рублей до полутора лет, это почти что средняя зарплата. Тем более материнский капитал сейчас можно тратить сразу всю сумму.

Я переживаю за нуждающихся наших жителей, чем могу помогаю, но категорически против социальных выплат, стимулирующих бездумное, незапланированное рождение детей.

Дети должны рождаться в благополучных семьях, ответственно подходящих к рождению и воспитанию детей. Таких семей надо хорошо поощрять и поддерживать. Только тогда можно решить демографическую проблему страны.

Для выплаты социальных федеральных пособий нужно ставить условие: назначить только тем, у кого есть жилищные условия. Не у родителей, а должно быть жилье у самих родителей с соответствующей площадью. Тогда у многих, кто желает детей, будет стимул зарабатывать на жилье, создать условия для ребенка. Это надо внушить с детства. Это должна быть хорошая сумма для детей федерального значения.

Если незапланировано родится ребенок в малообеспеченных семьях, общество не бросит все равно, но это будет проблема регионального бюджета, в своих возможностях будет выделять средства на помощь семье.

Это, конечно, очень жестко, но иного выхода не вижу.

Оюмаа Донгак

(прочитано 497 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7038.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Sensey 08-12-2017 13:32:04   #4 [ru]
да не надейтесь на выплату 10500 рублей до полутора лет. все это за счет местного бюджета, которая как известно... так что на подачку Путина мало надейтесь
  
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Аноним (гость) 07-12-2017 14:49:50   #3 [ru]
1й, ошибки редакция исправила, наверное. В оригинале все хорошо с ошибками =)
 
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Аноним (гость) 06-12-2017 16:55:33   #2 [ru]
И не нужно поощрять иждивенческие настроения с бесплатным углем и прочим. Пусть думают как заработать, а не сидеть и думать когда же уголь привезут. Так и привыкаем бездельничать. Потом начнут требовать - я же бедный, у меня много детей а вы уголь не везете! Я против такой раздачи за бесплатно хоть угля хоть картошки. Работать надо, и работу дать людям. И пусть сами зарабатывают
 
+2
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Аноним (гость) 06-12-2017 10:15:16   #1 [ru]
Это точно Оюмаа Донгак написала? Прям без ошибок. На такой теме, да грех не пропиариться. Но она, наверно, немножко не поняла, эти соцвыплаты будут выделяться для регионов с низкой рождаемостью.
 
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