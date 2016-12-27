Как живётся вам, земляки?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 21 по 25 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к качеству жизни в Туве. В ходе исследования было опрошено 303 человека, которые ответили на следующий вопрос:

«Как вы оцениваете качество своей жизни?» Были получены следующие ответы: