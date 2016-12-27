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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 52, 27 декабря / Как живётся вам, земляки?
   
 
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№52, 27 декабря 2016 года.

    Изучаем мнение граждан

Как живётся вам, земляки?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 21 по 25 декабря 2016 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к качеству жизни в Туве. В ходе исследования было опрошено 303 человека, которые ответили на следующий вопрос:

«Как вы оцениваете качество своей жизни?» Были получены следующие ответы:

Мне всё нравится 5,30%
Жить можно 5,96%
Это не жизнь, а выживание 64,90%
Хуже было только в лихие 90-е 23,84%

Как вы оцениваете качество своей жизни?

(прочитано 166 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6391.html
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Уволиться в полном составе. (73 голоса)
41.48%

Всего ответов: 176
Бомжи отдыхают в центре Кызыла...
Комментариев: 66
 
   

– Блин, я своим дипломом даже муху убить не могу. Он совершенно бесполезен!!!

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