Возможно ли в Туве развитие?

Продолжение. Начало в №№ 46-48.

Стратегия определяет перспективное направление развития региона, на ее основе принимаются программы для решения актуальных проблем в социально-экономической жизни республики. Поэтому разработка Стратегии требует проведения анализа состояния экономики, социальной сферы и уровня жизни населения. Это делается с целью выявления основных проблем, решение которых необходимо заложить в основу Стратегии.

Реальная социально-экономическая ситуация в республике показывает, что главной проблемой нашей республики сегодня является унизительная бедность большинства населения республики. Она растет вот уже 5-й год подряд и охватывает с каждым годом все большее количество людей. Бедность в свою очередь порождает такие негативные явления в жизни нашего общества, как наркомания, пьянство, преступность. Тува оказалась среди самых «криминальных» субъектов страны, наблюдается устойчивый рост показателей преступности. Бедность способствует развитию у людей таких негативных качеств, как безразличие и пассивность, безответственность за свое будущее и будущее своих детей. Падает нравственность, с каждым годом растет количество брошенных стариков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все это явные признаки социальной и моральной деградации общества.

Из этого следует, что главная проблема республики это бедность, а не дотационность бюджета республики, как думают правительственные чиновники. И эту проблему (проблему бедности) можно преодолеть, если мы решим вопрос занятости населения, трудоустроим безработных наших граждан. Для этого нужно выбрать другие направления экономического развития, так как проводимая экономическая политика Правительства республики, основанная на распродаже природных богатств, создании горнорудных компаний, оказалась неспособной решить проблему занятости населения. Дальнейшее продолжение этой недальновидной политики приведет республику в тупик.

Как альтернативу правительственному проекту Стратегии, я предлагаю провозгласить в качестве главного приоритета в экономической политике – проект «Возрождение села».

В рамках этого стратегического направления следует:

1. Сконцентрировать все кадровые, финансовые и природные ресурсы на решении главной проблемы – трудоустройство сельского населения, в первую очередь, молодежи и специалистов с использованием рыночных механизмов. То есть дать дорогу развитию агробизнеса на селе. Сегодня сельское хозяйство республики практически носит характер натурального хозяйства. Из этого следует, что для развития аграрного бизнеса в республике имеются благоприятные условия.

Из статистического ежегодника «Республика Тыва за 2014 год», видно, что республика завозит из других регионов страны 93 процента потребляемых яиц, 74 процента овощей и бахчевых культур, 35 процентов картофеля, 49 процентов зерна. Мы также завозим 35 процентов мяса и мясопродуктов (6400 тонн), молока и молочных продуктов – 2400 тонн. Огромный продовольственный рынок отдан производителям из других регионов, за пределы республики уходят десятки-сотни миллионов рублей. Этот большой сегмент рынка должен работать на местных производителей сельхозпродукции.

Республика должна обеспечить себя основными продуктами питания, решить вопрос о продовольственной безопасности республики. В первую очередь это касается молочной и мясной продукции, овощей и картофеля. Необходимо также за счет собственного производства удовлетворить потребности населения в продовольственном зерне, а животноводство – в кормовом.

На следующем этапе – можно выйти на другие рынки с экологически чистой продукцией, прежде всего с бараниной, чистой водой, лекарственными травами. Ситуация на мировом рынке продовольствия такова, что к 2030 году численность населения планеты достигнет до 10-12 млрд. человек и вопрос обеспечения их чистой водой и продуктами питания станет решающим, особенно, экологически чистыми продуктами.

2. Одновременно с развитием аграрного бизнеса, надо обустроить наши села на основе долгосрочной государственной программы социального развития села с целью возвращения в село молодых кадров, специалистов и рабочих. Мы должны создать сельской молодежи комфортные условия для проживания и занятия бизнесом. Обустраивая социальную жизнь на селе, необходимо дать свободу сельским жителям в выборе уклада жизни. Наряду с поселениями необходимо предусматривать создание современных родовых поместий, т.е. такую систему жизни, которая могла бы существовать столетиями и передаваться потомкам.

Может быть, это прозвучит парадоксально, но такая система существовала раньше в Туве, конечно, на другом уровне развития и комфортности – у каждого рода, племени были свои территории, пастбища и охотничьи угодья. Сегодня, когда появились спутниковое телевидение и интернет, стали доступны блага цивилизации всем независимо от того, где он живет, а не только тем, кто живет в городах.

3. Развитие аграрного бизнеса в производстве сельхозпродукции, безусловно, приведет к возрождению пищевой и легкой промышленности на базе собственного сельскохозяйственного сырья. Если будет отдан приоритет развитию села, созданы механизмы государственной поддержки этой важной для республики отрасли, то наши предприниматели в короткие сроки смогут решить вопрос переработки не только мяса и молока, но и кожевенного сырья КРС, шкур МРС и шерсти, которые сейчас либо отдаются за бесценок посредникам, либо просто выбрасываются. Проблема сбыта продукции сельскими производителями сегодня является самой острой, это тормозит развитие села. К сожалению, наши чиновники ничего не сделали для того, чтобы решить эту проблему.

Вот на эти вопросы я хотел бы обратить внимание наших министров. В условиях нашей республики обустройство села, развитие агробизнеса реально поможет создать десятки тысяч новых рабочих мест, что позволит выйти из унизительной нищеты жителям села.

Конечно, данное предложение не будет одобрено всеми. Мне известно, что некоторые люди считают сельское хозяйство весьма не перспективной отраслью, что оно не решит вопрос сокращения дотационности бюджета республики. Видимо, такого же мнения придерживаются правительственные чиновники, которые предлагают в качестве приоритета полномасштабную распродажу природных ресурсов. Что можно сказать по этому поводу?

Во-первых, тот, кто думает, что главной задачей государственных органов является обеспечение бездотационного бюджета и на этой основе можно решить вопросы экономического развития республики, в частности, ликвидации бедности, глубоко заблуждается. Так говорят люди, которые не понимают сущности налоговой политики, принципы формирования федерального и региональных бюджетов. Содержать за счет бюджета все население невозможно и незаконно, так как это не соответствует принципам Бюджетного кодекса. Уровень жизни населения зависит от состояния реальной экономики, к которой относится и сельское хозяйство.

Бюджет решает в основном вопросы, связанные с содержанием социальной сферы, чиновников государственного управления и сотрудников правоохранительных органов, оказанием поддержки отдельным группам населения. Даже нулевая дотационность бюджета не сможет решить проблему бедности, не обеспечит трудоустройство населения, если экономика республики будет держаться за счет добывающих полезные ископаемые производств.

Во-вторых, есть регионы, которые успешно решают свои социально-экономические проблемы без вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов. Давайте сравним основные показатели социально-экономического положения двух соседних регионов: Тувы и Алтая.

Прежде всего, надо отметить, что в основу стратегии развития Республики Алтай заложен путь эколого-экономического развития, а в стратегии развития нашей республики – продажа природных ресурсов. Исходя из этого, основными отраслями экономики Алтая являются сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и туризм, в нашей республике – горнорудные добывающие производства.

По данным статистических органов, в Республике Алтай в 2016 году произведено продукции сельского хозяйства на 11,5 млрд. рублей, (в нашей республике – 6,4 млрд. рублей, что почти в 2 раза меньше), а объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающими производствами составил 5,3 млрд. рублей, (у нас – 1,1 млрд. рублей, в 5 раз меньше). Зато, по объему отгруженных товаров добывающими полезные ископаемые производствами Тува впереди – 15 млрд. рублей против 676 млн. рублей в Алтае. Давайте сейчас рассмотрим, как такая структура производства влияет на уровень и качество жизни населения этих двух республик.

Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) в 2016 году составили в Туве (статистический сборник РТ, 2017) – 14034 рублей, в Алтае – 17230 рублей. При этом наблюдается устойчивая тенденция снижения среднедушевых денежных доходов в Туве по сравнению с 2014 годом, в Алтае – рост доходов. Численность населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума (численность бедных людей) в Республике Алтай в 2 раза меньше, чем у нас. Такое же соотношение и по численности безработного населения и по количеству зарегистрированных преступлений. Бесспорно, что в республике Алтай уровень и качество жизни людей выше, чем у нас.

Давайте сравним уровень собственных доходов в бюджете республик. Доля безвозмездных поступлений из федерального бюджета в консолидированный бюджет Республики Алтай в 2016 году составила – 70,6 процента, а в наш бюджет – 79,6 процента, т.е. доля собственных доходов в бюджете Республики Алтай на 9 процентов выше, чем у нас. В бюджет республики Алтай поступило налогов от прибыли на 728,5 млн. рублей, против 383,6 млн. рублей в наш бюджет. Причем основное поступление от налога на прибыль в Алтае обеспечивают сельское хозяйство и обрабатывающие производства, которыми получена прибыль в общей сумме на 2 млрд. рублей. Таким образом, и в части формировании доходной части бюджета действующая структура экономики Алтая выглядит лучше Тувы.

И последнее. Обобщающим экономическим показателем развития региона является объем валового регионального продукта. За 2015 год валовой региональный продукт на душу населения составил по республике Алтай – 195 тыс. рублей, по нашей республике – 150 тыс. рублей. Республика Алтай, имея меньше территории и меньшее количество населения, чем Тува, производит больше продукции сельского хозяйства, обрабатывающих производств, строительства, вводит больше жилых домов в эксплуатацию.

Самое важное в том, что стратегия развития Алтая основана на принципе сбережения и сохранения природы. Конечно, у них тоже имеется много проблем в социально-экономическом развитии, но развитие их экономики носит устойчивый характер, поскольку спрос на продовольствие, чистый воздух и воду с каждым годом будет только нарастать. А экономика нашей республики, основанная на добыче природных ресурсов, может рухнуть в любое время, оставив после себя разрушенную природу, загрязненный воздух и воду.

Сельское хозяйство республики было и должно оставаться основной отрасли экономики республики. Игнорирование роли села в развитии республики привело к обнищанию абсолютного большинства сельских жителей, в конечном итоге, к социальной и моральной деградации населения. В начале 90-х годов прошлого столетия в сельском хозяйстве республики были заняты более 30 тыс. человек, сейчас – около 9 тысяч. Среднемесячная начисленная зарплата рабочих сельском хозяйстве меньше, чем размер прожиточного минимума работоспособного населения. Сегодня сельское население выживает за счет пенсий и других социальных выплат.

Вторым, и не менее важным приоритетом в экономической политике правительства, наряду с возрождением села, должно стать решение жилищной проблемы.

При нынешнем подходе к решению этого острого вопроса вряд ли нам стоит ожидать каких-то позитивных сдвигов в ближайшем будущем. В республике не созданы действенные механизмы решения жилищного вопроса. Хуже того, создаются такие условия, что становится невозможным построить жилой дом собственными силами. Прежде всего, эти преграды связаны с получением земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. В столице республики эта сфера стала для некоторых чиновников и мошенников источником доходов. Земельный участок можно получить, заплатив 400-500 тыс. рублей. Причем эти участки не обеспечены электричеством, водой, не обустроены дороги к участкам. Отсутствуют в республике мощности по производству местных строительных материалов, нет доступа к заготовке леса собственными силами, к тому же расхищаются бюджетные средства, выделяемые на строительство жилья.

Прорыв в решении жилищного вопроса можно сделать, если решить несколько несложных вопросов. В частности, надо бесплатно выделять людям земельные участки для постройки собственного дома. Имея столько свободных земель, продавать своим же гражданам земельные участки, по крайней мере, неразумно. И еще надо подвести к бесплатно выделенным участкам за счет государства дорогу, дать электроэнергию и воду. Компенсировать некоторым категориям граждан часть стоимости основных строительных материалов местного производства за счет бюджета. Уверен, что только так можно решить жилищную проблему. Надо дать людям ресурсы и предоставить возможности для того, чтобы каждый мог реализовать свое – гарантированное Конституцией – право на жилище.

Расширение жилищного вопроса даст толчок к ускоренному развитию не только строительства, как важнейшей отрасли экономики республики, но и к созданию новых предприятий стройиндустрии, промышленности строительных материалов, транспорта. Будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест, что сформирует дополнительную налогооблагаемую базу.

Вот эти два направления (возрождение села и решение жилищной проблемы) я хотел бы предложить Правительству РТ в качества основных приоритетов Стратегии развития республики до 2030 года. На мой взгляд, эти приоритеты соответствуют интересам жителей республики и дают надежду для решения проблем бедности и жилья. Кроме того, мы сохраним природу от дальнейшего разграбления и разрушения, что очень важно для наших потомков.

Однако у меня есть большие сомнения в том, что эти предложения будут приняты нашим Правительством. Маловероятно, что они откажутся от Стратегии масштабной распродажи природных ресурсов республики и пойдут против воли крупных отечественных и иностранных компаний, продавливающих строительство железной дороги для вывоза природных ресурсов за пределы республики. Возможно, предложенная чиновниками Стратегия, предусматривающая дальнейшее расширение распродажи национального богатства республики, будет принята и одобрена парламентом. После этого объявят тендерные торги и распродадут новые месторождения золота, цветных металлов и т.д. И это станет точкой невозврата к другим альтернативным направлениям экономического развития республики, республика пойдет по пути масштабного разрушения природной среды обитания людей и животного мира, разрушения традиционных форм хозяйствования, что создает реальную угрозу существованию малочисленного этноса.

Конечно, при развитом гражданском обществе через общественность можно было бы повлиять на принятие властями тех или иных решений. Но, к сожалению, при сегодняшней пассивности, безразличии большинства населения ко всему, что происходит вокруг нас, наши власти смогут принять любые решения, даже, если они противоречат интересам нынешнего населения и будущих поколений.

Тем не менее, мне только остается надеяться, что найдутся люди, которые болеют за свою республику, за будущее своих детей и которые могут высказать свое мнение по обсуждаемому проекту Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года.

Валерий Салчак,

ветеран труда.