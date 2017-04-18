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[18-04-2017]
В Туве завели дело о хищениях при строительстве жилья для сирот
Проверка Кызыльской прокуратуры обнаружила пропажу средств, выделенных на строительство жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Недостача составила 57 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.
Средства на обеспечение жильем детей-сирот были выделены в рамках республиканской целевой программы на 2014 - 2016 годы. Проверка показала, что деньги были перечислены на счета тувинского государственного казенного учреждения "Госстройзаказ", которое заключило с ООО "Стройконсалтинг" контракт на приобретение 51 квартиры в Кызыле. Передать их заказчику должны были до 25 декабря 2016 года.
Согласно документам, все квартиры площадью 33 квадратных метра "Госстройзаказ" у застройщика принял, отметив, что никаких претензий к их состоянию не имеет. После этого строительной организации оплатили контракт в полном объеме - 57,1 миллиона рублей.
- Однако, как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения не построены. Так, жилой дом 90а по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90б заложен фундамент, строительство дома 90в не начато, - рассказали в прокуратуре республики.
Итоги прокурорской проверки стали основание для возбуждения СУ СК по Туве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").
БИЗНЕС ПО РУССКИ: ЭТОЖЕ НАДО ЗАПЛАТИТЬ 16 ЯРДОВ БАКСОВ ,ЧТОБЫ УБИТЬ КОМПАНИЮ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА НА СУММУ 57 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ! Зияд Манасир основал СГК в 1996 году, до недавнего времени компания была основным подрядчиком инфраструктурных строек "Газпрома" и крупнейшим игроком в отрасли (выручку группы за 2013 году бизнесмен оценивал в сумму около 310 млрд руб., в 2012 году она составила 388 млрд руб.). Но с СГК в последние годы стали активно конкурировать "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга (выручка в 2012 году — 324,7 млрд руб.) и подконтрольный Геннадию Тимченко "Стройтрансгаз" (41,4 млрд руб.). А после возникновения трений с "Газпромом" по срокам оплаты работ в 2013 году СГК стал диверсифицировать работы: строить дороги, здания, метро. Во время проведения тендера на строительство участка ЦКАД в апреле 2014 года СГК оценил сумму заключенных за последние пять лет контрактов на строительство дорог первой категории в 88,62 млрд руб., а сумму активов на балансе — в 65,97 млрд руб.
В декабре 2013 года Руслан Байсаров приобрел 30% СГК, чтобы контролировать ход работ по строительству железнодорожной ветки Элегест--Кызыл--Курагино от Элегестского угольного месторождения в Туве (запасы — 1 млрд тонн), которое будет разрабатывать его Тувинская энергетическая промышленная корпорация. Зачем господину Байсарову контроль в СГК, он сам вчера уточнять не стал. Зияд Манасир сказал "Ъ", что вышел из компании, так как "устал работать круглые сутки" и получил "хорошее предложение по цене". Структуру и сумму сделки стороны не раскрывают, источник "Ъ", знакомый с ее условиями, говорит, что сумма составила около $5 млрд (в декабре 2013 года собеседники "Ъ" говорили, что СГК оценивался в $16 млрд). Зияд Манасир не стал говорить, куда он может вложить средства, но пообещал, что "это будет неожиданный выбор".... [Читать дальше]