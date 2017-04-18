В Туве завели дело о хищениях при строительстве жилья для сирот

Проверка Кызыльской прокуратуры обнаружила пропажу средств, выделенных на строительство жилья для детей, оставшихся без попечения родителей. Недостача составила 57 миллионов рублей. Об этом сообщила прокуратура Республики Тыва.

Средства на обеспечение жильем детей-сирот были выделены в рамках республиканской целевой программы на 2014 - 2016 годы. Проверка показала, что деньги были перечислены на счета тувинского государственного казенного учреждения "Госстройзаказ", которое заключило с ООО "Стройконсалтинг" контракт на приобретение 51 квартиры в Кызыле. Передать их заказчику должны были до 25 декабря 2016 года.

Согласно документам, все квартиры площадью 33 квадратных метра "Госстройзаказ" у застройщика принял, отметив, что никаких претензий к их состоянию не имеет. После этого строительной организации оплатили контракт в полном объеме - 57,1 миллиона рублей.

- Однако, как установила прокурорская проверка, названные в акте жилые помещения не построены. Так, жилой дом 90а по улице Каа-Хем построен до окон первого этажа, под дом 90б заложен фундамент, строительство дома 90в не начато, - рассказали в прокуратуре республики.

Итоги прокурорской проверки стали основание для возбуждения СУ СК по Туве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

«Российская газета»

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