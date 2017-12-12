Почему чиновники не помогают в оформлении документов на жильё?

Можно вам задать такой вопрос. У нас в Туве выяснилось, что в Минстрое Тувы идёт сбор документов на строительство и предоставление жилья многодетным и малообеспеченным семьям, у которых прожиточный минимум или МРОТ ниже среднего, а СМИ Тувы про это скрывали. Почему так получается, что несмотря на огромную, массовую нехватку жилых объектов для жителей Республики, в том числе для сирот и переселенцев, которая тянется лет 30, ещё и скрывают о таких возможностях подачи документов?

С виду кажется, что Минстрой Тувы создан для оказания помощи социально неблагополучным гражданам Тувы, в реале оказывается совсем не так.

Поначалу, недавно в Новостях Тувы ВК вышел блог от одной девушки, о том что в Минстрое принимают документы со 2-го по 27 октября этого года, хотя информация и в СМИ Тувы, и в интернете, нигде не была официально представлена. По словам многих простых жителей Тувы в комментариях можно легко узнать, что документы принимают с требованиями, по которым бедные вообще не смогут подать такие документы, кроме как через связи и взятки.

Да вообще там, видимо, идёт сбор фиктивной документации, лишь бы дать дома родным и близким тех же кожуунных представителей Тувы, их председателей и заместителей. Имеющая приличный доход семья с двумя детьми получает ещё и такую поддержку в размере 800 000 рублей, тогда как семья с пятью детьми, живущая только на пособии, не сможет сдать (или не принимают) документы в этот Минстрой.

А сельчане про такую информацию даже не знают. Только лишь редко от кого-то смогут услышать, а сельские заместители тех сёл нарочно скрывают. А отдалённые кожууны про такое остаются вовсе неинформированными, поэтому коррупционеры всегда используют в свою пользу.

Я от такой вот фальши нашего Управления могу делать вывод, что это одна из причин крайней социальной неблагополучности многих семей Тувы, выезда из республики коренных жителей и роста туберкулёза в нашем регионе. Можно с уверенностью сказать, что количество таких социально неблагополучных семей в Туве год за годом увеличивается в геометрической прогрессии, а решений нет и нет.

Обратите внимание. Уже подошла зима, а такая информация лишь чудом выползла из дна поздней осенью. А в преддверии зимы, из-за погодных условий, многие строительные объекты всё равно приостановят свои работы до весны. Значит, придётся всё это дальше терпеть. А как только весна наступит, строительным предприятиям приходят новые планы, а прошлогодние уже остаются так и в документах. Вот так у нас в Туве и происходят вводы в эксплуатацию многих жилых объектов республики. Т.е. именно скрытие подобной информации приводит к таким печальным последствиям.

По поводу ответственных лиц в СМИ Тувы, таких как Тунёв, раньше были в ваших газетах разоблачения. Но этого было недостаточно. Нужно было довести это дело до конца, ДО ЛОГИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ. В итоге видите сами, какими темпами развивается коррупция Тувы.

Айдын Саая