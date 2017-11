Земельно-строительный тупик

Аноним (гость) 29-11-2017 15:28:38 #5 [com] Карлик послан за грехи тувинцев,это кара Божья. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 14:03:56 #4 [com] Ещё немного, и Щуровский окончательно развалит УФСБ. А ведь когда-то на самого Иргита дела заводили… А теперь всего боятся и сидят тихо. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 12:50:20 #3 [com] Купили не только его, но и, видимо, Щуровского. Он занимается тем, что разгоняет кадры ФСБ – видимо, по заказу Карлика. 0 Аноним (гость) 29-11-2017 12:16:42 #2 [com] Интересное дело – Ховалыг заварил всю эту криминальную кашу, а прокурор Боровков, судя по всему, к нему претензий не имеет. Его что, тоже купили? 0 Аноним (гость) 29-11-2017 11:39:00 #1 [com] Всё дело в том, что в нашей мэрии без взятки ни одного вопроса решить нельзя. Так поставлено дело. Ховалыга нужно гнать с мэрии в три шеи. 0