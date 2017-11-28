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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 47, 28 ноября / Земельно-строительный тупик
   
 
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№47, 28 ноября 2017 года.

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Сергей Конвиз

Земельно-строительный тупик

Пока правительство Тувы планирует, как организовать на территории Тувы экологическую катастрофу, я занялся проблемами строителей. Суть её такова: мэрия г.Кызыла с подачи, скорее всего, правительства РТ, организовала аферу, связанную со строительством жилья по программам переселения из ветхого и аварийного жилья и обеспечения квартирами детей-сирот.

Программы эти таковы, что для их реализации муниципальные власти должны были выбрать земельные участки под строительство жилья, за счёт городского бюджета подвести к ним инженерные сети – электроэнергию, тепло, водопровод и канализацию, затем выставить их на аукцион. Победители аукциона должны были за свой счёт построить жилые дома и опять на аукционе продать их муниципальным властям для последующего заселения.

Схема достаточно сложная для реализации нашими тупыми чиновниками. Но главная проблема заключалась в другом – не могут наши чиновники ничего отдавать на решение аукционной комиссии. Им надо иметь дело с конкретным застройщиком, с которым можно вести предметный разговор: кто, сколько даст на лапу. Отсюда и родилась преступная незаконная схема (по слухам, её автор – мэр Кызыла Ховалыг), по которой УКС правительства был превращён в генподрядчика. Это избавило мэрию от обязанности подготавливать и продавать земельные участки через аукцион. Мэрия г.Кызыла просто отдала деньги УКСу – а там уже чёрные братки должны были сделать своё чёрное дело. Так они обошли требования ФЗ-44.

Но теперь очевидно, что все договоры между УКСом и строительными компаниями будут признаны ничтожными, поскольку они были заключены в обход конкурентных процедур. А что дальше?

Основа строительства – земля. Без неё ничего законным образом не оформишь. И строители пошли в суд, чтобы тот заставил мэрию г.Кызыла и Минзем передать им в аренду земельные участки, на которых сейчас находятся объекты незавершённого строительства. Но суды, следуя пожеланиям коррумпированных властей, отказывают строителям в этом. Таким образом, перспектив для окончания строительства жилых домов по программам переселения и обеспечения детей-сирот нет. А стройки приговорены судом к долгострою.

Неужели такая тупиковая ситуация устраивает власти? Что на сей счёт думает прокурор Боровков? Намерен ли он вмешаться в этот коррупционно-строительный процесс? Пока чиновники таким образом выжимают из строителей взятки, страдают простые люди, для которых предназначены эти недостроенные дома.

До встречи.

Сергей Конвиз

(прочитано 355 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7023.html
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Аноним (гость) 29-11-2017 15:28:38   #5 [com]
Карлик послан за грехи тувинцев,это кара Божья.
 
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Аноним (гость) 29-11-2017 14:03:56   #4 [com]
Ещё немного, и Щуровский окончательно развалит УФСБ. А ведь когда-то на самого Иргита дела заводили… А теперь всего боятся и сидят тихо.
 
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Аноним (гость) 29-11-2017 12:50:20   #3 [com]
Купили не только его, но и, видимо, Щуровского. Он занимается тем, что разгоняет кадры ФСБ – видимо, по заказу Карлика.
 
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Аноним (гость) 29-11-2017 12:16:42   #2 [com]
Интересное дело – Ховалыг заварил всю эту криминальную кашу, а прокурор Боровков, судя по всему, к нему претензий не имеет. Его что, тоже купили?
 
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Аноним (гость) 29-11-2017 11:39:00   #1 [com]
Всё дело в том, что в нашей мэрии без взятки ни одного вопроса решить нельзя. Так поставлено дело. Ховалыга нужно гнать с мэрии в три шеи.
 
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Остальные материалы номера 47:
 
   
   
 
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