Белковский: Официальная Россия не хочет, чтобы её спортсмены поехали на Олимпиаду

По данным СМИ, российские телеканалы не будут транслировать зимнюю Олимпиаду 2018 года, если российскую сборную не допустят к соревнованиям, но «по слухам», уже сейчас «даже не готовятся» к трансляции. Об этом рассказал Станислав Белковский в эфире канала «Собчак против всех» на YouTube.

«Есть впечатление, что российский спортивный официоз и не хочет нашего участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Потому что в условиях кризиса государственной программы по поддержке допинга, в ситуации, когда российские спортсмены и окружающий их «орден моченосцев», то есть спортивных функционеров и приравненных к ним функционеров КГБ/ФСБ России, занимающихся подменой настоящей мочи на чистую, сданную заранее, будут находиться под утроенным контролем», – пояснил он.

Политолог отметил, что это может негативно повлиять на выступление российских спортсменов.

«Результаты могут оказаться столь же плачевными, как в Ванкувере в 2010 году, или даже еще хуже. Перед выборами президента, которые произойдут буквально вскоре после завершения Олимпийских игр, это Владимиру Путину и системе власти в целом совершенно не надо. Поэтому Россия, кажется, сознательно идет на срыв участия россиян. Официальная Россия не хочет, чтобы ее спортсмены туда поехали. Просто она боится об этом сказать», – подытожил Белковский.

Допинговый скандал вокруг российского спорта начался в ноябре 2015 года, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) опубликовало доклад, в котором обвинило РФ в государственной поддержке допинга. В отчете отмечалось, что российские спецслужбы покрывали системное применение допинга российскими спортсменами, допускали «прямое запугивание и вмешательство» в работу аккредитованной ВАДА антидопинговой лаборатории в Москве.

Независимая комиссия канадского профессора Ричарда Макларена в 2016 году привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

16 стран – членов Института национальных антидопинговых организаций 14 сентября призвали Международный олимпийский комитет отстранить делегацию России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. К концу сентября таких стран стало 37.

16 ноября совет ВАДА отказался восстановить Российское антидопинговое агентство в правах, поскольку российская сторона не признала выводов комиссии Макларена и не предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, которые опечатаны в московской лаборатории.

МОК объявит решение о допуске сборной России к участию в зимней Олимпиаде 2018 года 5 декабря на специальной пресс-конференции.