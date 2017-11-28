    Перекрёсток мнений

Аноним, 22-11-2017 #2[ru]

Господа прокуроры! Проверьте пожалуйста деятельность Сарыглар Аяса, директора Агентства ГО и ЧС Республики Тыва. Жалко человека. Подставляют его. Братья Кары-оола доят его, а бюджет агентства сделали своей кормушкой. Аяс Алексеевич – не плохой человек, просто боимся, что крайним станет именно он.

Аноним, 22-11-2017 #3[ru]

какая ерунда, в Каа-Хемском районе машины разных марок присваиваются со времен Долгара С.К., который при увольнении просто подарил себе УАЗ. Новенький, а далее пошло поехало, и это по всей Туве!

Аноним, 22-11-2017 #4[ru]

Совершенно верно. В одной Тодже сколько машин присвоили, и разбили по пьянке руководители района? Не сосчитать. Сейчас автобус «УРАЛ» украли. Правда, уголовное дело возбудили, но это – исключение. Всю Тоджу безнаказанно разворовали.

Аноним, 22-11-2017 #5[com]

Странно, что и следователь СКР по РТ, и дознаватель УФСБ по РТ в курсе «художеств» Бичелдея, а дело – не возбудили. Это же сокрытие преступления! И что на это скажет прокурор Боровков?

Аноним, 22-11-2017 #8[com]

Уже давно писали, что Бича берёт взятки со строителей стройматериалами на свой дом на Правом берегу. И что, движения никакого?

Аноним, 22-11-2017 #9[ru]

Почему судью не привлекли к уголовной ответственности за приговор Бичелдею – судья лично прямо и косвенно заинтересована!

Аноним, 23-11-2017 #14[ru]

Аноним #13 полностью прав. Риск правильно его добивает, его место – на нарах. Страшно думать, что бы он натворил, став президентом. Но он все равно добился своего, став самым главным советником Кара-оола. Поэтому КШВ нужно избавиться от Бичелдея, иначе он до конца высосет его энергию – как вампир. За счет этого Бичелдей все время жил и живет. Страшный человек.

Аноним, 23-11-2017 #15[ru]

Ульяна Павловна со своим законным мужем натворили делов. И теперь каждый день бегает в адвокатскую контору по ул. Кочетова. Самому фигуранту уголовных дел Бичелдею некогда. Он же ДИРЕКТОР. Руководит коллективом национального музея. Что знаково, машину купленную на ворованные деньги паркуют прямо возле долгостроя Научного ТИГИ. Разобрали исторический объект, отмыли деньги. Стоит здание в центре города, демонстрирует бесхозность и алчность руководителей Тувы. Уверен: возьмутся чекисты и за данное преступление. Дело за малым. Бичелдею не миновать тюрьмы. Нары плачут по нему. От 7 лет.

Аноним, 23-11-2017 #16[ru]

Конкретно Бичелдею предъявить нечего. Ну, разобрали здание ТИГИ, а где преступление? Если машина ворованная, давно бы отобрали. Что ему инкриминировать?

Аноним, 23-11-2017 #17[ru]

Машина со стоимостью 4 миллиона рублей куплена на ворованные у детей деньги. Министр образования ворует деньги у детей! Не я придумал, а судом Российской Федерации определён. Не понятно тебе, дружок?

Аноним, 24-11-2017 #20[ru]

Вот и очередная рабочая неделя прошла, совершенно не заметно для многих жителей Тувы. Правительство и парламент республики, для народа ничего нового и хорошего не объявили. Всё как обычно. В понедельник планово провели аппаратное совещание. Во вторник, важное событие недели, заседание Правительства. Кара-оол, чтоб без него не расслабились члены его команды, регулярно стал заслушивать их по видео с Москвы. В среду весь Белодомовский бомонд, втихаря, шарахаясь друг друга, читают газету Риск. В четверг – День разбора полётов. Герои статей Пчелкина и ОВТ ищут информаторов, предателей среди близкого окружения. В пятницу с обеда начинают кучковаться по интересам. Чаёвничают. Особо крупные чины могут себе позволить и коньячок налить. Успокаивают нервишки. Благо Шэф теперь постоянно находится не в республике. Их не волнуют вопросы задержек зарплаты учителей, врачей. Цена ГСМ на АЗС. УГОЛЬ, торгующийся мешками. Пожары, автокатастрофы, убийства... Главное – у них всё хорошо. Высокие зарплаты, Служебный транспорт, возможность получения взятки...

Аноним, 25-11-2017 #22[ru]

Шолбан Валерьевич, оставьте после себя какой-нибудь след в родной Туве... Постройте Центр развития для детей. Спортивный комплекс, где дети могли бы играть в баскетбол, волейбол, теннис... (а то посмотришь – одни торговые центры, рестораны). Нет, не за деньги республики, а за свои кровные деньги – думаем, у вас их достаточно. Было бы здорово, чтоб дети после школы бежали на кружки, как раньше был Дом пионеров, (вы это советское время захватили, бегали играть в школу после занятий играть в баскетбол) вот вам и места для подработки учителей, а то у них зарплаты небольшие. Раньше богатые люди строили больницы, школы, театры, Ну, а потом поколения Тувинской республики скажут Спасибо ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧУ...

Аноним, 25-11-2017 #24[ru]

...Значит для подключения электричества домов простых тувинцев денег нет, а для ремонта самолета для перевозки вип персон на отдых выделяют из бюджета нищей республики 25 млн. руб.? Чертов лицемер. Сколько раз он так поступал: говорил что в бюджете нет денег для учителей в канун нового года и выдал по 2 тыс. руб., а сам в это время покупал автомобили тойота камри для чиновников...

Аноним, 25-11-2017 #25[ru]

Продолжу тему «Пилатусов». Прошу и прокуратуру внимательно отнестись к данной теме. Обратите внимание на регистрационный номер самолета RA-01506. Если ввести его на flightradar24.com, мы можем увидеть его полётную историю и фото ... Обратите внимание на покраску. В 2014 году Тувинские авиалинии провели тендер на их покраску на 4 миллиона рублей ... Наши «Пилатусы» буквально на днях совершал полеты над Европой. Также видим, что в апреле летали в Братислав, в мае – Женева. Простым поиском мы находим второй самолет с подобной раскраской, и узнаем что его номер RA-01501 ... И на джетрадаре хорошо видна его активность, мы видим в апреле полеты Братиславу, Женеву и Ригу ... Пилатусы летают по России и Европе, перевозят вип-персон, значит, коммерчески выгодно. Только вот вопрос: ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН? СДАЮТ В АРЕНДУ САМОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ВИП-ПЕРСОН, НО РЕМОНТИРУЮТ ИХ ЗА СЧЕТ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ...

Аноним, 22-11-2017 #1[ru]

...«Если министр или глава администрации не ответил на звонок в течение 20 минут, это равносильно тому, что его в этот день не было на рабочем месте. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», – предупредил Шолбан Кара-оол? Оо – это напоминает сталинские времена, где наркомы тоже 24 часа в сутки должны были отвечать на телефонные звонки из Москвы, которая может в любое время позвонить, поэтому при каждом наркоме был специальный телефон. Правда, тогда звонили по делу. А сейчас только чтобы уточнить цифры для отчета, сдаваемого, как всегда, аврально.

Аноним, 22-11-2017 #2[ru]

Китайцы пообещали... ха-ха-ха! Вы кому это лепите. Китайцы уже МЧС купли, а вы про очистные. Суд Тоджи оштрафовал китайцев на 80 тыс.!!! Это не суд, а продажная девка.

Аноним, 22-11-2017 #3[ru]

Это не Кара-оол виноват. Это Москва регулирует. Там устанавливают, кто сколько будет платить. Оставьте в покое Кара-оола!

Аноним, 22-11-2017 #4[com]

А Карлик нам тогда зачем, если всё решают в Москве? Долой Карлика!

Аноним, 22-11-2017 #1[ru]

Развитие возможно, если думать о развитии в Туве, если повысить ответственность всех чиновников на местах! А если судьи за кражу миллионов из бюджета дают Бичелдею условно, а пацану нищему за кражу мобильника два года «строгача», для «галочки» в отчете, то так и будем жить – с тувинскими зажравшими судьями!

Аноним, 22-11-2017 #2[ru]

По данным СМИ Китай пользуется недрами африканской страны Зимбабве, а взамен дает ширпотреб – тряпки. У нас тоже работают в Тодже китайцы, вывозят наши недра, у нас самих-то мозгов нет, а мы пользуемся тем, что торгуют киргизы – китайским ширпотребом! Может, министра экономики отправить жить в отдаленный район – мозги поиметь и посмотреть на ее тувинское развитие!

Аноним, 22-11-2017 #3[com]

Интересно, там что, Брокерт, вообще ничего понять не может? Почему у него цифры разные?

Аноним, 22-11-2017 #5[com]

Брокерт – не экономист, и никогда им не был. Ничего в этом он не соображает. Поэтому Карлик его и посадил на экономику. По образованию он – строитель. Правда, сроду ничего не строил. И вообще – бездельник!

Аноним, 22-11-2017 #6[ru]

На место Брокерта надо поставить Салчака – от него толк точно будет.

Аноним, 22-11-2017 #7[com]

Кара-оол никогда В.Б. Салчака никуда не поставит – он смертельно боится его. Когда тот руководил Счётной палатой, они всё время были в страхе – Салчак всё найдёт и куда надо отпишет!

Аноним, 22-11-2017 #10[ru]

КШВ до Салчака, как до космоса или еще дальше. Хотя в воровстве и вранье нет нашему кшв равных.

Аноним, 24-11-2017 #12[ru]

Интересно, а эту программу развития кто-нибудь кроме Салчака, составителей и наборщиков читал? Бумаготворчество ради бумаготворчества. Из года в год одно и то же. Странно, что дирижабли в программу не попали...

Аноним, 25-11-2017 #14[ru]

За 10 лет правления черных братков кроме памятников ничего нет в Туве. Полная разруха и нищета, безработица, прокурня нихрена не делает, в суде надо постоянно добиваться элементарных прав, федеральные и другие органы сидят в своих теплых кабинетах и непонятно что делают, кидают друг другу бумажки, Карлик сейчас опять с протянутой рукой в Москве деньги выбивает – почему до народа деньги не доходят!

Аноним, 22-11-2017 #3[ru]

Ни один пункт не соответствует к действительности, статья заказная!

Аноним, 22-11-2017 #4[ru]

Это не статья. Это письмо конкретного человека, бабушки внука – полного сироты, между прочим. А кто там про низкопробную газету пишет, то зачем он читает эту газету? Просто поражаюсь!

Аноним, 22-11-2017 #6[com]

Нужно обратиться в военную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребёнка в РФ. Пришлют проверки и поддадут им как следует! Нужно разогнать этот гнилой коллектив, который Киселёв набрал по указке Карлика.

Аноним, 22-11-2017 #8[com]

Пацана жалко – затравили парня.

Аноним, 22-11-2017 #12[ru]

А куда смотрит Шойгу? Это же его заведение. Пусть приедет и посмотрит, что там творится!

Аноним, 22-11-2017 #2[com]

В этом Минземе один мошенник сменяет другого. Этот Ондар в ИК воровал голоса, а теперь будет воровать землю. Негодяй!

Аноним, 22-11-2017 #3[com]

В этом Минземе без взятки или блата невозможно получить землю даже по решению суда. И куда смотрит прокурор?

Аноним, 22-11-2017 #4[com]

Все они, и министр, и прокурор – одним миром мазаны – ходят под Карликом. Как он скажет, так и делают. Их все пора на свалку или в тюрьму.

Аноним, 22-11-2017 #1[ru]

Когда смотришь на Кызыл – одна сплошная барахолка, как двадцать пять лет назад, везде одни магазины, но кроме судей и прокуроров никто не может там отовариваться из-за накрученных цен! Также узбекские столовешки с просроченной едой, ничего не изменилось, строят то типа супермаркеты, то типа магазины – и все! Покупай – не хочу, не могу!

Аноним, 22-11-2017 #2[ru]

Не зря его зовут Карапузо, любит в ресторанах жрать от пуза.

Аноним, 24-11-2017 #2[ru]

После встречи Путина с Мугабе ходил анекдот, что «Путин принял Россию с G8, а оставит с пятью неграми-канибалами»... Похоже, до конца правления Путина и негров не останется.

Аноним, 22-11-2017 #1[ru]

Я все свои права доказываю через суд – так как куда не плюнь, попадешь в чиновника ни хрена не делающего, ни хрена не понимающего и которому на все наплевать…

Аноним, 22-11-2017 #2[ru]

Параноидальные наклонности карликов очень дорого обходятся бюджету. Он заставляет своих подданных следить за неугодными, даже фсбэшники бегают за пенсионерками! Лучше фабрики и заводы построй на агентурные деньги, чем своих гавриков джипами обеспечивать.

Аноним, 22-11-2017 #5[com]

Карлик хочет лично руководить ВСЕМИ ЧИНОВНИКАМИ РЕСПУБЛИКИ – до последнего арбана. И как он ими будет руководить, если он сам ни хрена не понимает?

Аноним, 22-11-2017 #7[ru]

Ни хрена не будут его снимать. Шойгу отх***ит в очередной раз и всё! Бланш под глаз вместо нар.

Аноним, 23-11-2017 #21[ru]

Покажите реальные дела Правительства Тувы, особенно среди нищих, подростков и стариков в деревнях Тувы! Хоть одно покажите! Главы районов целыми днями катаются на джипах в Кызыле, Уюсову достался коммунальный мост, рады за него, ребята из Тувы будут там работать или нет? Дебилку Каратаеву давно надо в самую нищую деревню на ПМЖ отправить!

Аноним, 23-11-2017 #26[ru]

Аноним 20, вы правы. Карлик уже 10 лет народ дерьмом кормит.