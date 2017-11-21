Минземимущество занимается изготовлением фальшивых документов?

Уважаемая редакция!

Я, Иргит С.К. и директор ООО «Печатник» – арендатор помещения в здании по адресу: г.Кызыл, ул. Красноармейская 100, «Дом Печати», цокольный этаж. Право аренды я выиграла на публичных торгах, согласно Федерального закона N135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции». Арендодателем являлось ГБУ Хозяйственное управление РТ.

Но потом Агентство ГО и ЧС РТ заключило с Минземимуществом РТ договор аренды на эти же площади, а затем обратилось в суд с истребованием нежилых помещений, арендуемых ООО «Печатник».

При разбирательстве в суде Агентство ГО и ЧС РТ представило в качестве доказательства фальшивый документ, согласно которому якобы было передано спорное помещение. На основании этого документа Арбитражный суд Республики Тыва вынес решение о выселении ООО «Печатник». Я узнала об этом уже после того, как дело поступило в кассационную инстанцию. Кто изготовил эту фальшивку – мне неизвестно. Может, Агентство ГО и ЧС РТ, может – Минземимущество. Скорее всего, именно в Минземе – там, насколько мне известно, изготовление фальшивок поставлено на поток.

Уважаемая редакция! Прошу опубликовать мое письмо, чтобы все, кто имеет отношения с Минземимуществом РТ, знали, что, если дело дойдёт до суда, то чиновники Минзема по указанию начальства могут изготовить любую фальшивку и предоставить ее в суд. Будьте внимательны!

Прилагаю заверенные судом копии распоряжений с одним и тем же номером и датой, но разного содержания.

ООО «Печатник»