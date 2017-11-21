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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 46, 21 ноября / Минземимущество занимается изготовлением фальшивых документов?
   
 
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№46, 21 ноября 2017 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Минземимущество занимается изготовлением фальшивых документов?

Уважаемая редакция!

Я, Иргит С.К. и директор ООО «Печатник» – арендатор помещения в здании по адресу: г.Кызыл, ул. Красноармейская 100, «Дом Печати», цокольный этаж. Право аренды я выиграла на публичных торгах, согласно Федерального закона N135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции». Арендодателем являлось ГБУ Хозяйственное управление РТ.

Но потом Агентство ГО и ЧС РТ заключило с Минземимуществом РТ договор аренды на эти же площади, а затем обратилось в суд с истребованием нежилых помещений, арендуемых ООО «Печатник».

При разбирательстве в суде Агентство ГО и ЧС РТ представило в качестве доказательства фальшивый документ, согласно которому якобы было передано спорное помещение. На основании этого документа Арбитражный суд Республики Тыва вынес решение о выселении ООО «Печатник». Я узнала об этом уже после того, как дело поступило в кассационную инстанцию. Кто изготовил эту фальшивку – мне неизвестно. Может, Агентство ГО и ЧС РТ, может – Минземимущество. Скорее всего, именно в Минземе – там, насколько мне известно, изготовление фальшивок поставлено на поток.

Уважаемая редакция! Прошу опубликовать мое письмо, чтобы все, кто имеет отношения с Минземимуществом РТ, знали, что, если дело дойдёт до суда, то чиновники Минзема по указанию начальства могут изготовить любую фальшивку и предоставить ее в суд. Будьте внимательны!

Прилагаю заверенные судом копии распоряжений с одним и тем же номером и датой, но разного содержания.

Прилагаю заверенные судом копии распоряжений с одним и тем же номером и датой, но разного содержания.
Прилагаю заверенные судом копии распоряжений с одним и тем же номером и датой, но разного содержания.

ООО «Печатник»

(прочитано 281 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7011.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 4) >>
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Аноним (гость) 22-11-2017 13:27:09   #4 [com]
Все они, и министр, и прокурор – одним миром мазаны – ходят под Карликом. Как он скажет, так и делают. Их все пора на свалку или в тюрьму.
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 12:21:28   #3 [com]
В этом Минземе без взятки или блата невозможно получить землю даже по решению суда. И куда смотрит прокурор?
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 11:36:59   #2 [com]
В этом Минземе один мошенник сменяет другого. Этот Ондар в ИК воровал голоса, а теперь будет воровать землю. Негодяй!
 
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Аноним (гость) 22-11-2017 10:20:30   #1 [ru]
Взять бы и закопать всех чиновников минзема.
 
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Я понял, что много работаю, когда меня дежурные начали по смене передавать.

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