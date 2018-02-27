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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 8, 27 февраля / Что делать с зарвавшимися чиновниками?
   
 
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№8, 27 февраля 2018 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Что делать с зарвавшимися чиновниками?

О коррупции в органах власти говорят много. Только от этого ничего не меняется в лучшую сторону. Самым типичным примером тувинской коррупции может служить практика разрешения земельных проблем граждан. Чтобы всем было понятно, приведу один пример личного опыта общения с людьми из команды Шолбана Кара-оола.

Моя жена является владельцем помещений в здании СТО по ул. Интернациональной в г.Кызыле. По закону она имеет право на получение в долгосрочную аренду или собственность земельный участок, прилегающий к этому зданию. Мэрия и Минзем не решают этого вопроса уже 11 год. Пришлось обратиться в суд. Мэрия пришла и принесла бумажку, согласно которой указанный земельный участок находится в ведении Минзема. Суд привлёк к участию в деле в качестве соответчика Минзем. Однако представитель Минзема в суде так и не появился. Суд вынес решение об обязывании Минзем заключить соответствующий договор. Решение вступило в законную силу в октябре 2017 года. Однако не исполнено до сих пор.

Пришлось обратиться в прокуратуру с заявлением о привлечении министра Ондара к уголовной ответственности за злостное неисполнение решения суда. И тут случилось чудо. Новый прокурор Боровков дал соответствующее распоряжение своему первому заместителю Санчаю, и прокурорская машина закрутилась. Я было обрадовался. Даже если земли не будет, может, министра Ондара посадят? Но вы знаете, не случилось. Оказалось, что мэр Кызыла Ховалыг обманул всех, в том числе и суд. Когда стали разбираться, оказалось, что хитро-мудрый мэр, дабы не отдавать землю, расформировал земельный участок, превратив его в два участка – под зданием и рядом с ним. Первый получил кадастровый номер, заканчивающийся на цифру 26, а прилегающий – на цифру 27. При этом путём каких-то махинаций первый участок оказался в ведении Минзема, а второй остался у мэрии. Вот и выходит, что тот участок, что нам нужен, находится не у Минзема, в отношении которого имеется решение суда, а у мэрии, которой суд поверил и освободил от ответственности. И теперь всё нужно начинать сначала.

Я это к чему? Наш замечательный мэр Кызыла Ховалыг никак не научится мести улицы, ввинчивать лампочки в фонари и делать другие простые, но полезные для общества вещи. А вот по части мошенничества он, судя по всему, – большой мастак. Так навести тень на плетень и ещё обмануть прокуратуру, суд, Минземимущество и граждан нужно уметь. Этому нужно не только учиться, но и долго набивать на этом руку. Судя по всему, мэр Кызыла Ховалыг по этой части превзошёл всех.

В прокуратуре задумались, что в этой ситуации делать. С одной стороны, они не могут не выполнить распоряжения прокурора Боровкова, а с другой – эти министры и мэры, принятые на службу Кара-оолом, стоят стеной. Я, к примеру, спросил бы министра Ондара, как они выделили землю в центре города на ул. Красных партизан проходимцу из Красноярска, уголовное дело по обвинению в мошенничестве сейчас рассматривается в Кызылском городском суде? Кто взял взятку: министр, мэр, сам Глава? Как можно выделять землю неизвестно кому в центре, неизвестно на каком основании и одновременно не выделять тому, у кого не только бесспорное право, но и вступившее в законную силу решение суда?

Кто завёл в Туве такие порядки? Верите-нет, но при Ооржаке такого наглого обворовывания населения не было. Сейчас в прокуратуре, кажется, нашли ключ к разрешению проблемы – будут дисквалифицировать бюрократов за неисполнение ими своих обязанностей. А для них потерять место кормления – хуже смерти. Преждевременно радоваться не будем. Посмотрим, как развернётся Боровков. Или и на него накинут узду?

До встречи.

Сергей Конвиз

(прочитано 462 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7181.html
+4

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >>
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Аноним (гость) 28-02-2018 12:26:44   #1 [ru]
Земля - это последнее, чем осталось торговать чиновникам. За каждый клочок они перегрызут горло любому, и тем более Конвизу.
 
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