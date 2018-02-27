Дебаты бессмысленные и беспощадные

Элла Александровна Памфилова поблагодарила федеральные телеканалы за то, как они все ладно устроили с дебатами. Заслуга начальников российского телевизора по мнению главы ЦИК в том, что они «нашли взаимопонимание» и создали «максимально благоприятный график дебатов». В телевизоре дебаты пройдут на пяти каналах: Первом, России-1, России-24 и ТВЦ. На радио площадкой для дебатов будет Радио России, Маяк и Вести ФМ.

Есть несколько обстоятельств, которые не позволяют считать мероприятие, намеченное на 18.03.2018, выборами президента России. То, что будет проходить с 28 февраля по 15 марта на площадках восьми федеральных СМИ, назвать дебатами можно только в насмешку. Человек, про которого все знают, что он как был в России главным начальником, так и останется им после этого мероприятия, в дебатах участвовать не будет. Эта традиция, которую ввел Борис Ельцин, уже лишает дебаты большей части смысла.

Оставшиеся семеро кандидатов должны будут выстроиться в ряд и всякий раз подавать голос по команде ведущего. При такой конструкции главной фигурой дебатов становится именно ведущий. Это так же неизбежно, как то, что в условиях дефицита главной становится продавщица советского магазина, которая с полным правом смотрит на покупателей свысока и орет им: «Вас много, а я одна!».

Главный государственный телеканал Россия-1 ради таких пустяков как выборы президента страны не стал ломать свою сетку вещания, и будет проводить дебаты в рамках программы Владимира Соловьева «Вечер». Тут прекрасно все. «Вечер» – это авторская программа Владимира Соловьева. Он в ней хозяин, что он однажды прямым текстом заявил, когда один из участников пожаловался, что другие его перебивают и тратят его время. «В этой передаче все время – мое!» – торжественно объявил Соловьев, после чего ехидный лидер ЛДПР вполне справедливо заметил, что теперь участники этого ток-шоу должны называть Соловьева «хозяином».

Соловьев – манипулятор и кукловод и трудно представить себе большего унижения для людей, которые называют себя «кандидатами в президенты», чем участие в этом кукольном театре Соловьева в качестве кукол.

Ведущие дебатов на других каналах, возможно, менее одиозны, в том числе в силу меньшей известности, но их тенденциозность предопределена самим фактом их работы на федеральных телеканалах и радио. На России-24 дебаты будет вести Дмитрий Шугорев. Он вел дебаты во время предыдущих выборов и запомнился своей избирательной памятью. Это случилось, когда один из кандидатов напомнил телезрителям знаменитую шутку Путина, который во время прямой линии 17.04.2014 в ответ на вопрос сельского жителя Хабаровского края ответил: «А зачем вам машина-то, я не понимаю? Ну, если нет дорог, зачем машина? Где вы ездите?». Сообразительный ведущий дебатов Дмитрий Шугорев немедленно включил амнезию и заявил, что не помнит такого, хотя он находился в зале во время этой прямой линии.

Сама идея не придумывать специальный формат для дебатов, а использовать имеющиеся программы, мне представляется весьма богатой и перспективной. Возможно, если выборы в России не отомрут, есть смысл проводить дебаты между кандидатами в президенты в рамках программы КВН, или «Вечерний Ургант». А ведь есть еще «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» с Петросяном, «Жить здорОво» с Еленой Малышевой, «Спокойной ночи, малыши», наконец...

Как и многое другое, политические дебаты постсоветская Россия подсмотрела у Запада. В США теледебаты между кандидатами в президенты с 1960 года стали де-факто обязательным атрибутом президентской гонки и в ряде случаев именно на них решалась судьба выборов. Так, по мнению экспертов, было в 1960 году, когда за президентский пост боролись Никсон и Кеннеди. Роль теледебатов, видимо, была решающей и в победе Рональда Рейгана, которому в умении вести себя перед телекамерой помог его актерский опыт...

В последние годы стало общим местом сравнивать происходящее в России с карго-культом, имея в виду религию «самолетопоклонников», распространенную среди жителей Меланезии, которые строят самолеты и прочие атрибуты западной цивилизации из соломы, в надежде, что таким образом получат западное товарное изобилие. На мой взгляд, намного более адекватный образ того, что происходит в России, придумал якутский скульптор Михаил Боппосов, который лепит свои скульптуры из навоза. Скульптуры получаются большими и на морозе стоят долго. Да и материал в нашей стране вряд ли будет дефицитным... Сравнивая Эллу Памфилову и Михаила Боппосова нельзя не отметить честность якутского скульптора. Он, в отличие от Эллы Александровны, по крайней мере не скрывает, что лепит свои произведения из говна...

Игорь Яковенко