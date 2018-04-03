Почему следствие застопорилось?

Я извиняюсь, что опять поднимаю вопрос о выборных фальсификациях. Может, кому-то уже поднадоело. Но, поймите, гласность – это наша единственная защита, чтобы не заволокитили дело, чтобы не обвинили нас самих за наше стремление установить истину и восстановить порядок.

Наши доблестные правоохранители, которые по всей необъятной России в день производят до 500 обысков по доносу каких-то сомнительных «доброжелателей» о сомнительных правонарушениях. А то и без каких-либо внятных или угрожающе опасных причин, проводят до 150 обысков в офисах Алексея Навального за незапрещенную законом политическую деятельность. То садят в кутузку «ловцов» каких-то покемонов, закатывают реальные сроки за безобидные, с точки зрения здравого смысла, репосты. Но не могут вот уже третью неделю разобраться с пятью сотнями увесистых голосов, вдруг появившихся 18 марта, как по мановению волшебной палочки, в итоговом протоколе участковой избирательной комиссии №18 города Кызыла. Причем, о возможном нарушении выборного законодательства было сообщено в ночь с 18 на 19 марта членом избирательного участка с правом совещательного голоса, официально назначенным кандидатом в Президенты РФ.

После процедуры ознакомления записей видеорегистратора 25 марта с участием наблюдателя Оюна Б.А. мы поняли, что следователи вместо того, чтобы срочно, сразу же после нашего заявления, возбудить уголовное дело в отношении возможных манипуляторов, членов участковой избирательной комиссии, действуют предвзято в отношении законных представителей кандидата в Президенты РФ, подозревая нас в даче заведомо ложных сведений. И не исключено, что они хотят по заданию руководства оградить вероятных преступников от ответственности. Именно поэтому после просмотра видеорегистратора они вынуждали Оюна Б.А. подписать заведомо противоправный документ, от чего, вполне предсказуемо, тот отказался.

А теперь мы в соответствии с п. 23 ст. 29 Закона РФ «Об основных гарантиях избирательных прав... граждан РФ» просто обязаны донести в правоохранительные органы свои доводы о возможном преступлении. А вы должны установить истину, используя предоставленные государством для этого широкие возможности, и ответить на вопрос, откуда взялись в протоколе об итогах голосования свыше 500 голосов избирателей? Или пусть члены комиссии представят доказательства. Мы оскорблены тем, что нас подозревают.

Создаётся впечатление, что ТИК г.Кызыла, ИК РТ и ЦИК РФ, по сути, покрывают возможных манипуляторов. Уже третью неделю от них нет никакой реакции на наши обращения.

Мы предполагаем, что здесь ларчик открывается просто. Видимо, Кара-оол не понимает, что в отличие от философии есть еще такой предмет, как математика, которая не подвластна никакому административному нажиму. Поэтому он, видимо, поставил перед правоохранителями почти невыполнимое задание: во что бы ни стало найти 500 несуществующих избирателей. И вот для этого бедные правоохранители занимаются неблагодарным, по сути, уголовно наказываемым делом. Не знаю, колдуют над видеозаписями, над фейковыми отметками на избирательных списках. Наверное, для этого выделены огромные средства на подкуп избирателей. Думаем, что следователям давно и так все известно – они уже пересчитали всех избирателей. И если бы они не соответствовали нашим данным, они давно об этом раструбили бы по всем весям.

Ничем не оправданное затягивание возбуждения уголовного дела, на котором мы настаиваем, наталкивает нас на такие грустные мысли. Все как в нашей хваленной, поднимающейся с колен России, когда у пожарных машин не оказывается воды, где падают ракеты, у построенных домов нет кухонь, а если они есть, то без окон.

Записи видеорегистратора может послужить косвенным доказательством. Главным являются наши жалоба и заявление, подданные нами в соответствии с Законом. Поэтому мы еще раз требуем принять соответствующие с законом решения.

Амыр Хоюгбан