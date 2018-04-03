«Мы достойны лучшей жизни!»

Аноним (гость) 05-04-2018 14:39:45 #10 [ru] Зато педросы разрешили валежник собирать бесплатно - спасибо Путину за это! Только имейте в виду - валежник можно собирать только со следующего года, в этом году пока низзя! 0 Аноним (гость) 05-04-2018 14:08:04 #9 [ru] Население России подобно безмозглым баранам. Проголосовали за Путина, за расцвет капитализма, а сами живут в бедности, сводят концы с концами. Проголосовали за то, чтобы олигархи еще больше богатели, чтобы батрачить богатым, чтобы учить детей платно, лечиться платно, покупать товар дороже. Когда они поумнеют, расширится у них сознание? Это трудный вопрос. Путин не туда ведет народ, он же ставленник Ельцина-предателя. 0 Националист (гость) 04-04-2018 18:15:04 #8 [ru] Аноним #6. А что вы про русских вахтавиков молчите? Россия, по сути, сама по себе это огромная ВАХТА. Вспомните Остров русский, строительство олимпиады в Сочи, строительство чемпионата, мост в Крым. Кто там работал? Это русские вахтовики из бедных регионов центральной части страны.

Есть и другие виды вахты. Алчное, "патриотичное" чиновничество и депутатство. Зарабатывают в Рашке, а деньги тратят и вкладывают на Западе, обеспечивая себе и своим деткам сытную жизнь. 0 Аноним (гость) 04-04-2018 13:26:11 #7 [ru] Автор не понимает сути дела, это детский взгляд. Может, подросток написала. Путин всем республикам помогает. Есть федеральные программы. Туве тем более. Не забывайте в какое время живем. Живем при капитализме. Республики должны самостоятельно обеспечиваться. Хорошо, что Россия помогает своим регионам. 0 Аноним (гость) 04-04-2018 12:11:18 #6 [ru] Тыва конечно смогла бы обеспечивать свой суверенитет на продаже полезных ископаемых, чисто теоретически... На практике все сложнее! Жили бы сейчас как Киргизия или Таджикистан, 9 месяцев в году 70% мужского населения в РФ, на вахте. Хотя тувинцы и так по всей России разъезжаются в поисках лучшей доли. Вообще очень сомневаюсь, что выход Тывы из состава РФ улучшил бы благосостояние тувинского народа!!! +3 Аноним (гость) 04-04-2018 11:58:45 #5 [ru] "Население Тувы-300 тыс.человек,бюджет на 2018г.-25 млд.руб. Далее вопросы к вашей учительнице начальных классов(по арифметике)." А в 2008 году бюджет Тувы был 13 миллиардов и получается за 10 лет врос бюджет почти в 2 раза! А ваше благосостояние народ Тувы выросло в два раза? Если нет то тогда вопрос почему? А детские пособия тоже выросли в два раза за это время? тоже нет. То ПОЧЕМУ? Вот как надо задумываться . Если будем задумываться -тогда и другой вопрос встанет- что делать? 0 АнонимПетя (гость) 04-04-2018 10:59:23 #4 [ru] Население Новосибирской области 2.8 млн.человек,бюджет на 2018г.-120млд. руб. Население Тувы-300 тыс.человек,бюджет на 2018г.-25 млд.руб. Далее вопросы к вашей учительнице начальных классов(по арифметике). 0 Аноним (гость) 04-04-2018 10:55:17 #3 [ru] Были бы достойны - боролись бы за свою жизнь. А голосование за Путина показало, что с вами можно делать всё, что угодно. И никто не вышел с протестами против фальсификаций. Каждый народ заслуживает власть, которую имеет. +3 Националист (гость) 04-04-2018 08:52:20 #2 [ru] Это целенаправленная политика Кремля. Русские очень боятся повторения распада СССР. Посмотрите, кто находится в конце всех рейтингов? Какие регионы депрессивные? В основном национальные республики. Кремлю не нужны экономически сильные национальные регионы. А то могут ведь потребовать, что-то большее чем экономического... +2 Аноним (гость) 04-04-2018 07:28:03 #1 [ru] Поэтому ни наши родственники, ни наши знакомые, среди них есть и русские, не ходим на выборы уже несколько лет. Хватит быть рабами для судей, прокуроров, тюремщиков, власти всех мастей - недоразвитых, малограмотных, продажных и плюющих на свой народ.

Путин порядочностью не страдает, кто делает про него фильмы, кто веками и годами по телику пляшет и поет про него, кто молится за него во главе с попом Кириллом тому он пошляет все по самое не хочу. Церковь уже не обнаглела, она уже обарзела, уже не знает, сколько еще миллиардов с Путина взять. +3