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А вы знаете, главная и прямая обязанность Путина как президента – это улучшать качество жизни всех людей, живущих на территории Российской Федерации, не разделяя по национальности, территории проживания и вероисповедания. А в Туве за эти годы что изменилось? По большому счету, ничего. От того, что некоторые вороватые чиновники понастроили в Кызыле торговые центры, открыли рестораны и заправки, жизнь простых людей не улучшилась. И если сравнить нашу маленькую республику с населением, сравнимым с небольшим городком в других регионах, мы настолько отстали, что даже сравнивать стыдно.
Вам не кажется, что это дискриминация отдельно взятой республики, нации? Игнорирование жизни населения республики, тогда как другие регионы, где живут больше русских, финансируются из Москвы больше, чем Тува? Выделяются миллиарды рублей, строятся заводы, дома, школы, садики без очередей, качественная медицина, зарплаты большие. Да если бы мы сами продавали свои природные ресурсы, как монголы, то никаких подачек от Путина нам бы не понадобилось. Даже продажей угля мы бы жили в достатке.
Вот так и живем: не дают самим развиваться, но и денег на развитие тоже не дают. Это называется целенаправленное контролирование целого народа, чтобы тувинцы такие же горячие и гордые, как кавказцы, не качали свои права и не поднимали свои головы. Это что-то типа геноцида. И это точно рассчитанная внутренняя политика Кремля. Мы достойны лучшей жизни! Мы – не второсортный народ! Хватит все это терпеть!
Население России подобно безмозглым баранам. Проголосовали за Путина, за расцвет капитализма, а сами живут в бедности, сводят концы с концами. Проголосовали за то, чтобы олигархи еще больше богатели, чтобы батрачить богатым, чтобы учить детей платно, лечиться платно, покупать товар дороже. Когда они поумнеют, расширится у них сознание? Это трудный вопрос. Путин не туда ведет народ, он же ставленник Ельцина-предателя.
Аноним #6. А что вы про русских вахтавиков молчите? Россия, по сути, сама по себе это огромная ВАХТА. Вспомните Остров русский, строительство олимпиады в Сочи, строительство чемпионата, мост в Крым. Кто там работал? Это русские вахтовики из бедных регионов центральной части страны.
Есть и другие виды вахты. Алчное, "патриотичное" чиновничество и депутатство. Зарабатывают в Рашке, а деньги тратят и вкладывают на Западе, обеспечивая себе и своим деткам сытную жизнь.
Автор не понимает сути дела, это детский взгляд. Может, подросток написала. Путин всем республикам помогает. Есть федеральные программы. Туве тем более. Не забывайте в какое время живем. Живем при капитализме. Республики должны самостоятельно обеспечиваться. Хорошо, что Россия помогает своим регионам.
Тыва конечно смогла бы обеспечивать свой суверенитет на продаже полезных ископаемых, чисто теоретически... На практике все сложнее! Жили бы сейчас как Киргизия или Таджикистан, 9 месяцев в году 70% мужского населения в РФ, на вахте. Хотя тувинцы и так по всей России разъезжаются в поисках лучшей доли. Вообще очень сомневаюсь, что выход Тывы из состава РФ улучшил бы благосостояние тувинского народа!!!
"Население Тувы-300 тыс.человек,бюджет на 2018г.-25 млд.руб. Далее вопросы к вашей учительнице начальных классов(по арифметике)." А в 2008 году бюджет Тувы был 13 миллиардов и получается за 10 лет врос бюджет почти в 2 раза! А ваше благосостояние народ Тувы выросло в два раза? Если нет то тогда вопрос почему? А детские пособия тоже выросли в два раза за это время? тоже нет. То ПОЧЕМУ? Вот как надо задумываться . Если будем задумываться -тогда и другой вопрос встанет- что делать?
Население Новосибирской области 2.8 млн.человек,бюджет на 2018г.-120млд. руб. Население Тувы-300 тыс.человек,бюджет на 2018г.-25 млд.руб. Далее вопросы к вашей учительнице начальных классов(по арифметике).
Были бы достойны - боролись бы за свою жизнь. А голосование за Путина показало, что с вами можно делать всё, что угодно. И никто не вышел с протестами против фальсификаций. Каждый народ заслуживает власть, которую имеет.
Это целенаправленная политика Кремля. Русские очень боятся повторения распада СССР. Посмотрите, кто находится в конце всех рейтингов? Какие регионы депрессивные? В основном национальные республики. Кремлю не нужны экономически сильные национальные регионы. А то могут ведь потребовать, что-то большее чем экономического...
Поэтому ни наши родственники, ни наши знакомые, среди них есть и русские, не ходим на выборы уже несколько лет. Хватит быть рабами для судей, прокуроров, тюремщиков, власти всех мастей - недоразвитых, малограмотных, продажных и плюющих на свой народ.
Путин порядочностью не страдает, кто делает про него фильмы, кто веками и годами по телику пляшет и поет про него, кто молится за него во главе с попом Кириллом тому он пошляет все по самое не хочу. Церковь уже не обнаглела, она уже обарзела, уже не знает, сколько еще миллиардов с Путина взять.