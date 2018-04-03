A- | A | A+ 12pt №13, 3 апреля 2018 года. Региональные трагедии российского масштаба Для страны главным событием года были выборы президента Путина. Власти полагали: если выборы пройдут удачно, и Путин переизберётся на очередной срок с большим отрывом от конкурентов при высокой явке, то все грехи чиновников спишутся сами собой. Губернаторы и избирательные комиссии всех уровней под аккомпанемент пропагандистов центральных телеканалов все силы бросили на одурманивание населения и обеспечение невиданных ранее результатов. Слава Богу, получилось. Результат всех ошеломил. Путин оказался настоящим героем нашего времени. Российский народ, особенно его нерусская часть, в верноподданническом припадке как один пришёл на избирательные участки и проголосовал за него, любимого. То есть, за нашу «счастливую жизнь», невзирая на то, что за последние 10 лет правления Великого Российского Кормчего уровень жизни простых россиян упал почти вдвое, а число долларовых миллиардеров в стране во столько же раз увеличилось. И Тува, занимая в России последние строчки по всем показателям, включая уровень жизни, преступность, безработицу, сифилис и туберкулёз, по части поддержки власти на выборах попала в первую пятёрку. Что дало провальному Главе региона Кара-оолу надежду продолжить своё правление, которое позволяет грабить бюджет и обирать людей. Но Путин победил, и с этим не поспоришь. Хотя цивилизованные страны заклеймили президентские выборы в России как неконкурентные и неравные, но кому от этого стало хуже? Главное – победил! А победителей, как известно, не судят... Правда, торжество Путина было сильно «подмочено» скандалом вокруг отравления в Великобритании нервнопаралитическим газом семейства «Новичок» двойного агента Скрипаля и его дочери Юлии. Англия заявила о причастности к отравлению российских спецслужб, и практически все страны мира в это с удовольствием поверили. И высказались в поддержку британцев. Англия выдворила 23 дипломата, США – 60. Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Украина, Молдавия, а также Канада и Австралия 26 марта приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля. Кроме того, к перечисленным странам, сделавшим недружественные шаги, в последний момент присоединились Черногория, Грузия и Бельгия. Даже такие страны как Греция, Венгрия, Болгария и Финляндия, у которых с РФ пока ещё сохранились неплохие дипломатические отношения и имеется заинтересованность во взаимодействии с Россией, поддержали Англию и также выслали российских дипломатов. И этот процесс, похоже, только набирает силу. 30 марта в МИД РФ вызвали руководителей 23-х дипмиссий. В их число, в частности, вошли США, Канада, Украина, Германия, страны Прибалтики и Скандинавии. Послам заявили, что официальная Москва объявляет персонами нон грата такое же количество сотрудников диппредставительств, какое потребовали выслать от неё. Основанием называли обвинения Великобритании по делу Скрипаля, которые, однако, никак не были доказаны. На этот раз Россия действительно оказалась в международной изоляции, в которой не была последние лет 70. При этом примечательно, что призывы российской дипломатии к западным странам остановить санкции и дождаться результатов расследования факта отравления бывшего двойного агента не останавливают процесс наращивания негатива в отношении России. И, похоже, мировому сообществу уже всё равно, чем закончится «дело Скрипалей» – имидж нашей страны таков, что уже не требуется никаких доказательств – страна Путина априори во всём виновата. Но это не очень печалит россиян. Их больше волнует то, что на фоне изоляции страны в мире внутри России нарастают проблемы и конфликты. Принцип круговой поруки Кремля и губернаторов привёл к тому, что местные царьки уже никому не подотчётны, кроме Путина. Это, в частности, привело к тому, что огромную страну превратили в настоящую зловонную мусорную помойку. Дикие прибыли, получаемые от продажи за рубеж природных богатств, присваиваются приближёнными к Кремлю олигархами, а налоги, получаемые от этого, откровенно и повсеместно расхищаются чиновниками. А в это время большие и малые города при попустительстве продажных прокуроров тонут в зловонных горах мусора, бытовых и производственных отходах. И это происходит повсеместно. Особенно это бросается в глаза в европейской части страны. Дикая картина создалась в Подмосковье. Выходит, что у страны есть деньги на войны в Сирии и Украине, но нет средств на переработку мусора и обеспечение экологической безопасности людей. Далеко ходить за примерами не приходится. Ещё два года назад Кызылский городской суд вынес решение о запрете всех свалок и полигонов твёрдых и жидких бытовых отходов в столице Тувы. Решение вступило в законную силу, однако никто его исполнять не собирается – свалки при попустительстве прокуратуры, сросшейся с исполнительной властью республики, продолжают накапливать ядовитые отходы. И такая ситуация, к сожалению, типична для России. Как известно, в Туве народ чрезвычайно терпеливый. Наверное, даже когда начнут в массовом порядке умирать от отравления, будут просить у власти прощения «за неудобства». А в европейской части страны возмущение людей переросло в акции неповиновения. Дело дошло до того, что в подмосковном Волоколамске тысячи горожан собрались на несанкционированный митинг и, невзирая на привезённых гвардейцев, митинговали 11 (!) часов. Забросали камнями прибывших глав района и области. Так что теперь перед выдвиженцем Шойгу губернатором Воробьёвым открываются перспективы не в федеральное правительство, а в отставку. Думается, что и в Кызыле проблема мусора может скоро получить новое звучание в связи с приближающимися выборами депутатов городского Хурала. И причина понятна – вороватая городская власть засрала город, утопила его в мусоре и грязи. Наглое хищное коррумпированное чиновничество, возглавляемое мэром Кызыла Ховалыгом и Главой городского Хурала Оюн, не вызывает у горожан никаких эмоций, кроме ненависти и негодования. Но самое печальное в том, что Кызыл – это типичный российский город с его устоявшейся единороссовской коррупцией, продажностью чиновников всех уровней и наплевательским отношением к людям. То, что случилось в Кемерово, где в результате пожара погибло не менее 64 человек, в любой момент может повториться и у нас. Там, кроме погибших, много людей пропало без вести. И установить точное число жертв не представляется возможным, поскольку в результате пожара и высокой температуры сгорания многие тела превратились в пепел. Трагедию в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» усугубляет наличие среди погибших большого числа детей – не менее 41 ребёнка. Катастрофа в Кемерово совсем не случайна. Власти России под барабанную дробь о победах развалили промышленность страны. И теперь вместо автомобильного завода «ЗИЛ» – торговый центр, вместо завода «Серп и Молот» – торговый центр, вместо Волгоградского тракторного завода – торговый центр, вместо Красноярского комбайнового завода – торговый центр. И даже в Кызыле вместо типографии – тоже торговый центр. Вся Россия – один сплошной торговый центр. Так что даже как-то неудобно пенять Брокерту, по чьей инициативе в угоду Ооржаку и Кара-оолу, похищенную при попустительстве прокурора Бухтоярова (кстати, сегодняшнего прокурора Кемеровской области, при котором в Кемерово был незаконно введён в эксплуатацию комплекс «Зимняя вишня») типографию в г.Кызыле превратили в источник собственной наживы – ТЦ «Гаруда». И нам лишь остаётся только ждать, когда «рванёт» и у нас. Но эта трагедия высветила множество других проблем, которые долгое время замалчивались властями и проправительственными СМИ. О численности жертв. Сначала власти скромно сообщили о четырёх жертвах, потом эта цифра «выросла» до пяти. Потом было долгое молчание, прерванное сообщением «о двух десятках» жертв. Штаб, созданный родственниками жертв пожара, 27 марта заявлял, что собраны данные о более чем 80 пропавших при пожаре. 28 марта представитель инициативной группы Р.Яролиев сообщил, что список скорректирован. «После проверки информации список сократился с 86 до 77 человек: 25 опознанных погибших, 39 без вести пропавших и 13 человек, информацию о пропаже которых нам дало население». В городе циркулировали слухи о четырёх, пяти и даже шести сотнях погибших. Затем было опубликовано опровержение этих слухов. Сейчас, по прошествии времени, в шестьсот жертв уже не верится, но и официальная цифра в 64 погибших доверия не вызывает, поскольку только в кинозал №2 на четвёртом этаже, где погибло большинство людей, было продано 156 билетов, а известно только об одном спасшемся ребёнке – мальчик выпрыгнул с четвёртого этажа и остался жив. Двери зала были закрыты, поэтому вероятность, что кто-то мог там спастись, ничтожна. И потому логично полагать, что в итоге число погибших в результате пожара в «Зимней вишне» может вырасти как минимум до 155 человек. Но дело даже не в этом. К примеру, в «Хромой лошади» в Перми в 2009 году в результате пожара погибло 153 человека. Судя по трагедии в Кемерово, из того печального случая ни муниципальные власти городов, ни МЧС, ни другие надзорные органы никаких выводов не сделали – причины пожара и гибели такого количества людей что в «Хромой лошади», что в «Зимней вишне» одинаковы – самовольная без разрешительных документов реконструкция здания, несоблюдение пожарных норм при эксплуатации здания, разгильдяйство руководства управляющей компании, откупающихся от многочисленных проверяющих, от алчных чиновников всех уровней. С 2009 года много воды утекло. И к вышеперечисленным причинам трагедий добавились усталость населения от недееспособной коррумпированной власти и тотальное к ней недоверие в российском обществе, которое достигло такого предела, что люди не верят ни во что. И всегда воспринимают официальные заявления как неправду и подвох. Не верят и в этот раз. Считают, что официальное число жертв очень сильно занижено. Поэтому в Кемерово 27 марта прошёл стихийный митинг, участники которого, в числе прочего, обвинили власти в том, что они скрывают данные о погибших при пожаре. Оперативно прибывшие гвардейцы разогнать митинг не сумели – собралось слишком много участников. Митинг длился весь день и до полуночи. Люди требовали «на ковёр» губернатора Тулеева, но он к людям так и не вышел. Первый вице-губернатор Кемеровской области Чернов потом заявит, что якобы среди собравшихся на стихийный митинг после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» «были провокаторы, действия которых были направлены на дискредитацию власти». Обстановка накалилась до такой степени, что в Кемерово был вынужден в ночь прилететь САМ ПУТИН. Он собрал совещание, на котором Тулеев извинился перед Путиным за трагедию и пожаловался, что якобы в Кемерово из Москвы слетелись две сотни провокаторов, которые «идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор», «ходят по квартирам родственников погибших» и «раскачивают ситуацию». А митингующие тем временем потребовали от Путина отставки губернатора области Тулеева и его ставленника в Кемерово мэра Середюка. Но Путин уклонился от обещания. И его можно понять. С одной стороны, в бардаке вокруг ТРЦ «Зимняя вишня» в основном виноваты федеральные и муниципальные органы власти, допустившие деятельность торгово-развлекательного центра вопреки действующим нормам и правилам. А с другой, что можно спросить с губернатора, который по состоянию здоровья не то что эффективно руководить регионом – физически стоять и даже сидеть не имеет сил? Дряхлый несменяемый более 20 лет лидер – это наша российская действительность. И сам Путин достаточно скоро может стать таким же недееспособным экспонатом непродуктивной неэффективной власти, если не наступит процесс сменяемости. Да и разве одного Тулеева вина в том, что в России так много случается трагедий? Только в 2016 году в стране на пожарах погибло 8760 человек и 9900 были травмированы. Чтобы понять, много это или мало: в США за это время на пожарах погибло 3275 человек, а в Германии – менее 100. По количеству погибших на 100 тысяч человек населения РФ превышает показатели США примерно в 10 раз. Россия горит, и власть ничего с этим поделать не может. Каждый год в России от пожаров гибнет эквивалент небольшого города. Целиком. За год. Разве такое допустимо? Теперь известно, что незаконной реконструкцией кондитерской фабрики с превращением её в ТРЦ «Зимняя вишня» занималась компания Гарченко, аффилированная с хорошо нам известным нашим замечательным земляком С.Шойгу. Гарченко состоит в очень тесных отношения с Тулеевым и в 2015 г. получил от Амана Тулеева орден. Он имеет отношение не только к Шойгу, но и к Туве: в послужном списке КЗМК – работа на военном городке в Кызыле. Тут ничего не сгорело, поскольку в настоящее время всё построенное разбирается из-за брака. Работу над «Зимней вишней» компания завершила в 2013 году, когда прокурором области являлся переведённый из Тувы прокурор Бухтояров. Судя по всему, его подвело стремление дружить с руководством региона и смотреть сквозь пальцы на творимый их фаворитами-олигархами беспредел. Видимо, в богатой Кемеровской области при попустительстве прокуратуры развелась коррупция не меньше тувинской. И там царит в государственных делах «семейный подряд». Теперь известно, что руководитель областного стройнадзора Т.Комкова, незаконно согласовавшая в своё время проект строительства ТРЦ «Зимняя вишня», действовала не в одиночку. Ей помогали многочисленные родственники – к примеру, некая Е.Комкова из упразднённого ныне городского комитета строительного контроля города Кемерово. Эта самая Елена Комкова приняла проект будущего ТЦ и отнесла его на согласование в областной стройнадзор к Комковой Танзилии, которая приходится ей родной свекровью. И согласование прошло! Наверное, не безвозмездно. Чиновница Танзилия Комкова имеет семь квартир при годовом доходе в 1,7 млн. руб. Думается, что даже при зарплате в 170 тыс. рублей в месяц всё равно семь квартир на неё не купишь. Единоросс призвал «отстранять» от Интернета родственников погибших в катастрофах Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, «единоросс» Вадим Манукян заявил, что родственников людей, погибших в катастрофах, следует «отстранять» от Интернета, сообщает «Росбалт». Бывший ростовский чиновник высказал опасение, что люди, потерявшие родственников, «обозлены» на власть и могут начать призывать на «митинги недовольства». По его мнению, такие люди попадают под чье-то влияние. Он привел в пример кемеровчанина Игоря Вострикова, потерявшего всю семью на пожаре в «Зимней вишне». «Иногда мне кажется, что лучше было бы родственников жертв страшных трагедий временно от Интернета отстранять, пока не придут в себя от горя. Да, он потерял в пожаре всех своих родных, да, это больно, никому из нас и представить это невозможно. Да, это, наверное, повод обозлиться на власть, это я как раз понимаю, но разве это повод созывать людей на митинг недовольства? А ведь этот пост, который поддержали 50 тыс. человек, и стал одной из тех причин, что к 9 утра на площадь в Кемерово вышли тысячи недовольных людей», – написал единоросс. Вадим Манукян также заявил о поддержке инициативы ввести уголовную ответственность для блогеров, распространяющих «заведомо недостоверную информацию». Виновные уже наказаны... В Кемерово суд арестовал на пять суток волонтера штаба Алексея Навального, фотографа Александра Балашова. Об этом он сам сообщил «Медиазоне». Как следует из сообщения издания, Балашова признали виновным в неповиновении полицейским и мелком хулиганстве во время митинга у администрации Кемеровской области 27 марта, собравшемся в связи с пожаром. «В протоколах утверждается, что он пытался сломать ограждения и ругался матом», – пишет «Медиазона» со ссылкой на активиста. Сам Балашов утверждает, что лишь попросил одного из полицейских представиться и спросил, зачем на площади установлены ограждения. В прорыве оцепления он не участвовал. Тулеев ушёл в отставку 1 апреля на сайте администрации Кемеровской области появилось видеообращение Тулеева. Свою отставку Тулеев назвал «единственно верным решением», «потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя». Путин принял отставку Тулеева, сообщается на сайте Кремля. Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен заместитель главы администрации Сергей Цивилев. Цивилев общался с участниками массового митинга в Кемерово 27 марта, которые требовали отставки властей в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня». В ходе акции Цивилев обвинил одного из митингующих, Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра, в желании «попиариться». Аман Тулеев сохранит за собой ряд льгот на основании закона о присвоении ему почетного звания «Народный губернатор», сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на полномочного представителя президента в СибФО Сергея Меняйло. На основании действующего закона за Аманом Тулеевым после отставки сохранится его резиденция, служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата в 50 тысяч рублей с ежегодной индексацией в зависимости от уровня инфляции. Сообщается, что за звания почетного гражданина 11 городов, 7 районов и области в целом Тулееву причитается ещё около 200 тысяч рублей. Есть ещё одна сторона трагедии – мистическая. Каждый новый срок Путина начинается с трагедии. Первый срок (2000 год) начался с гибели подлодки Курск. Второй (2004 год) – с трупов детей Беслана. Третий (2012 год) – с жертв наводнения в г. Крымске. И вот четвёртый (2018 год) – трагедия на пожаре в Кемерово. При этом то, что трагедии, подобные кемеровской, в правление Путина повторяются регулярно, – результат отсутствия в нашей стране свободных выборов, а, значит, отсутствия ответственности руководителей перед народом. Не случайно Тулеев извинялся не перед своими избирателями, у которых погибли родственники, а перед Путиным – для него именно он и есть тот самый единственный «избиратель», который наделяет губернаторов властью. А если люди не могут сменить руководителей на выборах, если те ответственны только перед тем, кто «наверху», то у назначенных чиновников нет серьёзного стимула действовать на своих постах в интересах людей. Ситуация в Кемерово может случиться в любой момент в любом регионе – коррупция, особенно в области строительства везде одинакова. И наш мэр Кызыла Ховалыг, пристроенный к должности Кара-оолом, ничем не отличается от мэра Кемерово Середюка, пристроенного Тулеевым. И везде одна и та же безответственность. Помнится, в январе 2013 года случилась трагедия в райцентре Хову-Аксы – в результате разгильдяйства чиновников встала местная ТЭЦ, и тысячи людей в лютые морозы остались без тепла. Тогда в республику прилетел зампред правительства РФ Дворкович и сильно удивился, когда узнал, что Главы республики Кара-оола нет на месте – он отдыхает где-то на Мальдивах... В любой нормальной стране такой губернатор с островов прямиком отправился бы на нары, а с нашим Кара-оолом ничего страшного не случилось. Шойгу «прикрыл». Более того, по просьбе нашего земляка, спустя год, ему даже вручили правительственную награду... То же самое, судя по всему, будет и с Тулеевым – вместо нар, в лучшем случае, почётная отставка «по состоянию здоровья» и новые награды «за доблестный труд». А он даже не то что работать – встать перед президентом страны самостоятельно не может – человек разваливается на глазах. Но, в общем-то, все понимают: с Тулеевым надо решать, невзирая на его показатели в 92% на выборах президента Путина. Нужно ставить другого, который и результат на выборах обеспечит, и так порочить власть не будет. Как известно, у Шойгу проблемы с губернаторами контролируемых им регионов – Воробьёв в Подмосковье по уши погряз в мусоре, Зимин в Хакасии обанкротился, а Кара-оол в Туве провалил программы переселения из ветхого и аварийного жилья и обеспечением квартирами детей-сирот. В такой ситуации Шойгу хотел бы укрепиться в Кузбассе. У него и претендент готов – партийный бюрократ «Единой России» С.Неверов. Не случайно он после длительного отсутствия вдруг появился на телеканалах, а в Кемерово в это время неизвестные волонтёры подняли вопрос отставки Тулеева. Похоже, всё это происходит по сценарию Шойгу и не без его участия. Но вернёмся к теме коррупции в Кузбассе. Удивительно, но там не происходит ничего нового. К примеру, Центральный суд Кемерово взял под стражу Танзилию Комкову – бывшую начальницу Госстройнадзора Кемеровской области. Не будем забегать с выводами о её вине, однако обратим внимание: на ней числится аж семь квартир. Возникает вопрос: зачем ей столько квартир, и на какие шиши честный чиновник в состоянии купить столько недвижимости? И это лишь то, что официально на ней числится. А что записано на друзей, родственников и подчинённых? Интересно, почему такое стремительное обогащение чиновника не привлекло внимание правоохранительных органов? А у нас в Туве? Обратите внимание на стремительное приобретение недвижимости и элитного транспорта Главой республики Ш.Кара-оолом и мэром столицы В.Ховалыгом. Коттеджи, квартиры, «мерседесы», земельные участки в центре Кызыла, многочисленные «заимки» по всей республике. А заместители Главы Дамба-Хуурак и Монгал? У них откуда взялись фабрики и земельные наделы стоимостью в миллиарды?! Неужели непонятно, что при таком богатстве у них может появиться только одна проблема – как сохранить власть, чтобы не загреметь на нары? Трагедия в Кемерово высветила проблему управления страной. Вдруг выяснилось, что у нас министр МЧС не знает, сколько раз какое предприятие можно проверять, главный следователь страны не в состоянии обеспечить «прозрачное полноценное объективное расследование», пока ему не даст соответствующего указания лично президент страны, а дряхлый недееспособный губернатор, взрастивший невиданную ранее коррупцию, без президента не в состоянии понять, что пора уходить... Неужели в Кремле непонятно, что такой огромной сложной страной, какой является Россия, невозможно управлять «в ручном режиме», тем более, из Кремля? Ведь именно такое «управление» и приводит к трагедиям. Я в статье упомянул губернаторов Тулеева, Воробьёва, Зимина и Кара-оола. Мэров Середюка и Ховалыга. Главу Кызыла Оюн. Конечно, всех их по итогам деятельности давно пора отправить, если не на скамью подсудимых, то хотя бы на покой. В Кремле, похоже, считают, что процента голосов на выборах достаточно для того, чтобы терпеть их дальше. Но это до поры до времени. Их бездействие (а тем более – действие) не может не привести к трагедиям, по которым придётся реагировать САМОМУ ПУТИНУ. Но долго выносить эту круговую поруку страна не в состоянии, одного Путина на всех кара-оолов и тулеевых не хватит. И Путин должен это понять. Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин (прочитано 1290 раз) http://risk-inform.ru/article_7239.html +14

<< Комментарии к статье (Всего: 19) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Vermin 06-04-2018 17:59:38 #19 [ru] Эрмак, вы на время прекратите смотреть телевизор, а то агрессия из вас так и прет. Как бы на людей кидаться не начали А пока для успокоения читайте мантру: "Путин - величайший правитель вселенной, Пиндостан вот-вот погибнет, доллар - зеленый ничем не обеспеченный фантик, Гейропа скоро сгниет, только в России живет самый мирный и духовный народ, скоро мы встанем с колен и нагнем весь мир раком, нашим ракетам аналоговнет, америкосы - тууупыыыые". Только успокойтесь, мы всех победим. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-04-2018 10:55:52 #18 [ru] Аноним номер 15...

Наш Дом Быта, не смотря на то что Он то Дом Вшивый по Русски в переводе с Тувинского, так как Быыт по Тувински все го лишь ВША, построен СТРОИТЕЛЯМИ...

И ТАМ, гереть может только то Барохло, которое натащили в ЭТО Здание...

Да и Вем советую посмотреть на то. как Строили в времена Сталина в Туве, тот же бывший Обком Партии, в времена Хрущева, Брежнева, с их холупами, и как "строят" в времена Путина...

С одной стороны Собор в Кызыле. который построили по Законам русского Строительства, и как в Туве лепят Путинские те же "дома" без окон...

В Кемерово СГОРЕЛО ТО, что Надстроили УРОДЫ их Дерьма над Капитальным Зданием Фабрики...

И Сейчас... Сколько УРОДОВ в Кызыле, по Туве. чтоб СЖЕЧЬ своих детей устанавливают те же Наряжные потолки?



Так что Дом Быта, не смотря на ео ВШИВОСТЬ в переводе с Тувинского как Баажын Быыт, сгореть не может... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-04-2018 10:35:52 #17 [ru] Вермин", а Ты Трусливый ПОДЛЕЦ, который прячется за Латинские буквы...

вот же УРОД...

Неужели ли МРАЗЬ не понимаешь, что я то КАЗАК, а не Как Ты Урод?

И с такими как ТЫ я ВСЕГДА действую ТАК " Я с добрами Добр, с с Злыми я Зол. с Коварным Коварен..."

так что можешь Прятаться за Набор Латинских Букв, Ты ЧМО для меня интереса не представляешь...

таких как ТЫ скоро в Туве не будет...

В Туве, с ее Криматом могут Жить только СЫНОВЬЯ и Дочери Родины и ОТЧЕ Наш8его, а не Такие Твари Атеистические как Ты, или Рабы...

Даже для Слуг Аллаха наш климат не подходит... 0 Аноним (гость) 06-04-2018 00:42:28 #16 [ru] И будут живые завидовать мёртвым.

Похоже мы дожили до этих времён.За детей страшно. +1 Аноним (гость) 05-04-2018 18:27:16 #15 [ru] Эта Зимняя вишня чем-то напоминает наш дом быта - такие же низкие потолки, узкие коридоры, запутанная планировка. Там даже в спокойной обстановке невозможно сориентироваться, а в режиме паники обязательно будет куча жертв. +1 Аноним (гость) 05-04-2018 17:19:48 #14 [ru] Твари. Мерзкие твари.06005 +1 Аноним (гость) 05-04-2018 15:22:48 #13 [com] Депутат Госдумы Александр Фокин награждает Главное управление МЧС России по Кемеровской области на форуме «Спастех-ЭКСПО», которое представило на форуме современные технологии и образцы средств спасения



ФОРУМ ПРОХОДИЛ В ТРК «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» в конце 2017 г.



Через четыре месяца Александр Фокин скажет о погибших на пожаре детях: «Эти ангелы, которые пожертвовали сегодня своей жизнью, должны консолидировать нас в этой серьезной политической ситуации, в которой находится страна».



+6 Vermin 05-04-2018 13:35:00 #12 [ru] Бедный, бедный Эрмак. Строит из себя крупного геополитика, рассказывая нам тут, что выгодно России, а что нет. Берет маленький кубик с делом Скрипаля и говорит, что это британцы сами убили, что нашим не выгодно, что нас "добрых" хотят подставить. Но при этом даже не хочет поставить этот кубик в общую картину и увидеть всю картину целиком. А картина такова, что Россия долго шла по пути становления изгоем. Крым, вежливые человечки, Донбасс, сбитый боинг, допинг на олимпиаде, хакерские атаки по всему миру, вмешательство в выборы в США, убийства Литвиненко, Березовского, покушение на Скрипаля - и всегда "ихтамнет", "это не мы", "ваши доказательства не доказательства". Да никому уже не нужно ничего доказывать. Уже по умолчанию Россия во всем виновата. И Путин, и такие как Эрмак в этом и виновны - сначала показывают мультики с бомбежкой Флориды, а потом рассказывают про свои мирные намерения. Да идите в жопу с таким миром! Вы можете пока радоваться, что "нас все боятся", но это больше страх перед шатающимся алкашом, вымазанным дерьмом - лучше держаться от него подальше. Хорошая репутация..



Вместо того, чтобы заняться внутренними проблемами, поднимать экономику, повышать безопасность в зданиях, строить дороги, развивать образование и медицину, все учим жизни "загнивающий запад".. +1 Тетяна_Малахова (гость) 05-04-2018 12:46:10 #11 [com] Ну и что там в России слышно?

Так же свет незаметен и тускл?

Проглотили вы «Зимную вишню»,

Как когда–то несчастный «Курск».



Трое суток стучали матросы,

Испуская последний дух.

И рекою катились слезы…

Как потом оказалось – «шлюх».



А вчера среди дыма Кемерово…

Каждый был — и борец, и бунтарь!

«Ах, держите меня сразу семеро!»

А закончилось — «Путин царь». …



Как крепки вы, гэбэшные сети!

До заученных жестов и слов….

С неба смотрят сожженные дети

На своих застращалых отцов.



Что ни взгляд —

то покорность, испуг!

… Он был прав!

Он был прав про шлюх! +3 Шумов Андрей Семенович Эрмак 05-04-2018 12:12:55 #10 [ru] Аноним НОМЕР 7...

Я ВАМ дал + 5 !!!

именно ТАКИЕ Фото помогают НАМ Видеть как ВОРУЮТ в той же Кемеровской Области.

Как и ФОТО тех, кто сейчас живет в Англии, не известно за ЧЕЙ Счет, тот же Скрипаль...

Автор Статьи, расписывая о том как " Путин отправил шлепнуть Скрипаля", как бы " ЗАБЫВАЕТ", что тот БЫЛ и сейчас, ПОД Охранной Контр Разведки, не самой глупой службы в Мире.

И что Устранять ИДИОТА, который Предатель ДВАЖДЫ, то предавал Своих, то предавал Англичан, и который ИНТЕРЕС не представляет для Наших спецслужб, которого ОБМЕНЯЛИ как Барана на попавшихся наших Разведчиков, и кого, опять как БАРАНА, вместе с дочерью и ИСПОЛЬЗОВАЛИ, Автор, ЗАЧЕМ ТО Использует как ФОН на понимании Происходящего в Туве...

Чем Самым, ОН совершает ГЛУПОСТЬ...

он что надеется что Газеты бывшей УЖЕ "великой" Британии его Услышат?

Автор Статьи, не смотря на то, что ОТЛИЧНО Понимает, что он се го лишь добьется не только " мнения" неких Анонимов, " про Путинских", но и Ответ от Тех кто не видит РАЗНИЦЫ между ИМ и Рабом Путиным... 0 1 : 2 Остальные материалы номера 13: Свежий анекдот

Коротко

Обзор прессы

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